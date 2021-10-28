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На трасі "Київ-Харків-Довжанський" стався потужний вибух на АЗС, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Харківській області локалізовано пожежу на автозаправці, яка сталася внаслідок вибуху. Жертв та постраждалих немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"28 жовтня о 4:31 на автодорозі "Київ-Харків-Довжанський", поблизу с. Рай-Оленівка, Харківського району, на АЗС відбулася розгерметизація підземної ємності з газом (об’єм 18 м куб.), унаслідок чого стався вибух з подальшим загоранням та розповсюдженням пожежі на два вантажні автомобілі", - йдеться у повідомленні.

До гасіння залучено 40 осіб та 9 од. техніки. О 5:48 пожежу локалізовано на площі 250 кв. м.

Жертв та постраждалих немає. Загрози розповсюдження на інші об’єкти АЗС немає.

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На трасі Київ-Харків-Довжанський стався потужний вибух на АЗС, - ДСНС 01
На трасі Київ-Харків-Довжанський стався потужний вибух на АЗС, - ДСНС 02
На трасі Київ-Харків-Довжанський стався потужний вибух на АЗС, - ДСНС 03

Автор: 

АЗС (1888) вибух (4525) пожежа (4356) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+4


Украина будет ещё лет 10 наследие рыгосвинарчуков кровью отрыгивать



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28.10.2021 08:20 Відповісти
+4
Так а що папєрєднікі украли? 2млрд. євро з ковідного фонду? Чи це папєрєдніки змусили пісюніста вкрасти 40млн. доларів і вивести їх у офшор? Список можна продовжувати вічно (це я вже не кажу про мільйони гривень на утримання родичів депутатів у якості "помічників").
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28.10.2021 08:37 Відповісти
+2
Так зараз же ригозелень при владі)) і крадуть вони в набагато більших масштабах.
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28.10.2021 08:08 Відповісти
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порох виноват...
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28.10.2021 07:59 Відповісти
Естественно. Что-то рыгосвинарчуки и там украли

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28.10.2021 08:03 Відповісти
Так зараз же ригозелень при владі)) і крадуть вони в набагато більших масштабах.
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28.10.2021 08:08 Відповісти


Украина будет ещё лет 10 наследие рыгосвинарчуков кровью отрыгивать



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28.10.2021 08:20 Відповісти
Опа....и сразу ху#лопоклонник нарисовался...😂
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28.10.2021 08:24 Відповісти
Агент "Лолита"?

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28.10.2021 08:57 Відповісти
Пельку свою брудну закрий , зебенєтроляко 😡
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28.10.2021 09:08 Відповісти
Почему, если человек-рыгосвинарчук, то обязательно гопник? ©

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28.10.2021 09:12 Відповісти
Ти проплачена беніна наволоч і просто корисний ідіот 😠
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28.10.2021 09:14 Відповісти
Ума ноль. Судя по нервным истерикам - утерявший воровские доходы - таки ты

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28.10.2021 09:15 Відповісти
Твои умозаключения мне до одного места , так как болтунов и брехунов терпеть не могу !

Иди работай , недоросль 😡
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28.10.2021 09:19 Відповісти
Иди, воруй. Поймаем

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28.10.2021 09:45 Відповісти
Многие идиоты и слабоумные появляются на свет от родителей, предававшихся пьянству.😠
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28.10.2021 09:52 Відповісти
Так а що папєрєднікі украли? 2млрд. євро з ковідного фонду? Чи це папєрєдніки змусили пісюніста вкрасти 40млн. доларів і вивести їх у офшор? Список можна продовжувати вічно (це я вже не кажу про мільйони гривень на утримання родичів депутатів у якості "помічників").
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28.10.2021 08:37 Відповісти
"Так а що папєрєднікі украли?" - всё до чего могли дотянуться.
Ничего не пропускали.

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28.10.2021 08:56 Відповісти
Що і скільки конкретно вкрали попередніки можеш сказати і документально підтверджено , якщо ні , то заглохни троляко!
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28.10.2021 09:12 Відповісти
Все, что могли. Законспектируй.
Иначе, почему мы так плохо живём все 30 лет, деточка?

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28.10.2021 09:14 Відповісти
например, ботяра? Примерчики давай. А то пипикать вы мастера а фактов ноль
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28.10.2021 09:13 Відповісти
Факти, де факти?)))
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28.10.2021 09:29 Відповісти
Да, дальнобойщики заночевали с огоньком.
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28.10.2021 08:23 Відповісти
власник АЗС тупо відмивав бабло , і ні копійки не вкладав у безпеку та розвиток
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28.10.2021 08:42 Відповісти
 
 