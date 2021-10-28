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Україна розповіла в ОБСЄ про виявлене на Донбасі найновіше російське озброєння: РЛС, системи РЕБ та броньовані автомобілі. ФОТОрепортаж

Місія України в ОБСЄ під час засідання Форуму з безпекового співробітництва у середу привернула увагу делегацій країн-учасниць до виявлених фактів присутності та незаконного переміщення озброєння і військової техніки з Росії у тимчасово окуповані райони Донецької та Луганської областей (ОРДЛО). Зафіксовані спостерігачами ОБСЄ сучасне озброєння та військова техніка ніколи не були на озброєнні Збройних сил України та ніколи не постачалися в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"СММ ОБСЄ в Україні регулярно фіксує нові факти присутності та незаконного переміщення озброєння і військової техніки з Росії на тимчасово окуповану територію України через неконтрольовану ділянку російсько-українського державного кордону. Лише протягом цього року СММ зафіксувала сучасну російську радіолокаційну станцію 51У6 "Каста-2Е1" (у двох окремих випадках), російські броньовані автомобілі типу УАЗ23632-148 "Есаул" та нову російську систему радіоелектронної боротьби типу РБ-636В "Свет-КУ". Це сучасне озброєння та військова техніка ніколи не були на озброєнні Збройних сил України і ніколи не поставлялися в Україну", - заявили в українській місії.

Україна розповіла в ОБСЄ про виявлене на Донбасі найновіше російське озброєння: РЛС, системи РЕБ та броньовані автомобілі 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОБСЄ фіксує нарощування важкої техніки у зоні відведення: Напруженість уздовж лінії зіткнення на Донбасі посилюється

Так, 15 лютого 2021 р. міні-БПЛА СММ помітив сучасну російську РЛС 51У6 "Каста-2Е1" на полігоні поблизу Бугаївки, що на тимчасово окупованій території Луганщини. При цьому, члени збройних формувань РФ намагалися замаскувати цю російську радіолокаційну станцію, накривши її брезентом у кольорах українського прапора – намагаючись тим самим також ввести в оману спостерігачів ОБСЄ та приховати російське походження РЛС.

Пізніше у вересні безпілотник Місії ОБСЄ знову зареєстрував 51У6 "Каста-2Е1" на тимчасово окупованій території сходу України – цього разу біля н.п. Розівка Донецької області. Цей факт було відображено у щоденному звіті СММ ОБСЄ від 23 вересня 2021 року.

Україна розповіла в ОБСЄ про виявлене на Донбасі найновіше російське озброєння: РЛС, системи РЕБ та броньовані автомобілі 02

14 квітня 2021 року СММ ОБСЄ також виявила 15 нових броньованих транспортних засобів УАЗ "Есаул" російського виробництва поблизу окупованого села Олександрівське Донецької області. "УАЗ-23632-148 "Есаул" постачається в російську армію з 2018 року. Це – броньована модифікація УАЗ "Патріот", яка має спеціальний захист від мін і гранат. Автомобіль також має броньований моторний відсік та вибухо- і вогнезахисні паливні баки. На даху бронемашини можна встановити кулемет ("Корд" або "Печеніг") або гранатомет (АГС17 або АГС-30)", - зазначили в українській місії.

Україна розповіла в ОБСЄ про виявлене на Донбасі найновіше російське озброєння: РЛС, системи РЕБ та броньовані автомобілі 03

Крім того, 29 травня 2021 року російська нова система радіоелектронної боротьби типу РБ-636В "Свет-КУ" була помічена безпілотником СММ ОБСЄ дальнього радіусу дії поблизу окупованого Новоазовська у Донецькій області.

"Російська мобільна система радіоуправління та захисту інформації РБ-636 "Свет-КУ" перебуває на озброєнні збройних сил РФ і виготовляється ТОВ "Спеціальний технологічний центр", що розташовується у Санкт-Петербурзі, Російська Федерація", - повідомили українські дипломати.

Україна розповіла в ОБСЄ про виявлене на Донбасі найновіше російське озброєння: РЛС, системи РЕБ та броньовані автомобілі 04

Також читайте: Окупанти намагалися заблокувати членів місії ОБСЄ біля Станиці Луганської: півтори години "перевіряли" багаж та вимагали диппаспорти

Поруч із цим, у своєму виступі українська делегація в ОБСЄ звернула увагу на неодноразові факти фіксації українськими військовими застосування безпілотників російського виробництва. Зокрема, 8 березня 2021 року у зоні проведення операції Об’єднаних сил було виявлено російський БПЛА, який впав через технічну несправність. Акумулятор дрона, який був ідентифікований як "ZALA 421-08" (або "Гранат-1", мав наліпку "ФСБ РФ" та серійний номер. Крім того 22 червня МОУ інформувало про виявлення у районі н.п. Мар’їнка російського БПЛА "Орлан-10", який є на озброєння ЗС РФ.

Автор: 

армія рф (17854) ОБСЄ (3512) зброя (7535) росія (66104) Донбас (22357)


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Топ коментарі
+11
А слабаків не поважають.
Українці обрали миролюбця, який і на колінця стане, аби був мир. Отже вони такі самі сцикуни.
Такими нас бачать європейці, увесь світ.
Втомились воювати - ставайте на коліна.
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28.10.2021 09:41 Відповісти
+10
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28.10.2021 09:44 Відповісти
+6
Вы еще Меркель расскажите, она на пару с ****** поржёт с этой новости
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28.10.2021 09:39 Відповісти
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Вы еще Меркель расскажите, она на пару с ****** поржёт с этой новости
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28.10.2021 09:39 Відповісти
А слабаків не поважають.
Українці обрали миролюбця, який і на колінця стане, аби був мир. Отже вони такі самі сцикуни.
Такими нас бачать європейці, увесь світ.
Втомились воювати - ставайте на коліна.
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28.10.2021 09:41 Відповісти
Так, 15 февраля 2021 г. мини-БПЛА СММ заметил современную российскую РЛС 51У6 "Каста-2Е1" на полигоне вблизи Бугаевки на временно оккупированной территории Луганщины. При этом члены вооруженных формирований РФ пытались замаскировать эту российскую радиолокационную станцию, накрыв ее брезентом в цветах украинского флага - пытаясь тем самым ввести в заблуждение наблюдателей ОБСЕ и скрыть российское происхождение РЛС. Источник:
Гірше москалів нема людей на цій планеті.
Чому українці продовжують їх копіювати ?
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28.10.2021 09:39 Відповісти
рашкованский бпла упал из-за криворукости рашкованцев)
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28.10.2021 09:39 Відповісти
Дамбасюри, ваш Домбас став військовим полігоном. Кричіть ура.
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28.10.2021 09:41 Відповісти
Фактов поставки российских вооружений гибридньім корпусам армии РФ на Донбассе много , но нужен постоянньій прессинг страньі-агрессора . Так держать !
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28.10.2021 09:42 Відповісти
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28.10.2021 09:44 Відповісти
Та хіба даунбасята винуваті, що їм в шахтах замість вугілля попадається тільки ******* російське озброєння.
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28.10.2021 09:53 Відповісти
странно, что Германия никакой обеспокоенности по этому поводу не выражает...
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28.10.2021 10:25 Відповісти
Стоят даже без маскировочных сетей))) А на фоне покрытой снежком местности "замаскировали" ярким флагом... "гении")))
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28.10.2021 10:33 Відповісти
Чтот-то не слышно ипаного, германского беспокойства по этому поводу
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28.10.2021 11:15 Відповісти
Надо бы выразить обеспокоенность...
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28.10.2021 11:58 Відповісти
Пока не отработаете всю ету вражескую технику Байрактарами никто не поверит. Зато аж из Берлина увидели росискую гаубицу когда ее Байрактар уничтожил.
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28.10.2021 12:09 Відповісти
О, бачу матеріали InformNapalm, у яких детально розписуємо зразки російського озброєння, стають основою для звітів делегації. На кожному слайді видно водяний знак з Напалму . Бо самі ОБСЄшники ніколи не вказують чи то російська зброя, просто називають зразок, а ми вже більш детально копаємо цю тему. І дипломати користуються на ура.

https://informnapalm.org/en/?s=OSCE
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28.10.2021 14:01 Відповісти
 
 