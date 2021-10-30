УКР
Прихильники Саакашвілі виявили підкуп виборців на муніципальних виборах у Грузії. ФОТО ДНЯ

У Грузії 30 жовтня відбувається другий тур муніципальних виборів. Прихильники Міхеіла Саакашвілі виявили підкуп виборців.

Про це повідомив у фейсбук Давид Сакварелідзе, повідомляє Цензор.НЕТ. За його словами, на фото "людина, яку привезли на виборчу дільницю, прикриває обличчя купюрою 50 ларі, отриманою за те, що продав свій голос".

Прихильники Саакашвілі виявили підкуп виборців на муніципальних виборах у Грузії 01

Читайте також: Стан Саакашвілі критичний. Питання його передачі Україні має вирішуватись на найвищому рівні, - Ясько

За даними euronews, громадяни Грузії обирають мерів 20 поселень та міст, зокрема Тбілісі. Крім того, партії борються за мандати в місцевих зборах депутатів. Опозиція називала ці вибори вирішальною битвою за зміну влади. У першому турі в голосуванні за списками "Грузинська мрія" здобула 47%. "Єдиний національний рух", заснований експрезидентом Міхеілом Саакашвілі, має 31%.

Топ коментарі
+16
Ну вообще данный снимок ничего не доказывает.
показати весь коментар
30.10.2021 20:34 Відповісти
+15
Як діти малі. Залізний доказ!
показати весь коментар
30.10.2021 20:30 Відповісти
+9
Доказывает что у сторонников Карсона отсутствует мозг!
показати весь коментар
30.10.2021 20:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ото б Яресько здивувалася.Ви мабуть мали на увазі зеленоморду повію Лізку Ясько?
показати весь коментар
31.10.2021 01:17 Відповісти
Так !)
показати весь коментар
31.10.2021 01:17 Відповісти
Моя помилка ,видалила комент)Дякую що вказали на помилку.)
показати весь коментар
31.10.2021 01:18 Відповісти
По правді сказати-я і сам грішним ділом їх путав,адже прізвища дуже схожі.Тому і звернув увагу.
показати весь коментар
31.10.2021 01:23 Відповісти
А может, как раз и на оборот, что продал свой голос, и за это получил 50 лари.
показати весь коментар
30.10.2021 23:03 Відповісти
Рано, ще церква не канонізувала і вага тіла ще не дозволяє.
показати весь коментар
30.10.2021 20:45 Відповісти
Интересно, что он натворил в Украине, что решил лучше отсидеться в грузинской тюрьме , и нелегальным путём попал в Грузию ? )
показати весь коментар
30.10.2021 20:43 Відповісти
Реформи "творив" в виділеному офісі.
показати весь коментар
30.10.2021 20:47 Відповісти
Да, но почему именно сейчас, ведь как минимум у него ещё было пол срока зеленского, что произошло ? ))))
Или уже так «нареформировал», что пора линять ))))
показати весь коментар
30.10.2021 20:53 Відповісти
Гадаю, що "нареформіровав" таке, що за нього прийдеться сплачувати аліменти.
показати весь коментар
30.10.2021 21:03 Відповісти
Він думав шо на місцевих виборах його партія набере більшість і замутить революцію. А взагалі то Міхо це людина-революціонер. Він не може не бунтувати. Без революцій йому нудно, він не горить, а тліє і це для нього погано.
показати весь коментар
30.10.2021 20:56 Відповісти
Походу он у козломордого ботоксного карлика на крючке! Грузия должна была получить дорожную карту НАТО вот ботоксный его и отправил в Грузию! Выложил компромата на Карсона и сказал или или!
показати весь коментар
30.10.2021 21:06 Відповісти
Все може бути...
показати весь коментар
30.10.2021 21:13 Відповісти
скучно йому в Україні стало
показати весь коментар
30.10.2021 21:13 Відповісти
Та чого там видивлятися тріску в чужому оці коли в своєму не бачим колоди.
показати весь коментар
30.10.2021 20:43 Відповісти
50 ларі це 417 грн. В нас за такі копійки не гАлАсують
показати весь коментар
30.10.2021 20:52 Відповісти
У них рівень життя трохи нижчий, ніж у нас... Причому, навіть у 2014, коли у нас була повна дупа, грузини все одно жили бідніше!
показати весь коментар
30.10.2021 21:02 Відповісти
показати весь коментар
30.10.2021 21:06 Відповісти
Та зараз і у кацапів мінімалка нижча на 50 долярів ніж в нас. Так, є кацапи які добре заробляють так і в нас такі є. Судячи по тому, що мені пишуть знайомі і друзі з мордору то там ситуація з зарплатами ще гірша ніж у нась. По кацапським мухосранськам зараз і 15 тисячам кацапсячих срублів навіть раді.
показати весь коментар
30.10.2021 21:17 Відповісти
У нас такса - пачка гречки...
показати весь коментар
30.10.2021 22:29 Відповісти
Бідний Міхо, буде сидіти. Судячи по кволості ЗЕреакції, йому обіцяли шалену підтримку зі сторони зебобиків, а зараз "проявили "нетерпимість", навіть Денисова, за державний кошт, вирішила відпочити у горах. А сидить бідний Міша Реформатор і ,здається, це надовго.
показати весь коментар
30.10.2021 21:34 Відповісти
Трамп теперь в Грузии мутит.

показати весь коментар
30.10.2021 21:35 Відповісти
Грузия. "Экзит-полл по состоянию на 18:00 опубликовал телеканал «Мтавари». Во втором туре мэрских выборов в Грузии, в Тбилиси, Кутаиси, Зугдиди, Рустави и Батуми с небольшим преимуществом побеждают кандидаты от оппозиции. Власть пыталась сорвать проведение экзит-поллов, на участках драки, выключения света - в общем, всё по известной схеме. Посольство США впервые за многие годы высказалось по поводу подобной манеры организации выборов...."
показати весь коментар
30.10.2021 21:38 Відповісти
Та пох, шо там у тій Грузії! Аби нам того карлсона не повернули. Бо задовбав нах!
показати весь коментар
30.10.2021 22:01 Відповісти
И чем же интересно, он тебя задолбал???
показати весь коментар
30.10.2021 22:45 Відповісти
Меня, конкретно, хрен задолбаешь! Но жыробас- педофил со своими девками и голодовками задолбал, в натуре! Как этот дебил нарушал границы? Почему он не сидит за это в Украине?! Почему зэлльцман вернул ему гражданство?! Шоб баригой не называл?! Нехай сидить! Ясько в поміч.
показати весь коментар
30.10.2021 23:07 Відповісти
И что?? Это проблема Грузии ..а не наша...
показати весь коментар
30.10.2021 22:32 Відповісти
Ще одне сплило...
Теж,до речі,громадянин України,що втручається в вибори іншої держави.
показати весь коментар
30.10.2021 22:53 Відповісти
Что то уж больно показательно позирует этот избиратель. Уж не Додик ли организовал фотосессию? К слову, он чего тут шариться,а не в Иверии борется за свободу Карлсона который живёт в камере?
показати весь коментар
31.10.2021 08:02 Відповісти
 
 