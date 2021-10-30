УКР
Нова брехня проросійського пропагандиста Шарія: приїхав до своїх господарів у Москву. ФОТО

Проросійський пропагандист Анатолій Шарій опублікував світлину на тлі московського Кремля.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Нова брехня проросійського пропагандиста Шарія: приїхав до своїх господарів у Москву 01

При цьому раніше Шарій неодноразово заявляв, що не збирається до Росії до кінця війни.

Читайте також: Зеленський ввів у дію санкції проти Гужви і Шарія

На брехню пропагандиста звернув увагу у фейсбуці активіст Роман Синіцин.

Нова брехня проросійського пропагандиста Шарія: приїхав до своїх господарів у Москву 02

москва (1276) пропаганда (2863) Шарій Анатолій (228)
Топ коментарі
+72
Шарик в родную будку прибежал. Косточки клянчить.
показати весь коментар
30.10.2021 18:36 Відповісти
+45
показати весь коментар
30.10.2021 21:32 Відповісти
+42
Гуано наконец-то попало в выгребную яму.
Пусть там и остаётся, где ему самое место!
показати весь коментар
30.10.2021 18:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
петушарий даже одет как петух.
показати весь коментар
30.10.2021 20:16 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показати весь коментар
30.10.2021 20:20 Відповісти
Цензор не пропагандируйте педофилию, вы сейчас светите фотками педофила и мрази, не делайте этого, пожалуйста.
показати весь коментар
30.10.2021 20:37 Відповісти
Адекватные государства предателей и врагов отправляет к праотцам.Шарию с его жонушкой уже пора туда там уже черти котлы приготовили.
показати весь коментар
30.10.2021 20:41 Відповісти
Приїхав на площу вночі - щоб вдячні шанувальники не затіскалі його до нестями
показати весь коментар
30.10.2021 20:45 Відповісти
так у наших коллаборационистов война уже закончилась
показати весь коментар
30.10.2021 20:50 Відповісти
А куди ця мразота ще може поїхати? Приїхав, відсмоктав, зняв у банкоматі і назад у ненависну Європу.
показати весь коментар
30.10.2021 21:20 Відповісти
Не сильно удивлен, сколько % набирала партия этого подонка на выборах? Украинцев ещё долго нужно водить по пустыне ,чтоб участились от разной мерзости.
показати весь коментар
30.10.2021 21:22 Відповісти
будь честен и скажи ,что водят, не по пустыни , водят членом по губам
показати весь коментар
30.10.2021 22:52 Відповісти
Козломордый, ты уже сметил бутылку на швабру?)
показати весь коментар
31.10.2021 01:27 Відповісти
А как же ты ухитряешься при этом говорить?
показати весь коментар
01.01.2022 12:41 Відповісти
Смокчи мовчки, петушарій.
показати весь коментар
30.10.2021 21:45 Відповісти
показати весь коментар
30.10.2021 21:32 Відповісти
Чого Ви піарите цього зрадника?
показати весь коментар
30.10.2021 21:40 Відповісти
Разкабанел, Гуччи... вся куйня
показати весь коментар
30.10.2021 21:41 Відповісти
"Гауно" може приїхати тільки до "гауна".
показати весь коментар
30.10.2021 21:43 Відповісти
Про що дискутуємо?? Про консистенцію чи про аромат лайна ???)))
показати весь коментар
30.10.2021 21:59 Відповісти
может хоть там бошку отобьют
показати весь коментар
30.10.2021 22:12 Відповісти
ф топку пивня!..
показати весь коментар
30.10.2021 22:15 Відповісти
установлен новый обменный курс ! теперь 30 серебренников равняется 1 петушарию
показати весь коментар
30.10.2021 22:19 Відповісти
Судя по его штанам он там где то квартиру кому то штукатурит. Выскочил на обед
показати весь коментар
30.10.2021 22:21 Відповісти
В Европе его уже напрягают. Готовит плацдарм для отступления.
показати весь коментар
30.10.2021 22:27 Відповісти
Толя куртку за 3.5к доларів купив...Боже-Боже...бідний півень, на таку ***** зміняв совість і Батьківщину.
Голодне дитинство - воно дає про себе знати.

Ніколи не розумів приколу філіп плейн і луі вітон - на кожному квадратному сантиметрі лого, таке наче дизайнер тебе як худобину клеймом мітить, а пасувати ця ******* на мою думку, може лише одному етносу, тому, який красіво грає на гітарі і має певну жагу до строкатого, або чорного одягу, інколи з елементами велюру - їм воно справді пасує, а тут...

Толя як той їбаний мальчіш-плахіш що за бочку варення та за ящик печива в туза буржуїнам давав, тільки тут не буржуіни, а мацквічі, кацапи та ******, мальчіш якийсь вже роками потяганий, і продався він за тряпочки - тьотя шльондра якась.
От раніш.. раніш зраджували Батьківщині хоча б за щось толкове - за бабу, за статус шляхтича чи дваряніна, навіть за ідею. А нас Бог нагородив оцим пітухуватим чмом, його ж навіть зрадником соромно називати.

Воно у ксєнії сабак сидить і ******* про футболочку за косарь - їбать мої віники...мужик тряпочками хизується...півень півнем! Толя, *****, не гандьби нас, дєшовка їбана!
показати весь коментар
30.10.2021 22:41 Відповісти
человек - чемодан ... куртка от луи витона .это чмо и в европе контрофакт нашло
показати весь коментар
30.10.2021 22:57 Відповісти
он по секондам шарится там,
понт - черта кацапской гниды
показати весь коментар
30.10.2021 23:08 Відповісти
Почему советские люди считают что если хорошо, то обязательно очень дорого?
показати весь коментар
31.10.2021 00:33 Відповісти
Те шо LV дуже дорого - це знає увесь світ, не тільки савєцкіє люді. А шо в Америці LV дешевий?
показати весь коментар
31.10.2021 01:38 Відповісти
петушарий - лох. его LV явно от цыган и сшит где-то на малой арнаутской.))
показати весь коментар
31.10.2021 02:24 Відповісти
Взагалі-то, мені по цимбалах, де він та у кого він купляв цей бомбер. Просто я бачила цю колаборацію Louis Vuitton & NBA.
показати весь коментар
31.10.2021 02:49 Відповісти
яка рiзниця, воно все рiвно виглядає, як лох з бамбасу, стразiв та бльосток ще трохи добавити.
лох, хоча нiбито i в Европi, живе.

Louis Vuitton, ****************, петуШарий, все дела...))

показати весь коментар
31.10.2021 02:59 Відповісти
Воно виглядає скоріше , як гей. Чоловіки таке не носять, а от пєдікі ********** курточки у лого люксових брендів. Він же ж у столицю геїв приїхав, тому треба тримати марку.
показати весь коментар
31.10.2021 03:06 Відповісти
«Метросексуал» у бомбері від Луі Витон приїхав звітувати у контору.

Боооже! Яке воно кончене!
показати весь коментар
31.10.2021 01:35 Відповісти
на метросексуала жирная, потная харя петуШария явно не тянет))

больше на вОнюшку-бомжару со сраней-рязаней смахивает.
43 года всего, а выглядит петушарик, как говно, хотя на море, в нормальной стране отсиживается и жрет в три горла. видимо, грязные бабки, от гэбешных кураторов не впрок, до добра не доведут, плохо толик-гондон закончит, однозначно.

показати весь коментар
31.10.2021 02:22 Відповісти
Це вам він нє тянєт, а є такі тп, які цю істоту реально вважають справжнім метросексуалом, навіть з Девідом Бекхемом порівнюють.

Звичайно, що він погано закінчить, такі істоти довго не живуть.
показати весь коментар
31.10.2021 02:57 Відповісти
тп, які цю істоту реально вважають справжнім метросексуалом...


такi ТП лохушки такi ж самi, як i петуШарiй))
показати весь коментар
31.10.2021 03:01 Відповісти
такой фотографии давно не хватало .... ватное чмо под забором *****)))) ... ахахаха)))...
дауны думают что это круто ...)) ... а на самом то деле там в основном фоткаються хачи , кадыравцы и прочее отребья
показати весь коментар
31.10.2021 01:40 Відповісти
показати весь коментар
31.10.2021 03:22 Відповісти
показати весь коментар
31.10.2021 06:52 Відповісти
Чергові срібняки полетів випрошувати.
показати весь коментар
31.10.2021 17:59 Відповісти
Штирлиц завершил карьеру. Пенсия, дача в Подмосковье. Тихо ляжет на дно как какой-нибудь Плотницкий.
показати весь коментар
02.11.2021 14:51 Відповісти
Агент ФСБ
показати весь коментар
03.11.2021 10:45 Відповісти
может наконец его грохнут там. он уже не актуален
показати весь коментар
04.11.2021 09:28 Відповісти
Красава,бандерьё на гуано исходит).
показати весь коментар
01.01.2022 08:15 Відповісти
Видишь ли, Никитка, если что-то выглядит, как гавно, пахнет, как гавно и плывёт, как гавно - то скорее всего это гавно и есть.
показати весь коментар
01.01.2022 12:44 Відповісти
