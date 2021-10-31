На довиборах на Черкащині виявлено "смотрящих" за голосуванням зі списками виборців, - "Чесно". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У місті Золотоноша Черкаської області виявили жінку, яка на виході з дільниці № 710880, відзначала виборців, які вже проголосували.

У списку відстежується системне написання часу голосування виборців та позначки "захворів". У ньому вказані прізвища, імена та по батькові виборців, їх телефони. На місце інциденту викликали поліцію.

"Ми зафіксували людей, які стояли біля школи зі списками. І контролювали виборців, які заходили і виходили, хто проголосував за Войцехівського (прим. Руху ЧЕСНО - кандидат від "Слуги народу" ). Щас женщіна дає показанія. Розказує, що в кінці должна буть оплата, вона контролює людей. . Коштів у неї не було. Я викликала (поліцію - прим. ред.)", - розказала очевидиця Оксана Гіщин.

Також у сусідньому населеному пункті Деньги громадяни зняли на відео депутата селищної ради та колишнього голову громади Ларису Головань.

Вона сиділа на лавці й приховувала списки, дуже схожі за оформленням на ті, що виявили в Золотоноші. Списки мають таке ж форматування та сіру смужку вгорі.

