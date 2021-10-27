Отримали "замовлення" через соцмережі: двом чоловікам повідомлено про підозру у підпалі автомобілів у Дарницькому районі Києва. ФОТО
Слідчі повідомили двом молодим людям про підозру у підпалі автомобілів у Дарницькому районі Києва. 21-річний правопорушник разом із спільником таким чином вирішив заробити гроші, отримавши "замовлення" через телеграм-канал. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Києва.
У Дарницькому управлінні поліції зазначили, що у ході розслідування кримінального провадження поліцейські встановили, що до злочину причетні двоє фігурантів, яким повідомлено про підозру у скоєнні умисного підпалу майна посадовця.
"Крім того ми з’ясували, що один із фігурантів на початку жовтня поточного року разом із ще одним спільником скоїв підпал двох автомобілів "Шкода" у Дарницькому районі столиці. У нічний час доби 21-річний правопорушник та його знайомий підпалили транспортні засоби та зробили відеофіксацію злочину, аби переслати замовнику та отримати гроші за "роботу". Зловмисники пояснили, що їм невідомі мотиви замовників", - випливає із повідомлення.
Слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочаті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України - умисне знищення або пошкодження майна. Слідчі за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомили фігурантам про підозру у скоєнні злочину. Чоловікам загрожує до десяти років позбавлення волі.
Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення та затримання усіх осіб, причетних до злочинів.
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Как всегда мотивация останется нераскрытой и нерасследуемой. )) А ведь это основное в любом уголовном деле, исполнители второстепенны.