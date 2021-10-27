250 доларів за документ: у Чернігові директор турфірми та два медики продавали COVID-сертифікати невакцинованим громадянам. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Поліцейські викрили у Чернігові групу осіб, які створили незаконну схему продажу COVID-сертифікатів без вакцинації. Зловмисники за плату вносили дані клієнтів до Електронної системи охорони здоров'я. Лише за останні два місяці злочинний прибуток перевищив 500 тисяч гривень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу сектору комунікації поліції у Чернігівській області.
Як встановили правоохоронці, схему виготовлення підроблених сертифікатів організувала 52-річна власниця туристичного агентства. Вона пропонувала клієнтам придбати сертифікат без проходження вакцинації. Деякі клієнти цілеспрямовано зверталися до цієї туристичної компанії лише по підроблені документи, хоч нікуди не збиралися мандрувати.
Фігурантка змовилася з чернігівським лікарем та медсестрою, які й вносили відомості про нібито проведену вакцинацію до електронних реєстрів. Після цього медики видавали завірені підписами та печатками паперові Covid-сертифікати. А оскільки неправдиві дані містилися в електронній базі, додаток "Дія" також підтверджував наявність сертифікату про вакцинацію у насправді нещепленої особи.
Вартість одного підробленого сертифіката становила для замовника 250 доларів США. В середньому за день виготовлялося по 20 фальшивих сертифікатів.
Таким чином, лише за останніх два місяці власниця турагентства та кілька медиків отримали понад 500 000 гривень від незаконної діяльності. Гроші у клієнтів вони брали виключно готівкою.
25 жовтня правоохоронці провели одночасні обшуки у робочих кабінетах медичних працівників, в офісі туристичної агенції та вдома у всіх фігурантів. За результатами вилучено комп’ютери, печатки, копії документів та медичних декларацій, банківські картки, мобільні телефони та оформлені COVID-сертифікати.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в комп'ютерах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі з позбавленням права займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Тривають слідчі дії.
Зазначається, що мережу продажів COVID-сертифікатів викрили Управління карного розшуку та Слідче управління ГУНП у Чернігівській області, відділ протидії кіберзлочинам у Чернігівській області. Досудове розслідування продовжується під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури.
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Вот только заграница после этого будет закрыта для всех обладателей украинских сертификатов - что для покупателей, что для тех, кто реально вакцинировался.
Вся страна обвешана вот такими бордами. Реально вся страна, десятки тысяч плоскостей.
Оценки знакомыми рекламщиками затрат на такой пиар - почти сотня миллионов гривен в этом году. И да, бОльшая часть затрат на вот это самое "Велике будівництво" в этом году были сделаны за счет антиковидного бюджетного фонда.
Вопрос - а борды программы вакцинации в нашей стране существуют? Хоть сколько-то? Хоть где-то? Я ведь не утверждаю, что их нет. Просто мне они как-то на глаза не попадаются.
Получается "Велике будівництво" и "Маленька вакцінація"?
Просто для информации: в трех областных центрах вчера утром закончились запасы кислорода. Совсем, полностью. Как-то так лихо сложилось, что заводы по производству кислорода стали на профилактический ремонт в самое "подходящее" время.
И теперь кислород закупают в Польше - по 35 тонн в сутки. Это при том, что Херсонская область в сутки потребляет 15 тонн.
По новеньким дорогам 734 человека вчера поехали в морг.
https://www.facebook.com/yuri.biriukov/posts/3054356598166470 Юрий Бирюков
А после отсидки таких врачей-мудаков лишать атестации. ТАКОЕ гавно не должно лечить людей
Стоимость одного поддельного сертификата составляла для заказчика 250 долларов. В среднем за день производилось по 20 фальшивых сертификатов. 5000 долларов в день.
5 000 доларов в день да на 60 дней... пусть на 40.. итого 200 000 доларов.
Таким образом, только за последние два месяца владелица турагентства и несколько медиков получили более 500 тыс. гривен Источник: .
Что то не сходится...)))