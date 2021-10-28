Україна розповіла в ОБСЄ про виявлене на Донбасі найновіше російське озброєння: РЛС, системи РЕБ та броньовані автомобілі. ФОТОрепортаж

Місія України в ОБСЄ під час засідання Форуму з безпекового співробітництва у середу привернула увагу делегацій країн-учасниць до виявлених фактів присутності та незаконного переміщення озброєння і військової техніки з Росії у тимчасово окуповані райони Донецької та Луганської областей (ОРДЛО). Зафіксовані спостерігачами ОБСЄ сучасне озброєння та військова техніка ніколи не були на озброєнні Збройних сил України та ніколи не постачалися в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"СММ ОБСЄ в Україні регулярно фіксує нові факти присутності та незаконного переміщення озброєння і військової техніки з Росії на тимчасово окуповану територію України через неконтрольовану ділянку російсько-українського державного кордону. Лише протягом цього року СММ зафіксувала сучасну російську радіолокаційну станцію 51У6 "Каста-2Е1" (у двох окремих випадках), російські броньовані автомобілі типу УАЗ23632-148 "Есаул" та нову російську систему радіоелектронної боротьби типу РБ-636В "Свет-КУ". Це сучасне озброєння та військова техніка ніколи не були на озброєнні Збройних сил України і ніколи не поставлялися в Україну", - заявили в українській місії.

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Так, 15 лютого 2021 р. міні-БПЛА СММ помітив сучасну російську РЛС 51У6 "Каста-2Е1" на полігоні поблизу Бугаївки, що на тимчасово окупованій території Луганщини. При цьому, члени збройних формувань РФ намагалися замаскувати цю російську радіолокаційну станцію, накривши її брезентом у кольорах українського прапора – намагаючись тим самим також ввести в оману спостерігачів ОБСЄ та приховати російське походження РЛС.

Пізніше у вересні безпілотник Місії ОБСЄ знову зареєстрував 51У6 "Каста-2Е1" на тимчасово окупованій території сходу України – цього разу біля н.п. Розівка Донецької області. Цей факт було відображено у щоденному звіті СММ ОБСЄ від 23 вересня 2021 року.

14 квітня 2021 року СММ ОБСЄ також виявила 15 нових броньованих транспортних засобів УАЗ "Есаул" російського виробництва поблизу окупованого села Олександрівське Донецької області. "УАЗ-23632-148 "Есаул" постачається в російську армію з 2018 року. Це – броньована модифікація УАЗ "Патріот", яка має спеціальний захист від мін і гранат. Автомобіль також має броньований моторний відсік та вибухо- і вогнезахисні паливні баки. На даху бронемашини можна встановити кулемет ("Корд" або "Печеніг") або гранатомет (АГС17 або АГС-30)", - зазначили в українській місії.

Крім того, 29 травня 2021 року російська нова система радіоелектронної боротьби типу РБ-636В "Свет-КУ" була помічена безпілотником СММ ОБСЄ дальнього радіусу дії поблизу окупованого Новоазовська у Донецькій області.

"Російська мобільна система радіоуправління та захисту інформації РБ-636 "Свет-КУ" перебуває на озброєнні збройних сил РФ і виготовляється ТОВ "Спеціальний технологічний центр", що розташовується у Санкт-Петербурзі, Російська Федерація", - повідомили українські дипломати.

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Поруч із цим, у своєму виступі українська делегація в ОБСЄ звернула увагу на неодноразові факти фіксації українськими військовими застосування безпілотників російського виробництва. Зокрема, 8 березня 2021 року у зоні проведення операції Об’єднаних сил було виявлено російський БПЛА, який впав через технічну несправність. Акумулятор дрона, який був ідентифікований як "ZALA 421-08" (або "Гранат-1", мав наліпку "ФСБ РФ" та серійний номер. Крім того 22 червня МОУ інформувало про виявлення у районі н.п. Мар’їнка російського БПЛА "Орлан-10", який є на озброєння ЗС РФ.