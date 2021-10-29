Двоє підлітків на мопедах зіткнулися на Одещині: один з водіїв загинув. ФОТО
Поліцейські Березовського району Одеської області розслідують ДТП, у якій загинув 15-річний мопедист. Аварія сталася увечері 28 жовтня у селі Нова Григорівка.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції на Одещині.
За попередніми даними, він на мопеді Suzuki їхав по зустрічній смузі. Не впоравшись з керуванням, хлопець виїхав на узбіччя та зіткнувся з мопедом Forte, яким також кермував 15-річний підліток.
Водій Suzuki від травм загинув на місці події, інший хлопець відбувся незначними саднами.
Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого).
У межах досудового розслідування призначено низку експертиз. З’ясовуються всі обставини ДТП.
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https://doradvokat.com.ua/chy-potribno-vodiyu-skutera-tehpasport-i-posvidchennya-vodiya/
Пользуются у людей незнанием положений.
https://rozdilna.info/112-2010-11-26-08-22-17/transport/4322-vodiji-mopediv-e-povnopravnimi-uchasnikami-dorozhnogo-rukhu.html
По факту когда меня копы спрашивали, где права и документы, я говорил и шо? Они мне тоже пытались эту песню спеть, но по требованию показать где конкретно расписаны положения, получал муть, мол закройся, мы лучше знаем. В итоге 1 звонок адвокату и копы уже едут себе парнишек шугать. Уже пора привыкнуть, что в нашей стране, тебя неправым попытаются сделать по любой причине.
По личному опыту скажу, меня с мопедом никто не трогал, особенно во Львове, только о шлеме спрашивали, а вот где там возле области, уже попадаются черти, которые начинают из самой задницы доставать положения, читать нотации. Но, я тебе сразу скажу, такие наезды в суде разваливаются. Так что давай дядя иди учи положения.
110-125 см3?
https://www.youtube.com/watch?v=YMlALAaEwfA Lipstick On Your Collar by Connie Francis 1959 - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=P2QYj1Ku0jI Вот то.