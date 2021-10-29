"Годі з нас ліпити терористів!": окупанти затримали в Криму біля "суду" 30 активістів, які прийшли підтримати політв'язнів. ФОТОрепортаж

29 жовтня в окупованому Росією Криму затримали 30 осіб, зокрема двох журналістів, які виконували редакційні завдання.

Про це у Facebook повідомила Кримська правозахисна група, інформує Цензор.НЕТ.

Було затримано активістів, які прийшли в Сімферополі до "Кримського гарнізонного військового суду" підтримати фігурантів третьої бахчисарайської групи "Хізб ут-Тахрір", щодо яких сьогодні було винесено вирок у РФ.

Людей заштовхали в автобуси та відвезли до поліції, зазначили правозахисники.

"У Криму вже затримали 30 людей. Прямо зараз в автозак у Сімферополі завели двох журналістів "Кримської солідарності", які знімали. Поліцейські ясно чули, що чоловіки є представниками ЗМІ. Жодних звинувачень їм висунуто не було. Вони мають посвідчення та редакційне завдання". "Ви говорили, що з жилетами не затримуватимуть!". Правоохоронці мовчать. При цьому раніше правоохоронці давали йому рекомендацію позначити себе яскравим жилетом. "Це повне беззаконня", — робить висновок кореспондент. У затриманих кримських татар у Київському відділі поліції відібрали телефони, попросивши скласти їх в одному місці. Крім того, від них вимагають дати зразки слини та пропонують дихати у трубку для алкогольного огляду, погрожуючи адміністративною статтею. ... Крім того, у протестувальників вилучають накидки на підтримку засуджених кримських татар", - розповіли правозахисники.

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