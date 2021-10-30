УКР
З воїном 17-ї ОТБр Віктором Рачугіним, який загинув 27 жовтня на Донбасі, попрощалися у Запоріжжі. ФОТО

Сьогодні, 30 жовтня, у Запоріжжі на Алеї Захисників відбулася церемонія прощання із Віктором Рачугіним, 1985 року народження, старшим солдатом, старшим оператором відділення протитанкового взводу механізованого батальйону 17-ї окремої танкової бригади, який загинув 27 жовтня в районі селища міського типу Новотошківське Луганської області внаслідок смертельного кульового поранення, якого зазнав під час обстрілу позицій ЗСУ російськими військами зі стрілецької зброї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Віктор Рачугін загинув 27 жовтня від кулі снайпера в районі селища Новотошківське Луганської області в зоні проведення ООС. Загиблому військовослужбовцю було 36 років.  Контракт зі Збройними силами України він підписав у березні 2021 року. Служив у 17-й окремій танковій Криворізькій бригаді імені Костянтина Пестушка", - зазначається у повідомленні. 

У нього залишилися мати та син.

Дивіться також: З воїном 17-ї ОТБр Віктором Рачугіним, який загинув учора на Донбасі, попрощаються 30 жовтня у Запоріжжі. ФОТО

З воїном 17-ї ОТБр Віктором Рачугіним, який загинув 27 жовтня на Донбасі, попрощалися у Запоріжжі 01
З воїном 17-ї ОТБр Віктором Рачугіним, який загинув 27 жовтня на Донбасі, попрощалися у Запоріжжі 02
З воїном 17-ї ОТБр Віктором Рачугіним, який загинув 27 жовтня на Донбасі, попрощалися у Запоріжжі 03
З воїном 17-ї ОТБр Віктором Рачугіним, який загинув 27 жовтня на Донбасі, попрощалися у Запоріжжі 04
З воїном 17-ї ОТБр Віктором Рачугіним, який загинув 27 жовтня на Донбасі, попрощалися у Запоріжжі 05
З воїном 17-ї ОТБр Віктором Рачугіним, який загинув 27 жовтня на Донбасі, попрощалися у Запоріжжі 06
З воїном 17-ї ОТБр Віктором Рачугіним, який загинув 27 жовтня на Донбасі, попрощалися у Запоріжжі 07
З воїном 17-ї ОТБр Віктором Рачугіним, який загинув 27 жовтня на Донбасі, попрощалися у Запоріжжі 08
З воїном 17-ї ОТБр Віктором Рачугіним, який загинув 27 жовтня на Донбасі, попрощалися у Запоріжжі 09
З воїном 17-ї ОТБр Віктором Рачугіним, який загинув 27 жовтня на Донбасі, попрощалися у Запоріжжі 10
З воїном 17-ї ОТБр Віктором Рачугіним, який загинув 27 жовтня на Донбасі, попрощалися у Запоріжжі 11

ФОТО: Vmestezp.org.

Автор: 

30.10.2021 12:57 Відповісти
Мир та спокій душі нашого Захисника.
Героям слава !
30.10.2021 13:00 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
30.10.2021 13:36 Відповісти
До каких пор, что ни день, раздается новый плач наших матерей, вдов и сирот? Почему не слышно многоголосого рева из-за поребрика? Давно уже всем ясно, что миром с ними не договоришься, а значит нужно сделать так, чтобы каждый раз, выходя на позицию они дрожали от страха. И родня их задумывалась, а на хрена это все нужно?
30.10.2021 13:38 Відповісти
Нехай покійному земля буде пухом, а Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!
Спочивай з миром, синку....
Вічна пам'ять герою....
30.10.2021 14:06 Відповісти
я припозднился...был..
30.10.2021 14:11 Відповісти
Почему не ведется противоснайперская работа? Или это запретили ермак-Козырь и козак, своим так называемым режимом прекращения огня, а фактически капитуляцией со связаными руками ЗСУ перед руSSней!!!
30.10.2021 15:31 Відповісти
 
 