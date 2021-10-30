Американський есмінець USS Porter прямує до Чорного моря для взаємодії із партнерами по НАТО. ФОТО
Есмінець США USS Porter вирушає до Чорного моря. Там він буде взаємодіяти з партнерами НАТО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Військово-морські сили США.
"USS Porter (DDG 78) розпочав свій транзит на північ у Чорне море, щоб працювати з нашими союзниками та партнерами по НАТО в регіоні!" - йдеться у повідомленні.
+7 Злий Грицько
30.10.2021 09:06
+4 Garry Grant
30.10.2021 08:58
+2 Garry Grant
30.10.2021 08:59
5 копійок
30.10.2021 08:56
✘
✘
Злий Грицько
30.10.2021 09:06
Garry Grant
30.10.2021 08:59
Злий Грицько
30.10.2021 09:04
Lada2014
30.10.2021 08:53
Garry Grant
30.10.2021 08:58
✘
Микола Клименко #492387
30.10.2021 11:40
Валерий Шляхов #119717
30.10.2021 09:05
NonCFist
30.10.2021 09:21
✘
Владимир Иванец
30.10.2021 09:13
NonCFist
30.10.2021 09:20
Юрій Зінченко #458549
30.10.2021 09:22
Nickol Nickols #489483
30.10.2021 09:39
Senator S #201477
30.10.2021 09:56
Senator S #201477
30.10.2021 10:00
✘
✘
Коцапам Тут Не Место
30.10.2021 11:19
