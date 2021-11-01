"За Батьку!": у Мінську на загальний огляд виставили автомат Лукашенка, з яким він бігав під час протестів у Білорусі. ФОТОрепортаж

У Палаці незалежності Білорусі представили нову експозицію, присвячену подіям, що відбулися в Мінську після президентських виборів у серпні 2020 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram-канал "Пул Первого".

На опублікованих знімках представлена ​​картина з фрагментом подій 23 серпня, на якій зображено "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, з автоматом у руках разом із молодшим сином Миколою навпроти Палацу незалежності. Сам автомат, форма та символ ОМОНу, прапор країни з написом "За Батьку" також стали музейним експонатом.

Картину в центрі експозиції подарували Лукашенку співробітники служби безпеки, а намалювала її дочка одного з них. За словами речниці Лукашенка Наталії Ейсмонт, дівчина працювала над цією картиною приблизно пів року.

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1 вересня Лукашенко розповів, що у день народження він отримав картину. Говорячи про сюжет, він зазначив, що на полотні показано важливий момент, коли він "бігав з Колею з автоматом". Також він зазначав, що готовий захищати Білорусь "з автоматом у руках".