Американський есмінець USS Porter прямує до Чорного моря для взаємодії із партнерами по НАТО. ФОТО

Есмінець США USS Porter вирушає до Чорного моря. Там він буде взаємодіяти з партнерами НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Військово-морські сили США.

"USS Porter (DDG 78) розпочав свій транзит на північ у Чорне море, щоб працювати з нашими союзниками та партнерами по НАТО в регіоні!" - йдеться у повідомленні.

