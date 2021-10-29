Рятувальники розгорнули мобільний госпіталь ДСНС для хворих на COVID-19 у Каховці. ФОТОрепортаж

У Херсонській області завершено розгортання мобільного шпиталю ДСНС України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"29 жовтня до м. Каховка, де на території Центральної міської лікарні ім. родини Панкеєвих надзвичайники встановили мобільний госпіталь ДСНС України, прибув заступник голови ДСНС України Микола Ільченко. Він проінспектував готовність госпіталю до сталого функціонування, зокрема встановлені об'єкти, а це - 35 наметів та модулів, 24 з яких – палати для пацієнтів та блок інтенсивної терапії, Микола Ільченко переконався у їхній повній комплектації та системному забезпеченні і передав готовий до використання пересувний медичний комплекс рятувальників виконувачу обов'язків директора КП "Каховська центральна міська лікарня" Андрію Федотову", - сказано в повідомленні.

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