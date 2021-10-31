УКР
Зафіксували спробу підписання порожнього протоколу на виборах мера Харкова, - ОПОРА. ФОТО

У Харкові на виборчій дільниці №631306 на вул. Олеся Гончара, розташованій на території КНП "Міська клінічна лікарня №14 ім. проф. Л.Л.Гіршмана", спостерігач громадянської мережі ОПОРА зафіксував підписання порожнього протоколу та звернувся до поліції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОПОРИ.

"Спостерігач зафіксував, що в порожньому протоколі вже підписалися голова, заступник та секретар дільничної виборчої комісії. Також є підписи членів ДВК та навіть офіційного спостерігача", - наголошується в повідомленні.

Координатор спостереження громадянської мережі ОПОРА за виборами в Харківській області Микола Зінченко нагадав, що протокол про підрахунок голосів підписується вже після завершення процесу голосування, після того, як до нього внесли всі дані.

На думку Зінченка, завчасне підписання протоколу може свідчити про можливі спроби фальшування виборчої документації.

Где то в воздухе витает дух Гепы
31.10.2021 12:33
"Мы, нижеподписавшиеся..."
31.10.2021 12:25
Відкрили Америку, так майже завжди робиться аби час не гаяти ввечері. Той хто був в складі ДВК знає.
31.10.2021 12:28
"Мы, нижеподписавшиеся..."
31.10.2021 12:25
Відкрили Америку, так майже завжди робиться аби час не гаяти ввечері. Той хто був в складі ДВК знає.
31.10.2021 12:28
вiдкрили амeрику в план "зафiкусвали"
31.10.2021 12:34
Косяк голови ДВК, там же в чому справа, після 22 починаються перегони, хто швидше зклепає протокол і відвезе в ОВК. Там треба дотягнути до 00-01 наступного дня, щоб отримати кошти за дві доби на комісію і одночасно бути в перших рядах в ОВК, інакше будуть чекати до ранку, а розумний голова ДВК не відпускає членів з дільниці додому на випадок коли не приймуть протокол і треба буде переписувати.
31.10.2021 12:40
ти хочeш сказати що ти мн оцим амeрику вiдкрив? чи ти iх цим оправдуєш?
31.10.2021 14:25
Где то в воздухе витает дух Гепы
31.10.2021 12:33
Запашок есть ?
31.10.2021 12:39
Смердит
31.10.2021 19:01
Тітушня масово їздить по Харкову та голосує за брата наркомана, а Ви тут кажете ... про смішне.
31.10.2021 13:00
А яке покарання передбачене за це чинним законодавством - підзатильник?
31.10.2021 19:36
может пора отменить "выборы" и перейти на открытое назначение нужных людей? хватит игры играть за наши деньги!
31.10.2021 22:09
Для этого вам достаточно переехать в россию.
31.10.2021 22:20
 
 