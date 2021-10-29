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Зеленський в Одесі оглянув криголам "Ноосфера", придбаний державою для українських полярників. ФОТОрепортаж

Під час робочої поїздки до Одеської області президент України Володимир Зеленський оглянув придбаний коштом держави науково-дослідний криголам "Ноосфера", який забезпечуватиме логістику для української антарктичної станції "Академік Вернадський".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський в Одесі оглянув криголам Ноосфера, придбаний державою для українських полярників 01
Зеленський в Одесі оглянув криголам Ноосфера, придбаний державою для українських полярників 02

На борту криголама Зеленський оглянув наукову лабораторію, кают-компанію та центр управління.

Зеленський в Одесі оглянув криголам Ноосфера, придбаний державою для українських полярників 03
Зеленський в Одесі оглянув криголам Ноосфера, придбаний державою для українських полярників 04

Зеленський в Одесі оглянув криголам Ноосфера, придбаний державою для українських полярників 05
Зеленський в Одесі оглянув криголам Ноосфера, придбаний державою для українських полярників 06
Зеленський в Одесі оглянув криголам Ноосфера, придбаний державою для українських полярників 07

Директор Національного антарктичного наукового центру МОН України Євген Дикий продемонстрував Главі держави океанографічне устаткування, яке використовують на судні з метою наукових досліджень.

Криголам оснащений вісьмома спеціалізованими лабораторіями та пристосуваннями для відбору будь-яких проб з глибини до 8 км. Відтепер українським дослідникам будуть доступні майже 90% дна Світового океану. Наявність такого судна, пристосованого до роботи в умовах низьких температур, дає змогу значно розширити діапазон наукових досліджень. Після проходження всіх необхідних процедур та зміни назви судна на "Ноосфера" криголам уже цьогоріч вийде в океан і візьме курс на Антарктиду.

Зеленський в Одесі оглянув криголам Ноосфера, придбаний державою для українських полярників 08
Зеленський в Одесі оглянув криголам Ноосфера, придбаний державою для українських полярників 09

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Зеленський в Одесі оглянув криголам Ноосфера, придбаний державою для українських полярників 10

Зеленський у режимі відеоконференції особисто повідомив дослідникам, які перебувають на станції "Академік Вернадський", про прибуття довгоочікуваного криголама в Україну. "Скоро до вас вирушає "Ноосфера". Тож зустрічайте цю українську "наукову красуню". Я вас всіх вітаю!" – сказав він. Президент розповів, що розроблятиметься масштабна програма з відродження науково-дослідного флоту України, яка включатиме будівництво 36 суден.

Зеленський в Одесі оглянув криголам Ноосфера, придбаний державою для українських полярників 11

Зеленський також поспілкувався з полярниками – учасниками 25-ї Української антарктичної експедиції.

Зеленський в Одесі оглянув криголам Ноосфера, придбаний державою для українських полярників 12
Зеленський в Одесі оглянув криголам Ноосфера, придбаний державою для українських полярників 13

Крім того, Володимир Зеленський ознайомився з можливостями науково-дослідного судна "Борис Александров", яке використовуватиметься для моніторингу дна Чорного моря та збирання екологічних даних. Судно, яке раніше мало назву "Бельгіка", Україна отримала в подарунок від Бельгії.

Зеленський в Одесі оглянув криголам Ноосфера, придбаний державою для українських полярників 14

Автор: 

Зеленський Володимир (24413) корабель (1617) Одеса (5511) полярники (37)


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Топ коментарі
+34
Тревожно за ледокол. Ему сейчас лучше от стенки не отходить...
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29.10.2021 18:50 Відповісти
+22
В Одессе сейчас ковидный коллапс. Красная зона и масочный режим говорите? А потом оно еще что требует в видосиках от плепса. Долб...б при власти.

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29.10.2021 19:17 Відповісти
+20
он теперь не только фронтовик но еще и немножко моряк
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29.10.2021 19:00 Відповісти
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новый анекдот вава офшорный мореман и полярник
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29.10.2021 19:28 Відповісти
...и еще тайно тренируется на космонавта-ковидомора
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29.10.2021 19:32 Відповісти
Даже не минуты не сомневаюсь, что он пробьет себе и Ленке (или Еремке) увеселительную поездку на Ледоколе на Полярную Станцию. Уверен на 100% Правда ему нужно поторопится, следующей Навигации может не успеть.
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29.10.2021 19:35 Відповісти
Осмотрел? Ну всё....жди Беды ...
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29.10.2021 19:28 Відповісти
Там водки нема.
А є файне британське судно.
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29.10.2021 23:11 Відповісти
Бенин всегда на связи с Дядей
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29.10.2021 19:30 Відповісти
И в порту ни души в разгар рабочего дня.
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29.10.2021 19:38 Відповісти
лохи
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29.10.2021 19:48 Відповісти
маленький вонючий клоп...
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29.10.2021 19:30 Відповісти
Показательно...
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29.10.2021 19:34 Відповісти
Зеленский лапшает специально-собранным айтишникам за Гуттенберга о котором он узнал, когда ему принесли сценарий =) 2019 год
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29.10.2021 19:48 Відповісти
федоровские резонно подумали, что Вова про TED вред ли когда-то слышал, английского оно не знает и перевели ему спич какого-то чувака =)
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29.10.2021 19:52 Відповісти
один единственный вопрос не давал покоя "величайшему ****** современности" - почему в названии ледокола (Ноосфера) два "нуля"
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29.10.2021 19:34 Відповісти
Зеленский купил ледокол.
А коза купила баян...
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29.10.2021 19:45 Відповісти
...гундосый, садись на ледокол и плыви на нем на юх...
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29.10.2021 19:46 Відповісти
У хутина актрис в космос на съемки художественного фильма отправляют.
А Зеля ледокол купил.
Что то в этих тратах общее есть...
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29.10.2021 19:48 Відповісти
зеля - марионетка *****
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29.10.2021 20:00 Відповісти
За кран как ухватился думал шо там пиво наливают
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29.10.2021 20:01 Відповісти
Угомонись болезненный!
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29.10.2021 20:12 Відповісти
ти злидень?
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29.10.2021 20:35 Відповісти
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29.10.2021 20:05 Відповісти
За прадавнім українським звичаєм плюють - через ліве плече.
А красеню кораблю та команді побажаємо:
Великому кораблю - велике плавання!
7 футів під кілем!
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29.10.2021 20:12 Відповісти
Дермак рядом? Я спокоен
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29.10.2021 20:20 Відповісти
І наші "Нью - Васюки" перетворюються у всесвітню столицю науково-дослідного флоту
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29.10.2021 20:27 Відповісти
У Янелоха війна вже скінчилась?

ДовбоЗЕби! Нагадайте офшорнику, що нам треба від ворога захищатись.
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29.10.2021 20:30 Відповісти
на заднем плане "массовка" и оградительная проволка.... для кого такие "демократичніе" декорации?
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29.10.2021 20:38 Відповісти
Турыст опять за казенный кошт шляется!
Вот какой смысл в том, что что "осмотрело" корабль (в красной эпидзоне)? оно в этом что-то понимает? А сколько денег бюджет потратил на эту экскурсию зеленой шоблы?
только несчастье накликает, бедоносец!
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29.10.2021 20:42 Відповісти
я ніуду...
міня обралі...
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29.10.2021 20:44 Відповісти
Увезите его в Антарктиду
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29.10.2021 21:12 Відповісти
Оно тебе надо, пацюк?
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29.10.2021 21:18 Відповісти
36 судов научных? Вместо военных? Зеля! Поинтересуйся у Новинского, где корвет "В.Великий"! При Овоще Новинскому кучу денег отвалили...
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29.10.2021 21:21 Відповісти
писец ледоколу ...
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29.10.2021 22:55 Відповісти
И шо показал осмотр величайшим экскурсантом?
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30.10.2021 02:42 Відповісти
Свой музыкальный инструмент руками пикрывает,
бережёт.
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30.10.2021 02:44 Відповісти
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