Поліцейського Київської області затримали на вимаганні хабаря в 90 тис. гривень. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліцейського Бучанського районного управління поліції Київщини затримано під час одержання хабаря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Оперативники Київського обласного управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ викрили заступника начальника слідчого відділення одного з відділів Бучанського РУП на корупційних діях. Поліцейський вимагав 3 500 доларів США у чоловіка за повернення йому вилученого автомобіля та звільнення від кримінальної відповідальності за фактом скоєної ДТП.

На підставі зібраних матеріалів Київською обласною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Під час одержання другої частини вищезазначеного хабаря – 70 000 гривень – майора поліції затримали з речовими доказами працівники внутрішньої безпеки Нацполіції та слідчі ТУ ДБР, розташованого у місті Києві.

У службовому кабінеті поліцейського та за місцем мешкання проведено санкціоновані обшуки. Вилучено майже 23 000 доларів США, серед яких і кошти, отримані поліцейським на першій передачі неправомірної вигоди.

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Фігурантові оголошено про підозру. У разі доведення вини йому може загрожувати до 10-ти років позбавлення волі. Наразі поліцейський затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.







Фото: сайт поліції