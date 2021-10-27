Кіберполіція викрила творця фейкової "Дії", ним виявився 21-річний хлопець. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Кіберполіція викрила розробника фейкового застосунку цифрових послуг, який повністю копіював дизайн "Дії". Ним виявився 21-річний хлопець. Правопорушнику може загрожувати до шести років ув'язнення.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції.
Повідомляється, що протиправну діяльність 21-річного чоловіка викрили співробітники відділу протидії кіберзлочинам у Запорізькій області спільно зі слідчими Запорізького районного управління поліції та у співпраці з представниками Мінцифри.
"Зловмисник самотужки розробив застосунок для смартфонів, який за дизайном був ідентичним із державним застосунком "Дія". У фейковій програмі користувачам надавалася можливість створити собі будь-який документ із представлених в офіційному програмному забезпеченні. Зокрема, користувачі могли змінити свій вік, додати будь-яке фото або підробити сертифікат про вакцинацію від Covid-19.
Свою розробку чоловік продавав у месенджері за 100 гривень, а у рекламі вказував, що завдяки застосунку неповнолітні можуть безперешкодно купляти алкоголь і цигарки", - йдеться у повідомленні.
Наразі правоохоронці проводять заходи для блокування усіх каналів розповсюдження фейкового додатка. Також встановлюються особи, які придбали додаток для надання правової кваліфікації їхнім діям.
В оселі фігуранта правоохоронці провели обшуки. Вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку та банківські картки.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.
Процесуальне керівництво здійснює Вознесенівська окружна прокуратура Запоріжжя.
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А так - можно делать такое же приложение ,только без надписи "Дия". Это если этот товарный знак у них зарегистрирован.
Була реалізація мобільного клієнта "Дії" у режимі "вільний митець". Якщо так і будуть просувати цю справу (по цій статті), то перспектив з грамотними адвокатами ніяких.
Если не нароют исходники ,то и штрафа не будет за нарушение АП ( правда могут запугать так что сам все сдаст). Попалился полюбому с выводом бабла (жадность). Даже мошеничество не пришить (никого ж не кинул) и бабло незарегистрированное тоже (еще год не закончился ,отчитываться незачто).
Дураку понятно, что статья фуфловая и притянута за уши.
Созданы ли условия для самореализации молодежи в стране??? Вопрос, конечно, риторический (
Покруче "Берегись автомобиля" будет.
Он не вмешивался в официальную Дию, сети или сервера.
Скоро научатся делать скриншот с Дии, и править его в фотошопе.
Показываешь картинку - и ву-а-ля.
тайну Золотого ключика на стоит сразу выдавать.А теперь придётся подключать СМИ и утверждать,что приложение было задумано в виде эксперимента для сравнения с оригиналом по себестоимости.....
то что в ней показывалось не проходило проверку по QR коду же
7) особи начальницького (середнього і вищого) складу Національної поліції, інших правоохоронних та розвідувальних органів, посадові особи інших органів, яким присвоюються спеціальні звання;
8) особи рядового, сержантського і старшинського складу Національної поліції, інших правоохоронних, розвідувальних органів, інших органів, яким присвоюються спеціальні звання.
Як можна стверджувати, що борешся за дотримання закону, порушуючи інші закони?
Чому б ЗЄвладі не замовити щось подібне для українців?
Маячня якась.
Створила людина копію інтерфейсу Дії. До чого тут втручання в роботу комп"ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж?
Власне показав недолугість Дії, яку не модна сприймати рівнозначною документам
Хоча, можливо, хлопець і хотів, щоб його піймали. Ні, щоб надати Bitcoin - рахунок