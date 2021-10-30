З воїном 17-ї ОТБр Віктором Рачугіним, який загинув 27 жовтня на Донбасі, попрощалися у Запоріжжі. ФОТО

Сьогодні, 30 жовтня, у Запоріжжі на Алеї Захисників відбулася церемонія прощання із Віктором Рачугіним, 1985 року народження, старшим солдатом, старшим оператором відділення протитанкового взводу механізованого батальйону 17-ї окремої танкової бригади, який загинув 27 жовтня в районі селища міського типу Новотошківське Луганської області внаслідок смертельного кульового поранення, якого зазнав під час обстрілу позицій ЗСУ російськими військами зі стрілецької зброї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Віктор Рачугін загинув 27 жовтня від кулі снайпера в районі селища Новотошківське Луганської області в зоні проведення ООС. Загиблому військовослужбовцю було 36 років. Контракт зі Збройними силами України він підписав у березні 2021 року. Служив у 17-й окремій танковій Криворізькій бригаді імені Костянтина Пестушка", - зазначається у повідомленні.

У нього залишилися мати та син.

ФОТО: Vmestezp.org.