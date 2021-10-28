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Пенсіонерка і 20-річний хлопець намагалися завезти в Україну кілограм коштовностей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Золото, срібло та діаманти були заховані у валізах серед одягу.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.

На літаку зі столиці Катару 70-річна жінка та 20-річний молодик прибули вчора ввечері. Вони пройшли через "зелений коридор", який не передбачає декларування.

Під час перевірки у валізі жінки виявили 146 прикрас зі срібла, інкрустованого діамантами різної проби, 25 золотих прикрас із коштовним камінням, і 12 діамантів.

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Пенсіонерка пояснила, що привезла це все в Україну для своєї доньки та її подруг, зазначають "Коментарі".

Вартість коштовностей наразі встановлюють. На порушників склали адмінпротокол.

Пенсіонерка і 20-річний хлопець намагалися завезти в Україну кілограм коштовностей 01
Пенсіонерка і 20-річний хлопець намагалися завезти в Україну кілограм коштовностей 02
Пенсіонерка і 20-річний хлопець намагалися завезти в Україну кілограм коштовностей 03
Пенсіонерка і 20-річний хлопець намагалися завезти в Україну кілограм коштовностей 04
Пенсіонерка і 20-річний хлопець намагалися завезти в Україну кілограм коштовностей 05
Пенсіонерка і 20-річний хлопець намагалися завезти в Україну кілограм коштовностей 06
Пенсіонерка і 20-річний хлопець намагалися завезти в Україну кілограм коштовностей 07

Автор: 

Бориспіль (1147) Держприкордонслужба ДПСУ (6146) коштовності (39)


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Топ коментарі
+5
на китайскую бижутерию больше похоже
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28.10.2021 15:57 Відповісти
+5
Такаято тупость. Пытались ввезти в Украину. Это же не наркота, Действительно клоунада а не борьба с контрабандой.
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28.10.2021 15:58 Відповісти
+5
И шо?
Они патриоты ввозят ценности..... В отличие от чинуш которые вывозят.
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28.10.2021 15:59 Відповісти
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пара видать после медового месяца,а то-приданное невесты...
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28.10.2021 15:56 Відповісти
на китайскую бижутерию больше похоже
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28.10.2021 15:57 Відповісти
Отдать ВСЁ это МНЕ ,я эти цяцьки своей ляле презентую ...
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28.10.2021 15:58 Відповісти
Такаято тупость. Пытались ввезти в Украину. Это же не наркота, Действительно клоунада а не борьба с контрабандой.
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28.10.2021 15:58 Відповісти
Схоже на шмурдяк.
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28.10.2021 15:58 Відповісти
И шо?
Они патриоты ввозят ценности..... В отличие от чинуш которые вывозят.
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28.10.2021 15:59 Відповісти
а .. так вот оно скифское золото! буба даже музей для него подготовил. Не соврал ведь и не зря пропиарился?
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28.10.2021 15:59 Відповісти
,,146 украшений из сепребра , инкрустированного бриллиантами ,, !!!! Не помню сколько стоит грамм серебра ( около 60-70 центов ) , по фото - унылая дешевка с ,,бриллиантами,, !!!! . Могли бы колбасы ( или еще какой жрачки ) на эту же сумму прикупить - в сумку бы вместилось .
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28.10.2021 16:03 Відповісти
похожее серебро со всякими камушками у нас по ТВ в прямой трансляции предлагают тоннами
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28.10.2021 16:10 Відповісти
А говорят, что пенсионеры плохо живут ))) Наверно пенсионерка мама кого то из слуг бени и ахметк
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28.10.2021 16:29 Відповісти
Пане Микола , срібло дуже дешеве , в ломбардах за грам дають всього 10 гривень. Якраз ювелірка для бідних , а не багатих. З повагою.
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28.10.2021 16:40 Відповісти
І в чому злочин ?? Це ж просто сувеніри , брязкальця , це просто дешеве срібло ! Мамцю, до чого ми катимося з цією зеленою владою , ще трохи , і будуть відбирати шоколадки, цукерки, іграшки дитячі , косметику , яку везуть заробітчани на подарунки родичам , та друзям ...(((
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28.10.2021 16:38 Відповісти
Проще собрать на заседания ВСЮ нашу Раду ( что само по себе конечно сложно) и пройтись с мешками по рядам собрав кольца, крестики, серьги, брошки, перстни, ожерелья, цепочки и прочие драгоценности, запанки, мобильные телефоны, зажигалки, портсигары, ручки, смартфоны и заодно ключи от машин ( и это я еще не упоминаю гардероб) и годовой план таможни будет выполнен, если не по количеству, то уж по сумме точно.
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28.10.2021 17:13 Відповісти
Фото преступников прилагается
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28.10.2021 17:36 Відповісти
Скорей всего какого то эмира в Катаре грабанули. Ну или развели.
Брилики конфисковать. Парочку поблагодарить и отпустить. Опять в Катар. Пускай еще везут.
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28.10.2021 17:46 Відповісти
синьора донна коза ностровенко и ее правая рука контрабандист серджио де сало)
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28.10.2021 18:12 Відповісти
Головне що хрестиків багато = бох_прастит
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28.10.2021 19:25 Відповісти
Ввести це не вивести.

Не бачу проблем.
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28.10.2021 20:49 Відповісти
Вывести из страны 40 лямов баксов от Бени в офшоры без уплаты налогов можно, а вот ввезти свое имущество, даже если это украшения, нет) Вот такие пироги))
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29.10.2021 09:03 Відповісти
 
 