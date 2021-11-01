Флагманський корабель Шостого флоту ВМС США прямує до Чорного моря для взаємодії із союзниками по НАТО

Флагманський корабель Шостого флоту Військово-морських сил Сполучених Штатів USS MountWhitney прямує до Чорного моря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Шостого флоту ВМС США у соцмережі твітер.

"Флагман Шостого флоту USS MountWhitney (LCC 20) з персоналом Шостого Флоту та НАТО розпочав свій перехід на північ у Чорне море, де він працюватиме з нашими союзниками по НАТО та партнерами в регіоні", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Чорноморський флот РФ почав стежити за діями есмінця USS Porter, який зайшов у Чорне море