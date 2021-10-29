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Новини Фото ДТП
11 052 38

Двоє підлітків на мопедах зіткнулися на Одещині: один з водіїв загинув. ФОТО

Поліцейські Березовського району Одеської області розслідують ДТП, у якій загинув 15-річний мопедист. Аварія сталася увечері 28 жовтня у селі Нова Григорівка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції на Одещині.

За попередніми даними, він на мопеді Suzuki їхав по зустрічній смузі. Не впоравшись з керуванням, хлопець виїхав на узбіччя та зіткнувся з мопедом Forte, яким також кермував 15-річний підліток.

Двоє підлітків на мопедах зіткнулися на Одещині: один з водіїв загинув 01
Фото: сайт поліції

Водій Suzuki від травм загинув на місці події, інший хлопець відбувся незначними саднами.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого).

Також дивіться: 31-річна водій "інфініті" скоїла наїзд на жінку на пішохідному переході, - Нацполіція про смертельну ДТП у Харкові. ФОТО

У межах досудового розслідування призначено низку експертиз. З’ясовуються всі обставини ДТП.

Автор: 

ДТП (4483) Одеська область (3309) Нацполіція (15287)


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Топ коментарі
+5
сомневаюсь что у этих ушлёпков были права категории А1
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29.10.2021 15:07 Відповісти
+5
Щось у мене великі сумніви в тому що вони "просто їхали" і "стояли" Скоріш за все - "дуркували" обоє!
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29.10.2021 15:16 Відповісти
+3
биба и боба, два... мопедиста
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29.10.2021 15:02 Відповісти
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Ну это точно судьба... два мопеда, обоим по 15, никак иначе
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29.10.2021 14:52 Відповісти
биба и боба, два... мопедиста
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29.10.2021 15:02 Відповісти
Так они на "велосипедах" были тс выше 50кубов, никак не причисляли к автоматизированным тс. Согласно венской конвенции. Украина такую ратификацию не проводила.
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29.10.2021 14:54 Відповісти
Гугліть категорію прав А1...
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29.10.2021 15:04 Відповісти
сомневаюсь что у этих ушлёпков были права категории А1
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29.10.2021 15:07 Відповісти
Сам гугли Потому что мопед, это велосипед! Нет у нас положения, касательно тс до 50кубов.
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29.10.2021 15:50 Відповісти
Уже кілька років, як є...
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29.10.2021 16:03 Відповісти
Ну покажи мне, покажи) Никто не покажет, где это прописано) Любое тс до 50 кубов, нет необходимости обставлять номером (разве что по личному желанию, что бы страховку оформить и в случае дтп с кого то спросить) Во всем остальном, это софистика.
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29.10.2021 19:54 Відповісти
З 2010 року скутери до 50 кубів треба реєструвати - ось інфа
https://doradvokat.com.ua/chy-potribno-vodiyu-skutera-tehpasport-i-posvidchennya-vodiya/
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29.10.2021 21:06 Відповісти
І ось інфа від МВД - там написано ДО 49 кубів.
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29.10.2021 21:07 Відповісти
Это мусорная инфа. Понаписывали отсебятину. Рекомендую почитать http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU70K01U.html Конвенции тут более детально указано, что такое механика и что такое велосипед с подвесным двигателем в случае, когда тс не привышает конечную нагрузку более 180кг. А то что, дали мне вы, это инфа еще с времен яныка, когда хотели всех заставить регистрировать мопеды и обязать иметь права А1.
Пользуются у людей незнанием положений.
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30.10.2021 11:48 Відповісти
Скутер не є велосипедом з мотором, у нього навіть педалей немає...І так, прийняли при янику, але досі не відмінили. Придивіться на скутери Глово - ВСІ на номерах!
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30.10.2021 12:07 Відповісти
Скутер как раз есть велосипед с мотором. Я когда ездил на скутере, копы по всякому мне пытались продавить, что, я не прав. Однако, в случае судебных действий, суд не сможет доказать правоту полиции из за таких простых разногласий. По поводу глововских номеров, это сугубо формальное требование фирмы к владельцу тс. Все официально должно быть. Запомните, все, что могут потребовать с вас на скутере, это наличие шлема. точка.
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30.10.2021 12:27 Відповісти
Загвоздка в тому, що у велика мають бути педалі, як у мопеда Карпати. Немає педалей - це не велосипед!
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30.10.2021 14:50 Відповісти
Педали? Вы понимаете, что суть играет лишь двигатель? А каркас, может быть каким угодно, значение имеет только конечный вес.
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31.10.2021 13:55 Відповісти
Ось! З посиланнями на конкретні статті ПДР!
https://rozdilna.info/112-2010-11-26-08-22-17/transport/4322-vodiji-mopediv-e-povnopravnimi-uchasnikami-dorozhnogo-rukhu.html
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31.10.2021 13:57 Відповісти
Вы меня все водите по сайтам каким то, вот вам https://petition.president.gov.ua/petition/117826 петиция на сайте президента. Почитайте.
По факту когда меня копы спрашивали, где права и документы, я говорил и шо? Они мне тоже пытались эту песню спеть, но по требованию показать где конкретно расписаны положения, получал муть, мол закройся, мы лучше знаем. В итоге 1 звонок адвокату и копы уже едут себе парнишек шугать. Уже пора привыкнуть, что в нашей стране, тебя неправым попытаются сделать по любой причине.
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31.10.2021 19:59 Відповісти
Понимаешь, Pavel, трудно подобрать без оскорблений определение твоих ЗНАНИЙ ПДД !!! Ты когда последний раз, хотя бы держал, в руках Правила ??! Во-первых , Женевскую Конвенцию по дорожному движению, Украина подписала еще в 1968 году ! И "Закон о правилах дорожного движения в Украине " написан в полном соответствии ей! Во-вторых, открой п. 1.10 ПДД Украины и прочитай, определение терминов - "механическое транспортное средство" и "мопед" !!! МОПЕД - двухколесное ТС, имеющее двигатель с рабочим объемом ДО 50 куб.см или электродвигатель мощностью до 4 квт.. Если раб.объем двигателя больше 50 куб.см - это уже МОТОЦИКЛ !!! И не строй умного ( тем более крутого со своим адвокатом ) ! Или адвокат такой как и ты ???
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24.12.2021 23:13 Відповісти
Вот так и копы общаются, олени тупые. Они все знают, и ты тоже, а я дурак. И вот что Вася, все это старо как мир, еще 2010ом год при яныке сделали мопеды невесть чем. С мопедом у нас как с машиной, и страховку и документы и номера. Хочешь, живи по законам, честный гражданин, а согласно рекомендаций венской конвенции, лично я считаю его велосипедом, и прежде чем писать мне очередную хрень, вспомни о двойных стандартах в этой стране.
По личному опыту скажу, меня с мопедом никто не трогал, особенно во Львове, только о шлеме спрашивали, а вот где там возле области, уже попадаются черти, которые начинают из самой задницы доставать положения, читать нотации. Но, я тебе сразу скажу, такие наезды в суде разваливаются. Так что давай дядя иди учи положения.
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25.12.2021 16:01 Відповісти
Щось у мене великі сумніви в тому що вони "просто їхали" і "стояли" Скоріш за все - "дуркували" обоє!
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29.10.2021 15:16 Відповісти
В одному з ;мопедів; -(Форте)- 110-125сс, ;Мінчак; хрін дожене.
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29.10.2021 15:18 Відповісти
сс это что?
110-125 см3?
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30.10.2021 00:13 Відповісти
В таком обычно не признаются, но я как водитель давно хотел такое увидеть. Жаль дурачков, но это было только делом времени.
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29.10.2021 15:29 Відповісти
Этим мудакам самокаты дай, они и на них убиться на гавно умудрятся. (Прошу за ранее прощение за грубый тон, все таки погиб перенек, но убиться на мопеде верх способностей!)
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29.10.2021 15:31 Відповісти
А якщо в ;мопеді; 125 кубиків?
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29.10.2021 16:33 Відповісти
даже на такой табуретке лучше одевать шлем чем ходить с дыркой в голове
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29.10.2021 15:32 Відповісти
Дуэль?
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29.10.2021 16:05 Відповісти
Словосочетание "два мопеда" у меня ассоциируется с Арахамией. Тьфу, ***!
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29.10.2021 16:31 Відповісти

https://www.youtube.com/watch?v=YMlALAaEwfA Lipstick On Your Collar by Connie Francis 1959 - YouTube
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29.10.2021 17:15 Відповісти
Не то.
https://www.youtube.com/watch?v=P2QYj1Ku0jI Вот то.
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29.10.2021 17:29 Відповісти
https://youtu.be/T38v3-SSGcM Chuck Berry - Johnny B Goode (1959)
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29.10.2021 18:11 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=1Ke8mzgex4U Hippy Hippy Shakes - The Swinging Blue Jeans - YouTube
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29.10.2021 18:19 Відповісти
https://youtu.be/9Gc4QTqslN4 The Trashmen - Surfin Bird - Bird is the Word 1963 (RE ...
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29.10.2021 18:25 Відповісти
Почти как в анекдоте : " ...перебегающий на красный свет пешеход сбил такого же перебегающего на красный свет пешехода..."
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29.10.2021 16:54 Відповісти
Лучше на ранней стадии естественный отбор, чем когда безмозглое пересядет в авто, которое рвется из-под тебя еще на нейтрали и не в селе, а где-нить на городском трафике......
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29.10.2021 17:11 Відповісти
Походу два дебила эта сила...пошли на таран и каждый думал чтооппонет сыграет очком и уступит...
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31.10.2021 21:44 Відповісти
 
 