УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12139 відвідувачів онлайн
Новини Фото Коронавірус і карантин
2 731 2

Рятувальники розгорнули мобільний госпіталь ДСНС для хворих на COVID-19 у Каховці. ФОТОрепортаж

У Херсонській області завершено розгортання мобільного шпиталю ДСНС України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"29 жовтня до м. Каховка, де на території Центральної міської лікарні ім. родини Панкеєвих надзвичайники встановили мобільний госпіталь ДСНС України, прибув заступник голови ДСНС України Микола Ільченко. Він проінспектував готовність госпіталю до сталого функціонування, зокрема встановлені об'єкти, а це - 35 наметів та модулів, 24 з яких – палати для пацієнтів та блок інтенсивної терапії, Микола Ільченко переконався у їхній повній комплектації та системному забезпеченні і передав готовий до використання пересувний медичний комплекс рятувальників виконувачу обов'язків директора КП "Каховська центральна міська лікарня" Андрію Федотову", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Рятувальники розгортають мобільний госпіталь ДСНС для хворих на COVID-19 у Каховці. ФОТОрепортаж

Рятувальники розгорнули мобільний госпіталь ДСНС для хворих на COVID-19 у Каховці 01
Рятувальники розгорнули мобільний госпіталь ДСНС для хворих на COVID-19 у Каховці 02
Рятувальники розгорнули мобільний госпіталь ДСНС для хворих на COVID-19 у Каховці 03
Рятувальники розгорнули мобільний госпіталь ДСНС для хворих на COVID-19 у Каховці 04
Рятувальники розгорнули мобільний госпіталь ДСНС для хворих на COVID-19 у Каховці 05

Автор: 

карантин (18172) Каховка (125) ДСНС (5172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Херсонська область (5898)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цензор одну новость дважды постит?
показати весь коментар
29.10.2021 17:23 Відповісти
Единственный госпиталь такого уровня, можно и трижды погордиться.
показати весь коментар
29.10.2021 21:50 Відповісти
 
 