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8 приймальних відділень повністю відремонтували в лікарнях Закарпаття, - ОДА. ФОТОрепортаж

Реконструкцію приймального відділення Мукачівської центральної районної лікарні завершено.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков, повідомляє Цензор.НЕТ.

"З радістю можу повідомити громаді Закарпаття, що завдання президента щодо будівництва нових приймальних відділень в області виконано. Щойно отримали відповідні експертні документи, які засвідчують, що останнє з переліку реконструйованих та збудованих приймальних відділень готове до початку роботи. Це відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги Мукачівської ЦРЛ", - написав він.

Серед модернізованих відділень, окрім Мукачівської ЦРЛ, - Тячівська районна лікарня, Хустська центральна районна лікарня ім. Віцинського, Ужгородська центральна міська клінічна лікарня, Воловецька центральна лікарня, Виноградівська районна лікарня, Берегівська центральна районна лікарня ім. Ліннера та Рахівська районна лікарня.

Для всіх відділень у межах президентської програми "Велике будівництво" закупили нове сучасне медичне обладнання, яке дозволяє оперативно проводити діагностику та лікувати пацієнта. Разом із новими маршрутами пацієнта це допоможе надавати швидку та ефективну допомогу, рятуючи життя.

Нагадаємо, у Тернопільській області за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" збудують нову обхідну дорогу і транспортну розв'язку на трасі М-19.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Відділення центральної райлікарні відкрили після реконструкції в Тульчині, - Вінницька ОДА. ФОТОрепортаж

8 приймальних відділень повністю відремонтували в лікарнях Закарпаття, - ОДА 01
8 приймальних відділень повністю відремонтували в лікарнях Закарпаття, - ОДА 02
8 приймальних відділень повністю відремонтували в лікарнях Закарпаття, - ОДА 03
8 приймальних відділень повністю відремонтували в лікарнях Закарпаття, - ОДА 04

Автор: 

лікарня (1365) Велике будівництво (741) Закарпатська область (2080)


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Півшостий взявся великоремонтувати лікарні.
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29.10.2021 11:50 Відповісти
Лучшеб кислородные заводы вовремя ремонтировали.
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29.10.2021 11:58 Відповісти
Це хороша новина. Якраз вчасно.
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29.10.2021 12:09 Відповісти
Для всіх відділень у межах президентської програми "Велике будівництво" закупили нове ******* медичне обладнання, яке дозволяє оперативно проводити діагностику та лікувати пацієнта. Разом із новими маршрутами пацієнта це допоможе надавати швидку та ефективну допомогу, рятуючи життя. Джерело:

Пацієнтам варто заздрити чи почекати на враження від нових маршрутів?
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29.10.2021 12:26 Відповісти
А на окраинах (центрах) тех сел незаметно выросли хатынки кто на этом ремонте нажился.
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29.10.2021 13:05 Відповісти
 
 