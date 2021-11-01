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Новини Фото ДТП
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Чотири людини, зокрема троє дітей, загинули внаслідок зіткнення легковика з вантажівкою на Кіровоградщині, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Чотири особи, зокрема троє дітей, загинули в ДТП у ніч на понеділок на автодорозі Н-23 "Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя" поблизу с. Новошевченкове Кропивницького району (Кіровоградська обл.)

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

"1 листопада о 01:05 на автодорозі Н-23 "Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя" поблизу с. Новошевченкове Кропивницького району сталося зіткнення легкового та вантажного автомобілів, внаслідок чого загинуло 4 особи, з них 3 дитини (2005, 2009 та 2010 р.н.)", – йдеться в повідомленні.

Наголошується, що для деблокування тіл загиблих від ДСНС залучалося 4 особи та 1 одиниця техніки.

Чотири людини, зокрема троє дітей, загинули внаслідок зіткнення легковика з вантажівкою на Кіровоградщині, - ДСНС 01

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Водночас у поліції повідомили, що ДТП сталася 1 листопада цього року о 00:10 на автодорозі Кропивницький-Кривий Ріг-Запоріжжя (територія Долинського територіального товариства). За попередніми даними, водій автомобіля КІА Sportage під час здійснення маневру обгону транспортного засобу, що рухався попереду, допустив виїзд на зустрічну смугу з подальшим зіткненням з вантажівкою Renault.

Чотири людини, зокрема троє дітей, загинули внаслідок зіткнення легковика з вантажівкою на Кіровоградщині, - ДСНС 02

Внаслідок пригоди 46-річний водій КІА та троє неповнолітніх пасажирів віком 12, 14 та 16 років загинули на місці події.

Особи загиблих встановлено. Усі вони мешканці Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Чотири людини, зокрема троє дітей, загинули внаслідок зіткнення легковика з вантажівкою на Кіровоградщині, - ДСНС 03
Фото: сайт cbn

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами". Обставини ДТП встановлюють слідчі.

Автор: 

ДТП (4495) ДСНС (5192) Кіровоградська область (586)


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Топ коментарі
+7
это ужасно. соболезную родным и близким. попрошу всех водителей, начать хоть немножко думать...
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01.11.2021 08:20 Відповісти
+6
Боже, який жах(
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01.11.2021 08:16 Відповісти
+4
интересно за рулем был мужик или женщина ночью на трассе вот же жадность и тупость сейчас перепады температур туман дымка морось перепады температур вплоть до заморозков на земле дорожном полотне постоянные фары ослепление глаз усталость зрения внимания рефлексов... утрата ориентиров... может виновен грузовик и все одно детям в таком возрасте пора спать..15-16 лет... 12-13 лет и 10-11 лет как то рано им ДЕТЯМ было умирать ...а кто -то решил за детей... СОБОЛЕЗНОВАНИЯ....
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01.11.2021 08:53 Відповісти
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Боже, який жах(
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01.11.2021 08:16 Відповісти
это ужасно. соболезную родным и близким. попрошу всех водителей, начать хоть немножко думать...
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01.11.2021 08:20 Відповісти
Нічого не відомо про причини трагедії. Хоча в 99 випадків до трагедій призводить те, що водії не думають, як ви кажете
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01.11.2021 08:40 Відповісти
интересно за рулем был мужик или женщина ночью на трассе вот же жадность и тупость сейчас перепады температур туман дымка морось перепады температур вплоть до заморозков на земле дорожном полотне постоянные фары ослепление глаз усталость зрения внимания рефлексов... утрата ориентиров... может виновен грузовик и все одно детям в таком возрасте пора спать..15-16 лет... 12-13 лет и 10-11 лет как то рано им ДЕТЯМ было умирать ...а кто -то решил за детей... СОБОЛЕЗНОВАНИЯ....
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01.11.2021 08:53 Відповісти
причин відома, хтось з водіїв винен. і головне не причина а дуже жахливий результат. когось з батьків там не було. і йому чи їй чи їм з цим жити все життя
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01.11.2021 12:31 Відповісти
😥
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01.11.2021 14:29 Відповісти
успели????!!!........
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01.11.2021 08:27 Відповісти
Коли вже це жахіття припинится жодного дня без смертельних ДТП?, якщо вже самі такі дурні подумайте за дітей ,може треба щось міняти в цій краіні не може так далі тривати ,поліція самоусунулась від будь якого контролю на дорогах.
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01.11.2021 08:45 Відповісти
Частая инфа об авариях на дорогах шобы слукавить, шо на фронте - меньше потерь.
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01.11.2021 09:05 Відповісти
Давно пора ввести правило проверки ВСЕХ водителей - нарушителей ПДД - на алкоголь и наркотики, причём без всякого права на отказ от освидетельствования.
Не хочет добровольно - привезти в участок, зафиксировать ремнями на кровати, как крысу в лаборатории, и взять принудительно кровь на анализ.
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01.11.2021 09:31 Відповісти
Не дуже приємно бачити таки новини з ранку під горнятко кави... Люди, у нас дороги жахливі, розмітки немає, не літайте. Життя вартує більше, ніж 30-40 хвилин втраченого часу. І памок безпеки - це не аксесуар, він рятує життя.
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01.11.2021 09:31 Відповісти
Велика швидкість - наслідок гарних доріг... В Україні дійсно за останній час багато доріг відремонтовано! Це палиця о двох кінцях... Безпечність водія - і такі трагічні наслідки...
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01.11.2021 10:06 Відповісти
Гарні дороги, це не тільки рівний асфальт. Це розмітка, відбійники, знаки, паркувальні майданчики, камери фіксації швидкості та... - інші, адекватні учасники дорожнього руху. За цими параметрами дороги в Україні ще так собі.
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01.11.2021 10:13 Відповісти
Якраз на цій дорозі уже є все Вами перераховане, можливо, хіба що крім камер фіксації. Так от - із особистих спостережень: останнім часом, в силу певних причин, мені досить часто доводиться пересуватися цією дорогою саме темної пори доби. Їжджу начебто й не повільно - 90 - 100, інколи, коли відсутній зустрічний транспорт, можу й до 110 собі дозволити. При цьому, такі "гонщики" по кілька разів за кожну поїздку мене обходять "як стоячого". Як правило, переважно з номерами серії АЕ, тобто з дніпровською реєстрацією. Тож якими б чудовими не були дороги, а головна причина трагедій - наш менталітет, який просто високими штрафами не виправити. Тут потрібно придумувати щось дієвіше.
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01.11.2021 10:38 Відповісти
вот дятел ублюдок
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01.11.2021 17:45 Відповісти
 
 