УКР
Кандидат на пост генпрокурора Кіпер неодноразово їздив до Росії після 2014 року, - нардеп "ЄС" Ар'єв. ДОКУМЕНТ

Прокурор Києва Олег Кіпер неодноразово відвідував РФ після початку російсько-української війни, а також здійснив кілька "дивних" поїздок до Білорусі.

Про це заявив у фейсбуці нардеп "Європейської Солідарності" Володимир Ар'єв, передає Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що напередодні Гео Лерос оприлюднив документи про російське громадянство дружини прокурора Києва Олега Кіпера, який "є ставлеником (дивиться за Києвом?) Андрія Єрмака". Вона багато разів їздила до Росії після початку війни.

"Я зацікавився подорожами прокурора і дещо отримав із української бази.

Читайте також: Дружина кандидата на пост Генпрокурора Кіпера має громадянство РФ: а які можуть бути люди Єрмака? – нардеп Лерос. ДОКУМЕНТ

Олега Кіпера, люстрованого після Януковича, призначили заступником прокурора Києва 9 червня 2020 року, а 27 липня 2020 року й прокурором столиці. Незадовго до призначення він здійснив кілька дивних поїздок до Білорусі. Чому дивних? Дивіться самі:

- В'їзд – Нові Яриловичі – 12.07.2020 2:59, серія та номер документа FC7521** (не можна публікувати повні особисті дані, номер є), автомобіль КА8888КО;

- Виїзд – Нові Яриловичі – 12.07.2020 00:35, серія та номер документа FC7521**, автомобіль КА8888КО;

- В'їзд Нові Яриловичі – 19.03.2020 19:09, серія та номер документа FC7521**, автомобіль ВН8888ЕА;

- Виїзд Нові Яриловичі – 20.03.2020 1:51, серія та номер документа FC7521**, автомобіль ВН8888ЕА.

Читайте також: Ар'єв про статтю Медведєва: Зеленському посилають меседжі, що з ним не збираються домовлятися

Отже, Кіпер О. двічі виїжджав з України до Білорусі, а повертався назад за кілька годин. Одна з поїздок була перед призначенням", - вказує Ар'єв.

Він наголошує, що за три місяці до призначення Кіпер відвідав Москву.

"Загалом він неодноразово їздив до РФ після нападу на Україну. З огляду на ситуацію зі злитою спецоперацією щодо "вагнерівців" та близькістю прокурора Києва до Єрмака, враховуючи сімейні зв'язки Кіпера з агресором (родина також має майно в РФ), питань достатньо. І їх має ставити контррозвідка, якби у нас була СБУ, а не СБЗе. Але питання залишаться однаково. Головне, скільки російських кротів вже інфільтрували у владу. Їх стає більше: і запитань, і, здається, кротів", – припускає нардеп.

Кандидат на пост генпрокурора Кіпер неодноразово їздив до Росії після 2014 року, - нардеп ЄС Арєв 01
Кандидат на пост генпрокурора Кіпер неодноразово їздив до Росії після 2014 року, - нардеп ЄС Арєв 02
Кандидат на пост генпрокурора Кіпер неодноразово їздив до Росії після 2014 року, - нардеп ЄС Арєв 03
Кандидат на пост генпрокурора Кіпер неодноразово їздив до Росії після 2014 року, - нардеп ЄС Арєв 04
Кандидат на пост генпрокурора Кіпер неодноразово їздив до Росії після 2014 року, - нардеп ЄС Арєв 05
Кандидат на пост генпрокурора Кіпер неодноразово їздив до Росії після 2014 року, - нардеп ЄС Арєв 06
Кандидат на пост генпрокурора Кіпер неодноразово їздив до Росії після 2014 року, - нардеп ЄС Арєв 07

Нагадаємо, генеральна прокурорка Ірина Венедіктова в липні 2020 року представила нового прокурора Києва Олега Кіпера. Він одружений із Іриною Кіпер. Сам Кіпер заявив, що звільнився з Офісу Президента після поновлення в органах прокуратури, термін "люстрований" до нього вже не застосовується.

Ар’єв Володимир (324) росія (67862) Кіпер Олег (53)
+43
собирать пожертвования для армии весной 2014-го при российской агрессии и
отдать добровольно власть русским агентам весной 2019-го

это мы, украинцы,.....
30.10.2021 19:26 Відповісти
30.10.2021 19:26 Відповісти
+36
рыба по прежнему гниёт с головы...
30.10.2021 19:21 Відповісти
30.10.2021 19:21 Відповісти
+34
И почему я такой неудивлённый?!
30.10.2021 19:23 Відповісти
30.10.2021 19:23 Відповісти
4/5 прокуратури - коцапня, з них кожен 2 має громадянство чудь.
30.10.2021 22:43 Відповісти
30.10.2021 22:43 Відповісти
у нас таких киперов полная банковая и что? президент признался что совершил измену государству и что? уголовники и проходимци руководят страной или стали смотрящими за гегионами и городами, а какая разница?
30.10.2021 19:43 Відповісти
30.10.2021 19:43 Відповісти
"Каждый народ имеет то правительство, которого он заслуживает" - граф Жером де Местр, 1818г.
30.10.2021 19:54 Відповісти
30.10.2021 19:54 Відповісти
Агент "Козирь" і операція "Буратіно"
30.10.2021 19:52 Відповісти
30.10.2021 19:52 Відповісти
Они туда за инструкциями ездят, сейчас так можно 😁😁
30.10.2021 19:53 Відповісти
30.10.2021 19:53 Відповісти
у Этого зЕленого все ставленники путлера. спасибо украинцы за ваш выбор,
каждый год все хуже ..... а вы поддерживая его поддерживаете путлера
30.10.2021 19:55 Відповісти
30.10.2021 19:55 Відповісти
А кто обратил внимание на данные из рашкинской базы?)))
30.10.2021 19:58 Відповісти
30.10.2021 19:58 Відповісти
Хто пам'ятає Тімура Тумгоєва?
30.10.2021 20:14 Відповісти
30.10.2021 20:14 Відповісти
Це той кого віддали запоребрік такі товаріщі
31.10.2021 05:36 Відповісти
31.10.2021 05:36 Відповісти
"Сьогодні Україна потребує захисту від монобільшості!"
П. порошенко, ЄС (з виступу на погоджувальній раді у ВР)
30.10.2021 20:15 Відповісти
30.10.2021 20:15 Відповісти
"Прокурор Киева Олег Кипер неоднократно посещал РФ после начала российско-украинской войны, а также совершил несколько "странных" поездок в Беларусь."
Именно поэтому он кандидат на пост генпрокурора....................
30.10.2021 20:19 Відповісти
30.10.2021 20:19 Відповісти
На смотрины ездил. Или по-модному, на кастинг.
30.10.2021 20:24 Відповісти
30.10.2021 20:24 Відповісти
Ой таки да Кипег. Хорошо шо таки да не укгаинец!
30.10.2021 20:30 Відповісти
30.10.2021 20:30 Відповісти
Арьев, заставляет вспомнить Сергея Довлатова: кто написал четыре миллиона доносов в 1937 ? Дзержинский? Ежов? Абакумов с Ягодой?
Их написали простые советские люди.
Не стоит, депутату писать доносы и подменять контрразведку СБУ и ГУР Украины ....
Видимо, Арьев против замены Генпрокурора Венедиктовой ....
30.10.2021 20:37 Відповісти
30.10.2021 20:37 Відповісти
Кацап, Арьєв депутат І це його прямі обов'язки повідомляти суспільство про дії влади.
30.10.2021 20:50 Відповісти
30.10.2021 20:50 Відповісти
Москалику, доноси пишуться на НЕВИННИХ, а тут має місце повідомлення про поїздку до країни-агресора...

І перелогінся, канадійська діяспора вся УКРАЇНСЬКОМОВНА!!!
30.10.2021 21:10 Відповісти
30.10.2021 21:10 Відповісти
"Якби ви знали бульбашки... | СаундЧек"

https://www.youtube.com/watch?v=96R5DfY-cRM
30.10.2021 20:59 Відповісти
30.10.2021 20:59 Відповісти
Так я не понял, а шоже такое? Венедиктову , пришла пора "под нож" в жертву богам рейтинга???
30.10.2021 21:06 Відповісти
30.10.2021 21:06 Відповісти
Все строго в парадигме зелетварей. Росиянский паспорт обязательный документ для участия в кадровых конкурсах.
30.10.2021 21:06 Відповісти
30.10.2021 21:06 Відповісти
Нікого з нормальних людей це вже не дивує. Дебілам взагалі - "какая разніца"
30.10.2021 21:31 Відповісти
30.10.2021 21:31 Відповісти
КОРОЧЕ. Разстрелять . Потом разберемся
30.10.2021 21:49 Відповісти
30.10.2021 21:49 Відповісти
30.10.2021 21:55 Відповісти
30.10.2021 21:55 Відповісти
Вы не понимаете. Это другое. Он туда ездил, чтобы Порошенко не поехал
30.10.2021 22:10 Відповісти
30.10.2021 22:10 Відповісти
Йде усьо по плану Кремля - вові придурки слуги роблять видимість покори а самі йдуть планом Єрмака та Разумкова ( бо саме тільки про них мовчить ************)
30.10.2021 22:15 Відповісти
30.10.2021 22:15 Відповісти
А Кіпери - це знову такі хитрі етничні українці?
30.10.2021 22:16 Відповісти
30.10.2021 22:16 Відповісти
такі да
31.10.2021 13:28 Відповісти
31.10.2021 13:28 Відповісти
Среди зебилов есть хоть один нормальний?
30.10.2021 22:34 Відповісти
30.10.2021 22:34 Відповісти
кремлёвский связной-
кандидат в генпрокуроры Украины )
це вже перемога чи тільки крок до неї ?
30.10.2021 23:30 Відповісти
30.10.2021 23:30 Відповісти
это вам не лоцман, это вам не шкипер, это промосковский, ЗЕлин кипер-трипер...
31.10.2021 00:02 Відповісти
31.10.2021 00:02 Відповісти
"Кандидат на пост генпрокурора Кипер" - почему кандидат? Откуда инфа?

31.10.2021 05:19 Відповісти
31.10.2021 05:19 Відповісти

Батя!! Я очень -очень, шибко - шибко, для тебя стараюсь!!
31.10.2021 05:59 Відповісти
31.10.2021 05:59 Відповісти
Ну дык яво ж таварищ Путэн и назначает
31.10.2021 07:16 Відповісти
31.10.2021 07:16 Відповісти
все оставшееся говно лезет в эту зеленую власть.....
31.10.2021 11:50 Відповісти
31.10.2021 11:50 Відповісти
Частота поїздок і термін перебування Кіпера в Білорусі дуже схожа на передачу агента офіцеру-високопосадовцю з спецслужби Росії, ознайомлення з новим розвідзавданням, відповідно до нової посади. Якщо Кіпер, дійсно," протеже" Єрмака, то Баканову він не по зубам. Резидентура Росії, посилена друзями не лоха Зеленського, в Україні - недоторкана. Такого жахіття не було, навіть, при Януковичі. Поняття державна таємниця знецінено. Вона, як така, при Зеленському стала коштовним товаром високопосадовців країни. Україна стала Едемом спецслужб Росії.
31.10.2021 14:36 Відповісти
31.10.2021 14:36 Відповісти
Щось знову повідкривали багато консервів в оточенні президента. Козир розставляє свої кадри. До чого готуватись українцям.
31.10.2021 18:58 Відповісти
31.10.2021 18:58 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 