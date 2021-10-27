35-км ділянку дороги Чорнухи – Лубни повністю відремонтували на Полтавщині, – ОДА. ФОТОрепортаж

У Полтавській області повністю завершено ремонт дороги Чорнухи – Лубни.

Про це повідомляє Полтавська ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

На 35-км ділянці в рамках президентської програми "Велике будівництво" уклали новий асфальт, облаштували узбіччя, а також встановили освітлення та нанесли розмітку.

За словами голова ОДА Олега Синєгубова, Полтавщина першою в Україні випробувала нову практику залучення місцевих запозичень з державного банку і отримала на ремонт цієї дороги додаткові 515 млн гривень. Ці кошти дозволили достроково завершити ремонт, розрахований на чотири роки. А за рахунок економії коштів на трасі оновлюють усі чотири мости.

Серед планів програми "Велике будівництво" на цей рік президент Володимир Зеленський раніше відзначив ремонт та будівництво 2000 км місцевих доріг, 245 мостів та 4500 км трас державного значення по всій Україні.

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