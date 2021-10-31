УКР
На довиборах на Черкащині виявлено "смотрящих" за голосуванням зі списками виборців, - "Чесно". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У місті Золотоноша Черкаської області виявили жінку, яка на виході з дільниці № 710880, відзначала виборців, які вже проголосували.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє рух "ЧЕСНО".

У списку відстежується системне написання часу голосування виборців та позначки "захворів". У ньому вказані прізвища, імена та по батькові виборців, їх телефони. На місце інциденту викликали поліцію.

"Ми зафіксували людей, які стояли біля школи зі списками. І контролювали виборців, які заходили і виходили, хто проголосував за Войцехівського (прим. Руху ЧЕСНО - кандидат від "Слуги народу" ). Щас женщіна дає показанія. Розказує, що в кінці должна буть оплата, вона контролює людей. . Коштів у неї не було. Я викликала (поліцію - прим. ред.)", - розказала очевидиця Оксана Гіщин.

Також у сусідньому населеному пункті Деньги громадяни зняли на відео депутата селищної ради та колишнього голову громади Ларису Головань.

Вона сиділа на лавці й приховувала списки, дуже схожі за оформленням на ті, що виявили в Золотоноші. Списки мають таке ж форматування та сіру смужку вгорі.

На довиборах на Черкащині виявлено смотрящих за голосуванням зі списками виборців, - Чесно 01
На довиборах на Черкащині виявлено смотрящих за голосуванням зі списками виборців, - Чесно 02
На довиборах на Черкащині виявлено смотрящих за голосуванням зі списками виборців, - Чесно 03
На довиборах на Черкащині виявлено смотрящих за голосуванням зі списками виборців, - Чесно 04

+16
пока за деньги будем выбирать дерьмо,то и жить будем в дерьме...
показати весь коментар
31.10.2021 14:47 Відповісти
+11
Какое наказание предусмотрено за фальсификацию выборов?Или поощрение?
Бенядиктова,что скажешь?Под личный контроль?
показати весь коментар
31.10.2021 14:45 Відповісти
+10
Вмешательство в процес волеизьявления избирателей.
показати весь коментар
31.10.2021 14:56 Відповісти
Какое наказание предусмотрено за фальсификацию выборов?Или поощрение?
Бенядиктова,что скажешь?Под личный контроль?
показати весь коментар
31.10.2021 14:45 Відповісти
пока за деньги будем выбирать дерьмо,то и жить будем в дерьме...
показати весь коментар
31.10.2021 14:47 Відповісти
Одни "ведутся" на пакет сахара, другие - на "концентраторы для больницы и ПВО вокруг Киева"...

"гречка" - она многоликая...
показати весь коментар
31.10.2021 16:33 Відповісти
тільки зебіли можуть вважати багатоликою гречкою "концентраторы для больницы" всієї країни та "ПВО вокруг Киева" в позавиборчий період часу...
Всі інші чомусь вважають це волонтерством.
показати весь коментар
31.10.2021 19:46 Відповісти
Волонтери не хизуються цим, як це роблять деякі посадовці.

Чим приципово відрізняєть гречка від кандидата в мери від концентратові від кандидата в Президенти? Можете пояснити?
показати весь коментар
31.10.2021 20:08 Відповісти
А в чем нарушение чего то?
показати весь коментар
31.10.2021 14:48 Відповісти
Вмешательство в процес волеизьявления избирателей.
показати весь коментар
31.10.2021 14:56 Відповісти
Что это значит и каким образом? Можно как то юридически обоснованно?
показати весь коментар
31.10.2021 15:06 Відповісти
читай виборчий кодекс.
показати весь коментар
31.10.2021 15:46 Відповісти
А можно как то поконкретней? Если там запрещены какие то списки, то почему не вызывают полицию в школу за школьный журнал или в жек за график работы дворников?
показати весь коментар
31.10.2021 15:50 Відповісти
Т.е., выборы для зелени - примерно как работа дворников....ну или дешевых клоунов.
показати весь коментар
31.10.2021 18:34 Відповісти
Это ваше личное американское дело, а у нас надо заставлять по закону.
показати весь коментар
31.10.2021 18:42 Відповісти
Угу, по закону. Без контроля над избирателями, и без фотографирования бюллетеней для получения вознаграждения. И без пропагандонов, которые во всем этом не видят ничего страшного.
показати весь коментар
31.10.2021 18:46 Відповісти
Ну да контроль над избирателями это конечно нужно в закон вводить. А то опять неправильно проголосуют.
показати весь коментар
31.10.2021 18:52 Відповісти
"Мы зафиксировали людей, которые стояли возле школы со списками. И контролировали избирателей, которые заходили и выходили, проголосовавшие за Войцеховского (кандидат от "Слуги народа"). Сейчас женщина дает показания. Рассказывает, что в конце должна быть оплата, она контролирует людей. Средств у нее не было. Я вызвала (полицию)", - рассказала свидетельница Оксана Гищин.Источник:

Ну вот сидит тело от слуг кремля и контролирует. А другое тело от слуг кремля на цензоре рассказывает, шо это не противозаконно.
показати весь коментар
31.10.2021 18:58 Відповісти
Вот сидит тело с какой то бумажкой, а другое тело то же из того же круга то же нанятое бегает и орет что кто то что то контролирует, а третье тело в интернете верещит что что выборы сфальцифицированы и все это из за списка в котором кто то что то написал. Скандал что б перекрыть другой скандал, который прикрывает еще скандал и так дальше из ничего.
показати весь коментар
31.10.2021 19:04 Відповісти
Да-да, это все подстроили порохоботы, шоб зеленой слизи выборы испортить. Уже давно понятно, шо для вас закон - это то, шо вам скажет Дерьмак.
показати весь коментар
31.10.2021 19:09 Відповісти
Ага кто то же устроил эти бредни из ничего? Рад что вы знаете кто сообщите в полицию.
показати весь коментар
31.10.2021 19:14 Відповісти
В списке отслеживается системное написание времени голосования избирателей и отметки "заболел".В нем указаны фамилии, имена и отчество избирателей, их телефоны.На место инцидента была вызвана полиция. Источник:

Попросите своего куратора, шоб заставлял вас читать статью, а не только заголовок. Дебиловато выглядите.
показати весь коментар
31.10.2021 19:19 Відповісти
Ага вы этот список когда составляли фамилии американские и время вашингтонское указывали или родное для вас?
показати весь коментар
31.10.2021 19:23 Відповісти
Я не понял этого потока сознания...как-то понятнее можете сформулировать свои мысли?
показати весь коментар
31.10.2021 19:25 Відповісти
Просто в зеркало свой поток направляйте, не узнали отражение?
показати весь коментар
31.10.2021 19:41 Відповісти
Так это я виноват в том, шо вы не в состоянии сформулировать свои "мысли"?
показати весь коментар
31.10.2021 19:54 Відповісти
Ну не тешь те себя. Вы вообще ничего не сформулировали, а только скандал раздуваете из ничего перепечатывая.
показати весь коментар
31.10.2021 20:05 Відповісти
Так а я за шо? Для зеленой слизи контроль над избирателями - не злочин. Это Дерьмак вам так сказал?
показати весь коментар
31.10.2021 20:09 Відповісти
Зеленая слизь она такая с вами всегда. Особенно в Америке.
показати весь коментар
31.10.2021 20:14 Відповісти
Да как раз тут Украинцы за гнусавую крысу не голосовали.
показати весь коментар
31.10.2021 20:16 Відповісти
А тут просто знают что какаяразница как вы там, как бы в Америке не фантазирывали.
показати весь коментар
31.10.2021 20:21 Відповісти
Угу. Вам какаяразница, а тут хозяину вашей гнусавой крысы нехилый срок "нафантазировали". А вы ему целую Украину предоставили в качестве единственного в Мире убежища. Ну, а по поводу статьи - раз считаете это дезинформацией - строчите донос Ваньку Баканову( который, кстати, по делу Бени проходит как соучастник вместе с Косоворотькой).
показати весь коментар
31.10.2021 20:25 Відповісти
Ну и что? Фантазируйте дальше, как будапештским меморандумом. Если не можете или не хотите его выполнять то и с нашими олигархами только фантазировать будете. Ну все пора отдыхать завтра на работу. Ну а вы раз свою только начали то старайтесь лучше, а то вас с ботофермы выгонят без выходного пособия.
показати весь коментар
31.10.2021 20:31 Відповісти
Это последняя защита такая? Кукарекнуть за будапештский меморандум и "ботоферму"? Вы ж уже понимаете, шо вся эта "слуга кремля" и Косоворотько провернуты с одной целью - спасти международного жулика и бандита Беню от правосудия.
показати весь коментар
31.10.2021 20:35 Відповісти
Это прямое указание, что когда на Украину напали то гаранты терцелостности обделались, а защищать страну взялся международный жулик и бандит Беня. Так чье "правосудие" защитило страну? Так что особой разницы между нарушителем законов беней и невыполнителем договоров правительством США нет. Не переживают здесь ни за тех ни за тех, а вот чего вы рвете на ботоферме сопли за что к стати? Просто задание срать куда попало?
показати весь коментар
01.11.2021 06:55 Відповісти
Беня защищал свой собственный карман, из которого сейчас оплачивает твои услуги. И щемят его не только в США, а и в Великобритании, Швейцарии, Израэле. Т.е., все эти страны дла вас - враги? Кто ж вам друзья? Ваши братухи-дикари из страны-помойки, которых за срублишки развлекал ваш "духовный лидер" Косоворотько по саунах? Ну, а писать я могу шо,где и когда мне захочется, бо я человек свободный и живу в свободной стране. Мне всякие подоляки с дерьмаками не указ.
показати весь коментар
01.11.2021 19:12 Відповісти
Ну может для вас США и враги, а для нас они просто не выполнили свои обязательства перед нами по бм, ввели санкции против Коломойского, Азов причисляли к нацистским организациям, поставляли джавелины, вводили и отменяли санкции против сп2 и тд. Так за что вы все таки сопли рвете? Просто назвать "жидобандеровца" Коломойского вором? Так это и так все знают, как и то что многие добробаты вставшие на защиту страны им или созданы или финансировались. Ну а ваше ольгинские бредни о вашей якобы "свободе" оставьте в своих методичках в Украине на них наплевать.
показати весь коментар
01.11.2021 19:25 Відповісти
Успокойтесь, а то, не дай Бог,дерьмом своим захлебнетесь. Ольгинских оно разоблачает, сидя на зарплате у международного жулика и бандита. Вся эта суета с зеленой мразью и была создана для обеспечения каломойше убежища от уголовных преследований в половине цивилизованного Мира. И то, шо пропагандон на зарплате аж из порток с онучами выпрыгивает, защищая эту мразоту( в деле которой есть и с десяток трупов, кстати) - очень показательно. Для вас каломойшины гривни не пахнут, как не пахли и срублишки для Косоворотьки, когда он за них вел анти-Украинскую пропаганду.
показати весь коментар
01.11.2021 19:35 Відповісти
Ты сам то понял что смолол? Когда это США уголовно преследовали того же Коломойского? Они даже въезд к себе ему запретили. Так что не захлебнись Ольгинская Америка.
показати весь коментар
02.11.2021 06:56 Відповісти
вони обирають за вказiвкою а нe власним вибором
показати весь коментар
31.10.2021 15:00 Відповісти
Кто они?
показати весь коментар
31.10.2021 15:08 Відповісти
хто, хто - стадо
показати весь коментар
31.10.2021 15:25 Відповісти
Там про выборы в статье, прочтите.
показати весь коментар
31.10.2021 15:29 Відповісти
а якже, читав, там написано про стадо на виборах
показати весь коментар
31.10.2021 18:01 Відповісти
Да понятно царя вам надо, что б без выборов.
показати весь коментар
31.10.2021 18:43 Відповісти
От давай ти хоча б чего то навчишся правильно писати, а потім уже цікавитимешся такими складними для твого мозку речами, як виборчий процес...
показати весь коментар
31.10.2021 15:45 Відповісти
Ну если у вас выборный процесс связан с правописанием, то поняно почему вы не можете понять о чем идет речь в статье.
показати весь коментар
31.10.2021 15:47 Відповісти
А от цікаво, яке у тебе утворення? Просто для інтересу скажи...
показати весь коментар
31.10.2021 19:25 Відповісти
Мне уже нравится что ольгинские троли пытаются самостоятельно, а не через переводчика українською что то писать. Просто для интереса у вас за это надбавка? Уже попадались на трудностях перевода?
показати весь коментар
31.10.2021 19:39 Відповісти
Ні, просто, судячи з усього, в тебе саме утворення... В голові, причому!
показати весь коментар
31.10.2021 19:41 Відповісти
Ага ваш диагноз не интересует. А вас тролей всегда по хамству и коментам мимо темы узнать можно.
показати весь коментар
31.10.2021 19:42 Відповісти
КомМентам, тролей виділяється комами... Мій діагноз - ботанство Жаль, наразі у владі мало людей з таким діагнозом!
показати весь коментар
31.10.2021 19:44 Відповісти
Верю что доплату за правописание вы получаете за коменты на любом языке. В тему только писать почему у вас не получается? Работа такая?
показати весь коментар
31.10.2021 19:47 Відповісти
В тему - будь ласка, зелені безродні космополіти фальсифікують вибори у Черкаській області. Від такої влади поховані на Черкащині Шевченко, Хмельницький, Залізняк із Гонтою в могилах мабуть вертяться!
показати весь коментар
31.10.2021 19:54 Відповісти
Ага из пустого места раздули скандал. Список кто то носил по улице а другой из той же компании это увидел как бы и понеслось по интернету, такими же и из той же лавочки. Но реально пока только в харьковские чудят, до административных и уголовных делов.
показати весь коментар
31.10.2021 20:03 Відповісти
знаєш, я щоразу в подібних суперечках переконуюсь, що суперечки з заметодиченими 73/43%зебілами є даремними і мають з нашого боку закінчувати відсилом їх на орган та спамом їх висерів.
показати весь коментар
31.10.2021 15:51 Відповісти
Наочний приклад реалізаці так званої "сітки" в день голосування.
показати весь коментар
31.10.2021 15:52 Відповісти
гарні люди допомагали обрати депутатів від дійсно народної партії - "Слуга народу".
13,5млн розумних обрали зе! хіба народ може помилятися? то якого біса заважали.
чи може 73 - це не народ? а величезна ракова пухлина дурнів на тілі країни?
показати весь коментар
31.10.2021 16:21 Відповісти
Ясно что СН сделают всё, чтобы как можно больше людей проголосовали за их представителей. У них карт-бланш от Зели. Ничего им не будет о продажных правохранителей.
показати весь коментар
31.10.2021 16:41 Відповісти
 
 