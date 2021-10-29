Затримано громадянина, пов'язаного з шоу-бізнесом, який намагався підкупити депутата Ради за $100 тис. щорічно, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ затримала громадянина України на спробі підкупу депутата Верховної ради. За внесення "потрібної" правки та відтермінування законопроекту, зловмисники обіцяли народному обранцю $100 тис. щороку.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

"Як вдалося встановити співробітникам СБУ, чоловік, що пропонував хабар - керівник організації, яка опікується авторськими правами музичних виконавців на території України. Фактично, ця організація збирає гроші з усіх закладів, де грає музика.

Передбачалося, що організація передає більшу частину коштів виконавцям – оскільки вони мають авторські права на музику. Втім, користуючись монопольним становищем на ринку, зловмисник створив декілька "компаній-прокладок". Кошти проходили через них і виконавці отримували відсоток не від першої суми, а від "фінальної компанії-прокладки", що зменшувало прибуток музикантів у декілька разів.

Оскільки у Верховній раді зареєстрували законопроект №5572 "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав", який фактично ліквідовує вказану організацію, її керівник пішов на підкуп народних депутатів.

Він запропонував одному з ініціаторів даного законопроекту $100 тис. щорічно. Усе це - за внесення необхідних правок до законопроекту, а також можливого його відтермінування до голосування на невизначений термін.

$100 тис. для "першого внеску" зловмисник вирішив виділити з підконтрольних "фірм-прокладок". Сьогодні, під час спроби підкупу народного депутата України через його помічника, зловмисника було затримано.

Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру.

Тривають слідчі дії з метою встановлення усіх обставин злочинної схеми та притягнення до відповідальності інших причетних осіб.

Заходи з викриття зловмисників проводили співробітники СБУ спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Київської міської прокуратури", - зазначається в повідомленні.









Музикант Тарас Тополя в Фейсбуці написав: "Сьогодні, 29.10.2021, під час спроби підкупу народного депутата України, через помічника останнього, затримано директора "ОКУАСП" та "УЛАСП" Нікіна О.І.

Поки ми, найбільша спільнота авторів країни боремося за своє право на чесну авторську винагороду, в тому числі підтримуючи закон 5572… Директор "ОКУАСП" та "УЛАСП" Нікін Олександр, здійснив завершений підкуп народного депутата з метою відтермінувати або взагалі зняти законопроект 5572 з повістки ВР.

Підкуп Народного депутата відбувся, майже. Майже! Бо є народні депутати, у яких немає цінника, а є совість. Ось так. Станом на зараз СБУ задокументовано все в дрібних деталях. А фігурант затриманий на місці, одразу після передачі коштів.

Слідкуйте за вечірніми новинами. Сума що передана Нікіним та зафіксована правоохоронцями - 100.000 долларів США. Окрім цього, пропонувалося передавати "потрібним особам" ще по 100.000$, увага, ЩОРІЧНО!

Із компетентних джерел стало відомо що половину суми для підкупу, а саме 50.000$ великодушно виділив нешановний містер Долінський. Який давно контролює декілька акредитованих організацій в інших сферах, і у якого прямо зараз триває обшук".