"TERRO#RUSSIA", - акція "Свободу політв'язням Кремля" відбулася на Майдані Незалежності. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 30 жовтня, о 12:00 на Майдані Незалежності з ініціативи Олега Сенцова відбулася акція "Свободу політв'язням Кремля", в якій взяли участь колишні політв'язні та заручники Кремля, їхні рідні, представники Меджлісу кримськотатарського народу, правозахисних організацій та громадські діячі.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Учасники акції висловили рішучий протест проти свавільних затримань, що відбуваються сьогодні на території тимчасово окупованого Криму, та озвучили вимогу – активізувати усі дії, спрямовані на прискорення звільнення всіх незаконно затриманих Російською Федерацією, зокрема кримських бранців.

Під час акції на Майдані працював стенд кампанії #Prisoners Voice, де відбувався збір листівок для політв'язнів.

Читайте також: Політичне переслідування кримських татар Росією неприпустиме, - посольство США про нові вироки на окупованому півострові

ВІДЕО та ФОТО: Олег Богачук

Топ коментарі
+11
показати весь коментар
30.10.2021 13:29 Відповісти
+8
Это делается не для зебилов.
показати весь коментар
30.10.2021 13:27 Відповісти
+7
показати весь коментар
30.10.2021 13:45 Відповісти
Это делается не для зебилов.
показати весь коментар
30.10.2021 13:27 Відповісти
Это делается против параши, вот что главное.
показати весь коментар
30.10.2021 13:46 Відповісти
Звинувач ще в цьому порохоботів.
показати весь коментар
30.10.2021 14:24 Відповісти
В припадке бъются только ЗеБенеботы против здравомыслящих украинцев , которым приходится бороться и окупантами на Донбассе
и с пятой колонной кремля !😠
показати весь коментар
30.10.2021 14:31 Відповісти
В припадке перед }{уйлом бьются только закоксованные зебилы.
А Украинцы посылают твоё }{уйло на }{уй.
показати весь коментар
30.10.2021 16:41 Відповісти
показати весь коментар
30.10.2021 13:29 Відповісти
показати весь коментар
30.10.2021 13:45 Відповісти
 
 