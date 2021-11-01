Поліцейські вилучили у 25-річного мешканця Київщини наркотики та психотропи на пів мільйона гривень: йому загрожує до 10 років в'язниці. ВІДЕО+ФОТО

Зловмисник збував "товар" через віртуальний наркомагазин, створений в одному з месенджерів. Під час обшуку у фігуранта виявили наркотичні речовини, схожі на кокаїн, канабіс, гашиш та МДМА. Правопорушнику загрожує до десяти років ув'язнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення пресслужби Нацполіції.

Як повідомляється, у ході реалізації оперативної інформації співробітники Солом’янського управління поліції спільно з оперативниками Департаменту боротьби з наркозлочинністю затримали 25-річного мешканця Київщини. Він налагодив збут наркотиків та психотропів на території міста Києва.

Як розповів начальник Солом’янського управління поліції Іван Жук, автівку чоловіка зупинили на вулиці Митрополита Василя Липківського та під час поверхневої перевірки виявили у нього згортки з, ймовірно, наркотичними речовинами - канабісом, кокаїном та пігулками МДМА:

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"Ми з’ясували, що правопорушник реалізовував заборонені речовини через месенджер та відправляв "товар" поштою. Окрім цього, під час невідкладного обшуку у помешканні фігуранта ми виявили та вилучили пакети з речовинами, схожими на кокаїн, канабіс та гашиш, а також накладні поштових відділень, електронні ваги та гроші в іноземній та національній валюті, отримані за продаж наркотиків. За цінами "чорного" ринку вартість вилучених засобів складає близько 500 тисяч гривень".

Речові докази слідчі вилучили та направили на проведення відповідних експертиз, а чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України для встановлення обставин злочину





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"За процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури ми повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину, передбаченому частиною другою статті 307 Кримінального кодексу України, - незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, та направили клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу. Чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна", - додав Жук.