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Новини Фото Революція в Білорусі
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"За Батьку!": у Мінську на загальний огляд виставили автомат Лукашенка, з яким він бігав під час протестів у Білорусі. ФОТОрепортаж

У Палаці незалежності Білорусі представили нову експозицію, присвячену подіям, що відбулися в Мінську після президентських виборів у серпні 2020 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram-канал "Пул Первого".

На опублікованих знімках представлена ​​картина з фрагментом подій 23 серпня, на якій зображено "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, з автоматом у руках разом із молодшим сином Миколою навпроти Палацу незалежності. Сам автомат, форма та символ ОМОНу, прапор країни з написом "За Батьку" також стали музейним експонатом.

За Батьку!: у Мінську на загальний огляд виставили автомат Лукашенка, з яким він бігав під час протестів у Білорусі 01

Картину в центрі експозиції подарували Лукашенку співробітники служби безпеки, а намалювала її дочка одного з них. За словами речниці Лукашенка Наталії Ейсмонт, дівчина працювала над цією картиною приблизно пів року.

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За Батьку!: у Мінську на загальний огляд виставили автомат Лукашенка, з яким він бігав під час протестів у Білорусі 02

1 вересня Лукашенко розповів, що у день народження він отримав картину. Говорячи про сюжет, він зазначив, що на полотні показано важливий момент, коли він "бігав з Колею з автоматом". Також він зазначав, що готовий захищати Білорусь "з автоматом у руках".

Автор: 

Білорусь (7987) Лукашенко Олександр (2668)


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Топ коментарі
+25
Старый обмудок окончательно сбрендил.
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01.11.2021 09:18 Відповісти
+17
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01.11.2021 09:33 Відповісти
+15
Полный идиот. Санитары, ловите сумасшедшего!
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01.11.2021 09:22 Відповісти
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Старый обмудок окончательно сбрендил.
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01.11.2021 09:18 Відповісти
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01.11.2021 09:29 Відповісти
Лопату выставите,на которую жопой его,оденут...
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01.11.2021 10:47 Відповісти
альенде фуев
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01.11.2021 11:26 Відповісти
А, если бы он бегал в женском белье, тоже выставили бы?
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01.11.2021 09:19 Відповісти
Это завтра выставят. Труселя обгаженные Лукой. И население чумного барака с вывеской "Белоруссия" будет на них молиться, как совки молились на носки чЛенина.
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01.11.2021 09:27 Відповісти
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01.11.2021 12:45 Відповісти
УЖЕ выставили!
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01.11.2021 13:23 Відповісти
Почему с магазином?
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01.11.2021 09:19 Відповісти
Умные люди подсказали.
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01.11.2021 10:48 Відповісти
Хе-хе.

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01.11.2021 09:20 Відповісти
Дурдом "Солнышко".
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01.11.2021 09:21 Відповісти
Подштанники ещё выложите, желательно нестиранные. Если уж тыкать этим миролюбивым змагарам в лицо, то так, чтобы стало совсем доходчиво.
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01.11.2021 09:22 Відповісти
Собственно, на том этапе, Лука не знал с чем ему бегать.

Это чуть позже оказалось, что змагарам просто звиздюлины надо выдать и они успокоятся.
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01.11.2021 09:23 Відповісти
Риторика точь-в-точь как у кацапов. Полное непонимание значения слова.
Если что, змагар никогда не станет бегать с цветами и шариками, априори.
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01.11.2021 15:43 Відповісти
А кто у вас там бегал?Становились на скамеечки, перед этим сняв обувь, и только единственный айтишник с дробовиком что-то попытался сделать.
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01.11.2021 16:18 Відповісти
лошки и травоядные бегали. Не разбираетесь - не пишите.

Кстати, на скамеечки, снимая обувь, они становились не из-за боязни, а из-за того, что у нас не принято с*ать там, где живёшь. Довольно показательна ваша фиксация именно на этом эпизоде.
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01.11.2021 19:03 Відповісти
Так это делало подавляющее большинство населения. Значит, согласно написанному вами же, большинство беларусов и есть "лошки" и "травоядные". Причём именно это большинство проголосовало против луки, но слилось, не будучи готовым к дальнейшим действиям. Вот и живите далее как прикажет ваш колхозник.
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01.11.2021 19:10 Відповісти
Да, так и есть. Большинство хатаскрайники.
У вас дурная манера экстраполировать одно или несколько свойств части людей на абсолютно всех. С точно таким же успехом можно, например, утверждать, что в 14 и 15 подавляющее большинство ваших сограждан косили от мобилизации и предпочитали кричать ПТН ПНХ где-нибудь подальше от фронта, желательно заграницей. Ну или ещё что-нибудь в этом роде.
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02.11.2021 01:23 Відповісти
Так ведь у вас даже активное меньшинство не смогло ничего сделать (в отличие от той же Украины или Киргизии). Ровно точно так же, как в любых действиях, касающихся общества в целом, всегда участвует меньшинство, тут даже не мои дурные манеры виноваты, а простая констатация факта.
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02.11.2021 09:49 Відповісти
Каким образом 5 тысяч человек на всю страну могут победить 20-30 тысяч вооружённых мусоров?

в Пинске, например, полешуки за 40 минут вынесли мусор в рукопашную, после чего из Минска на вертушках прилетел спЫцназ и открыл огонь по людям.

Дохера людей было на Майдане 18-20 февраля, когда шёл ******** и людей убивали пачками? Так ото ж.

Терпилы ли большинство белорусов? Однозначно да. Мне стыдно за таких людей.
Все ли белорусы терпилы? Конечно нет. Будет ли ещё шанс вынести таракана? Несомненно. После тщательной подготовки.
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02.11.2021 16:57 Відповісти
Ну, не 20-30 тысяч силовиков у луки было, а поменьше. Второе, на том же Майдане тоже не было большого числа людей на баррикадах. Третье, динамика протеста должна была была нарастать (лука просто банально замучился бы отправлять силовиков туда-сюда, да и они бы замучались бы), а не вот это вот раз в неделю.
Шанс у вас ещё будет (надеюсь), но подготовки лука вам не даст (это уж точно).
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02.11.2021 17:51 Відповісти
Мы до деталей знаем, сколько и чего у них было и есть. Не имея организации и организованности, вынести хорошо организованного и вооружённого противника невозможно. Если бы всё решалось исключительно в рукопашных схватках...
я хорошо помню, сколько людей было на Майдане в январе (так как сам был среди них, пусть всего 2 дня и 3 ночи), и сколько 18-20. Психология большинства людей такова, что очень немногие готовы рисковать своей жизнью, находясь под обстрелом да ещё и без оружия, без возможности ответить огнём.

По третьему пункту полностью согласен. К счастью, тараканщина не всесильна, продолжение будет.
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02.11.2021 18:59 Відповісти
Ну, значит пока у вас там массово психология не поменяется-ничего не измениться, что с организацией, что без таковой (вставание на скамейки, предварительно снявши обувь, ибо воспитание, я сюда не отношу-украинцы во время революции тоже не грабили магазинов, не мародерствовали и т.д, так что воспитаны не хуже). Ну, а если активное меньшинство (поддержанное пассивным большинством) оказалось не готово к тому, что надо сделать что-то большее, чем лозунги и стояние на скамеечках-значит большинство всё устраивает (ну, а недовольных лука отлавливает по одному и вот это всё. Впрочем недовольные есть в любом обществе). Не созрели вы, как не прискорбно это звучит.
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02.11.2021 19:10 Відповісти
Так, да не совсем. в Беларуси уже 20 лет нет вообще никакой организованности, всё разгромлено.

В отличие от Украины, где даже во времена овоща можно было под видом охотничьего карабина купить хоть крупнокалиберную снайперскую винтовку, а военно-патриотические организации (Тризуб, УНСО, Патриот Украины) действовали и готовились многие годы. Почувствуй разницу, как говорится.

Ну и самое главное, что абсолютное большинство украинцев не учитывает при рассуждениях (это нормально, для меня до 2014 Украина была terra incognita): отличия в менталитете. Мы имеем много общего, но ещё больше разного. Фиксация на снятых тапках тому ярчайшее подтверждение. Это не хорошо и не плохо, просто как есть.
Пинский вынос 9 числа и баррикады в Минске 10-11 (ютуб в помощь) это отнюдь не цветы и шарики. Пассионарии за пленное большинство не отвечают, попрошу без обобщений.
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02.11.2021 19:25 Відповісти
Если бы пинский вынос состоялся примерно в одно и то же время, но хоть как-то равномерно по областям, то тут кирдык бы луке был: сколько бы не было ОМОНа и прочей братии, а в сотню мест сразу не успеешь. Касательно организованности: когда турнули Чаушеску у них там вообще была компартия, со спецслужбами, сексотами, тотальный контроль над сми и прочая. И не помогло, ибо сложилось так, что общество в целом дошло до стадии перемен.
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02.11.2021 19:30 Відповісти
Да, именно так. Полешуки красавцы, до двух не считали. Как только поняли, что их разводят и просто тянут время до подхода подкрепления из других н.п., сразу вынесли мусор, наглухо. Повырывали у них щиты, дубинки, шлемы. Была даже идея загнать остатки мусора на мост и сбросить их в реку))
в Румынии к тому времени уже несколько лет регулярно отключали подачу электроэнергии, продукты и товары продавали по талонам, там нищета адская была. Всё-таки в лукалэнде многим пока ещё есть что терять. Таким как мы подобное сложно понять, но как есть... Не понимаю, как можно спокойно жить, когда творится дичь...
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03.11.2021 05:12 Відповісти
Т.е. нет у вас змагарей.

Или рассосались в процессе получения звездюлей.
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02.11.2021 01:11 Відповісти
Змагары есть, но нас мало. Змагарей на три порядка больше.
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02.11.2021 01:20 Відповісти
Скоро буде нова Північна Корея тільки з бульбою.
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01.11.2021 09:22 Відповісти
У білорусів був шанс. Але - "Ми не Майдан, ми з квітами, Росія допоможе". Тепер вже точно прийдеться чекати смерті фюрера. Найближчим часом нічого не буде хорошого у них.
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01.11.2021 10:45 Відповісти
Полный идиот. Санитары, ловите сумасшедшего!
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01.11.2021 09:22 Відповісти
Канешно странно шо у белорусов теперь латиноамериканский диктатор, кровожадный и наглухо тупорылый.
Я отето когда начинаю грустить шо у нас президент дегенерат - вспоминаю рашку, Белорусь - и как-то легче на душе.
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01.11.2021 09:23 Відповісти
ЗЕ до этого буквально один шаг. Без полной узурпации ему власть не удержать.
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01.11.2021 09:25 Відповісти
Та не будет никакой узурпации, Украиной исторически невозможно авторитарно управлять, гетьмана в гамно макнуть ето у нас любимый спорт.
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01.11.2021 09:27 Відповісти
70 лет советской власти и Голодомор. По-моему, очень даже не плохо получалось управлять.

Причем так неплохо, что до сих пор куча народу по совку скучает.
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01.11.2021 09:33 Відповісти
Для етого надо убить 10 - 15% населения.
Сейчас ето будет очень проблемно и закончится плохо для убивателей.
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01.11.2021 09:56 Відповісти
Еще раз.

Третий год потихоньку выпиливают именно самых активных украинцев, как на фронте, так и в тылу. И всем все норм.
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01.11.2021 13:30 Відповісти
ЗЕ уже на третий год пошел. Где мокатели?
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01.11.2021 09:34 Відповісти
Мокатели появятся если зеля переступит красную линию как Бандюкович.
Пока шо есть токо шататели, но шатать у них не очень выходит.
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01.11.2021 09:55 Відповісти
ЗЕ ее уже переступил много раз, начиная с антиконституционных решений и, заканчивая гоизменой и отмыванием ворованных денег Коломойского в офшорах.
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01.11.2021 13:31 Відповісти
Та хрін редьки не солодше!
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01.11.2021 09:25 Відповісти
Невипрані труси ще б виставили.
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01.11.2021 09:23 Відповісти
Гэта сёння аўтаматычная вінтоўка, а заўтра выставяць ношчаныя і нетыранныя трусы Лукі, у якія ён наваліў, і беларусы будуць на іх маліцца і цалаваць у экстазе. Мойша, дакладней Мойра, у вас не краіна, а чумны барак узначалены калгасным фюрэрам і набіты дэбіламі.
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01.11.2021 09:24 Відповісти
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01.11.2021 09:33 Відповісти
болотные идиоты.
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01.11.2021 09:25 Відповісти
******* ! правильно будєт
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01.11.2021 09:27 Відповісти
С ударением на последнюю букву "О".
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01.11.2021 09:28 Відповісти
Пора строить Мавзолей. И провозглашать правящую династию Лукашенков. ( конечно если Рашу это устроит) Ну а почему примеров масса Кимы в Северной Корее, Ассады в Сирии...
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01.11.2021 09:28 Відповісти
совсем подлизуны батьки с глузду съехали.. а кепку и трусы в которых он бегал чаво не выставили? трусы видать грязные стали тогда)))))))))
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01.11.2021 09:28 Відповісти
Не Беларусь он защищает с автоматом,а свою власть,нагретое кресло и награбленное!
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01.11.2021 09:28 Відповісти
батькой цю підстилку кремля називає себе виключно він сам та проросійська преса з російськими власниками. Вільні білоруси його називають кремлівська підстилка.
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01.11.2021 09:29 Відповісти
даже корейский жирный пончик не додумался до чучхабада
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01.11.2021 09:33 Відповісти
у экспозиции есть потенциал . можно грязное белье выставить . остатки жизнедеятельности . тарелки с объедками и комки использованной туалетной бумаги разложить
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01.11.2021 09:37 Відповісти
А где кирпичи который Самозванец 3% наложил в штаны когда вся страна вышла на протесты?
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01.11.2021 09:39 Відповісти
Vsiu stranu ugrobil,prevratil gulag vot vse ego uspexi
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01.11.2021 09:54 Відповісти
Лука конечно идиот,только вот у нас имеются фанаты этого мудака,которые в открытую восхищаются им и его методами фальсификаций и подавления и которые занимают должности на уровне глав комитетов в верхзраде.
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01.11.2021 09:55 Відповісти
китель есть, а почему обосраные штаны не показали, или он до сих пор в них ходит?
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01.11.2021 09:57 Відповісти
Черная метка диктаторам, позировавшим с автоматом.
Альенде, Чили. Расстрелян в перестрелке с солдатами чилийской армии.
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01.11.2021 10:04 Відповісти
Саддам Хусейн, Ирак. Повешан, после свержения.
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01.11.2021 10:05 Відповісти
Муамар Каддафи, Ливия.
До последнего боролся за власть, демонстрировал свою решимость с калашниковым в руках, приказывая армии стрелять в собственных граждан, однако погиб очень жестокой смертью с надругательством (воткнули черенок от сапёрной лопатки в задницу)
Труп был выставлен на всеобщее обозрение в овощехранлище города Мисурата. Затем труп сожжён и пепел развеяли в пустыне Сахара.
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01.11.2021 10:11 Відповісти
Вам то повезло с президентом, он вас не ругает и палкой не бьет.
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01.11.2021 10:20 Відповісти
Янукович не ругал и палкой не бил? И головы не отрезал и БТРом барикады не давил?
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01.11.2021 12:07 Відповісти
в Беларуси нет президента. есть вконец о*уевший самозванец из колхоза, силой удерживающий пост президента.
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01.11.2021 15:46 Відповісти
Підтекст цього такий - весь білоруський антилукашенківський рух теж вже можна здавати в музей...
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01.11.2021 11:08 Відповісти
Когда уже эту мразоту повесят?
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01.11.2021 11:32 Відповісти
Я бы поставил на то, что он помрёт своей смертью от старости. А потом под шумок кто-то обидит русскоязычных в Белоруссии и её вернут домой. Если Лука не успеет сам всё слить.
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01.11.2021 12:08 Відповісти
 
 