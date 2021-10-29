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Поліцейського Київської області затримали на вимаганні хабаря в 90 тис. гривень. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліцейського Бучанського районного управління поліції Київщини затримано під час одержання хабаря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Оперативники Київського обласного управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ викрили заступника начальника слідчого відділення одного з відділів Бучанського РУП на корупційних діях. Поліцейський вимагав 3 500 доларів США у чоловіка за повернення йому вилученого автомобіля та звільнення від кримінальної відповідальності за фактом скоєної ДТП.

На підставі зібраних матеріалів Київською обласною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Під час одержання другої частини вищезазначеного хабаря – 70 000 гривень – майора поліції затримали з речовими доказами працівники внутрішньої безпеки Нацполіції та слідчі ТУ ДБР, розташованого у місті Києві.

Поліцейського Київської області затримали на вимаганні хабаря в 90 тис. гривень 01

У службовому кабінеті поліцейського та за місцем мешкання проведено санкціоновані обшуки. Вилучено майже 23 000 доларів США, серед яких і кошти, отримані поліцейським на першій передачі неправомірної вигоди.

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Фігурантові оголошено про підозру. У разі доведення вини йому може загрожувати до 10-ти років позбавлення волі. Наразі поліцейський затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Поліцейського Київської області затримали на вимаганні хабаря в 90 тис. гривень 02
Поліцейського Київської області затримали на вимаганні хабаря в 90 тис. гривень 03
Поліцейського Київської області затримали на вимаганні хабаря в 90 тис. гривень 04
Фото: сайт поліції

Автор: 

хабар (4738) Київська область (4104) Нацполіція (15287) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+4
Мент типовий. Пузатий,сракатий,тупий.
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29.10.2021 13:21 Відповісти
+2
Даже и читать не хочу, о бывших сотрудниках.
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29.10.2021 13:06 Відповісти
+2
Аваков понабирал в эту частную лавочку всякий сброд сельский...нахальное,необразованное быдло ...
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29.10.2021 13:12 Відповісти
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Даже и читать не хочу, о бывших сотрудниках.
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29.10.2021 13:06 Відповісти
Аваков понабирал в эту частную лавочку всякий сброд сельский...нахальное,необразованное быдло ...
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29.10.2021 13:12 Відповісти
Так и есть
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29.10.2021 13:33 Відповісти
Ну шо ви такі злі, там только на покушать. Як у пісні, "есть хотел хлеб украл прокурор повязал."
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29.10.2021 14:18 Відповісти
О да, Коленька Харьковский истинный представитель не сельского, не нахального и образованного не быдла))) Во сколько твоих родственников он оценит свою курточку?)))
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30.10.2021 05:46 Відповісти
не умеешь брать - не бери...
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29.10.2021 13:12 Відповісти
Мент типовий. Пузатий,сракатий,тупий.
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29.10.2021 13:21 Відповісти
У него выбора не было куда идти работать с такими показателями.
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29.10.2021 13:27 Відповісти
А вы от следака ждали комплекции Шварца что ли? В нормальных странах следствие вообще не напрягают физподготовкой, потому что они должны башкой работать, а не двери выбивать. Для физической работы есть спецназ.
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30.10.2021 00:46 Відповісти
Башкой работать, это сколько с терпилы бабла срубить?
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30.10.2021 09:47 Відповісти
Чего Вам все мало????? Жрет с...ка явно не в АТБ свою линию!!!
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29.10.2021 13:28 Відповісти
В Чернигове похожий на пацанов напал, а те перестарались, хотя у них исход один, поэтому нужно освобождать людей от устранения подобных, польза обшеству
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29.10.2021 13:34 Відповісти
А мог по умному, как некоторые, договориться их судьей местной, подать иск надуманный, таких думаю много историй из жизни
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29.10.2021 13:32 Відповісти
А застрелить его, при оказании сопротивления не пробовали?
Глядишь, после 10 сопротивлений (трупов) и количество помочь, за толику малую, уменьшится...
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29.10.2021 13:37 Відповісти
еслиб вели статистику кто и как нарушает закон то мы узналиб что если взять преступления на душу населения то менты и им подобные по преступности на первом месте как и по дтп.
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29.10.2021 13:51 Відповісти
пойдёт на повышение...
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29.10.2021 15:22 Відповісти
Вообще, по всем стандартам, если ведомство само выявляет нарушителей в своих рядах, то это свидетельствует он нормальной работе. Так что, я бы не стал разводить зраду.
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30.10.2021 00:44 Відповісти
 
 