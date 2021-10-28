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Порошенко зустрівся з євродепутатом Кубілюсом: Росія набирає обертів, не можна допустити енергетичного реваншу. ФОТОрепортаж

Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко зустрівся із головою Делегації Європейського Парламенту у Парламентській асамблеї "Східного партнерства" Андрюсом Кубілюсом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Порошенко та Кубілюс обговорили результати саміту Україна – ЄС, який відбувся 12 жовтня. Вони погодилися з необхідністю прискорити процеси інтеграції України до ЄС, що значно сприятиме зміцненню стабільності, безпеки та процвітання у регіоні. П'ятий Президент України високо оцінив незмінну підтримку з боку Європейського Парламенту європейської перспективи для України та допомогу у впровадженні реформ.

"Ви розпочали європейські реформи, і це важливе досягнення, чого Україна змогла досягти. З Угодою про асоціацію, із зоною вільної торгівлі. З усім", - зазначив євродепутат.

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У контексті підготовки до наступного Саміту "Східного партнерства" 15 грудня у Брюсселі Петро Порошенко закликав керівництво Євросоюзу до схвалення амбітних і стратегічно сміливих рішень щодо нового східноєвропейського порядку денного, пов’язаного із розширенням. За результатами дискусії домовились спільно працювати з метою просування інтересів України та асоційованого тріо за підсумками Саміту.

П'ятий президент наголосив на важливості зміцнювати міжнародну солідарність у протидії російській агресії проти України та підривній діяльності Кремля проти країн демократичного світу. У зв’язку з цим п’ятий Президент України особливо підкреслив безпекові ризики енергетичного шантажу з боку Росії щодо України та Європейського Союзу.

"Дуже небезпечно, що Росія набирає обертів. Сьогодні ми слабші, ніж 2 чи 3 роки тому. Можемо назвати це навіть "зимою російського реваншу". І це не лише про ціну за російський газ. Всі розуміють, що Росія завжди шантажувала Україну. Вони припинили це робити лише тоді, коли ми у 2015 році відмовилися від закупівель у Росії газу. Ані в 2015, ані в 2016, 2017, 2018, ані у 2019 році ми жодного слова від Росії не чули про те, що України нібито краде російський газ. Ми виграли Стокгольмський арбітраж на 4,5 млрд доларів. Ці гроші ми повернули з путінської кишені, адже Газпром – це і є путінська кишеня, яка навіть ближча і глибша за російський державний бюджет", – нагадав п’ятий лідер "ЄС".

Також Порошенко поінформував Кубілюса про внутрішньополітичну ситуацію в Україні та закликав Європарламент продовжувати уважно стежити за діями української влади щодо їх відповідності європейським демократичним критеріям.

Співрозмовники також обговорили питання підготовки до Конгресу Європейської народної партії 17-18 листопада у Роттердамі.

Порошенко зустрівся з євродепутатом Кубілюсом: Росія набирає обертів, не можна допустити енергетичного реваншу 01
Порошенко зустрівся з євродепутатом Кубілюсом: Росія набирає обертів, не можна допустити енергетичного реваншу 02
Порошенко зустрівся з євродепутатом Кубілюсом: Росія набирає обертів, не можна допустити енергетичного реваншу 03
Порошенко зустрівся з євродепутатом Кубілюсом: Росія набирає обертів, не можна допустити енергетичного реваншу 04
Порошенко зустрівся з євродепутатом Кубілюсом: Росія набирає обертів, не можна допустити енергетичного реваншу 05
Порошенко зустрівся з євродепутатом Кубілюсом: Росія набирає обертів, не можна допустити енергетичного реваншу 06

Автор: 

Порошенко Петро (15193) Кубілюс Андрюс (56)


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Топ коментарі
+19
Найвелычнишый от злобы опять жиденько обосрет свои штаны и всю свою ОПу.
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28.10.2021 10:36 Відповісти
+19
С клоуном-наркоманом серьезные дядьки перестали уже давно встречаться. И это печаль для всей страны.
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28.10.2021 10:37 Відповісти
+17
- Чим відрізняються поїздки за кордон Порошенка і Зеленського?
- Раніше, після поїздок Президента Порошенка, за кордон, Україна отримувала то фінансову підтримку, то дипломатичну, то військову... А тепер, після поїздок "Блазня" - тільки сміх...
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28.10.2021 10:57 Відповісти
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Найвелычнишый от злобы опять жиденько обосрет свои штаны и всю свою ОПу.
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28.10.2021 10:36 Відповісти
Он на Китай развернулся. Они ему больше подходят по росту.
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28.10.2021 10:38 Відповісти
С клоуном-наркоманом серьезные дядьки перестали уже давно встречаться. И это печаль для всей страны.
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28.10.2021 10:37 Відповісти
- Чим відрізняються поїздки за кордон Порошенка і Зеленського?
- Раніше, після поїздок Президента Порошенка, за кордон, Україна отримувала то фінансову підтримку, то дипломатичну, то військову... А тепер, після поїздок "Блазня" - тільки сміх...
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28.10.2021 10:57 Відповісти
І ганьба.
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28.10.2021 11:14 Відповісти
На такому найміжнароднішому рівні варто було б засудити не лише енергетичний реванш, а й енергетичну зраду.
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28.10.2021 10:42 Відповісти
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28.10.2021 10:43 Відповісти
понимаю что достанется и мне и моей семье,но я за то,чтобы Украина помёрзла и посидела без света этой зимой. надеюсь что отмёрзнет то что выбрало пигмея во власть.
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28.10.2021 10:43 Відповісти
Отмерзать уже нечему. Зеленая плесень все начисто сгноила.)
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28.10.2021 11:13 Відповісти
я бы не был столь оптимистичен. ЗЕ-дерьма ещё много.
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28.10.2021 11:16 Відповісти
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28.10.2021 10:44 Відповісти
Хоч хтось в країні зовнішньою політикою займається. Вангую що перед з'їздом ЕНП Бубочка терміново викличе Пороха на якийсь допит
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28.10.2021 10:44 Відповісти
Лероса перед поїздкою в США вже викликають
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28.10.2021 10:49 Відповісти
А шо там гундосий недоумок робить? Купуватиме у Луки електрику і полізе на колінах до ***** просити газ. Патамушта просрав всьо і вся.
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28.10.2021 10:45 Відповісти
Він не недоумок. Він- ворог. Це спланована опереція по знищенню незалежності.
"Продає" за безцінь електроенергію бабломойському-ахметову- пінчуку. Зупиняє виробництво електроенергії. Позбавляє роботи. Призначає міністром енергетики германа галущенко, який знищив "єнергоатом".
Підриває економіку. Ми вже не заробляємо на продажу електроенергії, а витрачаємо валюту на її закупівлю.
Знімає заборону на закупівлю електроенергії у кацапів та білорусів. Тим самим пропонує зняти санкції з ворогів.
Так що не просрав, а втілив плани ***** по знищенню країни.
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28.10.2021 11:38 Відповісти
Що?
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28.10.2021 11:38 Відповісти
вона зареєстрована вже з рік, але вперше мені на очі попадається; не знаю, чим дихає: ворожим, чи просто "нерівно" до Зе...
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28.10.2021 12:43 Відповісти
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28.10.2021 11:47 Відповісти
почему не жирным текстом и не в рубрике "главное дня"??
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28.10.2021 11:52 Відповісти
Не ганьбіться. Заздріть мовчки.
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28.10.2021 12:39 Відповісти
"Заздріть"? чему? что этого из нафталина хоть здесь покажут кучке обожателей?? жалко мне вас, ущербных.
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28.10.2021 12:58 Відповісти

Не переживай за нас, убоге, потурбуйся про себе. І не ганьбись, заздри мовчки.
2021 рік
...
Порошенко зустрівся із Держсекретарем США Ентоні Блінкеном.Петро Порошенко зустрівся з Тимчасовим повіреним у справах США в Україні Джорджем Кентом
ПОРОШЕНКО зустрівся з ЕРДОГАНОМ
Порошенко зустрівся з послами G7 та ЄС
Порошенко зустрівся із Вселенським Патріархом
Порошенко зустрівся з президентом Ізраїлю.
Порошенко зустрівся з головою делегації Європарламенту
Порошенко зустрівся з віце-президентом Єврокомісії
...


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28.10.2021 13:27 Відповісти
да пусть оно "встречается" с кем угодно - УКРАИНА И УКРАИНЦЫ ЗДЕСЬ ПРИЧЁМ??????
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28.10.2021 13:41 Відповісти
Яке ти відношення маєш до українців, боляще? Звичайний дуполиз, чи то ватний, чи зебільний. В даному випадку какаяразніца?
А Порошенко, на відміну від твого потерпевшего, залишається політиком, на зустріч до якого приїзджають поважні, впливові люди, сильні світу сього.
Дійшло, чи як з голосуванням ВР за відкриття Україні "безвізу"?
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28.10.2021 13:47 Відповісти
а где то сльішньі звуки рояля
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28.10.2021 12:06 Відповісти
И лёгкое завывание зенаркомана 😆
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28.10.2021 12:18 Відповісти
завтра п'ятниця, Вася Рибніков готується!
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28.10.2021 12:44 Відповісти
Нафтогаз вже третій рік підряд, починаючи з березня 2019 р зменшує добовий видобуток газу.

До речі, хто тоді був Презиндентом?

Хто за це відповість?
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28.10.2021 12:43 Відповісти
тут не стільки Президент впливає на Нафтогаз, як Уряд...
Просто нагадаю, що в 2019-му до вересня працював коаліційний уряд Гройсмана. І ще весною 2019-го Гройсман хотів вигнати Коболєва тільки за те, що Нафтогаз не виконував завдань Уряду по нарощуванню об'ємів видобутку... Бо об'єми видобутку збільшувались, але плану не виконували...
Але в 2020-му - навпаки, пішло зменшення...
До речі, в такому не один Нафтогаз винуватий. Там "рильце в пушку" і в чиновників Харьківських, Полтавських і Сумських ОДА та облрад: відведення земель під свердловини...
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28.10.2021 12:51 Відповісти
Нафтогаз почав зменшувати добовий видобуток газу починаючи з березня 2019 р.

Очевидно, що поблеми в Нафтогазі почались ще раніше.

Тому Кобєлєва як і всю цю ********* Раду треба було гнати ще раніше, рівно ж як гнати Гройсмана
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04.11.2021 11:00 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2021/10/28/vlada-prodovzhuye-nezakonne-stezhennya-za-petrom-poroshenkom/ Влада продовжує незаконне стеження за Петром Порошенком *
Влада Зеленського продовжує незаконне стеження за лідером опозиції Петром Порошенком.
Сьогодні вранці у Козині біля помешкання п'ятого Президента був зафіксований автомобіль Фольксваген універсал білого кольору із затемненими вікнами, номерний знак АА 2984 ЕН.
Як з'ясувалося, такий номерний знак відсутній у базі автомобільних номерів і є номером прикриття для правоохоронних органів, що означає, що спостереження за Петром Порошенком ведеться за вказівкою влади.
Про ганебний факт незаконного стеження одразу у відповідний до закону спосіб була повідомлена Національна поліція України.
Наголошуємо: це не перший факт переслідування лідера партії «Європейська Солідарність».
12 червня 2020 року народні депутати з фракції «Європейська Солідарність» подали до Офісу Генпрокурора заяви про злочин щодо незаконного стеження за п'ятим Президентом України, лідером партії Петром Порошенком. Утім, цей злочин не розслідується, як і інші злочини проти Петра Порошенка.
Як відомо, 24 серпня під час Маршу Патріотів на Петра Порошенка було здійснено напад. Виконавця нападу відпустили, а розслідування щодо замовників та організаторів саботується силовиками за вказівкою з Офісу Зеленського.
Останнім часом влада почала використовувати проти Петра Порошенка та членів партії «Європейська Солідарність» найнятих «тітушок». Зокрема, 8-9 жовтня ветерани АТО зафіксували факти організації проплачених акцій та провокацій у тому ж таки Козині біля будинку Порошенка.
«Європейська Солідарність» вимагає від влади негайно припинити політичні переслідування та тиск на лідера опозиції.
Володимиру Зеленському та його Офісу, а також усім недолугим керівникам, яких він привів у владу, треба зайнятися ковідом та енергетичною кризою, яка поглюблюється.
Пане Зеленський, українці задихаються без кисню в лікарнях, і скоро почнуть замерзати у своїх оселях. Очевидно, громадяни України уявляли обіцяний вами кінець епохи бідності не так.



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28.10.2021 16:12 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2021/10/30/19-21-lystopada-petro-poroshenko-vizme-uchast-u-shhorichnij-mizhnarodnij-bezpekovij-konferencziyi-u-galifaksi/ 19-21 листопада Петро Порошенко візьме участь у щорічній міжнародній безпековій конференції у канадському Галіфаксі
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30.10.2021 13:10 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2021/10/30/19-21-lystopada-petro-poroshenko-vizme-uchast-u-shhorichnij-mizhnarodnij-bezpekovij-konferencziyi-u-galifaksi/ 19-21 листопада Петро Порошенко візьме участь у щорічній міжнародній безпековій конференції у канадському Галіфаксі *
19-21 листопада п'ятий Президент України Петро Порошенко традиційно візьме участь у щорічній міжнародній безпековій конференції у Галіфаксі.
У колі провідних західних політиків та експертів з питань міжнародної безпеки з обох боків Атлантики Петро Порошенко представить бачення розвитку політичних процесів в Україні, прогресу у впровадженні демократичних реформ, наближення до ЄС та НАТО, а також солідарної відсічі російській агресії.
У рамках перебування у Галіфаксі планується низка двосторонніх контактів з представниками канадських і американських політичних кіл, а також спілкування із західними ЗМІ.
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30.10.2021 13:13 Відповісти
Поки Порошенко їздить по світу і "надуває щоки" на різноманітних конференціях випрошуючи допомогу і підтримку Україні ********** Зеленський працює на благо держави - знімає відосики про свою "величність"
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30.10.2021 13:49 Відповісти
 
 