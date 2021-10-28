Пенсіонерка і 20-річний хлопець намагалися завезти в Україну кілограм коштовностей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Золото, срібло та діаманти були заховані у валізах серед одягу.
Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.
На літаку зі столиці Катару 70-річна жінка та 20-річний молодик прибули вчора ввечері. Вони пройшли через "зелений коридор", який не передбачає декларування.
Під час перевірки у валізі жінки виявили 146 прикрас зі срібла, інкрустованого діамантами різної проби, 25 золотих прикрас із коштовним камінням, і 12 діамантів.
Пенсіонерка пояснила, що привезла це все в Україну для своєї доньки та її подруг, зазначають "Коментарі".
Вартість коштовностей наразі встановлюють. На порушників склали адмінпротокол.
Топ коментарі
+5 multissstar .
показати весь коментар28.10.2021 15:57 Відповісти Посилання
+5 Олег Ангел
показати весь коментар28.10.2021 15:58 Відповісти Посилання
+5 Serg Sergeev
показати весь коментар28.10.2021 15:59 Відповісти Посилання
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Они патриоты ввозят ценности..... В отличие от чинуш которые вывозят.
Брилики конфисковать. Парочку поблагодарить и отпустить. Опять в Катар. Пускай еще везут.
Не бачу проблем.