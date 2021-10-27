Під Києвом прогримів сильний вибух: горіло підприємство, постраждалих немає. ФОТОрепортаж

Правоохоронці Броварського району встановлюють причини вибуху на території виробничого цеху одного з підприємств.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

"27 жовтня о 00.42 години до поліції надійшло повідомлення про те, що внаслідок вибуху установки по переробці алюмінію в одному з приміщень заводу сталося руйнування стіни та загорання алюмінієвої пудри", - йдеться у повідомленні.

На місці події працювали працівники наряду реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група, керівництво Броварського районного управління поліції та працівники ДСНС, які локалізували пожежу.

На щастя, з людей ніхто не постраждав.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає стягнення штрафу від п'ятдесяти до ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років. Правоохоронці проводять заходи для встановлення усіх причин і обставин події, слідчі дії тривають.

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Як додали в ДСНС, внаслідок вибуху установки з переробки алюмінію в одному з приміщень заводу сталося руйнування стіни та покрівлі з подальшим горінням окремими осередками алюмінієвого порошку масою 200 кілограмів та поширенням пожежі на поряд розташоване металеве складське приміщення з деревиною, що належить ТОВ "Шелест".

Групою частини спеціальних робіт з радіаційного, хімічного та біологічного захисту ДСНС України проведено інструментально-лабораторне дослідження. Перевищення норм наявних речовин та порушень не виявлено.

Правоохоронці проводять заходи щодо встановлення всіх причин та обставин події, слідчі дії продовжуються.





Фото: сайт поліції







Фото: ДСНС