Корнієнко прибув на виборчу дільницю в Херсоні разом із кандидатом від "Слуги народу" Козирем. ФОТО

Перший віцеспікер парламенту та голова партії "Слуга Народу" Олександр Корнієнко прибув на виборчу дільницю в Херсоні. Він відвідав приміщення ОВК №184 разом із депутатом-"слугою" Роксоланою Підласою та кандидатом у депутати від "Слуги народу" Сергієм Козирем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на громадянську мережу ОПОРА.

За даними "Дзеркала тижня", рух "ЧЕСНО" отримав коментар у першого заступника голови Верховної Ради Корнієнка про статус перебування в приміщенні ОВК №184. Він зазначив, що перебував там у статусі народного депутата, що нібито не заборонено законом.

Херсон (3625) дострокові вибори (128) Корнієнко Олександр (666) Підласа Роксолана (69) Козир Сергій (14)
***** зелені...
31.10.2021 15:14 Відповісти
Виборча агітація в день виборів заборонена, треба притягувати до відповідальності.
31.10.2021 15:04 Відповісти
Выкиньте их с участка подсрачниками и сдайте в ментовку. Агитация запрещена в день голосования.
31.10.2021 15:12 Відповісти
Херсонщина завжди була найбільш промайданівська з південних областей. Побачимо реальні рейтинги політичних сил. Хто пролетить, влада чи опозиція?
31.10.2021 15:09 Відповісти
Там "должен" победить Козир. Намалюют сколько нужно в случае необходимости. Как было с Вирастюком.
31.10.2021 16:53 Відповісти
Ну он в ОВК, до 20 он ни на что повлиять там не может))) А вот на ДВК, это еще вопрос агитация или антиагитация)))
31.10.2021 16:53 Відповісти
С конфискацией всего Майна заныканного в офшорах ,МЕГАВОРЮГ Какламойского ! Корниенко ,наглейшее ПОЗОРИЩЕ толстопузое приехал своих «корабельных «************ контролировать
31.10.2021 17:08 Відповісти
Що не депутат від СН, так обов'язково козир. Наче такого раніше не помічали, чи братва з 90-х рушила вирішувати долю України?
31.10.2021 15:08 Відповісти
Ще мінус голоси слузі блазня, шкода що велюрового колю не відправили.
31.10.2021 15:10 Відповісти
в статусі народного депутата перебувати на виборчій дільниці ЗАБОРОНЕНО!
31.10.2021 15:35 Відповісти
ДВК і її голова, які допустили сторонню особу в приміщення для голосування - підлягають негайному переформатуванню
31.10.2021 15:36 Відповісти
Раз хохол-холуй корниенко прибежал на цырлах нв эт.от участок, значит козырь криминальный авторитет
31.10.2021 16:05 Відповісти
козырный"вирастюк" поехал на службу в Херсон
31.10.2021 20:49 Відповісти
Два дебила, это сила, две зелёные гадины...
02.11.2021 09:17 Відповісти
 
 