Американський есмінець USS Porter прямує до Чорного моря для взаємодії із партнерами по НАТО. ФОТО

Есмінець США USS Porter вирушає до Чорного моря. Там він буде взаємодіяти з партнерами НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Військово-морські сили США.

"USS Porter (DDG 78) розпочав свій транзит на північ у Чорне море, щоб працювати з нашими союзниками та партнерами по НАТО в регіоні!" - йдеться у повідомленні.

Американський есмінець USS Porter прямує до Чорного моря для взаємодії із партнерами по НАТО 01

Читайте також: Україна закликає розширити присутність НАТО у Чорноморському регіоні. Росія поважає силу і не піде на ескалацію, - Кулеба

корабель (1628) НАТО (6793) США (24349) Чорне море (1694)
Топ коментарі
+7
Не бреши кацапура, кацапи чавкають все, навіть ягелем бояру закусюють. Ви ж скрєпоносці
30.10.2021 09:06 Відповісти
+4
Ща как взлетят откуда-то Су-24,да как испужают.
30.10.2021 08:58 Відповісти
+2
Уговорил. У кацапни не затухают седалища))
30.10.2021 08:59 Відповісти
Тільки не зараз, тільки не зараз! З реклами.
30.10.2021 08:56 Відповісти
Не бреши кацапура, кацапи чавкають все, навіть ягелем бояру закусюють. Ви ж скрєпоносці
30.10.2021 09:06 Відповісти
Уговорил. У кацапни не затухают седалища))
30.10.2021 08:59 Відповісти
А шо, заводит?
30.10.2021 09:04 Відповісти
Это правильно.
30.10.2021 08:53 Відповісти
Ща как взлетят откуда-то Су-24,да как испужают.
30.10.2021 08:58 Відповісти
Що там су-24, то іще не так страшно. От якщо сам ввх на "дельтапланье" з гусями в піке, а потім на бриючому, в штопор і бочку крутоне, о ужас. Тот же старік кабаєв верхом на амфарье грьеческай (наполньной сікрьетним греческім агньом), ой що буде. Кірдик НАТО і шостому флоту США !
30.10.2021 11:40 Відповісти
чи пройдуть у територіальних водах України біля Криму?
30.10.2021 09:05 Відповісти
Исключено. При бабайдене нет.
30.10.2021 09:21 Відповісти
С южным ветром принесло отвратный запах гари. Севастопольская вата тлеет?
30.10.2021 09:13 Відповісти
И перед Босфором бабайден снова дёрнет его за поводок назад?
30.10.2021 09:20 Відповісти
І це добре...
30.10.2021 09:22 Відповісти
И ещё...https://gordonua.com/news/worldnews/saakashvili-golodaet-30-y-den-on-prizval-storonnikov-priyti-na-vybory-zayaviv-chto-ot-itogov-mozhet-zaviset-ego-zhizn-1578998.html Саакашвили голодает 30-й день. Он призвал сторонников прийти на выборы, заявив, что от итогов может зависеть его жизнь , Иваношвили удивлён выходке украинца
30.10.2021 09:39 Відповісти
Обломался кусок кремоевской стены...это знак
30.10.2021 09:56 Відповісти
Кажуть шо Ллойд Остин глава Пентагона,отдал приказ авианосцу Рональд Рейган войти в Черное море...СкреПОНОСы в шоке кричат Крым наш,Скифское золото наш,а Джо Байден не НАШ...
30.10.2021 10:00 Відповісти
Ого портянок набежало.Исправляем😂🌷
30.10.2021 11:19 Відповісти
 
 