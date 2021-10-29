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Затримано громадянина, пов'язаного з шоу-бізнесом, який намагався підкупити депутата Ради за $100 тис. щорічно, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ затримала громадянина України на спробі підкупу депутата Верховної ради. За внесення "потрібної" правки та відтермінування законопроекту, зловмисники обіцяли народному обранцю $100 тис. щороку.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ. 

"Як вдалося встановити співробітникам СБУ, чоловік, що пропонував хабар - керівник організації, яка опікується авторськими правами музичних виконавців на території України. Фактично, ця організація збирає гроші з усіх закладів, де грає музика.

Передбачалося, що організація передає більшу частину коштів виконавцям – оскільки вони мають авторські права на музику. Втім, користуючись монопольним становищем на ринку, зловмисник створив декілька "компаній-прокладок". Кошти проходили через них і виконавці отримували відсоток не від першої суми, а від "фінальної компанії-прокладки", що зменшувало прибуток музикантів у декілька разів.

Оскільки у Верховній раді зареєстрували законопроект №5572 "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав", який фактично ліквідовує вказану організацію, її керівник пішов на підкуп народних депутатів.

Він запропонував одному з ініціаторів даного законопроекту $100 тис. щорічно. Усе це - за внесення необхідних правок до законопроекту, а також можливого його відтермінування до голосування на невизначений термін.

$100 тис. для "першого внеску" зловмисник вирішив виділити з підконтрольних "фірм-прокладок". Сьогодні, під час спроби підкупу народного депутата України через його помічника, зловмисника було затримано.

Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру.

Тривають слідчі дії з метою встановлення усіх обставин злочинної схеми та притягнення до відповідальності інших причетних осіб.

Заходи з викриття зловмисників проводили співробітники СБУ спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Київської міської прокуратури", - зазначається в повідомленні.

Затримано громадянина, повязаного з шоу-бізнесом, який намагався підкупити депутата Ради за $100 тис. щорічно, - СБУ 01
Затримано громадянина, повязаного з шоу-бізнесом, який намагався підкупити депутата Ради за $100 тис. щорічно, - СБУ 02
Затримано громадянина, повязаного з шоу-бізнесом, який намагався підкупити депутата Ради за $100 тис. щорічно, - СБУ 03
Затримано громадянина, повязаного з шоу-бізнесом, який намагався підкупити депутата Ради за $100 тис. щорічно, - СБУ 04

Музикант Тарас Тополя в Фейсбуці написав: "Сьогодні, 29.10.2021, під час спроби підкупу народного депутата України, через помічника останнього, затримано директора "ОКУАСП" та "УЛАСП" Нікіна О.І.

Поки ми, найбільша спільнота авторів країни боремося за своє право на чесну авторську винагороду, в тому числі підтримуючи закон 5572… Директор "ОКУАСП" та "УЛАСП" Нікін Олександр, здійснив завершений підкуп народного депутата з метою відтермінувати або взагалі зняти законопроект 5572 з повістки ВР.

Підкуп Народного депутата відбувся, майже. Майже! Бо є народні депутати, у яких немає цінника, а є совість. Ось так. Станом на зараз СБУ задокументовано все в дрібних деталях. А фігурант затриманий на місці, одразу після передачі коштів.

Слідкуйте за вечірніми новинами. Сума що передана Нікіним та зафіксована правоохоронцями - 100.000 долларів США. Окрім цього, пропонувалося передавати "потрібним особам" ще по 100.000$, увага, ЩОРІЧНО!

Із компетентних джерел стало відомо що половину суми для підкупу, а саме 50.000$ великодушно виділив нешановний містер Долінський. Який давно контролює декілька акредитованих організацій в інших сферах, і у якого прямо зараз триває обшук".

Автор: 

авторське право (100) лобіювання (91) СБУ (13000) шоу-бізнес (112)


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Топ коментарі
+24
правильно . что бы знали что депутаты за 100 000 в год не продаются . а вот за 200 000 ......
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29.10.2021 21:06 Відповісти
+21
Зеленського затримали?
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29.10.2021 21:06 Відповісти
+19
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29.10.2021 22:18 Відповісти
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правильно . что бы знали что депутаты за 100 000 в год не продаются . а вот за 200 000 ......
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29.10.2021 21:06 Відповісти
Всьо йето рокееролл
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29.10.2021 21:09 Відповісти
Зеленського затримали?
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29.10.2021 21:06 Відповісти
Та нє, то Лисий проколовся...
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30.10.2021 17:48 Відповісти
Треба навпаки - затриманий депутат, який намагався отримати від громадянина 100 000 щорічно.
Депутат був з слуг урода.
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29.10.2021 21:07 Відповісти
.сюжет родственный покушению на шефира...либо продюсер баран,либо автор сценария никакой...
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29.10.2021 21:08 Відповісти
🎯😂
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29.10.2021 21:10 Відповісти
Либо и то и другое сразу...
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29.10.2021 21:16 Відповісти
бо сидят оба в офисе на мендельштрассе...
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29.10.2021 21:17 Відповісти
Выборы раз в год сильно улучшат качество избранного человеческого матариала...
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29.10.2021 21:14 Відповісти
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29.10.2021 22:18 Відповісти
Увы, идиоты не кончатся никогда. В 1900-х, если не ошибаюсь, известнейший психолог Юнг вел статистику роста идиотов за несколько десятилетий, построил довольно ровные, монотонно растущие графики. Если их продлить, окажется, что к середине 1980-х количество идиотов превысит 50% и мир перевернется - с этого момента идиотами будут считать нормальных людей...
Это из книги Григория Климова "Божий народ", если не ошибаюсь...
А вот почаще обучать идиотов с короткой памятью элементарным причинно-следственным связям на частых выборах - единственный шанс выбрать относительно порядочных людей как можно скорее...
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29.10.2021 22:53 Відповісти
Потрібно було до ківи йти
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29.10.2021 21:16 Відповісти
лажа какая то, если бы за 100 тыщ в день, то я бы ще поверил, бо верю, шо зеленые братья задешево не продаются😂
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29.10.2021 21:21 Відповісти
Це вже яка серія?
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29.10.2021 21:32 Відповісти
Там ещё один есть:
Ежемесячно "конвертиками" подкупает 200+ депутатов.
Почему его не арестовывает?!!
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29.10.2021 21:34 Відповісти
попытка лечить рак иглоукалыванием,
чи знов чекаємо коли "весна прийде..."
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29.10.2021 21:44 Відповісти
Але ми вам не скажімо, хто це такі...
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29.10.2021 21:44 Відповісти
бо то можуть бути артисти із серіалу "розіграш" ))))
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30.10.2021 17:56 Відповісти
я так понмаю что тополя, полякова, рырышки-пупырышки и иже с ними дали больше раз стопорнули конкурента)
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29.10.2021 21:46 Відповісти
Хотілось би дізнатись прізвище депутата. Не кожен день у нас депутати відмовляються від хабарів і допомагають затримати хабародавців.
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29.10.2021 21:51 Відповісти
там мабуть свою схему прислуги мутять, тому не пройшло.
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30.10.2021 14:54 Відповісти
Цирк в стиле Квартала 95! Будто все аж одного целого депутата зависит. Что за ерунда...
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29.10.2021 21:51 Відповісти
Так давали ж хабар багатьом слугам,. Просто він один з усіх повідомив про підкуп і ділка-хабарника затримали на "гарячому". Усі інші, хто взяв, напевно, зараз очкують, бо розкрутять схему далі (а може й замнуть ).Дивимось серіал далі.
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30.10.2021 13:11 Відповісти
На сайті ВР пише - що авторами цього законопроєкту є Потураєв і Санченко зі СН. Цікаво - хто ж із них виявився таким чесним (а може просто - мало запропонували)?
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29.10.2021 21:53 Відповісти
Да уж, шоу бизнес он такой, - денег с ПриватБанка натырят, а потом говорят шо "это творчество было" , а лохторат хавает 😁😁😁😁
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29.10.2021 23:37 Відповісти
Так точно! Никому не позволено ломать установленные тарифы. И расценки. Сказано было - по 300, каждому. А это самый хитро сделанный, с сотней припёрся ...
Ща ему объяснят где надо что как нужно.
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30.10.2021 00:02 Відповісти
Странно, почему личность "честного" депутата не обнародовали? Ну, типо, молодец, не пошел втихаря мимо Хламидии, общак Бубочки не бортонул
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30.10.2021 10:54 Відповісти
Буде відомо,коли виключать із фракції і позбавлять депутатства. "Слуги" вже готовлять, є натяки на бувшого спікера.
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30.10.2021 12:39 Відповісти
Правильно !Для депутата это не деньги...
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30.10.2021 11:57 Відповісти
Тепер ,будь ласка, продовження. А хто з депутатів взяв хабаря?
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30.10.2021 12:11 Відповісти
Сума, яка буде "видоєна" з цього громадянина залишиться невідомою, бо він здрисне з "підпіськи про невиїзд" або ж вдень після нічного домашнього арешту.
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30.10.2021 12:35 Відповісти
какие то жалкие 100к депутату это пощечина. Не удивительно что гражданина слили
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30.10.2021 17:23 Відповісти
Що за майнкрафт??? Нікого не впізнаю! Вкид від СБУ!!!
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30.10.2021 21:55 Відповісти
Нардепа этой мелочью не подкупишь, это для него не деньги. Он в конвертах тоже не мало получает, да плюс зарплата за "непосильный труд". А вот с пол лимончика, прошло бы наверняка.
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30.10.2021 22:04 Відповісти
Как он посмел так нагло и низко оценить аж самого депутата в такие копейки всего в 100 тыс. бакинских и ещё не в месяц, а в год? Не, ну это же реально плевок в лицо представителю власти. Он что депутатов за дешёвок каких то держит? Вот если бы лям бакинских предложил, вот тогда бы депутат ещё бы подумал. А так 100 штук, это обида и не уважение ко всему депутатскому корусу в раде. За 100 в год, то он пусть депутата из какой-нибудь сельрады покупает. Такой обиды депутат не простил и быстро накатал заяву в СБУ, чтоб другим не повадно было сущими копейками унижать аж самого депутата Верховной Рады.
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30.10.2021 22:29 Відповісти
 
 