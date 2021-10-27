УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6407 відвідувачів онлайн
Новини Фото
9 720 9

Під Києвом прогримів сильний вибух: горіло підприємство, постраждалих немає. ФОТОрепортаж

Правоохоронці Броварського району встановлюють причини вибуху на території виробничого цеху одного з підприємств.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

"27 жовтня о 00.42 години до поліції надійшло повідомлення про те, що внаслідок вибуху установки по переробці алюмінію в одному з приміщень заводу сталося руйнування стіни та загорання алюмінієвої пудри", - йдеться у повідомленні.

На місці події працювали працівники наряду реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група, керівництво Броварського районного управління поліції та працівники ДСНС, які локалізували пожежу.

На щастя, з людей ніхто не постраждав.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає стягнення штрафу від п'ятдесяти до ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років. Правоохоронці проводять заходи для встановлення усіх причин і обставин події, слідчі дії тривають.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Чернівцях біля облдержадміністрації згоріла маршрутка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як додали в ДСНС, внаслідок вибуху установки з переробки алюмінію в одному з приміщень заводу сталося руйнування стіни та покрівлі з подальшим горінням окремими осередками алюмінієвого порошку масою 200 кілограмів та поширенням пожежі на поряд розташоване металеве складське приміщення з деревиною, що належить ТОВ "Шелест".

Групою частини спеціальних робіт з радіаційного, хімічного та біологічного захисту ДСНС України проведено інструментально-лабораторне дослідження. Перевищення норм наявних речовин та порушень не виявлено.

Під Києвом прогримів сильний вибух: горіло підприємство, постраждалих немає 01

Правоохоронці проводять заходи щодо встановлення всіх причин та обставин події, слідчі дії продовжуються.

Під Києвом прогримів сильний вибух: горіло підприємство, постраждалих немає 02
Під Києвом прогримів сильний вибух: горіло підприємство, постраждалих немає 03
Фото: сайт поліції

Під Києвом прогримів сильний вибух: горіло підприємство, постраждалих немає 04
Під Києвом прогримів сильний вибух: горіло підприємство, постраждалих немає 05
Під Києвом прогримів сильний вибух: горіло підприємство, постраждалих немає 06
Фото: ДСНС

Автор: 

вибух (4525) пожежа (4356) Нацполіція (15276) ДСНС (5163)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На послежнем фото как то девушка страшненько вышла - на зомби с горящими глазами похожа.ю.. Ну а так - да , возможно алюминиевую пудру , с дюралевой с магнием смешали и штампонули или попытались расплавить.. у меня тигель плавильный есть, так если магний загорится... жесть не потушишь
показати весь коментар
27.10.2021 12:20 Відповісти
Алюмінієва пудра горить не гірше. "Марганцовка + серебрянка" - взрив пакет.
При взаємодії алюмінію з соляною кислотою виділяється водень.
показати весь коментар
27.10.2021 12:31 Відповісти
Делали пудру ,значит повышенной взрывоопасности производство, почти любой порошок в взвеси взрывается , мельницы с мукой и то разносит по кирпичу а здесь алюминий который добавляют для бризантности и повышения температуры в ВВ
показати весь коментар
27.10.2021 12:37 Відповісти
Ось так на Марсі знаходять артефакти.
То, молодий хлопець-рятувальник, а за ним гілка верби підсвічена вуличним ліхтарем ну, і був рух головою.
показати весь коментар
27.10.2021 13:55 Відповісти
Металлисты

показати весь коментар
27.10.2021 12:24 Відповісти
Вибухає і вугільний пил.
показати весь коментар
27.10.2021 12:38 Відповісти
И ещё 100500 вещест

показати весь коментар
27.10.2021 12:54 Відповісти
Броварской аллюминиевый завод ?
показати весь коментар
27.10.2021 12:28 Відповісти
Не обязательно. Покрасочный цех к примеру.
показати весь коментар
27.10.2021 12:46 Відповісти
 
 