Зеленський в Одесі оглянув криголам "Ноосфера", придбаний державою для українських полярників. ФОТОрепортаж

Під час робочої поїздки до Одеської області президент України Володимир Зеленський оглянув придбаний коштом держави науково-дослідний криголам "Ноосфера", який забезпечуватиме логістику для української антарктичної станції "Академік Вернадський".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.





На борту криголама Зеленський оглянув наукову лабораторію, кают-компанію та центр управління.











Директор Національного антарктичного наукового центру МОН України Євген Дикий продемонстрував Главі держави океанографічне устаткування, яке використовують на судні з метою наукових досліджень.

Криголам оснащений вісьмома спеціалізованими лабораторіями та пристосуваннями для відбору будь-яких проб з глибини до 8 км. Відтепер українським дослідникам будуть доступні майже 90% дна Світового океану. Наявність такого судна, пристосованого до роботи в умовах низьких температур, дає змогу значно розширити діапазон наукових досліджень. Після проходження всіх необхідних процедур та зміни назви судна на "Ноосфера" криголам уже цьогоріч вийде в океан і візьме курс на Антарктиду.





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Зеленський у режимі відеоконференції особисто повідомив дослідникам, які перебувають на станції "Академік Вернадський", про прибуття довгоочікуваного криголама в Україну. "Скоро до вас вирушає "Ноосфера". Тож зустрічайте цю українську "наукову красуню". Я вас всіх вітаю!" – сказав він. Президент розповів, що розроблятиметься масштабна програма з відродження науково-дослідного флоту України, яка включатиме будівництво 36 суден.

Зеленський також поспілкувався з полярниками – учасниками 25-ї Української антарктичної експедиції.





Крім того, Володимир Зеленський ознайомився з можливостями науково-дослідного судна "Борис Александров", яке використовуватиметься для моніторингу дна Чорного моря та збирання екологічних даних. Судно, яке раніше мало назву "Бельгіка", Україна отримала в подарунок від Бельгії.