40 001 50

Удар у спину, плем'я із мокшанських боліт, земля Мураєва. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Удар у спину, племя із мокшанських боліт, земля Мураєва. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Просте рішення

Удар у спину, племя із мокшанських боліт, земля Мураєва. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Зе!політика

Удар у спину, племя із мокшанських боліт, земля Мураєва. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Цікаве запитання

Удар у спину, племя із мокшанських боліт, земля Мураєва. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Немає, значить немає...

Удар у спину, племя із мокшанських боліт, земля Мураєва. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Every night in my dreams ...

Удар у спину, племя із мокшанських боліт, земля Мураєва. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

...це кожен знає

Удар у спину, племя із мокшанських боліт, земля Мураєва. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Складне питання...

Удар у спину, племя із мокшанських боліт, земля Мураєва. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Удар у спину

Удар у спину, племя із мокшанських боліт, земля Мураєва. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Плем'я із мокшанських боліт

Удар у спину, племя із мокшанських боліт, земля Мураєва. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Павлiк Морозов: Це знають ще у яслах малi дiти, що лучше перебдiть, нiж недобдiти.

Удар у спину, племя із мокшанських боліт, земля Мураєва. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Земля Мураєва

Удар у спину, племя із мокшанських боліт, земля Мураєва. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 12

Новий китайський гаджет

Топ коментарі
+45
показати весь коментар
30.10.2021 10:14 Відповісти
+38


Реальная картина «Орда» Семёна Скрепецкого...
показати весь коментар
30.10.2021 11:01 Відповісти
+37
не фотожаба
реальный кадр
показати весь коментар
30.10.2021 10:21 Відповісти
https://images.cnscdn.com/images/7/8/5/2/78525805aab0741b4d719a64b0ea9c13/original.jpg
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=165086315831897&set=p.165086315831897&type=3&__cft__[0]=AZUHUl_Vd40uMB5FBPxQ7eKxjANmcyykJp0h_s3Bcde1QIgHl5mXCw3WrMpKAKMqV1b1sQNXBaGU5MuX6YLyzNORV7TO_Rb02CVIR99Kvoom4xSbAbMtDuOCtxT4pX7JtHI&__tn__=R]-R
******** нет!
показати весь коментар
30.10.2021 10:01 Відповісти
показати весь коментар
30.10.2021 10:07 Відповісти
показати весь коментар
30.10.2021 10:12 Відповісти
показати весь коментар
30.10.2021 10:14 Відповісти
Ото правда!

Всі, хто вийшов із совка, добре знають, що на шару добре тільки якщо сам поцупиш.

Ну в крайньому випадку, якщо з-під поли, по блату, або коли довжелезну чергу треба вистояти.

От не було черг - ніхто не хотів вакціонуватись, як тільки з'явились черги, то мало не б'ються в них!
показати весь коментар
30.10.2021 18:31 Відповісти
показати весь коментар
30.10.2021 10:05 Відповісти
показати весь коментар
30.10.2021 10:20 Відповісти
Не надо приписывать свои мечты другим, кацапсина...
показати весь коментар
30.10.2021 10:55 Відповісти
Пшлонах отсюда, хрюсское животное! Как тебе уровень мышебратства и однонародства?
показати весь коментар
30.10.2021 11:20 Відповісти
Кидай номер карточки я тебе нищеброду денег дам
показати весь коментар
30.10.2021 12:50 Відповісти
От кацапьё лаптеногое уже 7 мечтает что-бы мы замерзли но мы никак не замерзаем и вобще наша мивина у вас деликатесом считается! Козломордый её может себе только на праздник позволить!
показати весь коментар
30.10.2021 13:31 Відповісти
Я видел что вы там в Домвабве едите! Тушман из куриных шей! Вашу тушёнку даже моя собака есть отказалась!
показати весь коментар
30.10.2021 13:48 Відповісти
Какие там 7 лет? Да они об этом сны видят еще с 2003 года, когда обломались с Керченской дамбой, а может и еще раньше.
показати весь коментар
30.10.2021 14:04 Відповісти
Водка и деревеньки? Пожалуй эта мечта с восточных болот.
показати весь коментар
30.10.2021 10:57 Відповісти
Мечта расеянина на дерёвне о деревеньке в Украине.
показати весь коментар
30.10.2021 22:15 Відповісти
Козломордый, ты где в Украине деревеньки то нашел?)))
показати весь коментар
30.10.2021 11:09 Відповісти
Рифма в данном случае про козломордию))) А про Украину он говорил так)))
Село! В душе моей покой,
Село в Украйне дорогой.
И полный сказок и чудес.
Кругом села зеленый лес
Цветут сады, белеют хаты,
А на горе стоят палаты.
И перед крашеным окном
В зеленых листьях тополя,
А там все лес и все поля,
И степь, и горы за Днепром,
И в небе темно-голубом
Сам Бог витает над селом
показати весь коментар
30.10.2021 11:27 Відповісти
Вообще-то это чисто русская мечта.
В Украине нет деревень, здесь сёла, деревни в России.
Так что такие стихи могли сочинить только в России.
показати весь коментар
30.10.2021 12:28 Відповісти
Приписывают Есенину) Не знаю, не проверял)
показати весь коментар
30.10.2021 16:22 Відповісти
не фотожаба
реальный кадр
показати весь коментар
30.10.2021 10:21 Відповісти
да оно под мистера Бина косит -убогое)))
показати весь коментар
30.10.2021 10:39 Відповісти
Гнус, щось засмоктав не теє
показати весь коментар
02.11.2021 18:42 Відповісти
показати весь коментар
30.10.2021 10:23 Відповісти
.
показати весь коментар
01.11.2021 04:13 Відповісти
Якесь дежавю з тією "сковородою", нагадує "Валинськую рєзню".
показати весь коментар
30.10.2021 10:30 Відповісти
Крім волинської різні згадайте ще , що за цим же персонажем друга світова почалася "22 июня 1941 года".
показати весь коментар
30.10.2021 12:32 Відповісти
показати весь коментар
30.10.2021 10:35 Відповісти
Дебілов повинні знати в обличчя!
показати весь коментар
02.11.2021 18:43 Відповісти
сидит ЗЕлёная муха на навоЗЕ возле клоЗЕта и выражает недовольство вкусом шОколадных конфет Рошен
показати весь коментар
30.10.2021 10:54 Відповісти
пока визжат зелёные утырки
показати весь коментар
30.10.2021 11:19 Відповісти
Павлiк Морозов +++
показати весь коментар
30.10.2021 10:48 Відповісти


Реальная картина «Орда» Семёна Скрепецкого...
показати весь коментар
30.10.2021 11:01 Відповісти
Яку він подарував Невзорову.
показати весь коментар
30.10.2021 12:54 Відповісти
Есть картина "русский кентавр".
Это когда жопа с обеих сторон.
показати весь коментар
30.10.2021 22:19 Відповісти
Це справжній жабо-шедевр!
показати весь коментар
30.10.2021 22:26 Відповісти
Це не "жаба", а шедевр живопису!
показати весь коментар
02.11.2021 18:45 Відповісти
центровые передасты передастической страны рожденной в мацковских болотах.
показати весь коментар
31.10.2021 17:15 Відповісти
Не "передасть", а ********* - пасивні
показати весь коментар
02.11.2021 18:46 Відповісти
поки сміємось-жевріє надія
показати весь коментар
31.10.2021 17:38 Відповісти
в тоже время борды с мураевым висят, действительно партизанский отряд с предателем...
показати весь коментар
09.02.2022 08:44 Відповісти
 
 