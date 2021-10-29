У Чернігові чиновники мерії вкрали 24 млн гривень на реконструкції об'єктів, - СБУ. ФОТО

Посадовців Чернігівської міської ради та керівників будівельних компаній викрили у присвоєнні десятків мільйонів гривень, виділених на розвиток соціальної інфраструктури міста.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

За даними спецслужби, посадовці управління капітального будівництва провели публічні закупівлі більш ніж на 218 млн гривень. Все це – для будівництва та реконструкції дитячих садків, закладів охорони здоров'я та спортивних залів та майданчиків у Чернігові. Переможцями у тендері стали "партнерські" комерсанти.

Перевірка Державною аудиторською службою зафіксувала, що компанії у декілька разів завищили вартість будівельних матеріалів та робіт. Загальна сума завданих збитків місцевому бюджету становить 23,5 млн грн.

У рамках кримінального провадження проведено одночасно більше 20 обшуків в офісних приміщеннях компаній та за адресами проживання учасників схеми.

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Правоохоронці виявили чорнові записи та первинну бухгалтерську документацію, що підтверджують протиправну діяльність. Під час слідчих дій керівник фірми намагався спалити кошторисну документацію, проте правоохоронці не допустили цього.

Триває розслідування кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що мером Чернігова з 2015 року є Владислав Атрошенко. 2020 року його знову обрали міським головою, створена Атрошенком партія "Рідний дім" має монобільшість у міськраді.







