Зафіксували спробу підписання порожнього протоколу на виборах мера Харкова, - ОПОРА. ФОТО

У Харкові на виборчій дільниці №631306 на вул. Олеся Гончара, розташованій на території КНП "Міська клінічна лікарня №14 ім. проф. Л.Л.Гіршмана", спостерігач громадянської мережі ОПОРА зафіксував підписання порожнього протоколу та звернувся до поліції.

"Спостерігач зафіксував, що в порожньому протоколі вже підписалися голова, заступник та секретар дільничної виборчої комісії. Також є підписи членів ДВК та навіть офіційного спостерігача", - наголошується в повідомленні.

Координатор спостереження громадянської мережі ОПОРА за виборами в Харківській області Микола Зінченко нагадав, що протокол про підрахунок голосів підписується вже після завершення процесу голосування, після того, як до нього внесли всі дані.





На думку Зінченка, завчасне підписання протоколу може свідчити про можливі спроби фальшування виборчої документації.

