Стартував капітальний ремонт одного з найбільших дитсадків Кривого Рогу, - ОДА. ФОТОрепортаж
У Кривому Розі стартував капітальний ремонт дитячого садка №201 "Ромашка". Він є найбільшою дошкільною установою Центрально-міського району.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Дніпропетровської обласної державної адміністрації.
За словами заступника голови Дніпропетровської ОДА Володимира Орлова цього року відкрили збудований з нуля дитсадок у Покрові. Наразі ремонтники упорядковують заклад у Чкаловому та Павлопіллі. Стартували масштабні роботи і у Кривому Розі.
Дитсадок у Кривому Розі було збудовано понад 40 років тому. З того часу в ньому проводилися лише часткові ремонти. Частина приміщень садка до початку ремонту вже не використовувалися через незадовільний стан, із 13 груп працювали лише 10.
Так, у рамках програми "Велике будівництво" фасад та покрівля садка будуть утеплені, вхідні групи будуть забезпечені різнокольоровими верандами. Будуть також упорядковані всі групи, актовий та спортивний зали. Крім цього, в садку буде обладнана сучасна вентиляція припливу, яка забезпечить постійну наявність свіжого повітря в приміщеннях. Нові батареї з високою тепловіддачею зроблять опалення садка енергозберігальним.
У садка після ремонту з'явиться також незвичайна сенсорна кімната для активних ігор та релаксу. Вона буде розділена на дві зони, світлу та темну. У світлій діти гратимуть у м'якому "басейні" із пластикових кульок, а в темній для них за допомогою проектора стіни та стеля підсвічуватимуться зірочками та всілякими фігурами.
В оновленому садку також розмістяться кілька інклюзивних груп, у яких з дітьми займатимуться психолог, дефектолог та логопед.
На час ремонту 168 вихованців "Ромашки" перевели до будівлі однієї зі шкіл Кривого Рогу. Після ремонту дитсадок зможе прийняти вже 210 дітей.
Нагадаємо, зі старту програми Володимира Зеленського "Велике будівництво" в Україні було збудовано та відремонтовано вже 215 шкіл та садків.
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В 2015 году право на его возведение получило предприятие ПП Пупкин - да не важно, кто - в общем, предприятие освоило 8.5 из 10 миллионов гривень, и так и не понятно, что же произошло. Ну, кроме того, что средства были успешно освоены. Обожаю эту фразу. Я бы осваивал средства целыми днями, если бы мне дали.
Короче летом 2021 года был проведён новый тендер, накинули ещё 12.5 миллионов, и тендер выиграло предприятие ФОП ******** - ну это, опять же, не важно, кто. И опять давай работать.
Что с тех пор произошло:
- объект был проинспектирован главой ОДА, мэром Золотоноши (кандидат от партии "Слуга народа") и лично Владимиром Зеленским.
- на сайте "Великого надувництва жаби через соломинку у сраці" написано, что объект построен!
- на местах, правда, журналистам говорят, что объект работает в "тестовом режиме". Возможно, работает сараем, а не бассейном - это надо уточнять. Или работает как насос по выкачке бабла из бюджета жабе в сраку через соломину. Разные варианты есть.
- так что теперь мы объявили новый тендер! Ещё 5.6 миллионов гривень надо дать ФОП ********! Напомню: объект успешно построен в рамках "Великого керівництва"! И работает, но в тестовом режиме! Просто нужно ещё 5.6 миллионов.
А теперь, собственно, вишенка, даже целое яблочко, и снова в сраку.
На что же нужны эти 5.6 миллионов?
Оказалось, "додатковими роботами передбачено покращення інклюзивності будівлі. Також враховано нові технологічні рішення в частині ізоляції підлоги, улаштування покрівлі, внутрішньому оздобленні, каналізаційній системі та технології басейну, а також покращення енергоефективності будівлі".
Итак, давайте медленно.
- новые решения в изоляции пола - то есть пола нет, да?
- обустройство крыши - то есть крыши нет, да?
- внутренняя отделка - то есть отделки нет, да?
- канализационная система - согласен, вещь малонужная для бассейна, и её тоже пока нет, да?
- улучшение энергоэффективности здания - тут я начинаю сомневаться, что есть стены.
Ну то есть, смотрите, всё ведь не так однозначно, в конце концов я сейчас сам ремонт делаю. И когда я говорю "так, нам надо применить новые технологические решения в плане изоляции пола" - это может означать только три вещи:
А) кинуть на пол ковёр;
Б) ********** всё к ****** и сделать заново, с новыми технологическими решениями;
В) пола никакого пока нет, так что просто меняем концепцию, как будем делать потом когда-нибудь.
Вот всё, три варианта есть. Нельзя взять шприц инсулиновый и ********* под готовый пол новые технологические решения, мне такие методы неизвестны.
Так если у вас, *****, нет пола, крыши, стен, канализации (в бассейне, Карл!!!) - или если всё это будет переделываться, АЛЁ ПАЦАНЫ, А КУДА ПРЕДЫДУЩИЕ 21 МИЛЛИОН ДЕЛИСЬ? А? ЖАБЕ В СРАКУ? ЧЕРЕЗ СОЛОМИНУ? А?! Не чує баба.
© https://t.me/IrritableOrcChannel/1515 Владимир Завгородний
Цензору (сотрудникам) должно быть стыдно.
Кстати, а какой утром был стул у кота великого зе?