Повідомлено про підозру ексспівробітнику СБУ, який зізнався у вбивстві чоловіка, який вербував його для вчинення терактів. ФОТО

Шевченківська окружна прокуратура міста Києва спільно зі слідчими СВ Шевченківського УП ГУНП у Києві повідомила про підозру експравоохоронцю у скоєнні умисного вбивства (попередня правова кваліфікація - ч. 1 ст. 115 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29 жовтня близько 13:00 у хостелі на вул. Жилянській знайшли тіло чоловіка з численними ножовими пораненнями, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

"Під час першочергових слідчих (розшукових) дій правоохоронці встановили особу, причетну до злочину. Ним виявився 48-річний громадянин України (колишній працівник правоохоронного органу), який проживав у цьому хостелі. Після вбивства чоловік втік із місця події, проте за кілька годин добровільно з'явився". Як встановило слідство, під час раптового конфлікту підозрюваний завдав потерпілому 47 ударів ножем у різні частини тіла, внаслідок чого настала смерть потерпілого", - сказано в повідомленні.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Окрім іншого, перевіряється версія про те, що мотивом злочину була спроба потерпілого схилити підозрюваного до участі у терористичній діяльності. Досудове розслідування триває.