Прихильники Саакашвілі виявили підкуп виборців на муніципальних виборах у Грузії. ФОТО ДНЯ
У Грузії 30 жовтня відбувається другий тур муніципальних виборів. Прихильники Міхеіла Саакашвілі виявили підкуп виборців.
Про це повідомив у фейсбук Давид Сакварелідзе, повідомляє Цензор.НЕТ. За його словами, на фото "людина, яку привезли на виборчу дільницю, прикриває обличчя купюрою 50 ларі, отриманою за те, що продав свій голос".
За даними euronews, громадяни Грузії обирають мерів 20 поселень та міст, зокрема Тбілісі. Крім того, партії борються за мандати в місцевих зборах депутатів. Опозиція називала ці вибори вирішальною битвою за зміну влади. У першому турі в голосуванні за списками "Грузинська мрія" здобула 47%. "Єдиний національний рух", заснований експрезидентом Міхеілом Саакашвілі, має 31%.
Или уже так «нареформировал», что пора линять ))))
Теж,до речі,громадянин України,що втручається в вибори іншої держави.