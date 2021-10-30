Повідомлено про підозру ексспівробітнику СБУ, який зізнався у вбивстві чоловіка, який вербував його для вчинення терактів. ФОТО
Шевченківська окружна прокуратура міста Києва спільно зі слідчими СВ Шевченківського УП ГУНП у Києві повідомила про підозру експравоохоронцю у скоєнні умисного вбивства (попередня правова кваліфікація - ч. 1 ст. 115 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що 29 жовтня близько 13:00 у хостелі на вул. Жилянській знайшли тіло чоловіка з численними ножовими пораненнями, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.
"Під час першочергових слідчих (розшукових) дій правоохоронці встановили особу, причетну до злочину. Ним виявився 48-річний громадянин України (колишній працівник правоохоронного органу), який проживав у цьому хостелі. Після вбивства чоловік втік із місця події, проте за кілька годин добровільно з'явився". Як встановило слідство, під час раптового конфлікту підозрюваний завдав потерпілому 47 ударів ножем у різні частини тіла, внаслідок чого настала смерть потерпілого", - сказано в повідомленні.
Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.
Окрім іншого, перевіряється версія про те, що мотивом злочину була спроба потерпілого схилити підозрюваного до участі у терористичній діяльності. Досудове розслідування триває.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- возможно стал бы вхож к самому Ермаку..
Премію він випиувати зібрався, йолуп.
- Я не понимаю почему странная?
- Внезапность Ватсон! Внезапность.
Не погодився на співпрацю з ворогом.
.....
писало же что не ВНЕЗАПНО предложил, а сошлись типо договориться. даже если и внезапно - что мешало - "дай подумаю", а потом уже задокументировать и взять вербовщика. да еще и на "службу" вернуться с гораздо крепчими звездочками.
хотя, че я пишу чувачку, верящему в летающих мущинок с крылышками и в вертикальный старт в стратосферную твердь полуразложившегося мужичка
-Мы действовали в интересах страны, эти деньги предназначались для спонсирования терроризма.
Из какого-то американского фильма, непомню название)
После обнаружения тела на место прибыли следственно-оперативная группа, криминалисты и судебно-медицинский эксперт. Как выяснилось, убитый был в комнате с товарищем, а перед трагедией они поругались. По предварительным данным, тогда подозреваемый ударил ножом своего знакомого, а сам убежал.
"Судебно-медицинский эксперт обнаружил на теле погибшего 47 ножевых ранений. В ходе оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками Государственного бюро расследований мы задержали вероятного подозреваемого в течение часа неподалеку от места совершения преступления в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - сообщили правоохранители.