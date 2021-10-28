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250 євро за "документ": на Вінниччині викрили ділків, які торгували підробленими COVID-сертифікатами. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Слідчі Вінницького районного управління поліції спільно з поліцейськими відділами протидії кіберзлочинам у Вінницькій області за сприяння Мінцифри задокументували злочинну діяльність ділків, які торгували підробленими документами про вакцинацію. Зловмисники за 250 євро вносили дані клієнтів до електронної системи охорони здоров'я.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.

За попередньою інформацією, вінницький підприємець налагодив продаж фіктивних сертифікатів про вакцинацію із внесенням інформації до електронної системи охорони здоров’я.

Він розмістив у закритих групах месенджерів з приблизною кількістю близько трьох тисяч осіб рекламу своїх послуг. У злочинній діяльності йому сприяли медичні працівники, яким він постачав клієнтів. Невакциновані громадяни отримували електронні Covid-сертифікати, які відображалися у застосунку "Дія".

У межах документування злочинної діяльності зловмисників поліцейські провели контрольовані закупівлі сертифікатів про вакцинацію.

27 жовтня під час проведення обшуків за місцем роботи сімейного лікаря у м. Хмельницькому та підприємця у м. Вінниці вилучено комп’ютерну техніку, банківські картки, мобільні телефони та інші речові докази злочинної діяльності.

250 євро за документ: на Вінниччині викрили ділків, які торгували підробленими COVID-сертифікатами 01

Наразі за процесуального керівництва окружної прокуратури слідство готує матеріали для оголошення зловмисникам про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї). За такий злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Також читайте: На Сумщині сімейна лікарка продавала за 3 тис. грн підроблені свідоцтва про вакцинацію із внесенням до бази НСЗУ, - прокуратура. ФОТО

250 євро за документ: на Вінниччині викрили ділків, які торгували підробленими COVID-сертифікатами 02
Фото: сайт поліції

Автор: 

Вінницька область (1025) карантин (18172) сертифікат (427) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
Все вакцинированные просто жлобы или нищеброды,которые не хотят тратится на сертификаты ,реанимацию и похороны)))
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28.10.2021 12:39 Відповісти
+5
250 💶, відсутнісь імунітету та можливі проблеми з законом, або дійсний сертифікат, кращий імунітет і все зе безкоштовно. Де логіка?!! Нас оточують казкові довб...и.
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28.10.2021 12:32 Відповісти
+4
тусовка антиваксеров становится все меньше и меньше.... и естественный отбор , и оленья тупость и жажда наживы любой ценой играет с ними очень плохую шутку.. но так даже и лучше!
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28.10.2021 12:17 Відповісти
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в этой стране хоть где то нет жуликов и мошенников????
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28.10.2021 12:17 Відповісти
Страна очумельіх ручек.
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28.10.2021 12:28 Відповісти
Есть, на кладбище.
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29.10.2021 11:33 Відповісти
тусовка антиваксеров становится все меньше и меньше.... и естественный отбор , и оленья тупость и жажда наживы любой ценой играет с ними очень плохую шутку.. но так даже и лучше!
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28.10.2021 12:17 Відповісти
"клиентов" этих жуликов нужно заносить в "черные списки" и лишать медицинской помощи в случае болезни covid - 19!!
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28.10.2021 12:19 Відповісти
Только не забыть освободить их и от налогов.
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28.10.2021 12:22 Відповісти
Вобще-то им надо какой-то приз за предприимчивость давать.

На дебилах можно и нужно зарабатывать.
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28.10.2021 13:08 Відповісти
я не против дебилов. я против, что б эти дебилы и дальше разносили заразу.
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28.10.2021 13:11 Відповісти
У хакерів жнива.
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28.10.2021 12:24 Відповісти
250 💶, відсутнісь імунітету та можливі проблеми з законом, або дійсний сертифікат, кращий імунітет і все зе безкоштовно. Де логіка?!! Нас оточують казкові довб...и.
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28.10.2021 12:32 Відповісти
Да, сдаётся мне, что из трёх словосочетаний "дійсний сертифікат, кращий імунітет і все зе безкоштовно" одно лишнее. Как думаете, ну по логике, какое?
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28.10.2021 12:38 Відповісти
Як так не вважаю.
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28.10.2021 12:48 Відповісти
Вы из тех, кто верит в возможность "быстро, дёшево, качественно"? Ну на здоровье.
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28.10.2021 12:51 Відповісти
Не треба проектувати точкове поняття на усю оточуючу нас реальність. Країні надана вакцина, яку роблять безкоштовно. Якщо для вас це плацебо, то це прикро.
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28.10.2021 12:55 Відповісти
250 евро за возможность попасть под аппарат ИВЛ? Сюр...
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28.10.2021 12:33 Відповісти
Дорого! Так им и надо!
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28.10.2021 12:36 Відповісти
Все вакцинированные просто жлобы или нищеброды,которые не хотят тратится на сертификаты ,реанимацию и похороны)))
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28.10.2021 12:39 Відповісти
Это ж каким надо быть долбаком, чтобы купить липовую бумагу, которая к тому же, не даст потом вакцинироваться?

250 евро за возможность подохнуть под ИВЛ в реанимации.
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28.10.2021 13:07 Відповісти
Почему до зебилов НИКАК не дойдет что подделку сертификатов и все что связано с ковид нужно криминализировать. Давать нормальные сроки. 5 купившим и 10 служащим и организаторам. Вот и все.
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29.10.2021 08:05 Відповісти
анти ваксери кричали, що ковід і вакцина - це просто спосіб заробити бабла, а самі побігли купляти сертифікати за 200 баксів.. ну не барани?
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29.10.2021 11:55 Відповісти
Ну и где антиваксеры ошиблись? Хозяева пфайзера, модерны и джонсон и джонсон стали долларовыми миллиардерами за прошлый год.
Да и обязательное наличие сертификата - тоже способ заработать бабла на страхах людей. Люди не знают, какие последствия может вызвать прививка, и дают взятки.
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29.10.2021 13:32 Відповісти
кому дають, дурнику? держава "залякала" бідних антиваксерів і антиваксери побігли купляти підробний сертифікат у приватних "підприємців", які ніякого відношення до держави не мають. звичайно "хозяева" вакцин заробили грошей, тому що уряди держав у них їх закупили. уряди закупили і вам, дегенератам, роздали БЕЗКОШТОВНО
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29.10.2021 16:42 Відповісти
Ты с другой планеты? у врачей покупают сертификаты.
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29.10.2021 17:15 Відповісти
по-перше, це не завжди так. по-друге, навіть якщо це у 100% випадків так, по-вашому лікарі після цього ідуть у податкову, декларують ці гроші і сплачують податок? у мене таке враження, що ви з дуба впали..
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29.10.2021 22:04 Відповісти
По моему тебя вообще не туда понесло. Попробуй перечитать наш диалог с включенными мозгами и попыткой проанализировать буковки.
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29.10.2021 22:09 Відповісти
 
 