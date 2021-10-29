Двоє підлітків на мопедах зіткнулися на Одещині: один з водіїв загинув. ФОТО

Поліцейські Березовського району Одеської області розслідують ДТП, у якій загинув 15-річний мопедист. Аварія сталася увечері 28 жовтня у селі Нова Григорівка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції на Одещині.

За попередніми даними, він на мопеді Suzuki їхав по зустрічній смузі. Не впоравшись з керуванням, хлопець виїхав на узбіччя та зіткнувся з мопедом Forte, яким також кермував 15-річний підліток.



Фото: сайт поліції

Водій Suzuki від травм загинув на місці події, інший хлопець відбувся незначними саднами.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого).

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У межах досудового розслідування призначено низку експертиз. З’ясовуються всі обставини ДТП.