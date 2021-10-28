На трасі "Київ-Харків-Довжанський" стався потужний вибух на АЗС, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Харківській області локалізовано пожежу на автозаправці, яка сталася внаслідок вибуху. Жертв та постраждалих немає.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"28 жовтня о 4:31 на автодорозі "Київ-Харків-Довжанський", поблизу с. Рай-Оленівка, Харківського району, на АЗС відбулася розгерметизація підземної ємності з газом (об’єм 18 м куб.), унаслідок чого стався вибух з подальшим загоранням та розповсюдженням пожежі на два вантажні автомобілі", - йдеться у повідомленні.
До гасіння залучено 40 осіб та 9 од. техніки. О 5:48 пожежу локалізовано на площі 250 кв. м.
Жертв та постраждалих немає. Загрози розповсюдження на інші об’єкти АЗС немає.
Топ коментарі
+4 Spartacuss
показати весь коментар28.10.2021 08:20 Відповісти Посилання
+4 Владислав Носковский
показати весь коментар28.10.2021 08:37 Відповісти Посилання
+2 Владислав Носковский
показати весь коментар28.10.2021 08:08 Відповісти Посилання
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Украина будет ещё лет 10 наследие рыгосвинарчуков кровью отрыгивать
Иди работай , недоросль 😡
Ничего не пропускали.
Иначе, почему мы так плохо живём все 30 лет, деточка?