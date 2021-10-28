Порошенко зустрівся з євродепутатом Кубілюсом: Росія набирає обертів, не можна допустити енергетичного реваншу. ФОТОрепортаж

Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко зустрівся із головою Делегації Європейського Парламенту у Парламентській асамблеї "Східного партнерства" Андрюсом Кубілюсом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Порошенко та Кубілюс обговорили результати саміту Україна – ЄС, який відбувся 12 жовтня. Вони погодилися з необхідністю прискорити процеси інтеграції України до ЄС, що значно сприятиме зміцненню стабільності, безпеки та процвітання у регіоні. П'ятий Президент України високо оцінив незмінну підтримку з боку Європейського Парламенту європейської перспективи для України та допомогу у впровадженні реформ.

"Ви розпочали європейські реформи, і це важливе досягнення, чого Україна змогла досягти. З Угодою про асоціацію, із зоною вільної торгівлі. З усім", - зазначив євродепутат.

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У контексті підготовки до наступного Саміту "Східного партнерства" 15 грудня у Брюсселі Петро Порошенко закликав керівництво Євросоюзу до схвалення амбітних і стратегічно сміливих рішень щодо нового східноєвропейського порядку денного, пов’язаного із розширенням. За результатами дискусії домовились спільно працювати з метою просування інтересів України та асоційованого тріо за підсумками Саміту.

П'ятий президент наголосив на важливості зміцнювати міжнародну солідарність у протидії російській агресії проти України та підривній діяльності Кремля проти країн демократичного світу. У зв’язку з цим п’ятий Президент України особливо підкреслив безпекові ризики енергетичного шантажу з боку Росії щодо України та Європейського Союзу.

"Дуже небезпечно, що Росія набирає обертів. Сьогодні ми слабші, ніж 2 чи 3 роки тому. Можемо назвати це навіть "зимою російського реваншу". І це не лише про ціну за російський газ. Всі розуміють, що Росія завжди шантажувала Україну. Вони припинили це робити лише тоді, коли ми у 2015 році відмовилися від закупівель у Росії газу. Ані в 2015, ані в 2016, 2017, 2018, ані у 2019 році ми жодного слова від Росії не чули про те, що України нібито краде російський газ. Ми виграли Стокгольмський арбітраж на 4,5 млрд доларів. Ці гроші ми повернули з путінської кишені, адже Газпром – це і є путінська кишеня, яка навіть ближча і глибша за російський державний бюджет", – нагадав п’ятий лідер "ЄС".

Також Порошенко поінформував Кубілюса про внутрішньополітичну ситуацію в Україні та закликав Європарламент продовжувати уважно стежити за діями української влади щодо їх відповідності європейським демократичним критеріям.

Співрозмовники також обговорили питання підготовки до Конгресу Європейської народної партії 17-18 листопада у Роттердамі.











