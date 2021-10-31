УКР
32 498 93

Російські безпілотники скидають міни-гранати ЗМГ у великому населеному пункті на Донбасі, - Бутусов. ФОТО

Російські безпілотники скидають міни-гранати ЗМГ із саморобними стабілізаторами на відстані 10 км від лінії фронту, у великому населеному пункті.

Про це пише у своєму блозі на Цензор.НЕТ головний редактор видання Юрій Бутусов.

Російські безпілотники скидають міни-гранати ЗМГ у великому населеному пункті на Донбасі, - Бутусов 01

"На фотографії зверху я сфотографував одну неспрацьовану й залишки однієї запальної міни-гранати ЗМГ, що спрацювала, які російський безпілотник скинув на будинок за 10 км від лінії фронту в жовтні 2021-го року", - пише журналіст.

Він нагадує, що міну-гранату ЗМГ застосовували у військах спецпризначення СРСР, її маса – 810 грамів, температура горіння упродовж 20 секунд – 2000-2300 градусів. Росіяни на Донбасі для застосування з безпілотників оснастили її саморобним фанерним стабілізатором із штампованим на принтері пластиковим кріпленням.

За його словами, міна ЗМГ застосовується для скидання з безпілотників не вперше. Фотографію знизу зроблено в Балаклії 26 грудня 2015-го року.

Читайте також: Розслідування вибухів боєприпасів на складах у Сватовому, Ічні та Балаклії триває: призначено близько 650 експертиз, допитано понад 3500 осіб, - Венедіктова

Російські безпілотники скидають міни-гранати ЗМГ у великому населеному пункті на Донбасі, - Бутусов 02

Цю ЗМГ скинули з повітря 26 грудня 2015 року, коли вночі ціла група БПЛА атакувала 65-й арсенал ЗСУ в Балаклії, та скинула 14 таких гранат на відкриті штабелі зберігання боєприпасів. Однак займання виявили й загоряння дерев'яних ящиків вдалося запобігти.

"На жаль, із цього нальоту не було зроблено правильних висновків. Боєприпаси продовжували зберігатися відкрито, і через 15 місяців, 23 березня 2017 року, під час прольоту іншого російського безпілотника з Росії, було підірвано два відкриті штабелі боєприпасів і потім на Балаклійському арсеналі здетонувало все, що зберігалося на відкритих майданчиках", – нагадує Бутусов.

Проліт безпілотника було виявлено радаром цивільного підприємства "Украерорух", виявилося, що радари ППО ЗСУ небо над найбільшим арсеналом ЗСУ на висотах до 1000 метрів не контролювали.

За словами Бутусова, між тим, унаслідок нальоту в жовтні 2021 року слідують висновки:

1.Противник більш активно застосовуватиме в радіусі не менше 10 км від лінії фронту безпілотники, здатні скидати досить великі бомби вагою близько 2 кг. Росіяни регулярно бомбять різні цілі саморобними осколковими та запальними бомбами.

2.Українська ППО на Донбасі, скажімо делікатно, носить осередковий характер, і значні райони та великі населені пункти не мають ефективної протиповітряної оборони, не мають засобів контролю повітряного простору – радіоелектронної розвідки та РЛЗ, а також систем ураження – РЕБ та ЗРК. Також як не мала Балаклія. Необхідне маскування та організація місць базування на фронті з урахуванням високої ймовірності атаки з повітря.

3.Українське військово-політичне керівництво недооцінює загрозу з боку безпілотної авіації ЗС РФ, в оборонному плануванні основні ресурси виділено на військово-морські озброєння. А Держоборонзамовлення необхідно складати з урахуванням реальних загроз та пріоритетів на фронті. Закупівля марних на війні корветів, на які витрачають найбільшу частину грошей у Держоборонзамовленні лише для того, щоб колись президент розбив пляшку об його борт, в умовах, коли не забезпечуються потреби діючої армії – це абсурд. І це злочинне ставлення до життів захисників України, які перебувають на фронті. Не можна влаштовувати показове "велике корветобудівництво" в армії, коли не вирішуються елементарні першочергові проблеми, від яких залежить життя та боєздатність людей.

4. Українське керівництво чомусь не використовує численні факти застосування Росією БПЛА на Донбасі для звинувачень щодо порушення РФ умов Мінських угод, а ось Росія провокує критику в Німеччині та Франції щодо оборонних дій наших Байракторів.

Читайте також: Ексмайора ЗСУ судитимуть за недбалість, що призвела до вибухів у Балаклії в 2019 році і загибелі трьох осіб, - Офіс генпрокурора

армія рф (18773) безпілотник (4910) Донбас (22366) Бутусов Юрій (3648) Балаклія (288) найманці рф (2076)
Ждём жёсткое осуждение и глубокую озабоченность МИДов Франции и Германии, и сегодня же
показати весь коментар
31.10.2021 14:07 Відповісти
+19
Зелену шоблу попередили у Омані, що або вони лише патякають та занепокоюються або здохнуть, як пасажири рейсу з Ірану.
показати весь коментар
31.10.2021 14:05 Відповісти
+15
Военные заводы работают в четыре смены, сейчас студия 95 квартал выпускает патриотический фильм об этом и о том
показати весь коментар
31.10.2021 14:18 Відповісти
Зелену шоблу попередили у Омані, що або вони лише патякають та занепокоюються або здохнуть, як пасажири рейсу з Ірану.
показати весь коментар
31.10.2021 14:05 Відповісти
Саме так!Зеленський на "гачку" у Путіна вже давно,ще до того,як пішов на вибори Президента!А все з-за дурнів,отих горезвісних 73% лохів.Тепер вже вони вікрещуються від Зелі,хіба що окрім 7% довбанутих совків!
показати весь коментар
31.10.2021 17:26 Відповісти
И только слепцы и глупцы продолжают доказывать , что сцарь хороший ,хотя давно НЕОБХОДИМО ПОКАЯТЬСЯ !!! зеИУДУ И ЕГО КУКЛОВОДОВ под ТРИБУНАЛ !!! С полнойконфискацией всех офшоров
показати весь коментар
31.10.2021 19:06 Відповісти
И что же 🤡🐸🐲величайший «будем всех бомбить» не отвечает тем же
показати весь коментар
31.10.2021 19:09 Відповісти
Оті 73% гетьманів, та визнають себе довбнями?

Не вірю (с) Станиславский
показати весь коментар
01.11.2021 00:03 Відповісти
Ждём жёсткое осуждение и глубокую озабоченность МИДов Франции и Германии, и сегодня же
показати весь коментар
31.10.2021 14:07 Відповісти
хотел бы почитать, что изобретено и что выпускаеться для ВСУ для борьбы с вражесскими беспилотниками после 7 лет войны.
показати весь коментар
31.10.2021 14:11 Відповісти
Военные заводы работают в четыре смены, сейчас студия 95 квартал выпускает патриотический фильм об этом и о том
показати весь коментар
31.10.2021 14:18 Відповісти
наверное, немногое для борьбы и даже для обнаружения...
накануне взрывов боеприпасов в Калиновке, возле складов в Цветохе-Славута средь бела дня был замечен пролетающий с востока на запад, низколетящий беспилотник...который похож, как капли на российский орлан-10...
у того дальность 150км...и он не мог залететь в Украину извне, так же не смог бы вылететь за пределы...от Славуты до границ немного дальше...
также из-за дальности он не долетел бы до Калиновки без посадки и повторного запуска в самой Украине
показати весь коментар
31.10.2021 17:46 Відповісти
согласен на все 100 что у нас на много больше сепаров в центре и особенно в правительстве чем на самом востоке.
показати весь коментар
31.10.2021 17:58 Відповісти
они волнуються когда ВСУ тихонько пускает шипуна, а когда раша пердит на всю европу, им нравиться. вова же может и заморозить зимой.
показати весь коментар
31.10.2021 14:14 Відповісти
Интересно а как в Таганроге ложатся мины?
показати весь коментар
31.10.2021 14:08 Відповісти
а шо там меркель и макрон? не слыхать про "озабоченность"??
показати весь коментар
31.10.2021 14:11 Відповісти
Выходной, все завтра!
показати весь коментар
31.10.2021 16:04 Відповісти
На принтері друкується, пане Бутусов.
показати весь коментар
31.10.2021 14:13 Відповісти
Штампуется или в прессформах, или специальньіх станках.
На 3d принтере таки печатается.
Хотя меня берут сомнения что податку будут на 3d печатать
показати весь коментар
31.10.2021 16:52 Відповісти
Поделку
показати весь коментар
31.10.2021 16:53 Відповісти
в даному контексті, мається на увазі кустарно-масове виробництво, але якщо ти такий принциповий буквоїд, то написано було не тобі.
показати весь коментар
31.10.2021 17:06 Відповісти
Що таке 3Д принтер, я знаю не по малюнках. Що таке ЧПУ фрезер я знаю не по відосиках. Що таке гідрорізка, я знаю не по розмовам, що таке лазер напіпровідниковий та CO2 та для чого вони былше пыдходять знаю також. Тому що багато чого я мая в власності, багато чого будував, багато чого ремонтував та допомогав в пуско-наладках. От такий я навіть з Дисково Операційною Системою. Хоча в ніку там dos - зовсім інше.
показати весь коментар
31.10.2021 17:43 Відповісти
не злись (допис я видалив, а сказати хотів це ), просто нормальних із нік-неймом Алекс, на даному ресурсі 2-3... Не розібрався, що саме ти один із них.
показати весь коментар
31.10.2021 17:48 Відповісти
Многие щитают меня как раз не нормальным. Но от этого ровным счетом мало что меняется. Шакалы тявкают, караван идёт.
показати весь коментар
31.10.2021 18:13 Відповісти
більшість- далеко не синонім розуму чи правоти... Несу відповідальність за власні дії, якщо помиляюсь, то вибачаюсь... Зверни увагу на "тезок" і зрозумієш, що маю рацію.
показати весь коментар
31.10.2021 18:26 Відповісти
Я не казав "більшість", я казав "многие". Статистику звично не проводив. Часу тратити на це не вважаю за потрібне.
показати весь коментар
31.10.2021 18:29 Відповісти
показати весь коментар
31.10.2021 18:19 Відповісти
Ось таке буває практикую. На власному ЧПУ фрезері.
показати весь коментар
31.10.2021 18:20 Відповісти
тонка робота, який саме фрезер, оскільки останнім часом, значно розширив свої знання щодо них (фабричний чи сампансклепав)?
показати весь коментар
31.10.2021 18:30 Відповісти
сампансклепав. Так значно дешевше.
показати весь коментар
31.10.2021 18:41 Відповісти
товариш цим займається, а ремонтом для нього- я... Якорі та підшипники на фабричних не витримують (до 32000 обертів), намагались з'єднати щось інше, але застопорилось. Маю вже маленьку "колекцію" із проблемних моделей, Elu- взагалі виглядає як музейний експонат.
показати весь коментар
31.10.2021 18:54 Відповісти
Китайскі шпинделі рулять. З цангою мінімум Er20. Асинхронники. Якщо не мордувати його, то "ходить" досить таки достойно. Ціна питання близько 500 баксів (шпиндель, інвертор, охолодженя, дроти). Але вони до 24000. Але це в більшості випадків навіть занадто великі оберти.
показати весь коментар
31.10.2021 19:09 Відповісти
Дьвол кроется в молочах. Иногда это очень важно. Так как меняет всю картину порой на диаметрально противоположную.
показати весь коментар
31.10.2021 18:15 Відповісти
На жаль, ще з 2014 року були світлини з печатними елементами тих "***********". Стабілізатори, зьєднання та інше. Таки да, Досягнення частенько використовуються не для розвитку а для вбивств та розрухи.
показати весь коментар
31.10.2021 17:46 Відповісти
Меня больше интересует где украинское ПВО, почему позволяют летать как у себя дома.
показати весь коментар
31.10.2021 14:15 Відповісти
Да и почему отрыто через нашу границу ходють гумконвои с Московии?
показати весь коментар
31.10.2021 14:21 Відповісти
Их "Точкой-У" надо угостить, сразу как зашли на территорию Украины.
показати весь коментар
31.10.2021 16:31 Відповісти
Якщо ми морально не готові воювати протягом можливо декількох десятиріч ( як Ізраїль), то шансів перемогти в нас мало.
показати весь коментар
31.10.2021 14:22 Відповісти
Тактика " ппєрєстати стріляти" не працює.
показати весь коментар
31.10.2021 14:24 Відповісти
ублюдочней лапоного кацапа бывает только более ублюдочный лапотный кацап...
показати весь коментар
31.10.2021 14:27 Відповісти
Только ответка. И только смертельная . Остановит кацапов.
показати весь коментар
31.10.2021 14:34 Відповісти
Сильно волнует российских военных экспертов и то, что старается уничтожить, затормозить или ослабить российская агентура (Ермак, Демченко, Таран и др.):
- "Нептун" и развитие подобных ракетных систем;
- работа Сил специальных операций;
- украинские ДРГ;
- пропаганда и работа с молодежью;
- организация и подготовка партизанских отрядов и сил сопротивления
показати весь коментар
31.10.2021 18:00 Відповісти
Стосовно корветів це вже Бутусов загнув. Корвети теж нам потрібні. Не дай Бог кацапи блокують нам Зміїний, то Бутусов першим кричатиме:"Де корвети?". Були б корвети, то може і нафтові вежі Бойка ми могли б блокувати. А ППО нам безумовно потрібна також на ********* рівні. І винних за Балаклею потрібно зручно розмістити на нарах.
показати весь коментар
31.10.2021 14:39 Відповісти
"Нептуны"для береговой обороны и для "Змеиного"нужны больше ,чем дорогущие корветы,которые при нынешней власти будут только бестолково простаивать у причалов
показати весь коментар
31.10.2021 16:37 Відповісти
Снова начали сами себя обстреливать.
показати весь коментар
31.10.2021 14:43 Відповісти
Какие-то фанерки, какие-то пластиковые жгуты. Выглядит всё убого и отстало. Я не знаю, толи это хитрый план, чтобы не привлекать внимания мировой общественности к применению беспилотников (ведь выглядит не серьёзно как-то). Толи просто нету современного вооружения и налицо огромное отставание. Надеюсь, что второе- в общем, в любом случае, пора новый мультик забабахать.))
показати весь коментар
31.10.2021 14:52 Відповісти
Какая страна, такие и беспилотники..
показати весь коментар
31.10.2021 16:04 Відповісти
коли відірве голову, то якось буде по цимбалах, з фанеркою була вибухівка, чи з заводу.
показати весь коментар
31.10.2021 18:48 Відповісти
Кулебе пора на ковёр вызвать послов Германии и Франции и дать в глаз
показати весь коментар
31.10.2021 14:53 Відповісти
Сцикло не дозволить.
показати весь коментар
31.10.2021 18:35 Відповісти
https://youtu.be/fsYuqsDKcZs
показати весь коментар
31.10.2021 18:36 Відповісти
показати весь коментар
31.10.2021 14:55 Відповісти
на картине главные передасты передастической страны...
показати весь коментар
31.10.2021 15:16 Відповісти
А гансам и жабоедам пофигу что рашисты бомбят дома мирных жителей. Им главное чтобы Украина не бомбила гаубицы врага.
показати весь коментар
31.10.2021 14:55 Відповісти
Отчего-же. Хенералы выводы сделали - надо продолжать все хранить на открытых площадках, авось рванет.
показати весь коментар
31.10.2021 15:55 Відповісти
ти хенерал? ти, мурло, ти хоч один кубометр землі викопало для підземного зберігання? тріпло
показати весь коментар
31.10.2021 21:55 Відповісти
Строительство корветов, "это больше чем преступление, это ошибка". По простонародному-жить негде, а он на мирсидесе катаецца. Угробить годовой боджет на видосик с шампанским, разбивающимся о борт-круто!
показати весь коментар
31.10.2021 16:00 Відповісти
Стратёгов много, истина - одна!
показати весь коментар
31.10.2021 16:11 Відповісти
Я радиолюбитель и могу с помощью 4 деталей над своим двором сделать безполётную зону: транзистор, дросель, искровик/розрядник/свеча зажигания , диполь Герца/антенная решётка( в зависимости от требуемой мощности). Например с деталей от Б\П с компьютера и сетевым питанием на 1.5-2км (зависит от ландшафта и высоты антенны).
И поверте, ВСУ со своими возможностями, не только заглушить смогут, они всю электронику могут зжечь на микроволновой модуляции.
Весь этот цирк, который сейчас происходит во всем Мире, срежесирован на одной студии. Все правительства во всём Мире танцуют под одну дудку.
Кто это понимает - за ними будущее. Остальным - фильм "Мобильник" ...
показати весь коментар
31.10.2021 16:28 Відповісти
Остальным - фильм "Тітанік" ...
показати весь коментар
31.10.2021 18:05 Відповісти
А я твой биспилотный ссона уместе с омерикоскай рокетай шамц магу на 0 памножить.
показати весь коментар
02.11.2021 11:25 Відповісти
Со всем уважением к Бутусову. Но, Балаклея, со стороны, лугондонии более 200 км. по прямой. С стороны Белгорода не меньше. Для российских (китайских с алиэкспрес) далековато.
показати весь коментар
31.10.2021 16:50 Відповісти
без поваги до тебе- хіба хтось писав, що летіло з моськви?
показати весь коментар
31.10.2021 17:08 Відповісти
Лозовая, Балаклея. За неделю до ревизии. Я Украинец
показати весь коментар
31.10.2021 18:38 Відповісти
тоді поясню: мова йде про те, що запускаються вони на близькій відстані від цілі із застосуванням кустарних доробок... А тому твій сарказм щодо відстані- не доречний.
показати весь коментар
31.10.2021 18:45 Відповісти
Взрывы на складе в Лозовой произошли на ТРЕТИЙ день с начала инвентаризации. Балаклея - уничтожены боеприпасы хранившееся под землей 2-3 ярус.
показати весь коментар
31.10.2021 18:50 Відповісти
які думки? Петро Олексійович чи те, що показано у фільмі «Збройови́й баро́н» (англ. Lord of War) - американський фільм-драма 2005 року режисера Ендрю Нікола з Ніколасом Кейджем у головній ролі.
показати весь коментар
31.10.2021 19:39 Відповісти
Скорей Анжелика. Боеприпасы, "уничтоженные" в следствие атаки беспилотника. Балаклея. Склады строились в сов вр. Один из многих критерий. Авиабомба в 500 кг. вв , при прямом попадании, не может нанести существенных повреждений
показати весь коментар
31.10.2021 22:31 Відповісти
Усё було продано у Африку в обход оону.
показати весь коментар
02.11.2021 11:29 Відповісти
Херманія розуй очі
показати весь коментар
31.10.2021 16:54 Відповісти
К сожалению, из этого налета не были сделаны правильные выводы. Боеприпасы продолжали храниться открыто, и спустя 15 месяцев, 23 марта 2017 года, во время пролета другого российского беспилотника из России, были взорваны два открытых штабеля боеприпасов и затем на Балаклейском арсенале сдетонировало все, что хранилось на открытых площадках", - напоминает Бутусов. Источник:
А це вже нагадує одну таку собі приказку!!!
Бутусову мабуть невідомо, що з 2014 року навіть СЗБ охоронявся як мінімум 2 ЗУ.
Бутусов мабуть також в 2015 р не отримував виписаний на бригаду БК, і тому він не може писати про ступінь захищеності і проникнення на склади, а особливо про маячню з безпілотниками.
ТАК! Це диверсія --- але НЕ з допомогою безпілотників!
ЦЕ диверсія САМЕ ТИМИ хто знав ЩО І ДЕ необхідно щоб здетонувало все інше! А ось цю маячню про 15 безпілотників над одним складом не витримує жодної критики
показати весь коментар
31.10.2021 20:23 Відповісти
їй богу, дурак...
показати весь коментар
31.10.2021 21:58 Відповісти
Бутусову багато чого не відомо з питань охорони складів РАО.
Проте це не повод наводити деякі деталі з їхньої охорони.

Достатньо, я думаю, сказати що з повітря вони захищені. Про що Бутусов просто не знає
показати весь коментар
31.10.2021 23:01 Відповісти
Потому, что при Порошенко со складов получали БК для ответов "оркам", а при зеленском хрен.
Ето не странно, да?
показати весь коментар
01.11.2021 05:50 Відповісти
ну не може Зе братва пищати на Рашку, так як після того як їх попруть з України, вони мріють поплясати в кремлівському палаці з'їздів
показати весь коментар
01.11.2021 08:31 Відповісти
Исчё папляшут на руинах кремлина.
показати весь коментар
02.11.2021 11:31 Відповісти
все правильно! нужны не корветы, а ракеты! типа Нептун, Вiльха, Сапсан, и тому подобное. зенитные ракеты. и ударные беспилотники, типа Байрактар. и побольше!
показати весь коментар
01.11.2021 13:32 Відповісти
 
 