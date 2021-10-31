УКР
Мобільний госпіталь ДСНС у Каховці почав приймати на лікування хворих на COVID-19, - Херсонська ОДА. ФОТОрепортаж

Відучора мобільний госпіталь ДСНС, який розгорнули в Каховці Херсонської області, приймає для лікування хворих на COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Херсонської ОДА.

"Зараз до госпіталю привезли 33 особи середнього ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що госпіталь забезпечений достатньою кількістю медичного кисню та має 4 апарати ШВЛ. До роботи в шпиталі залучено 4 медичні бригади. За одну зміну там працюють 5 лікарів. Це 3 реаніматологи, хірург і дерматолог.

Госпіталь складається з 35 наметів та модулів, 24 з яких – палати для пацієнтів та блок інтенсивної терапії. Одночасно він може прийняти на лікування до 120 хворих на COVID-19.

Мобільний госпіталь ДСНС у Каховці почав приймати на лікування хворих на COVID-19, - Херсонська ОДА 01
Мобільний госпіталь ДСНС у Каховці почав приймати на лікування хворих на COVID-19, - Херсонська ОДА 02
Мобільний госпіталь ДСНС у Каховці почав приймати на лікування хворих на COVID-19, - Херсонська ОДА 03
Мобільний госпіталь ДСНС у Каховці почав приймати на лікування хворих на COVID-19, - Херсонська ОДА 04
Мобільний госпіталь ДСНС у Каховці почав приймати на лікування хворих на COVID-19, - Херсонська ОДА 05

+9
Для антиваксеров все условия, а они продолжают верещать, что им прищемляют...
31.10.2021 10:11 Відповісти
+7
В Израиле тоже "зеленые подонки" вакцинируют? А в Британии? А в Люксембурге?
31.10.2021 10:39 Відповісти
+7
В Израиле среднесуточная смертность от КОВИД - 7 (СЕМЬ!!!) человек. Не десятков, не сотен, а просто СЕМЬ. При том, что у них есть целые пласты населения не просто упоротых антиваксеров, а еще и религиозных (ортодоксы, мусульмане...), т.е. упоротых в кубе!
показати весь коментар
31.10.2021 10:52 Відповісти
Для антиваксеров все условия, а они продолжают верещать, что им прищемляют...
31.10.2021 10:11 Відповісти
то нe зовсiм антиваксeри. то совки якi нарeштi взнали що є закони i що в них є права завдяки цим законам. алe розумiння що вiрусу до лампочки тi закони щe нe дiйшло. що у вiруса своi природнi закони i поки людe цього нe розумiють дeржава має право на насилля заради збeрeжння популяцii.
31.10.2021 10:22 Відповісти
Я не антиваксер, розумію користь вакцинації, що проводиться з розумом, а також те, яку шкоду може робити імітація роботи по вакцинації. Нажаль, влада замість потрібних дій, шляхом психічного залякування та неприпустимих жертв населення через ці дії, порушуючи Конституцію України, порушила конституційний лад держави.
Повторюють дві тези: 1) вакцинована людина рятує себе і 2) не підставляє під ризик оточуючих.
1) Здавалося б, беззаперечний аргумент про те, що 93% померлих, це невакциновані, але це напівправда, а як відомо, напівправда не краще брехні. До цієї інформації треба ще вказувати, що більшість всіх цих невакцинованих з реанімації це люди критичних груп - похилого віку, а також із слабким природним імунітетом через хронічні хвороби, які всі обліковуються в державних медичних і пенсійних реєстрах. Як тільки отримали вакцини, уряд мав би створити списки всіх громадян критичних груп, і в першу чергу вакцинувати їх, шляхом відвідування вдома по всім адресам. Замість цього влада порушила конституційний лад і шляхом психічного залякування, на емоціях, відбирає в людей здатність критично мислити. Примусивши більшість здорового населення, з природним імунітетом до ковіду, стояти в чергах на вакцинацію, влада позбавила вакцинації тих, хто її потребує і в силу фізичного стану не може дістатись без сертифікатів до центрів і стояти там в чергах. Головний санлікар .
Зараз в Україні всього 8,5 млн. доз вакцин, тобто тільки третина від потреби. Більшість цих вакцин заради показників "роботи МОЗ" буде використано не за призначенням, а багато тих, що їх потребує, їх не отримають, збільшивши показники смертності та надавши владі можливість і далі залякувати громадян, щоб відволікти від її злочинної бездіяльності.
2) Здавалося б, беззаперечний аргумент про те, що заради збереження населення можна обмежити права громадян, щоб вони не розповсюджували вірус і не наражали оточуючих на небезпеку. Але якщо, згадати, що вакциновані так само розповсюджують вірус. Ляшко: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3320718-vakcinovani-vid-covid19-povinni-nositi-masku-lasko.html людина, яка вакцинована, може переносити збудника, хворіти з легким перебігом та інфікувати.
Крім того, відповіддю вірусів на не природний, штучний імунітет від вакцин, є значне збільшення мутацій, що може привести до появи нових, ще небезпечніших штамів. Тобто, вакциновані перебуваючи у громадських місцях несуть для оточюючих таку саму небезпеку, що й не вакциновані і померлу в реанімації бабусю, можливо, заразила вакцинована дочка.
Замість завчасного належного виконання своїх обов'язків, влада не знайшла нічого краще, ніж порушити конституційні права громадян, не роблячи належних дій, ефективних без порушень прав, прикриваючи свої неефективні дії звинувачуючи незгодних в смертях людей.
Ні страшні факти про померлих від нестачі ліжкомісць і кисню, які заздалегідь не забезпечила влада, ні звинувачення невакцинованих в цих смертях, ні "імітація" масової вакцинації в центрах, дістатися до яких без сертифікатів і для людей похилого віку великі проблеми, не мають достатніх підстав для сегрегації громадян, дискримінації за наявністю сертифіката і порушення владою конституційного ладу шляхом порушень Конституції України.
Сподіваюся, МОЗ доведеться відповідати за те, що він зробив і що з належного не зробив, приховуючи бездіяльність обмеженням конституційних прав громадян, безпідставною сегрегацією громадян, дискримінацією за наявністю сертифіката, маніпуляціями з інформацією та нагнітанням істерії, розділюючи суспільство.
02.11.2021 17:49 Відповісти
чого ти думаєш що люди будуть читати твоi мeмуари?
02.11.2021 20:03 Відповісти
А ты смотрю день и ночь пашешь оправдывая "зеленых" подонков которые вакцинируют людей некондиционным дерьмом , для справки даже с двумя уколами Pfajzer к больным родственникам в больницу не пускают , так что сверни свою справку о вакцинации в трубочку ....
31.10.2021 10:35 Відповісти
В Израиле тоже "зеленые подонки" вакцинируют? А в Британии? А в Люксембурге?
31.10.2021 10:39 Відповісти
В Израиле на 5,6 млн населения 12 000 заболевших ежедневно , при 95 % вакцинированых , убежден мировые правительства пошли по не правильному пути , вакцина это очень индивидуально , нужно было всё таки искать лекарство , чем и занят сейчас Pfajzer , потому что первые поняли что вакцина это не панацея .
31.10.2021 10:47 Відповісти
В Израиле среднесуточная смертность от КОВИД - 7 (СЕМЬ!!!) человек. Не десятков, не сотен, а просто СЕМЬ. При том, что у них есть целые пласты населения не просто упоротых антиваксеров, а еще и религиозных (ортодоксы, мусульмане...), т.е. упоротых в кубе!
31.10.2021 10:52 Відповісти
Дядя ты дурак) сравнил уровень медицины Израиля и наш. Т
31.10.2021 11:43 Відповісти
А при чем тут уровень медицины? Сравнивай уровень вакцинации. В Украине ВСЕ, кто хотел, вакцинировались еще летом. А олени сами виноваты! Кто оленям доктор, что они вливают себе в мозг кацапскую пропаганду?
31.10.2021 11:49 Відповісти
Не заболевших, а людей с положительным тестом. Госпитализируют и умирают там в десятки меньше людей.
31.10.2021 11:45 Відповісти
Вы ж адекватный человек, у Израиля лучшая медицина в мире!!!!!! Там технический кислород в лёгкие не закачивают
31.10.2021 11:47 Відповісти
В Израиле населения не 5,6, а 8,9 млн.
31.10.2021 11:48 Відповісти
Zemer спасибо за поправку , Google почему то выдал мне данные по национальному составу Израиля .
31.10.2021 13:35 Відповісти
Облиште того валеріка, то місцевий юродивий, на весь світ ображений.
31.10.2021 11:24 Відповісти
Хе-хе. Истерикой лаптя-антиваксера удовлетворён!
31.10.2021 11:26 Відповісти
Валерик, где ты видишь истерику? Цензор без Валерки, что деревня без дурака)))
31.10.2021 11:41 Відповісти
Вы, лапти-антиваксеры, непрерывно воете на болотах, что вам прищемляют, при этом пытаетесь блеять, что воете не вы
31.10.2021 11:51 Відповісти
Это ты чтоли голубых кровей😂😂😂😂😂
31.10.2021 11:54 Відповісти
Это ты голубых мозгов
31.10.2021 11:55 Відповісти
Греф, сколько тебе платят? Рублями, центами, копейками. В мед вузе умерла преподаватель 2 вакцинированная. С кафедры инфекционных болезней. Каждая ее пара , начиналась с агитации вакцинироваться, так как ее муж лежал в больницес ковид. Но….. муж невакцинованный выжил, а она слегла и через 4 дня все) Ни кто не написал, что от ковид!!!!!!!! Скоропостижно. Вот и вся мораль. А ты больше глумись выпрыгивая из портков. Тебе зачтется. Закон бумеранга ещё никто не отменял. Запомни юродивый.
31.10.2021 12:07 Відповісти
Хе-хе. Очередная байка из склепа кацапа-антиваксера
31.10.2021 12:09 Відповісти
Тебе фамилию назвать?
31.10.2021 12:13 Відповісти
Предлагаешь верить тебе на слово?
31.10.2021 12:16 Відповісти
Предлагаешь верить тебе на слово?
31.10.2021 12:18 Відповісти
Прочитал, теперь гугли
31.10.2021 12:18 Відповісти
Слив засчитан
31.10.2021 12:18 Відповісти


31.10.2021 12:24 Відповісти
Верь пучеглазому профану. Лаборанту фекалий.
31.10.2021 12:27 Відповісти
И второй слив лаптя-антиваксера засчитан
31.10.2021 12:28 Відповісти
😂😂😂😂😂😂. Дурачьё оно и на цн дурачьё. Валерик прими мои соболезнования
31.10.2021 12:29 Відповісти
И третий слив лаптя-антиваксера засчитан
31.10.2021 12:39 Відповісти
крутая мобильная евробольничка, палаты на 8 мест с аппаратурой.. всё очень на уровне.. респект!
31.10.2021 10:15 Відповісти
так цe для тих хто вдома нe можe залишатися а в лiкарн максимум крапильниця. на iнтeнсивнe лiкуваня вiдправлять у будiвлю. лeгка тяжкiсть - лiкуються вдома. сeрeдня - в палатка. важка - в будiвлi.
31.10.2021 10:26 Відповісти
возле каждой кровати стоят ИВЛ и капельница..
31.10.2021 10:29 Відповісти
алe в любoму випадку у палатцi рeанiмацiного лiкування нe будe. забeруть у корпус
31.10.2021 11:06 Відповісти
31.10.21 10:08 появилась статья, уже в 31.10.21 10:11 Ляшко лужу газонул. Вот это оперативность в минздраве.
31.10.2021 11:31 Відповісти
Уникальное предложение специально для тебя:

31.10.2021 11:36 Відповісти
До того ж воно Петросяна вмикає, постить картинки зроблені дебілами для дебілів на кшталт валеріка.
31.10.2021 11:43 Відповісти
Картинки для вас, да
31.10.2021 11:47 Відповісти
Самое кумедное, что в чипы , рептилоиды и всякую муйню верят такие как ты) сутками волающие здесь на ветках.
31.10.2021 11:49 Відповісти
Самое смешное, что из тебя стрелочник, как из скульптур вашего якутского мастера пули
31.10.2021 11:50 Відповісти
ЗЕбил, интересно, а чего ты всех к рашке тулишь? Ведь ЗЕбилы и мокшане - слова синонимы. А фотку интересную ты затулил, неужели не использовал или на инкрустированные от Сваровски перешел, тем более, что ты же однофамилец Олега Валерьевича, а он знатный..... Ляшко
31.10.2021 13:25 Відповісти
Возвращаю вас в вашу говень
31.10.2021 14:16 Відповісти
 
 