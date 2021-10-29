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Новини Фото Коронавірус і карантин
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У Києві величезні черги по COVID-вакцину: "У мене запис на 9:40, і я досі не потрапила". ФОТОрепортаж

На Лівому березі Києва спостерігається ажіотаж у пунктах COVID-вакцинації.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Зокрема, за адресою вул. Урлівська, 13, де розміщено два пункти вакцинації, не приймають за попереднім записом в HELSI. Вакцинація в центрах відбувається з 9:00 до 15:00. Люди стоять у "живих" чергах на другому поверсі Київського міського дитячого діагностичного центру, а також на вулиці.

Медперсонал просить займати чергу незалежно від того, на який час у людини запис на вакцинацію. Пояснюють, що нібито стався збій у роботі системи запису в HELSI і що лікарі не винні в ситуації, що склалася. У кожній черзі по 50-80 осіб.

"У мене запис на 9:40 ранку, і я досі не потрапила", - розповідає одна із киянок, яка прийшла вакцинуватися COVID-вакциною Pfizer.

Як стало відомо Цензор.НЕТ у багатьох пунктах вакцинації у Києві відсутня COVID-вакцина Pfizer.

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На гарячу лінію МОЗ неможливо додзвонитися, щоби залишити скаргу. Автовідповідач повідомляє, що всі оператори зайняті та перериває дзвінок.

Нагадаємо, що Київ посилює карантин з 1 листопада: школи йдуть на дистанційне навчання, вхід у транспорт та ТРЦ із COVID-сертифікатом.

У Києві величезні черги по COVID-вакцину: У мене запис на 9:40, і я досі не потрапила 01
У Києві величезні черги по COVID-вакцину: У мене запис на 9:40, і я досі не потрапила 02
У Києві величезні черги по COVID-вакцину: У мене запис на 9:40, і я досі не потрапила 03
У Києві величезні черги по COVID-вакцину: У мене запис на 9:40, і я досі не потрапила 04
У Києві величезні черги по COVID-вакцину: У мене запис на 9:40, і я досі не потрапила 05
У Києві величезні черги по COVID-вакцину: У мене запис на 9:40, і я досі не потрапила 06
У Києві величезні черги по COVID-вакцину: У мене запис на 9:40, і я досі не потрапила 07
У Києві величезні черги по COVID-вакцину: У мене запис на 9:40, і я досі не потрапила 08

Фото: Цензор.НЕТ

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Київ (19693) МОЗ (5401) черга (226) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+29
А там ОлЕні, Олені
Небриті і неголені
Дивні створіння
В них з мозгів стирчать коріння

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29.10.2021 12:35 Відповісти
+27
помню, как я пришел в конце июня в поликлинику - спросить на ресепшене, как записаться на вацинацию. Сказали - сзади вас открытая дверь, вакцинируйтесь. 10 минут оформляли документы, вносили их в базу- укол занял секунды.
В коридорах было полно народу, которые вакцинироваться не спешили.
теперь или болеют дома, или под кислородом в больницах, или в очередях на вакцинацию
олени непуганные..
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29.10.2021 12:43 Відповісти
+23
клюнул в жопу жарєний пєтух
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29.10.2021 12:36 Відповісти
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А знакомая от ковида умерла. Где справедливость?! Вы почему с ней здоровьем не поделились?! Почему рядом не сидели, антителами не делились?! Бред пишу, да? Так и вы тоже, если подумать
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30.10.2021 23:44 Відповісти
В условиях ЧП ваши жизнь и здоровье передаются на контроль державе. Эпидемия та же бак. война, и если не остановить, пострадают миллионы. Потому вводят обязательные вакцины и штрафы.
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31.10.2021 10:42 Відповісти
То, что делается сейчас не имеет никакого отношения к заботе о нашей жизни и здоровье
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31.10.2021 12:26 Відповісти
Именно такое и мое мнение , учитывая все что происходит!К тому же нет никакого ЧП!
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31.10.2021 14:00 Відповісти
В прошлом году это заметно было,когда государство мутило с закупкой вакцины и просрало вакцинацию
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31.10.2021 22:22 Відповісти
Это ж сколько народу вымрет после этих вакцин, мама дорогая, куда катимся...
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30.10.2021 01:40 Відповісти
У Німеччині багато вимерло народу від вакцин?
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30.10.2021 23:47 Відповісти
Да известно сколько вымрет от вакцин. Примерно 10 чел на 3млн. Жуткая статистика! Правда из больничных больных умрут 3-5%, а на ИВЛ около 90%. Но это конечно же не так страшно, как 10чел на 3млн. Правда?
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30.10.2021 23:49 Відповісти
Статистика с потолка))Умрут все невакцинированные!!! Ужос,срочно колоть шмурдяк)))
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31.10.2021 22:24 Відповісти
Любопытное психологическое замечание, в Украине антивакцинатор в 99% случаев это вата. Причем совершенно неважно какого возраста. Интересно почему? Низкий уровень образования ? Подсознательный страх ассоциированный с желанием сильной руки и ненависти к переменам? Ориентирование на российскую пропаганду антивакцинации? Или просто региональные семейные традиции зачатия по пьяне?
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30.10.2021 11:59 Відповісти
Російська пропаганда, це ж очевидно. Лише подивіться скільки нульовок антиваксерів з нових акаунтів набігло на Цензор. Кремль працює по всіх напрямках на знищення українців, це вже доведено.
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30.10.2021 23:46 Відповісти
Не понимаю откуда взяли это. Большая часть антиваксеров это селяне, причем очень много с западной Украины. В силу низкого интеллекта верят безумно бредовым теориям и агрессивно отказываются от вакцин, масок, карантина. "Ковыду нэмае, то е грып!" - их лозунг. Крайне тупы, упрямы, злобны. Мне не очень жалко если часть их вымрет. Хотя это не по-тиллимиллитрямски!
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30.10.2021 23:54 Відповісти
Это у тебя с интелектом беда.Люди,которые переболели в легкой форме,зачем им вакцинация??Ответь интелектуал
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31.10.2021 22:27 Відповісти
Нет, это не так. Лидеры антиваксов это Донецкая и Луганская области, 10% и 8% соответственно, то есть в 2-3 раза ниже чем в других областях. То есть региональную традицию зачатия по пьяне со счетов не сбрасываем...
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01.11.2021 09:19 Відповісти
Вата? Антивакцинаторы?
Вы о чем?
Мусорские мрази срут на права граждан,
ЗеПадаль устроила давку - хотели сбивать с лохов
По 18 баксов за прививку, теперь по приколу стебутся с людей,
Ублюдочное государство
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01.11.2021 02:00 Відповісти
Пунктов бесплатной вакцинации подавляющее большинство, Вы в какой стране живете?
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01.11.2021 09:21 Відповісти
Полгода с мая можно было почти спокойно на выбор кольнуться всем, чем душа пожелает, кроме Джонсона. Было бы желание.
Нет. Довели до крайностей и тогда мозг включился. Ну хоть как то.
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31.10.2021 15:39 Відповісти
2 недели назад делал Пфайзер на Куреневке, очередь 7чел, минут 15 ждал. Надо выбирать клиники где народа мало, ехать туда.
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31.10.2021 21:42 Відповісти
Нормально,с уколом еще вируса принести домой от толпы))Страна дебилов
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31.10.2021 22:19 Відповісти
Членограй с мусорами устроили лохам веселуху, мерзкое, скотское государство
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01.11.2021 01:57 Відповісти
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