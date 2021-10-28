Убивство Активіста "Правого сектору" Олександра Іванини у Сумах: Нацполіція порушила кримінальне провадження. ФОТОрепортаж
Сумські правоохоронці розпочали розслідування вбивства 29-річного активіста "Правого сектору" Олександра Іванини, яке сталося напередодні увечері.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Сумської області.
"27 жовтня, близько 21:00, від оператора лінії 103 до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Заливній стріляла невідома особа і там лежить закривавлений невідомий чоловік... За вказаною адресою виявлено тіло чоловіка - 29-річного сумчанина. Попередньо, він помер внаслідок вогнепального поранення", - випливає із повідомлення.
Наразі проводяться заходи щодо встановлення та затримання зловмисника.
"За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство)", - наголошують правоохоронці.
Санкція зазначеної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.
Як повідомлялося, активіста "Правого сектору" Олександра Іванину застрелили у Сумах.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зеленський принизив поліцію, яка намагалась діяти по закону з його депутанами, тепер вони не хочуть працювати для суспільства, бо все одно ніхто не оцінить і їх не захистить.
Все інше - хуцпа яку ви хаваєте.
Типо, ребята Луценко, Билецкого и прочие?
Недавно просматривал списки "активистов" автомайдана.
Несколько человек - люди, которых привез в Киев Пустовойтенко во времена премьерства.
К примеру - Шкурат, Морозова и др.
Предвестники зеленой команды, прямо из выгребной ямы социальным лифтом.
Такие же наркоманы, алкаши.
Занимались групповым сексом прямо в кабинете Морозовой.
Естественно, при первой возможности их поперли с должностей и стали они активистами.
йди та зроби, інтернетне патякало
Дело возбудили так и пролежит пока
Ермак при власти
Хоча може все бути. Адже Сумщина все-таки - партизанський край і тут інші пріоритети.
Слідство розбереться...... надіюсь.
А журналистам и правохранителям просьба не только талдычить в конце каждой новости какая санкция, а так же сообщать какая статистика раскрытия таких преступлений и какая статистика вынесения приговоров.