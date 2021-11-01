Флагманський корабель Шостого флоту ВМС США прямує до Чорного моря для взаємодії із союзниками по НАТО
Флагманський корабель Шостого флоту Військово-морських сил Сполучених Штатів USS MountWhitney прямує до Чорного моря.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Шостого флоту ВМС США у соцмережі твітер.
"Флагман Шостого флоту USS MountWhitney (LCC 20) з персоналом Шостого Флоту та НАТО розпочав свій перехід на північ у Чорне море, де він працюватиме з нашими союзниками по НАТО та партнерами в регіоні", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+14 Мистер Икс #492862
показати весь коментар01.11.2021 10:21 Відповісти Посилання
+14 Роман с камнем
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+13 Роман с камнем
показати весь коментар01.11.2021 10:27 Відповісти Посилання
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за пів години половини Криму не стане.Не кізді!
Нам це на руку!
Так за СЛОНОМ толпы зевак ходили.
Отколе ни возьмись, навстречу Моська им.
Увидевши СЛОНА, ну на него метаться,
И лаять, и визжать, и рваться;
Ну так и лезет в драку с ним.
"Соседка, перестань срамиться,
- Ей Шавка говорит, - тебе ли со СЛОНОМ возиться?
Смотри, уж ты хрипишь, а он себе идет вперед
И лаю твоего совсем не примечает. -
"Эх, эх! - ей Моська отвечает, -
Вот то-то мне и духу придает,
Что я, совсем без драки,
Могу попасть в большие забияки.
Пускай же говорят собаки: "Ай, Моська! знать, она сильна, Что лает на СЛОНА!"
Догадайтесь, кто - СЛОН, а кто Моська.
«Слон и Моська» - басня И. А. Крылова, 1808 год.