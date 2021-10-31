Мобільний госпіталь ДСНС у Каховці почав приймати на лікування хворих на COVID-19, - Херсонська ОДА. ФОТОрепортаж

Відучора мобільний госпіталь ДСНС, який розгорнули в Каховці Херсонської області, приймає для лікування хворих на COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Херсонської ОДА.

"Зараз до госпіталю привезли 33 особи середнього ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що госпіталь забезпечений достатньою кількістю медичного кисню та має 4 апарати ШВЛ. До роботи в шпиталі залучено 4 медичні бригади. За одну зміну там працюють 5 лікарів. Це 3 реаніматологи, хірург і дерматолог.

Госпіталь складається з 35 наметів та модулів, 24 з яких – палати для пацієнтів та блок інтенсивної терапії. Одночасно він може прийняти на лікування до 120 хворих на COVID-19.

Читайте також: Рятувальники розгорнули мобільний госпіталь ДСНС для хворих на COVID-19 у Каховці. ФОТОрепортаж













