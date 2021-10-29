Стартував капітальний ремонт одного з найбільших дитсадків Кривого Рогу, - ОДА. ФОТОрепортаж

У Кривому Розі стартував капітальний ремонт дитячого садка №201 "Ромашка". Він є найбільшою дошкільною установою Центрально-міського району.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

За словами заступника голови Дніпропетровської ОДА Володимира Орлова цього року відкрили збудований з нуля дитсадок у Покрові. Наразі ремонтники упорядковують заклад у Чкаловому та Павлопіллі. Стартували масштабні роботи і у Кривому Розі.

Дитсадок у Кривому Розі було збудовано понад 40 років тому. З того часу в ньому проводилися лише часткові ремонти. Частина приміщень садка до початку ремонту вже не використовувалися через незадовільний стан, із 13 груп працювали лише 10.

Так, у рамках програми "Велике будівництво" фасад та покрівля садка будуть утеплені, вхідні групи будуть забезпечені різнокольоровими верандами. Будуть також упорядковані всі групи, актовий та спортивний зали. Крім цього, в садку буде обладнана сучасна вентиляція припливу, яка забезпечить постійну наявність свіжого повітря в приміщеннях. Нові батареї з високою тепловіддачею зроблять опалення садка енергозберігальним.

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У садка після ремонту з'явиться також незвичайна сенсорна кімната для активних ігор та релаксу. Вона буде розділена на дві зони, світлу та темну. У світлій діти гратимуть у м'якому "басейні" із пластикових кульок, а в темній для них за допомогою проектора стіни та стеля підсвічуватимуться зірочками та всілякими фігурами.

В оновленому садку також розмістяться кілька інклюзивних груп, у яких з дітьми займатимуться психолог, дефектолог та логопед.

На час ремонту 168 вихованців "Ромашки" перевели до будівлі однієї зі шкіл Кривого Рогу. Після ремонту дитсадок зможе прийняти вже 210 дітей.

Нагадаємо, зі старту програми Володимира Зеленського "Велике будівництво" в Україні було збудовано та відремонтовано вже 215 шкіл та садків.







