8 362 30

Повідомлено про підозру ексспівробітнику СБУ, який зізнався у вбивстві чоловіка, який вербував його для вчинення терактів. ФОТО

Шевченківська окружна прокуратура міста Києва спільно зі слідчими СВ Шевченківського УП ГУНП у Києві повідомила про підозру експравоохоронцю у скоєнні умисного вбивства (попередня правова кваліфікація - ч. 1 ст. 115 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29 жовтня близько 13:00 у хостелі на вул. Жилянській знайшли тіло чоловіка з численними ножовими пораненнями, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

"Під час першочергових слідчих (розшукових) дій правоохоронці встановили особу, причетну до злочину. Ним виявився 48-річний громадянин України (колишній працівник правоохоронного органу), який проживав у цьому хостелі. Після вбивства чоловік втік із місця події, проте за кілька годин добровільно з'явився". Як встановило слідство, під час раптового конфлікту підозрюваний завдав потерпілому 47 ударів ножем у різні частини тіла, внаслідок чого настала смерть потерпілого", - сказано в повідомленні.

Повідомлено про підозру ексспівробітнику СБУ, який зізнався у вбивстві чоловіка, який вербував його для вчинення терактів 01

Читайте також: Ексспівробітник СБУ прийшов до ДБР і зізнався у вбивстві чоловіка, який намагався вербувати його для скоєння терактів

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Окрім іншого, перевіряється версія про те, що мотивом злочину була спроба потерпілого схилити підозрюваного до участі у терористичній діяльності. Досудове розслідування триває.

Київ (20187) прокуратура (3749) вбивство (3213) вербування (256)
+12
а завербовался, был бы и при деньгах, и при уважении
- возможно стал бы вхож к самому Ермаку..
30.10.2021 11:16 Відповісти
+10
Да и легенда дохлая. Если бы вербовали, то создал бы условия, чтобы взяли с поличным. А так бухнул до белой горячки, а когда пришел в мало-мальское сознание, то офигел от своих дел.
30.10.2021 11:48 Відповісти
+8
А я бы премию выписал. Врагов, во время войны, нужно истреблять на месте, а не тянуть в суд. Но, похоже там все не очень просто, 47 ударов ножом вместо одного.
30.10.2021 11:20 Відповісти
а завербовался, был бы и при деньгах, и при уважении
- возможно стал бы вхож к самому Ермаку..
30.10.2021 11:16 Відповісти
Це ж треба було так "дістати", щоб нанести стільки ударів, "шаткував" як ман*як!
30.10.2021 11:18 Відповісти
шпион, гадюка, живучий был
30.10.2021 14:18 Відповісти
вербовщик ніяк не хотів зізнаватися де зберігає компромат на сбу-шника
30.10.2021 14:37 Відповісти
А я бы премию выписал. Врагов, во время войны, нужно истреблять на месте, а не тянуть в суд. Но, похоже там все не очень просто, 47 ударов ножом вместо одного.
30.10.2021 11:20 Відповісти
Все кто служил еще в СССРовской изучали приемы рукопашного боя, в том числе с применения НР-40 и штыка АК. Поэтому, после 47 ударов, от вербовщика вообще ничего не должно остаться. Похоже, конфликт по пьянке или передоз.
30.10.2021 11:25 Відповісти
Просто потерпевшему было 47 лет, а может это была 47 попытка вербовки
30.10.2021 11:43 Відповісти
А може коханці?
30.10.2021 13:37 Відповісти
Патриотично настроенный бывший сбушник
30.10.2021 11:49 Відповісти
Ага! Верный рыцарь революции Павка Корчагин.
30.10.2021 12:56 Відповісти
Є факти, що його вербували? Є докази?

Премію він випиувати зібрався, йолуп.
30.10.2021 14:54 Відповісти
Що, *********** нацюцюрник,брата шкода?
30.10.2021 16:43 Відповісти
- А вот еще одна странная смерть
- Я не понимаю почему странная?
- Внезапность Ватсон! Внезапность.
30.10.2021 11:21 Відповісти
Жив у хостелі.
Не погодився на співпрацю з ворогом.
30.10.2021 11:24 Відповісти
по твоим воплям о Яхве виден твой "интеллект". - да любой бомж согласился бы на предложение и 99% - сдали бы сразу, чтобы взять на горячем - а тут бывший мусор - и такие как ты..... ВЕРЯТ??
.....

писало же что не ВНЕЗАПНО предложил, а сошлись типо договориться. даже если и внезапно - что мешало - "дай подумаю", а потом уже задокументировать и взять вербовщика. да еще и на "службу" вернуться с гораздо крепчими звездочками.
хотя, че я пишу чувачку, верящему в летающих мущинок с крылышками и в вертикальный старт в стратосферную твердь полуразложившегося мужичка
30.10.2021 11:59 Відповісти
Ти після того, як виср.ався, дупу витирай. Бо сморід від тебе, нестерпимий.
30.10.2021 15:08 Відповісти
47 ударов ножом, чем то он его очень сильно разозлил.
30.10.2021 11:26 Відповісти
Одним ворогом менше.
30.10.2021 11:29 Відповісти
Третьякова, перелогінься.
30.10.2021 14:09 Відповісти
возможно придумал красивую легенду, чтобы хоть как-то смягчить преступление.
30.10.2021 11:35 Відповісти
Да и легенда дохлая. Если бы вербовали, то создал бы условия, чтобы взяли с поличным. А так бухнул до белой горячки, а когда пришел в мало-мальское сознание, то офигел от своих дел.
30.10.2021 11:48 Відповісти
ФСБ начало вскрывать сепарские консервы. Консервы возмущались и насмерть резали вскрывателей.
30.10.2021 11:46 Відповісти
-Зачем вы ограбили банк?
-Мы действовали в интересах страны, эти деньги предназначались для спонсирования терроризма.

Из какого-то американского фильма, непомню название)
30.10.2021 11:56 Відповісти
Песня группировки "Ленинград" - "Дала, не дала? #Лядь или не #Лядь"
30.10.2021 20:25 Відповісти
Дивно якось. У хостелі жив ...
30.10.2021 12:29 Відповісти
А в СБУ все сотрудники "бездомные". У них, если не у жены, так у бедных родственников недвижимость , а сами сотрудники бедны, как амбарные мыши.
30.10.2021 12:53 Відповісти
Бывший сотрудник СБУ настолько возмущен попыткой "коллеги" его завербовать, что потерял над собой контроль и с криком:"я родину не предаю!" 41 раз ударил негодяя ножом в разные части тела .
30.10.2021 12:51 Відповісти
Гомосяческие разборки...
30.10.2021 13:36 Відповісти
Кому верить? Пришел сам или поймали?

После обнаружения тела на место прибыли следственно-оперативная группа, криминалисты и судебно-медицинский эксперт. Как выяснилось, убитый был в комнате с товарищем, а перед трагедией они поругались. По предварительным данным, тогда подозреваемый ударил ножом своего знакомого, а сам убежал.

"Судебно-медицинский эксперт обнаружил на теле погибшего 47 ножевых ранений. В ходе оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками Государственного бюро расследований мы задержали вероятного подозреваемого в течение часа неподалеку от места совершения преступления в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - сообщили правоохранители.
30.10.2021 19:27 Відповісти
 
 