Кандидат на пост генпрокурора Кіпер неодноразово їздив до Росії після 2014 року, - нардеп "ЄС" Ар'єв. ДОКУМЕНТ

Прокурор Києва Олег Кіпер неодноразово відвідував РФ після початку російсько-української війни, а також здійснив кілька "дивних" поїздок до Білорусі.

Про це заявив у фейсбуці нардеп "Європейської Солідарності" Володимир Ар'єв, передає Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що напередодні Гео Лерос оприлюднив документи про російське громадянство дружини прокурора Києва Олега Кіпера, який "є ставлеником (дивиться за Києвом?) Андрія Єрмака". Вона багато разів їздила до Росії після початку війни.

"Я зацікавився подорожами прокурора і дещо отримав із української бази.

Читайте також: Дружина кандидата на пост Генпрокурора Кіпера має громадянство РФ: а які можуть бути люди Єрмака? – нардеп Лерос. ДОКУМЕНТ

Олега Кіпера, люстрованого після Януковича, призначили заступником прокурора Києва 9 червня 2020 року, а 27 липня 2020 року й прокурором столиці. Незадовго до призначення він здійснив кілька дивних поїздок до Білорусі. Чому дивних? Дивіться самі:

- В'їзд – Нові Яриловичі – 12.07.2020 2:59, серія та номер документа FC7521** (не можна публікувати повні особисті дані, номер є), автомобіль КА8888КО;

- Виїзд – Нові Яриловичі – 12.07.2020 00:35, серія та номер документа FC7521**, автомобіль КА8888КО;

- В'їзд Нові Яриловичі – 19.03.2020 19:09, серія та номер документа FC7521**, автомобіль ВН8888ЕА;

- Виїзд Нові Яриловичі – 20.03.2020 1:51, серія та номер документа FC7521**, автомобіль ВН8888ЕА.

Читайте також: Ар'єв про статтю Медведєва: Зеленському посилають меседжі, що з ним не збираються домовлятися

Отже, Кіпер О. двічі виїжджав з України до Білорусі, а повертався назад за кілька годин. Одна з поїздок була перед призначенням", - вказує Ар'єв.

Він наголошує, що за три місяці до призначення Кіпер відвідав Москву.

"Загалом він неодноразово їздив до РФ після нападу на Україну. З огляду на ситуацію зі злитою спецоперацією щодо "вагнерівців" та близькістю прокурора Києва до Єрмака, враховуючи сімейні зв'язки Кіпера з агресором (родина також має майно в РФ), питань достатньо. І їх має ставити контррозвідка, якби у нас була СБУ, а не СБЗе. Але питання залишаться однаково. Головне, скільки російських кротів вже інфільтрували у владу. Їх стає більше: і запитань, і, здається, кротів", – припускає нардеп.















Нагадаємо, генеральна прокурорка Ірина Венедіктова в липні 2020 року представила нового прокурора Києва Олега Кіпера. Він одружений із Іриною Кіпер. Сам Кіпер заявив, що звільнився з Офісу Президента після поновлення в органах прокуратури, термін "люстрований" до нього вже не застосовується.