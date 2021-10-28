Пенсіонерка і 20-річний хлопець намагалися завезти в Україну кілограм коштовностей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Золото, срібло та діаманти були заховані у валізах серед одягу.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.

На літаку зі столиці Катару 70-річна жінка та 20-річний молодик прибули вчора ввечері. Вони пройшли через "зелений коридор", який не передбачає декларування.

Під час перевірки у валізі жінки виявили 146 прикрас зі срібла, інкрустованого діамантами різної проби, 25 золотих прикрас із коштовним камінням, і 12 діамантів.

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Пенсіонерка пояснила, що привезла це все в Україну для своєї доньки та її подруг, зазначають "Коментарі".

Вартість коштовностей наразі встановлюють. На порушників склали адмінпротокол.













