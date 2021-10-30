"TERRO#RUSSIA", - акція "Свободу політв'язням Кремля" відбулася на Майдані Незалежності. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 30 жовтня, о 12:00 на Майдані Незалежності з ініціативи Олега Сенцова відбулася акція "Свободу політв'язням Кремля", в якій взяли участь колишні політв'язні та заручники Кремля, їхні рідні, представники Меджлісу кримськотатарського народу, правозахисних організацій та громадські діячі.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Учасники акції висловили рішучий протест проти свавільних затримань, що відбуваються сьогодні на території тимчасово окупованого Криму, та озвучили вимогу – активізувати усі дії, спрямовані на прискорення звільнення всіх незаконно затриманих Російською Федерацією, зокрема кримських бранців.

Під час акції на Майдані працював стенд кампанії #Prisoners Voice, де відбувався збір листівок для політв'язнів.

























































ВІДЕО та ФОТО: Олег Богачук