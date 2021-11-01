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Флагманський корабель Шостого флоту ВМС США прямує до Чорного моря для взаємодії із союзниками по НАТО

Флагманський корабель Шостого флоту Військово-морських сил Сполучених Штатів USS MountWhitney прямує до Чорного моря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Шостого флоту ВМС США у соцмережі твітер.

"Флагман Шостого флоту USS MountWhitney (LCC 20) з персоналом Шостого Флоту та НАТО розпочав свій перехід на північ у Чорне море, де він працюватиме з нашими союзниками по НАТО та партнерами в регіоні", - йдеться в повідомленні.

Флагманський корабель Шостого флоту ВМС США прямує до Чорного моря для взаємодії із союзниками по НАТО 01

Також читайте: Чорноморський флот РФ почав стежити за діями есмінця USS Porter, який зайшов у Чорне море

Автор: 

корабель (1618) НАТО (6638) США (23613) Чорне море (1679)


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Топ коментарі
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НАТО в ХАТУ . ХАТУ в НАТО .
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01.11.2021 10:21 Відповісти
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01.11.2021 10:31 Відповісти
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01.11.2021 10:27 Відповісти
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НАТО в ХАТУ . ХАТУ в НАТО .
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01.11.2021 10:21 Відповісти
«Маунт Уитни» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. USS Mount Whitney (LCC/JCC 20)) - второй https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0_%C2%AB%D0%91%D0%BB%D1%8E_%D0%A0%D0%B8%D0%B4%D0%B6%C2%BB&action=edit&redlink=1 командный корабль типа «Блю Ридж» , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C флагманский корабль https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90 6-го флота США . Считается самым совершенным кораблём типа C4I - Командование, Контроль, Коммуникации, Компьютер и Информация. Он может передавать и принимать большие объемы защищенных данных в любую точку Земли через HF, UHF, VHF и SHF каналы связи. Эта технология позволяет командованию получать наиболее своевременную разведывательную и оперативную поддержку, доступную во флоте США.
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01.11.2021 10:30 Відповісти
В поточній напруженій ситуації такий корабель потрібно охороняти цілою ескадрою.
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01.11.2021 18:18 Відповісти
Грамотій! Цепй корабель сам себе охороняє так,що
за пів години половини Криму не стане.Не кізді!
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01.11.2021 20:34 Відповісти
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01.11.2021 10:27 Відповісти
Никогда Расмуссен такого не говорил, изначально фраза звучала примерно так: «Если арабы сложат оружие, больше не будет войны. Если Израиль сложит оружие, больше не будет Израиля», сказала это Голда Меир (четвёртый премьер-министр Израиля)
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01.11.2021 10:52 Відповісти
раз США голову стромляють без кулаків значить не бояться що мордор збіситься і вдарить. Отже і нам можна трохи заспокоїтись. А то ЗМІ взяли моду будь-які пересування орків вище роти подавати у ключі шок-контенту типу "ось ось орда нападе"
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01.11.2021 10:27 Відповісти
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01.11.2021 10:28 Відповісти
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01.11.2021 10:31 Відповісти
Возле Крыма поближе пусть пройдет. Вой с мокшанских болот пора прослушать)
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01.11.2021 10:29 Відповісти
Подрыв рашистско-неофашистских пердаков гарантирован
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01.11.2021 10:43 Відповісти
Мордорские долбо...утки снова получат приказ пролетать около американского флагмана, чтобы он в страхе уплыл в Средиземное море.
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01.11.2021 10:55 Відповісти
Окучивать вы можете только своими бутылками, на которых сидите
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01.11.2021 11:46 Відповісти
Нормальна практика для військових?!!! Для яких? Хто ще, крім тупих кацапів, відправляє імітувати бомбометання літаки без зброї? Нахіба взагалі цей цирк? Довести що на расєє ще лишились літаки, не всі впали?
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01.11.2021 15:39 Відповісти
Чим кацапи будуть більше доводити,тим більше будуть падати.
Нам це на руку!
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01.11.2021 20:38 Відповісти
А з приводу локаторів - смішно, поржав.
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01.11.2021 15:42 Відповісти
Разница в том,что у американцев это исключение из правил,а на орде аксиома (правило не требующее доказательств)
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01.11.2021 19:06 Відповісти
Тю,опять спам не открывается😭😭😭
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01.11.2021 11:26 Відповісти
Не помогло.Да и фиг с ним.Явно там блевотина коцапская.Странно.То открывается,то нет.Многие писали уже об этом.
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01.11.2021 11:39 Відповісти
Получается что только ты ее и можешь прочитать?Явно-глюк.
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01.11.2021 11:44 Відповісти
По роду службы читаешь? Тварь фсбешная, терпи, ***** копеечку заплотит
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01.11.2021 11:48 Відповісти
Ты полковая *****,) так тебе больше подходит))
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01.11.2021 14:03 Відповісти
С бутылки соскочило уже? Недоразвитое)) гомосек, а ну ка расскажи, вас в полковые только нетрадиционных берут?
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01.11.2021 14:05 Відповісти
россия стягивает войска на границу с украиной, а США стягивают передвижную ПРО на кораблях в черное море.В случае ракетного удара американцы собьют весь российский хлам в небе.
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01.11.2021 12:25 Відповісти
Вы разницу между ПВО и про не знаете? И чем и как НАТО будет сбивать этот хлам? Вы этот бред зачем пишите?
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01.11.2021 13:53 Відповісти
А когда он в последний раз заходил в Черное море?
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01.11.2021 12:37 Відповісти
ЖДЕМ В ОДЕССЕ!!!! Добро пожаловать!!!!
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01.11.2021 14:52 Відповісти
Видно пацаки что-то все-таки мутят на нашей границе ... Два боевых корабля и не самых слабых за неделю ...
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01.11.2021 15:37 Відповісти
Известно, что СЛОНЫ в диковинку у нас,

Так за СЛОНОМ толпы зевак ходили.

Отколе ни возьмись, навстречу Моська им.

Увидевши СЛОНА, ну на него метаться,

И лаять, и визжать, и рваться;

Ну так и лезет в драку с ним.

"Соседка, перестань срамиться,

- Ей Шавка говорит, - тебе ли со СЛОНОМ возиться?

Смотри, уж ты хрипишь, а он себе идет вперед

И лаю твоего совсем не примечает. -

"Эх, эх! - ей Моська отвечает, -

Вот то-то мне и духу придает,

Что я, совсем без драки,

Могу попасть в большие забияки.

Пускай же говорят собаки: "Ай, Моська! знать, она сильна, Что лает на СЛОНА!"

Догадайтесь, кто - СЛОН, а кто Моська.

«Слон и Моська» - басня И. А. Крылова, 1808 год.
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01.11.2021 17:08 Відповісти
враг моего врага-мой друг...
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01.11.2021 19:50 Відповісти
Классный фоторепортаж из одного фото!
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02.11.2021 09:13 Відповісти
Ждем истерику от старухи Витренко.
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02.11.2021 14:13 Відповісти
 
 