Чотири людини, зокрема троє дітей, загинули внаслідок зіткнення легковика з вантажівкою на Кіровоградщині, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Чотири особи, зокрема троє дітей, загинули в ДТП у ніч на понеділок на автодорозі Н-23 "Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя" поблизу с. Новошевченкове Кропивницького району (Кіровоградська обл.)

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

"1 листопада о 01:05 на автодорозі Н-23 "Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя" поблизу с. Новошевченкове Кропивницького району сталося зіткнення легкового та вантажного автомобілів, внаслідок чого загинуло 4 особи, з них 3 дитини (2005, 2009 та 2010 р.н.)", – йдеться в повідомленні.

Наголошується, що для деблокування тіл загиблих від ДСНС залучалося 4 особи та 1 одиниця техніки.

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Водночас у поліції повідомили, що ДТП сталася 1 листопада цього року о 00:10 на автодорозі Кропивницький-Кривий Ріг-Запоріжжя (територія Долинського територіального товариства). За попередніми даними, водій автомобіля КІА Sportage під час здійснення маневру обгону транспортного засобу, що рухався попереду, допустив виїзд на зустрічну смугу з подальшим зіткненням з вантажівкою Renault.

Внаслідок пригоди 46-річний водій КІА та троє неповнолітніх пасажирів віком 12, 14 та 16 років загинули на місці події.

Особи загиблих встановлено. Усі вони мешканці Кривого Рогу Дніпропетровської області.



Фото: сайт cbn

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами". Обставини ДТП встановлюють слідчі.