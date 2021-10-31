Корнієнко прибув на виборчу дільницю в Херсоні разом із кандидатом від "Слуги народу" Козирем. ФОТО

Перший віцеспікер парламенту та голова партії "Слуга Народу" Олександр Корнієнко прибув на виборчу дільницю в Херсоні. Він відвідав приміщення ОВК №184 разом із депутатом-"слугою" Роксоланою Підласою та кандидатом у депутати від "Слуги народу" Сергієм Козирем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на громадянську мережу ОПОРА.





За даними "Дзеркала тижня", рух "ЧЕСНО" отримав коментар у першого заступника голови Верховної Ради Корнієнка про статус перебування в приміщенні ОВК №184. Він зазначив, що перебував там у статусі народного депутата, що нібито не заборонено законом.