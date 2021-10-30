Нова брехня проросійського пропагандиста Шарія: приїхав до своїх господарів у Москву. ФОТО
Проросійський пропагандист Анатолій Шарій опублікував світлину на тлі московського Кремля.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
При цьому раніше Шарій неодноразово заявляв, що не збирається до Росії до кінця війни.
На брехню пропагандиста звернув увагу у фейсбуці активіст Роман Синіцин.
Топ коментарі
+72 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар30.10.2021 18:36 Відповісти Посилання
+45 Олег Карпов #409293
показати весь коментар30.10.2021 21:32 Відповісти Посилання
+42 Small Jerboa
показати весь коментар30.10.2021 18:36 Відповісти Посилання
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Голодне дитинство - воно дає про себе знати.
Ніколи не розумів приколу філіп плейн і луі вітон - на кожному квадратному сантиметрі лого, таке наче дизайнер тебе як худобину клеймом мітить, а пасувати ця ******* на мою думку, може лише одному етносу, тому, який красіво грає на гітарі і має певну жагу до строкатого, або чорного одягу, інколи з елементами велюру - їм воно справді пасує, а тут...
Толя як той їбаний мальчіш-плахіш що за бочку варення та за ящик печива в туза буржуїнам давав, тільки тут не буржуіни, а мацквічі, кацапи та ******, мальчіш якийсь вже роками потяганий, і продався він за тряпочки - тьотя шльондра якась.
От раніш.. раніш зраджували Батьківщині хоча б за щось толкове - за бабу, за статус шляхтича чи дваряніна, навіть за ідею. А нас Бог нагородив оцим пітухуватим чмом, його ж навіть зрадником соромно називати.
Воно у ксєнії сабак сидить і ******* про футболочку за косарь - їбать мої віники...мужик тряпочками хизується...півень півнем! Толя, *****, не гандьби нас, дєшовка їбана!
понт - черта кацапской гниды
лох, хоча нiбито i в Европi, живе.
Louis Vuitton, ****************, петуШарий, все дела...))
Боооже! Яке воно кончене!
больше на вОнюшку-бомжару со сраней-рязаней смахивает.
43 года всего, а выглядит петушарик, как говно, хотя на море, в нормальной стране отсиживается и жрет в три горла. видимо, грязные бабки, от гэбешных кураторов не впрок, до добра не доведут, плохо толик-гондон закончит, однозначно.
Звичайно, що він погано закінчить, такі істоти довго не живуть.
такi ТП лохушки такi ж самi, як i петуШарiй))
дауны думают что это круто ...)) ... а на самом то деле там в основном фоткаються хачи , кадыравцы и прочее отребья