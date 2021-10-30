Нова брехня проросійського пропагандиста Шарія: приїхав до своїх господарів у Москву. ФОТО

Проросійський пропагандист Анатолій Шарій опублікував світлину на тлі московського Кремля.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

При цьому раніше Шарій неодноразово заявляв, що не збирається до Росії до кінця війни.

На брехню пропагандиста звернув увагу у фейсбуці активіст Роман Синіцин.