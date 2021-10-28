Убивство Активіста "Правого сектору" Олександра Іванини у Сумах: Нацполіція порушила кримінальне провадження. ФОТОрепортаж

Сумські правоохоронці розпочали розслідування вбивства 29-річного активіста "Правого сектору" Олександра Іванини, яке сталося напередодні увечері.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Сумської області.

"27 жовтня, близько 21:00, від оператора лінії 103 до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Заливній стріляла невідома особа і там лежить закривавлений невідомий чоловік... За вказаною адресою виявлено тіло чоловіка - 29-річного сумчанина. Попередньо, він помер внаслідок вогнепального поранення", - випливає із повідомлення.

Наразі проводяться заходи щодо встановлення та затримання зловмисника.

"За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство)", - наголошують правоохоронці.

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Санкція зазначеної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Як повідомлялося, активіста "Правого сектору" Олександра Іванину застрелили у Сумах.