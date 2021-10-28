З воїном 17-ї ОТБр Віктором Рачугіним, який загинув учора на Донбасі, попрощаються 30 жовтня у Запоріжжі. ФОТО

Вчора, 27 жовтня, в районі селища міського типу Новотошківське Попаснянського району Луганської області внаслідок смертельного кульового поранення загинув Віктор Рачугін, 1985 року народження, мешканець Запоріжжя, старший солдат, старший оператор відділення протитанкового взводу механізованого батальйону 17-ї окремої танкової бригади.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці Запорізького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вчора, 27 жовтня, при виконанні бойового завдання загинув наш земляк, старший оператор відділення протитанкового взводу механізованого батальйону 17 окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка старший солдат Віктор Рачугін. Віктор народився 31 січня 1985 р. у м. Запоріжжя, отримав середню спеціальну освіту, працював за фахом. У березні 2021 року уклав контракт щодо проходження військової служби у ЗС України.

На жаль, 27 жовтня під час обстрілу в районі н.п. Новотошківське Луганської області, підступна куля ворога обірвала життя Віктора. За бажанням родини загиблого прощання відбудеться на Алеї Захисників у парку Металургів у суботу, 30 жовтня о 10:00", - зазначається у повідомленні.

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