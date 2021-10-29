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Новини Фото Репресії в окупованому Криму
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"Годі з нас ліпити терористів!": окупанти затримали в Криму біля "суду" 30 активістів, які прийшли підтримати політв'язнів. ФОТОрепортаж

29 жовтня в окупованому Росією Криму затримали 30 осіб, зокрема двох журналістів, які виконували редакційні завдання.

Про це у Facebook повідомила Кримська правозахисна група, інформує Цензор.НЕТ.

Було затримано активістів, які прийшли в Сімферополі до "Кримського гарнізонного військового суду" підтримати фігурантів третьої бахчисарайської групи "Хізб ут-Тахрір", щодо яких сьогодні було винесено вирок у РФ.

Людей заштовхали в автобуси та відвезли до поліції, зазначили правозахисники.

"У Криму вже затримали 30 людей. Прямо зараз в автозак у Сімферополі завели двох журналістів "Кримської солідарності", які знімали. Поліцейські ясно чули, що чоловіки є представниками ЗМІ. Жодних звинувачень їм висунуто не було. Вони мають посвідчення та редакційне завдання". "Ви говорили, що з жилетами не затримуватимуть!". Правоохоронці мовчать. При цьому раніше правоохоронці давали йому рекомендацію позначити себе яскравим жилетом. "Це повне беззаконня", — робить висновок кореспондент. У затриманих кримських татар у Київському відділі поліції відібрали телефони, попросивши скласти їх в одному місці. Крім того, від них вимагають дати зразки слини та пропонують дихати у трубку для алкогольного огляду, погрожуючи адміністративною статтею. ... Крім того, у протестувальників вилучають накидки на підтримку засуджених кримських татар", - розповіли правозахисники.

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Годі з нас ліпити терористів!: окупанти затримали в Криму біля суду 30 активістів, які прийшли підтримати політвязнів 01
Годі з нас ліпити терористів!: окупанти затримали в Криму біля суду 30 активістів, які прийшли підтримати політвязнів 02
Годі з нас ліпити терористів!: окупанти затримали в Криму біля суду 30 активістів, які прийшли підтримати політвязнів 03
Годі з нас ліпити терористів!: окупанти затримали в Криму біля суду 30 активістів, які прийшли підтримати політвязнів 04
Годі з нас ліпити терористів!: окупанти затримали в Криму біля суду 30 активістів, які прийшли підтримати політвязнів 05
Годі з нас ліпити терористів!: окупанти затримали в Криму біля суду 30 активістів, які прийшли підтримати політвязнів 06
Годі з нас ліпити терористів!: окупанти затримали в Криму біля суду 30 активістів, які прийшли підтримати політвязнів 07
Годі з нас ліпити терористів!: окупанти затримали в Криму біля суду 30 активістів, які прийшли підтримати політвязнів 08
Годі з нас ліпити терористів!: окупанти затримали в Криму біля суду 30 активістів, які прийшли підтримати політвязнів 09
Годі з нас ліпити терористів!: окупанти затримали в Криму біля суду 30 активістів, які прийшли підтримати політвязнів 10
Годі з нас ліпити терористів!: окупанти затримали в Криму біля суду 30 активістів, які прийшли підтримати політвязнів 11
Годі з нас ліпити терористів!: окупанти затримали в Криму біля суду 30 активістів, які прийшли підтримати політвязнів 12
Годі з нас ліпити терористів!: окупанти затримали в Криму біля суду 30 активістів, які прийшли підтримати політвязнів 13
Годі з нас ліпити терористів!: окупанти затримали в Криму біля суду 30 активістів, які прийшли підтримати політвязнів 14
Годі з нас ліпити терористів!: окупанти затримали в Криму біля суду 30 активістів, які прийшли підтримати політвязнів 15
Годі з нас ліпити терористів!: окупанти затримали в Криму біля суду 30 активістів, які прийшли підтримати політвязнів 16
Годі з нас ліпити терористів!: окупанти затримали в Криму біля суду 30 активістів, які прийшли підтримати політвязнів 17
Годі з нас ліпити терористів!: окупанти затримали в Криму біля суду 30 активістів, які прийшли підтримати політвязнів 18
Годі з нас ліпити терористів!: окупанти затримали в Криму біля суду 30 активістів, які прийшли підтримати політвязнів 19
Годі з нас ліпити терористів!: окупанти затримали в Криму біля суду 30 активістів, які прийшли підтримати політвязнів 20
Годі з нас ліпити терористів!: окупанти затримали в Криму біля суду 30 активістів, які прийшли підтримати політвязнів 21
Годі з нас ліпити терористів!: окупанти затримали в Криму біля суду 30 активістів, які прийшли підтримати політвязнів 22
Годі з нас ліпити терористів!: окупанти затримали в Криму біля суду 30 активістів, які прийшли підтримати політвязнів 23
Годі з нас ліпити терористів!: окупанти затримали в Криму біля суду 30 активістів, які прийшли підтримати політвязнів 24
Годі з нас ліпити терористів!: окупанти затримали в Криму біля суду 30 активістів, які прийшли підтримати політвязнів 25
Годі з нас ліпити терористів!: окупанти затримали в Криму біля суду 30 активістів, які прийшли підтримати політвязнів 26
Годі з нас ліпити терористів!: окупанти затримали в Криму біля суду 30 активістів, які прийшли підтримати політвязнів 27

Автор: 

затримання (4355) Крим (14192) росія (66175) кримські татари (2005)


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рашизм, як він є
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29.10.2021 14:51 Відповісти
450 лет уже прошло, а рашистские имперцы продолжают мстить целому народу за сгоревшую Москву и за дань...
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29.10.2021 14:57 Відповісти
Германія,Франція,Італія та інші "цивілізовані демократії-ні пари з вуст. Інша справа наші Байрактари.
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29.10.2021 14:57 Відповісти
ЗЯма впєрєді, кацапи можуть перестати газувати
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29.10.2021 14:59 Відповісти
ну и кто теперь Орда ?
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29.10.2021 14:58 Відповісти
А как жє руЗЗЬгіє люді? Іх всьо устраіваєт?...
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29.10.2021 14:58 Відповісти
де ж ви всі були у 14-му....
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29.10.2021 15:27 Відповісти
Будут лепить и не только террористов, пока ***** не подохнет
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29.10.2021 15:39 Відповісти
 
 