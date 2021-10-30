40 001 50
Удар у спину, плем'я із мокшанських боліт, земля Мураєва. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Просте рішення
Зе!політика
Цікаве запитання
Немає, значить немає...
Every night in my dreams ...
...це кожен знає
Складне питання...
Удар у спину
Плем'я із мокшанських боліт
Павлiк Морозов: Це знають ще у яслах малi дiти, що лучше перебдiть, нiж недобдiти.
Земля Мураєва
Новий китайський гаджет
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=165086315831897&set=p.165086315831897&type=3&__cft__[0]=AZUHUl_Vd40uMB5FBPxQ7eKxjANmcyykJp0h_s3Bcde1QIgHl5mXCw3WrMpKAKMqV1b1sQNXBaGU5MuX6YLyzNORV7TO_Rb02CVIR99Kvoom4xSbAbMtDuOCtxT4pX7JtHI&__tn__=R]-R
******** нет!
Всі, хто вийшов із совка, добре знають, що на шару добре тільки якщо сам поцупиш.
Ну в крайньому випадку, якщо з-під поли, по блату, або коли довжелезну чергу треба вистояти.
От не було черг - ніхто не хотів вакціонуватись, як тільки з'явились черги, то мало не б'ються в них!
Село! В душе моей покой,
Село в Украйне дорогой.
И полный сказок и чудес.
Кругом села зеленый лес
Цветут сады, белеют хаты,
А на горе стоят палаты.
И перед крашеным окном
В зеленых листьях тополя,
А там все лес и все поля,
И степь, и горы за Днепром,
И в небе темно-голубом
Сам Бог витает над селом
В Украине нет деревень, здесь сёла, деревни в России.
Так что такие стихи могли сочинить только в России.
реальный кадр
Реальная картина «Орда» Семёна Скрепецкого...
Это когда жопа с обеих сторон.