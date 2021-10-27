35-км ділянку дороги Чорнухи – Лубни повністю відремонтували на Полтавщині, – ОДА. ФОТОрепортаж
У Полтавській області повністю завершено ремонт дороги Чорнухи – Лубни.
Про це повідомляє Полтавська ОДА, інформує Цензор.НЕТ.
На 35-км ділянці в рамках президентської програми "Велике будівництво" уклали новий асфальт, облаштували узбіччя, а також встановили освітлення та нанесли розмітку.
За словами голова ОДА Олега Синєгубова, Полтавщина першою в Україні випробувала нову практику залучення місцевих запозичень з державного банку і отримала на ремонт цієї дороги додаткові 515 млн гривень. Ці кошти дозволили достроково завершити ремонт, розрахований на чотири роки. А за рахунок економії коштів на трасі оновлюють усі чотири мости.
Серед планів програми "Велике будівництво" на цей рік президент Володимир Зеленський раніше відзначив ремонт та будівництво 2000 км місцевих доріг, 245 мостів та 4500 км трас державного значення по всій Україні.
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Это не говядину по 50-70 можно купить, а газ - по 50-70 весной 2021 был, и его было много на рынке. К маю 2021 года можно было контрактов заключить на весь объем газохранилищ.. до 30 млрд.кубов..
По 50..70.. максимум 100 долларов.
А сейчас продавать излишки и плевать на кацапов.
Но зеленский и его шобла вспомнили что газ надо покупать лишь летом.. и начали его брать по 1000..1200 долл. До этого они крали из ковидного фонда и отмывали деньги на "великому крадивныцтве".
Да и того набрали около 6 млрд.кубов (из 17,6 млрд.кубов - чужого газа 42,5%.. т.е. 7.5 млрд.куб).
из 10 млрд.кубов - 4 млрд.кубов это технический газ и НЕ выкачивается.. а значит зеленский и Ко купили всего-то 6 млрд.кубометров... по максимальной цене
И зеленский должен отдать коломойше 9 млрд.кубов..
А значит Украина имеет запасов на зиму МИНУС 3 млрд.кубов.
брешутьбляха.... хоча міст то не дорога ,мабуть....