На трасі "Київ-Харків-Довжанський" стався потужний вибух на АЗС, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Харківській області локалізовано пожежу на автозаправці, яка сталася внаслідок вибуху. Жертв та постраждалих немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"28 жовтня о 4:31 на автодорозі "Київ-Харків-Довжанський", поблизу с. Рай-Оленівка, Харківського району, на АЗС відбулася розгерметизація підземної ємності з газом (об’єм 18 м куб.), унаслідок чого стався вибух з подальшим загоранням та розповсюдженням пожежі на два вантажні автомобілі", - йдеться у повідомленні.

До гасіння залучено 40 осіб та 9 од. техніки. О 5:48 пожежу локалізовано на площі 250 кв. м.

Жертв та постраждалих немає. Загрози розповсюдження на інші об’єкти АЗС немає.

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