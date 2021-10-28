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Убивство Активіста "Правого сектору" Олександра Іванини у Сумах: Нацполіція порушила кримінальне провадження. ФОТОрепортаж

Сумські правоохоронці розпочали розслідування вбивства 29-річного активіста "Правого сектору" Олександра Іванини, яке сталося напередодні увечері.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Сумської області.

"27 жовтня, близько 21:00, від оператора лінії 103 до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Заливній стріляла невідома особа і там лежить закривавлений невідомий чоловік... За вказаною адресою виявлено тіло чоловіка - 29-річного сумчанина. Попередньо, він помер внаслідок вогнепального поранення", - випливає із повідомлення.

Наразі проводяться заходи щодо встановлення та затримання зловмисника.

"За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство)", - наголошують правоохоронці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Активіста "Правого сектора" Олександра Іванина застрелили у Сумах. ФОТОрепортаж

Убивство Активіста Правого сектору Олександра Іванини у Сумах: Нацполіція порушила кримінальне провадження 01
Убивство Активіста Правого сектору Олександра Іванини у Сумах: Нацполіція порушила кримінальне провадження 02
Убивство Активіста Правого сектору Олександра Іванини у Сумах: Нацполіція порушила кримінальне провадження 03
Убивство Активіста Правого сектору Олександра Іванини у Сумах: Нацполіція порушила кримінальне провадження 04

Санкція зазначеної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Як повідомлялося, активіста "Правого сектору" Олександра Іванину застрелили у Сумах.

Автор: 

Нацполіція (15278) Суми (921) вбивство (3113) Правий сектор (332)


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Топ коментарі
+24
Всі ж помітили погіршення кримінальної обстановки ?
Зеленський принизив поліцію, яка намагалась діяти по закону з його депутанами, тепер вони не хочуть працювати для суспільства, бо все одно ніхто не оцінить і їх не захистить.
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28.10.2021 09:37 Відповісти
+24
Бойцам Правого Сектора - ДОБРОЙ ОХОТЫ.
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28.10.2021 10:05 Відповісти
+22
Активіст - небайдужий громадянин, який бореться з безпределом чиновників та іншої наволочи. Допомогає хорошим людям.

Все інше - хуцпа яку ви хаваєте.
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28.10.2021 09:54 Відповісти
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Всі ж помітили погіршення кримінальної обстановки ?
Зеленський принизив поліцію, яка намагалась діяти по закону з його депутанами, тепер вони не хочуть працювати для суспільства, бо все одно ніхто не оцінить і їх не захистить.
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28.10.2021 09:37 Відповісти
З активистамі крімінал вже не церемониться... А бидлу пох...
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28.10.2021 09:42 Відповісти
Це терористичний акт- політичне вбивство агентами росії, кримінальними околоментовськими бандюками патріота України.
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28.10.2021 10:17 Відповісти
Це 90-ті, за любителів яких проголосував "мудрий" нарід. БеСпредел. А це їх робота. Керований хаос, співпраця з кацапами та ліквідація патріотів.
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28.10.2021 10:39 Відповісти
Насправді напади на активістів та патріотів це продумана стратегія мафії та криміналу яким допомагають російські спецслужби. з 2014 року стались сотні нападів на активістів та патріотів, багато вбивств, але правоохоронна система саботує розслідування цих злочинів, бо правоохоронці члени мафії яка воює з народом України і в першу чергу з активістами та патріотами!
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28.10.2021 11:02 Відповісти
космонавтами з іншої планети
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29.10.2021 15:33 Відповісти
Невже Ви думаєте, що це зробили "кримінальні"? Можливо й так, але більше вірогідно, що діє ворожа агентура з московії чи місцевих поліцаїв, щоб залякати проукраїнські-налаштованих громадян і заодно їх знищити. Царство Небесне загиблому від рук нечисті патріоту. Але Ви не бачили на місці події ні водолазів, ні тисячі нацгвардійців та поліції, як при інсценіровці "нападу" на автомобіль Кефіра. Діюча влада дійсно "попутала рамси" і переплутала свій "квартал" з державою. Донищують поліцію, яка в майбутньому не здатна буде правильно і професійно реагувати і розкривати злочини. На мій погляд, сьогодні окремі поліцейські у змові з експертами, прокурорами і суддями навчилися на відмінно "клепати" замовні сфабриковані справи на опозицію і на конкурентів, якщо їх замовлять за гроші. Ось результат "какая разница" і "хуже не будет" та "зробимо всіх разом".
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28.10.2021 10:35 Відповісти
російські спецслужби діють в першу чергу через російський кримінал який має потужний вплив на Україну
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28.10.2021 11:03 Відповісти
то ж виходить, що російські спецслужби. А наші спецслужби перетворилися у статистів і наглядачів за музеями де зберігаються законно придбані картини одного із опозиційних лідерів, переслідування військових генералів і офіцерів, які зберегли незалежність України... Реальні специ видавлені із системи, а їх місце заняті з поглядами "какая разница", то ж маємо такий результат.
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28.10.2021 11:11 Відповісти
Правду кажете!
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28.10.2021 11:29 Відповісти
Жаль, якби захистився б так як Стерненко, то залишився би живим, хоч і в тюрьмі був би.
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28.10.2021 09:40 Відповісти
Слово "активист" настолько скомпроментировано, что надо выводить его из употребления.
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28.10.2021 09:42 Відповісти
Коемляді слово "Україна" постійно паплюжать. Будеш цуратися вживати?
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28.10.2021 09:45 Відповісти
У нас "активист", как правило, проплаченный рекетер и вымогатель.
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28.10.2021 09:47 Відповісти
Активіст - небайдужий громадянин, який бореться з безпределом чиновників та іншої наволочи. Допомогає хорошим людям.

Все інше - хуцпа яку ви хаваєте.
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28.10.2021 09:54 Відповісти
Гы-гы-гы.
Типо, ребята Луценко, Билецкого и прочие?
Недавно просматривал списки "активистов" автомайдана.
Несколько человек - люди, которых привез в Киев Пустовойтенко во времена премьерства.
К примеру - Шкурат, Морозова и др.
Предвестники зеленой команды, прямо из выгребной ямы социальным лифтом.
Такие же наркоманы, алкаши.
Занимались групповым сексом прямо в кабинете Морозовой.
Естественно, при первой возможности их поперли с должностей и стали они активистами.
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28.10.2021 10:08 Відповісти
да, нет. скорее, тот кто очерняет активистов - тупая зеленая мразь. например бенедиктова, которя порнова назвала активистом.
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28.10.2021 14:03 Відповісти
переведи слова паплюжать, Коемляді ,хуцпа это откуда?
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28.10.2021 13:00 Відповісти
Живеш в Україні і не знаєш що таке "паплюжать" і "кремляді"? Хуцпа то таке - Володимир Олександрович знає).
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28.10.2021 14:15 Відповісти
Якщо товариші загиблого побратима підуть шляхом зрадника Яроша та інших фальшивих націоналістів і будуть жувати юстицькину жуйку правоблуддя, а не прикінчать у відповідь хоча б штук 5 відвертих п*ятиколонців, то вся ця організація і Стрембіцький в т.ч. шкарлупи виїденого яйця не варті.
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28.10.2021 09:45 Відповісти
взагалі то ось такими вбивцями має займатись ВСЯ правоохоронна система, а не товариші загиблого.Бо і їх так само по одному будуть ліквідовувати.
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28.10.2021 09:58 Відповісти
дуня, хто ти, хто Ярош)

йди та зроби, інтернетне патякало
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28.10.2021 14:05 Відповісти
Про всяк випадок, Кефір ще раз уважно передивився своє відео.
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28.10.2021 09:47 Відповісти
Полиция занята штрафами за маски,бакановцы озабочены надписями на заборах,а на наемных убийц спокойно убивающих людей уже некого отправить.
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28.10.2021 09:49 Відповісти
Не нужно показательных акций!! Нужна тихая и планомерная работа по искоренению таких преступлений до 5го колена.Есть подобный опыт и в мире и в ОУН -УПА времен немецко -советской оккупации..Если власть показательно жует сопли,что остается делать?
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28.10.2021 09:56 Відповісти
Мистеры Линч и Кольт знали что делать.
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28.10.2021 10:06 Відповісти
Это не ОБСТрЕЛ МАШИНЫ шифера
Дело возбудили так и пролежит пока
Ермак при власти
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28.10.2021 10:00 Відповісти
Бойцам Правого Сектора - ДОБРОЙ ОХОТЫ.
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28.10.2021 10:05 Відповісти
Не бачу собак з трьома батальйонами нацгвардії. І це зрозуміло - дверцята машини шіфера цінніші життя патріота, який боровся з криміналітетом віданим ЗЕ. Між іншим, кримінальні кола підтримували ЗЕ і його збіговисько (партію) уродів, тепер не знаю. Серед українського вуличного криміналу (не враховуються з депутатськими значками і на вищих посадах - митниця, СБУ, податкова) свої кодляки - одні промосковські (визнають владу москальських варов і працюють в інтересах рахи), одні просто мєстниє(на рівні місцевих рад і виконкомів) , одні проти всякої влади, інші пліч-опліч з СБУ та поліцією.
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28.10.2021 10:09 Відповісти
орлы кивы?
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28.10.2021 10:40 Відповісти
Орли - "бойовик" а ...
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28.10.2021 10:49 Відповісти
Більш схоже на розбірки між "активістами".
Хоча може все бути. Адже Сумщина все-таки - партизанський край і тут інші пріоритети.
Слідство розбереться...... надіюсь.
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28.10.2021 11:40 Відповісти
да, да) мусорня так і скаже, ще про аріську расу додасть
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28.10.2021 14:06 Відповісти
Хлопці з ПС, коли спіймаєте суку, одразу не вбивайте. Нехай спочатку сам попросить.
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28.10.2021 11:41 Відповісти
Проходить планомірне знищення молоді,якщо прибьють наркошу,гнид хламідію,зеєрму і ін.злодіїв-то народні месники а якщо ні-то це їх криваві події!
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28.10.2021 11:46 Відповісти
скорее всего дело рук зеКОмандьі
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28.10.2021 12:13 Відповісти
Парня жаль, родителям соболезнования,но правосекам уже пора на реальную работу.. надоела уже ваша активность,8 лет
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28.10.2021 23:54 Відповісти
ФСБ никак не угомонится....
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30.10.2021 00:19 Відповісти
Соболезнование близким.

А журналистам и правохранителям просьба не только талдычить в конце каждой новости какая санкция, а так же сообщать какая статистика раскрытия таких преступлений и какая статистика вынесения приговоров.
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30.10.2021 12:30 Відповісти
На риторический вопрос - риторический ответ - 0%...
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01.11.2021 07:27 Відповісти
 
 