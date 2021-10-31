Російські безпілотники скидають міни-гранати ЗМГ у великому населеному пункті на Донбасі, - Бутусов. ФОТО

Російські безпілотники скидають міни-гранати ЗМГ із саморобними стабілізаторами на відстані 10 км від лінії фронту, у великому населеному пункті.

Про це пише у своєму блозі на Цензор.НЕТ головний редактор видання Юрій Бутусов.

"На фотографії зверху я сфотографував одну неспрацьовану й залишки однієї запальної міни-гранати ЗМГ, що спрацювала, які російський безпілотник скинув на будинок за 10 км від лінії фронту в жовтні 2021-го року", - пише журналіст.

Він нагадує, що міну-гранату ЗМГ застосовували у військах спецпризначення СРСР, її маса – 810 грамів, температура горіння упродовж 20 секунд – 2000-2300 градусів. Росіяни на Донбасі для застосування з безпілотників оснастили її саморобним фанерним стабілізатором із штампованим на принтері пластиковим кріпленням.

За його словами, міна ЗМГ застосовується для скидання з безпілотників не вперше. Фотографію знизу зроблено в Балаклії 26 грудня 2015-го року.

Цю ЗМГ скинули з повітря 26 грудня 2015 року, коли вночі ціла група БПЛА атакувала 65-й арсенал ЗСУ в Балаклії, та скинула 14 таких гранат на відкриті штабелі зберігання боєприпасів. Однак займання виявили й загоряння дерев'яних ящиків вдалося запобігти.

"На жаль, із цього нальоту не було зроблено правильних висновків. Боєприпаси продовжували зберігатися відкрито, і через 15 місяців, 23 березня 2017 року, під час прольоту іншого російського безпілотника з Росії, було підірвано два відкриті штабелі боєприпасів і потім на Балаклійському арсеналі здетонувало все, що зберігалося на відкритих майданчиках", – нагадує Бутусов.

Проліт безпілотника було виявлено радаром цивільного підприємства "Украерорух", виявилося, що радари ППО ЗСУ небо над найбільшим арсеналом ЗСУ на висотах до 1000 метрів не контролювали.

За словами Бутусова, між тим, унаслідок нальоту в жовтні 2021 року слідують висновки:

1.Противник більш активно застосовуватиме в радіусі не менше 10 км від лінії фронту безпілотники, здатні скидати досить великі бомби вагою близько 2 кг. Росіяни регулярно бомбять різні цілі саморобними осколковими та запальними бомбами.

2.Українська ППО на Донбасі, скажімо делікатно, носить осередковий характер, і значні райони та великі населені пункти не мають ефективної протиповітряної оборони, не мають засобів контролю повітряного простору – радіоелектронної розвідки та РЛЗ, а також систем ураження – РЕБ та ЗРК. Також як не мала Балаклія. Необхідне маскування та організація місць базування на фронті з урахуванням високої ймовірності атаки з повітря.

3.Українське військово-політичне керівництво недооцінює загрозу з боку безпілотної авіації ЗС РФ, в оборонному плануванні основні ресурси виділено на військово-морські озброєння. А Держоборонзамовлення необхідно складати з урахуванням реальних загроз та пріоритетів на фронті. Закупівля марних на війні корветів, на які витрачають найбільшу частину грошей у Держоборонзамовленні лише для того, щоб колись президент розбив пляшку об його борт, в умовах, коли не забезпечуються потреби діючої армії – це абсурд. І це злочинне ставлення до життів захисників України, які перебувають на фронті. Не можна влаштовувати показове "велике корветобудівництво" в армії, коли не вирішуються елементарні першочергові проблеми, від яких залежить життя та боєздатність людей.

4. Українське керівництво чомусь не використовує численні факти застосування Росією БПЛА на Донбасі для звинувачень щодо порушення РФ умов Мінських угод, а ось Росія провокує критику в Німеччині та Франції щодо оборонних дій наших Байракторів.

