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У Чернігові чиновники мерії вкрали 24 млн гривень на реконструкції об'єктів, - СБУ. ФОТО

Посадовців Чернігівської міської ради та керівників будівельних компаній викрили у присвоєнні десятків мільйонів гривень, виділених на розвиток соціальної інфраструктури міста.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

За даними спецслужби, посадовці управління капітального будівництва провели публічні закупівлі більш ніж на 218 млн гривень. Все це – для будівництва та реконструкції дитячих садків, закладів охорони здоров'я та спортивних залів та майданчиків у Чернігові. Переможцями у тендері стали "партнерські" комерсанти.

Перевірка Державною аудиторською службою зафіксувала, що компанії у декілька разів завищили вартість будівельних матеріалів та робіт. Загальна сума завданих збитків місцевому бюджету становить 23,5 млн грн.

У рамках кримінального провадження проведено одночасно більше 20 обшуків в офісних приміщеннях компаній та за адресами проживання учасників схеми.

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Правоохоронці виявили чорнові записи та первинну бухгалтерську документацію, що підтверджують протиправну діяльність. Під час слідчих дій керівник фірми намагався спалити кошторисну документацію, проте правоохоронці не допустили цього.

Триває розслідування кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що мером Чернігова з 2015 року є Владислав Атрошенко. 2020 року його знову обрали міським головою, створена Атрошенком партія "Рідний дім" має монобільшість у міськраді.

У Чернігові чиновники мерії вкрали 24 млн гривень на реконструкції обєктів, - СБУ 01
У Чернігові чиновники мерії вкрали 24 млн гривень на реконструкції обєктів, - СБУ 02
У Чернігові чиновники мерії вкрали 24 млн гривень на реконструкції обєктів, - СБУ 03
У Чернігові чиновники мерії вкрали 24 млн гривень на реконструкції обєктів, - СБУ 04

Автор: 

розтрата (260) СБУ (12998) крадіжка (662) Чернігів (801) Атрошенко Владислав (92)


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Топ коментарі
+2
ты прикалываешься по поводу посадют ?
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29.10.2021 16:54 Відповісти
+1
а их посадют --- с конфискатом и надолго ...-
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29.10.2021 16:42 Відповісти
+1
та такого не може бути...
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29.10.2021 16:43 Відповісти
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а их посадют --- с конфискатом и надолго ...-
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29.10.2021 16:42 Відповісти
ты прикалываешься по поводу посадют ?
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29.10.2021 16:54 Відповісти
ЕСПЧ их востановит , а Украина выплатит им компенсацию около 2 млн. гр.
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29.10.2021 20:28 Відповісти
та такого не може бути...
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29.10.2021 16:43 Відповісти
гундяевские...
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29.10.2021 16:46 Відповісти
а верещащая верещучка ничего не знает о коррупции...надо же
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29.10.2021 16:47 Відповісти
Даже не укладывается в голове, а говорят совесть встроена у всех, по умолчанию(
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29.10.2021 16:51 Відповісти
Табличка на сейфе такой же креатив как и аббревиатура на спине у силовика.
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29.10.2021 17:36 Відповісти
толку от каждодневных задержаний а ты лох нищий...
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29.10.2021 18:25 Відповісти
Який піп, такий і прихід
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29.10.2021 18:39 Відповісти
атроха блатной, без его ведома никто не возьмет ни копейки)))) хотя и гад но чернигов отстроил. сильно много денег у него что бы его садить
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29.10.2021 20:16 Відповісти
Отстроил) По цене в 3 раза больше чем оно стоит, без конкурса отдавая заказы своим строительным фирмам- прокладкам.

Велике Крадивництво - это спизженая у Атрохи идея.

Но плебсу нравится- ворюга, но зато посотрите, он дорогу новую сделал и парк, и памятник омайгад...
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30.10.2021 16:44 Відповісти
до этого так же воровали только никто ничего не строил)))
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01.11.2021 12:01 Відповісти
кстати фото сделано на фирме микитася
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29.10.2021 20:18 Відповісти
Разве это новость? Мэр Чернигова Атрошенко через свои строительные фирмы- прокладки отмывал бюджетные деньги еще когда "слуги народа" даже не придумали свое Велике Крадивныцтво.
Но плебсу нравится
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30.10.2021 16:41 Відповісти
 
 