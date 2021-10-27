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250 доларів за документ: у Чернігові директор турфірми та два медики продавали COVID-сертифікати невакцинованим громадянам. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліцейські викрили у Чернігові групу осіб, які створили незаконну схему продажу COVID-сертифікатів без вакцинації. Зловмисники за плату вносили дані клієнтів до Електронної системи охорони здоров'я. Лише за останні два місяці злочинний прибуток перевищив 500 тисяч гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу сектору комунікації поліції у Чернігівській області.

Як встановили правоохоронці, схему виготовлення підроблених сертифікатів організувала 52-річна власниця туристичного агентства. Вона пропонувала клієнтам придбати сертифікат без проходження вакцинації. Деякі клієнти цілеспрямовано зверталися до цієї туристичної компанії лише по підроблені документи, хоч нікуди не збиралися мандрувати.

Фігурантка змовилася з чернігівським лікарем та медсестрою, які й вносили відомості про нібито проведену вакцинацію до електронних реєстрів. Після цього медики видавали завірені підписами та печатками паперові Covid-сертифікати. А оскільки неправдиві дані містилися в електронній базі, додаток "Дія" також підтверджував наявність сертифікату про вакцинацію у насправді нещепленої особи.

Вартість одного підробленого сертифіката становила для замовника 250 доларів США. В середньому за день виготовлялося по 20 фальшивих сертифікатів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Лікар-травматолог зі спільником торгували COVID-сертифікатами про вакцинацію на Хмельниччині, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

250 доларів за документ: у Чернігові директор турфірми та два медики продавали COVID-сертифікати невакцинованим громадянам 01

Таким чином, лише за останніх два місяці власниця турагентства та кілька медиків отримали понад 500 000 гривень від незаконної діяльності. Гроші у клієнтів вони брали виключно готівкою.

25 жовтня правоохоронці провели одночасні обшуки у робочих кабінетах медичних працівників, в офісі туристичної агенції та вдома у всіх фігурантів. За результатами вилучено комп’ютери, печатки, копії документів та медичних декларацій, банківські картки, мобільні телефони та оформлені COVID-сертифікати.

250 доларів за документ: у Чернігові директор турфірми та два медики продавали COVID-сертифікати невакцинованим громадянам 02

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в комп'ютерах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі з позбавленням права займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Тривають слідчі дії.

Зазначається, що мережу продажів COVID-сертифікатів викрили Управління карного розшуку та Слідче управління ГУНП у Чернігівській області, відділ протидії кіберзлочинам у Чернігівській області. Досудове розслідування продовжується під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури.

Дивіться також: Шахраї сміливо вказують контактні телефони для замовлення підроблених COVID-сертифікатів, а поліція не помічає, - волонтер Боєчко. СКРІНШОТ

250 доларів за документ: у Чернігові директор турфірми та два медики продавали COVID-сертифікати невакцинованим громадянам 03
250 доларів за документ: у Чернігові директор турфірми та два медики продавали COVID-сертифікати невакцинованим громадянам 04
250 доларів за документ: у Чернігові директор турфірми та два медики продавали COVID-сертифікати невакцинованим громадянам 05
250 доларів за документ: у Чернігові директор турфірми та два медики продавали COVID-сертифікати невакцинованим громадянам 06
250 доларів за документ: у Чернігові директор турфірми та два медики продавали COVID-сертифікати невакцинованим громадянам 07
250 доларів за документ: у Чернігові директор турфірми та два медики продавали COVID-сертифікати невакцинованим громадянам 08
Фото: сайт поліції

Автор: 

карантин (18172) підробка (441) сертифікат (427) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Думаю это тот случай когда и дающие взятку должны быть привлечены и наказаны по полной. Кстати врачи должны быть не просто осуждены но и лишены диполомов.
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27.10.2021 14:04 Відповісти
+3
Пир во время чумы. Наши вечно недоедающие врачи устроили бизнес на справочках, местах в реанимациях, карманных аптеках. Сколько не плати, а если привыкли годами "решать вопросы", так и дальше будет "бизнесить"
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27.10.2021 14:02 Відповісти
+3
Кацап, иди домой, здесь водки нет!
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27.10.2021 14:13 Відповісти
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але! че так дорого?)
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27.10.2021 14:00 Відповісти
Пора бы уже продавать ковид сертификаты на уроне государства. Кто укололся - молодец, а кто не хочет, то должен иметь возможность купить международный ковид сертификат для поездок за границу. Нужно идею подкинуть Даниле Гетманцу, таким образом мы пополним государственный бюджет!!!
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27.10.2021 14:04 Відповісти
і цей весь бюджет потім піде на лікування від коронавірусу тих хто купив сертифікати.
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27.10.2021 14:07 Відповісти
80 % нариту переносят ковид в легкой форме. Так что не все так страшно.
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27.10.2021 14:09 Відповісти
2.3% відсотків помирають від коронавірусу. В Україні вже померло 62 тис. людей. Я вже не кажу про сотні тисяч які пройшли через медзаклади, а це все нагрузка на лікарів.
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27.10.2021 14:26 Відповісти
2,3% від захворівших. Так буде вірніше сказано. Тобто на сьогодення 65 628 людей з 2 825 733 за два роки.
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27.10.2021 15:16 Відповісти
"купить международный ковид сертификат для поездок за границу"

Вот только заграница после этого будет закрыта для всех обладателей украинских сертификатов - что для покупателей, что для тех, кто реально вакцинировался.
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27.10.2021 14:12 Відповісти
Дороговато. Жлобы.
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27.10.2021 14:01 Відповісти
Загнули ціни от хтось їх і здав
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27.10.2021 14:02 Відповісти
Пир во время чумы. Наши вечно недоедающие врачи устроили бизнес на справочках, местах в реанимациях, карманных аптеках. Сколько не плати, а если привыкли годами "решать вопросы", так и дальше будет "бизнесить"
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27.10.2021 14:02 Відповісти
Мало того, еще и сами колоться не хотят, экскулапы в белых халатах
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27.10.2021 14:05 Відповісти
ну так что теперь жизнь должна закончится потому что не хочешь колоть жижу?кто дал право коронабесам ограничивать людей в их правах
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27.10.2021 14:08 Відповісти
Кацап, иди домой, здесь водки нет!
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27.10.2021 14:13 Відповісти
Думаю это тот случай когда и дающие взятку должны быть привлечены и наказаны по полной. Кстати врачи должны быть не просто осуждены но и лишены диполомов.
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27.10.2021 14:04 Відповісти
жаль людей -доброе дело делали удачи им
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27.10.2021 14:05 Відповісти
Одні торгують вакцинами, інші підробленими сертифікатами. Суцільний бізнес.
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27.10.2021 14:05 Відповісти
вакцини безкоштовні, нащо їх продавати чи купувати?
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27.10.2021 14:08 Відповісти
Тому що забагато ідіотів, яким мізки промили різними теоріями змов і які бояться вакцинуватися.
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27.10.2021 14:53 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27466410.html "Велике будівництво" и "Маленька вакцінація"



Вся страна обвешана вот такими бордами. Реально вся страна, десятки тысяч плоскостей.

Оценки знакомыми рекламщиками затрат на такой пиар - почти сотня миллионов гривен в этом году. И да, бОльшая часть затрат на вот это самое "Велике будівництво" в этом году были сделаны за счет антиковидного бюджетного фонда.

Вопрос - а борды программы вакцинации в нашей стране существуют? Хоть сколько-то? Хоть где-то? Я ведь не утверждаю, что их нет. Просто мне они как-то на глаза не попадаются.

Получается "Велике будівництво" и "Маленька вакцінація"?

Просто для информации: в трех областных центрах вчера утром закончились запасы кислорода. Совсем, полностью. Как-то так лихо сложилось, что заводы по производству кислорода стали на профилактический ремонт в самое "подходящее" время.

И теперь кислород закупают в Польше - по 35 тонн в сутки. Это при том, что Херсонская область в сутки потребляет 15 тонн.

По новеньким дорогам 734 человека вчера поехали в морг.

https://www.facebook.com/yuri.biriukov/posts/3054356598166470 Юрий Бирюков
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27.10.2021 14:15 Відповісти
2 года зебуины не могут внести изменения в УК. Было бы прекрасно должностным лицам - 10 лет, остальным по 5 лет. БЕЗ "анажимать", поруки, гарантии и т.д.
А после отсидки таких врачей-мудаков лишать атестации. ТАКОЕ гавно не должно лечить людей
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27.10.2021 15:09 Відповісти
Лучше как в Китае - к стеночке ставить.
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27.10.2021 16:04 Відповісти
прогнило всё до корней, остается облить всё бензином и спалить
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27.10.2021 15:20 Відповісти
а потом антиваксеры будут трусить пальчиком и кричать: "Вот видите! Видите?! Вакцинированные тоже заражаются и умирают от короны! Значит вакцина не работает!"
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27.10.2021 16:51 Відповісти
И почему эти врачи еще не в клетке?
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27.10.2021 18:21 Відповісти
О математике...
Стоимость одного поддельного сертификата составляла для заказчика 250 долларов. В среднем за день производилось по 20 фальшивых сертификатов. 5000 долларов в день.

5 000 доларов в день да на 60 дней... пусть на 40.. итого 200 000 доларов.

Таким образом, только за последние два месяца владелица турагентства и несколько медиков получили более 500 тыс. гривен Источник: .

Что то не сходится...)))
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27.10.2021 19:46 Відповісти
Эээ, половина бабла идет крышующим ментам, а может и 70%. Без ментов бизнес сразу закроют.
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28.10.2021 00:48 Відповісти
Незаконно продавали незаконные сертификаты.
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27.10.2021 21:50 Відповісти
медики у нас самые бедные -надо поднять зарплаты до 8000 тыщ баксюков ...
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28.10.2021 00:02 Відповісти
а как это ещё не додумались за прививку по штуцеру брать -как раз ситуация в тему...
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28.10.2021 00:04 Відповісти
По сути все село (регионы, западная Украина тоже) считают что ковида нет, а держава на них наживается. Потому покупают сертификаты по $250, вакцины игнорят. Никакие факты их не убеждают, тупо твердят "ковыду нэмае, то е грып!". Ну а значит бизнес на сертификатах процветает.
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28.10.2021 00:46 Відповісти
 
 