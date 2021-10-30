Прихильники Саакашвілі виявили підкуп виборців на муніципальних виборах у Грузії. ФОТО ДНЯ

У Грузії 30 жовтня відбувається другий тур муніципальних виборів. Прихильники Міхеіла Саакашвілі виявили підкуп виборців.

Про це повідомив у фейсбук Давид Сакварелідзе, повідомляє Цензор.НЕТ. За його словами, на фото "людина, яку привезли на виборчу дільницю, прикриває обличчя купюрою 50 ларі, отриманою за те, що продав свій голос".

Читайте також: Стан Саакашвілі критичний. Питання його передачі Україні має вирішуватись на найвищому рівні, - Ясько

За даними euronews, громадяни Грузії обирають мерів 20 поселень та міст, зокрема Тбілісі. Крім того, партії борються за мандати в місцевих зборах депутатів. Опозиція називала ці вибори вирішальною битвою за зміну влади. У першому турі в голосуванні за списками "Грузинська мрія" здобула 47%. "Єдиний національний рух", заснований експрезидентом Міхеілом Саакашвілі, має 31%.