Із загиблим унаслідок обстрілу російськими військами майстер-сержантом 93-ї ОМБр Георгієм Халіковим попрощаються завтра на Одещині. ФОТО

Завтра, 29 жовтня, у селищі міського типу Березине Болградського району Одеської області о 13:00 на місцевому кладовищі розпочнеться церемонія прощання з Георгієм Журовичем Халіковим, 1970 року народження, уродженцем Одещини, мешканцем села Тищенки Шишацького району Полтавської області, майстер-сержантом, військовослужбовцем 93-ї окремої механізованої бригади, який загинув 26 жовтня в районі селища Гранітне Бойківського району Донецької області внаслідок смертельного осколкового поранення, якого зазнав під час артилерійського обстрілу з боку російських військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У нього залишилося троє синів (один з яких є чинним військовослужбовцем ЗСУ).

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