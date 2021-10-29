У Києві величезні черги по COVID-вакцину: "У мене запис на 9:40, і я досі не потрапила". ФОТОрепортаж
На Лівому березі Києва спостерігається ажіотаж у пунктах COVID-вакцинації.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Зокрема, за адресою вул. Урлівська, 13, де розміщено два пункти вакцинації, не приймають за попереднім записом в HELSI. Вакцинація в центрах відбувається з 9:00 до 15:00. Люди стоять у "живих" чергах на другому поверсі Київського міського дитячого діагностичного центру, а також на вулиці.
Медперсонал просить займати чергу незалежно від того, на який час у людини запис на вакцинацію. Пояснюють, що нібито стався збій у роботі системи запису в HELSI і що лікарі не винні в ситуації, що склалася. У кожній черзі по 50-80 осіб.
"У мене запис на 9:40 ранку, і я досі не потрапила", - розповідає одна із киянок, яка прийшла вакцинуватися COVID-вакциною Pfizer.
Як стало відомо Цензор.НЕТ у багатьох пунктах вакцинації у Києві відсутня COVID-вакцина Pfizer.
На гарячу лінію МОЗ неможливо додзвонитися, щоби залишити скаргу. Автовідповідач повідомляє, що всі оператори зайняті та перериває дзвінок.
Нагадаємо, що Київ посилює карантин з 1 листопада: школи йдуть на дистанційне навчання, вхід у транспорт та ТРЦ із COVID-сертифікатом.
Фото: Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вы о чем?
Мусорские мрази срут на права граждан,
ЗеПадаль устроила давку - хотели сбивать с лохов
По 18 баксов за прививку, теперь по приколу стебутся с людей,
Ублюдочное государство
Нет. Довели до крайностей и тогда мозг включился. Ну хоть как то.