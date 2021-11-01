Окупанти затримали 19 кримських татар біля "суду" у Сімферополі: серед них 7 жінок та двоє журналістів. СПИСОК+ФОТОрепортаж

Біля будівлі "Кримського гарнізонного військового суду" в окупованому Сімферополі, де сьогодні по відеозв'язку з військовим "судом" у Власисі розглядається апеляція у справі Червоногвардійської групи "Хізб ут-Тахрір", знову пройшли масові затримання слухачів з числа кримських татар.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Кримську солідарність", російські силовики везуть затриманих до 3-го відділу поліції "Центральний" Управління МВС Росії містом Сімферополя.

Кореспондент "Кримської солідарності" також є серед затриманих.

Повідомляється, що люди були зовні будівлі "Кримського гарнізонного військового суду", очікуючи на результати судового засідання у справі Червоногвардійської групи "Хізб ут-Тахрір", учасникам якої - Абдулганієву, Абхаїрову та Емірусєїнову призначили десятки років тюремних термінів.

Незважаючи на наявність медичних масок та дотримання соціальної дистанції, поліція затримала групу кримських татар. Усіх посадили у заздалегідь підігнаний автобус. Наразі обмежено у свободі пересування 19 осіб, з них 7 жінок. В однієї з них зовні залишилася малолітня дитина – її забрала мати затриманої.

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Також було затримано представника ЗМІ - Куламета Ібраїмова з "Граней.ру". Він повідомив силовикам про наявність у нього редакційного завдання та посвідчення кореспондента. У відповідь на це один із російських силовиків відповів йому: "Проходьте, проходьте, ви теж затримані".

Один із слухачів Абдулмеджид Сейтумеров, відповідаючи на запитання кореспондента про мету відвідування "Кримського гарнізонного військового суду", в якому вже регулярно відбуваються затримання, прокоментував: "Ми приходимо, дотримуючись коронавірусних обмежень, і висловлюємо свою незгоду з тим, що на кримських тероризму. Нашим братам з "Червоногвардійської групи" дали величезні терміни за розмови про релігію, за інакодумство. Ми і далі висловлюватимемо свою незгоду мирним шляхом".

29 жовтня в окупованому Криму силовики затримали 29 кримських татар та двох журналістів біля будівлі "Кримського гарнізонного військового суду". Пізніше журналістів відпустили.

Раніше, 25 жовтня, російські силовики провели масові затримання кримських татар біля будівлі "Кримського гарнізонного військового суду" в окупованому Сімферополі, де проходила апеляція у справі "Червоногвардійської групи" шляхом відеозв'язку з Апеляційним військовим судом у Власисі.

До цього, 11 жовтня російські силовики розігнали десятки слухачів, які зібралися в масках та з дотриманням соціальної дистанції біля будівлі "Кримського гарнізонного військового суду" у Сімферополі на апеляційне засідання у справі "Червоногвардійської групи" у справі ут-Тахрір. Пізніше їм було винесено штрафи за організацію масового одночасного перебування громадян у громадських місцях, які спричинили порушення громадського порядку.

Учасників "Червоногвардійської групи" затримали 14 лютого 2019 року через зв'язок з ісламською політичною партією Хізб ут-Тахрір. 3 листопада 2020 року "Південний окружний військовий суд" засудив фігурантів справи "Червоногвардійської групи" Рустема Емірусєїнова до 17 років позбавлення волі, Ескендера Абдулганієва - до 12 років і Арсена Абхаїрова - до 13. Рішення було винесено судовою колегією у складі – Плиско Роман, Костін Ігор, Звягін Євген.

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СПИСОК ЗАДЕРЖАННЫХ:

Каралиев Сейт-Осман Владерович 2.06.1977

Меметов Дилявер Ремзиевич 16.08.1993

Алиев Ульвий Рустемович 16.04.1971

Умеров Аметхан Айдерович 08.08.1986

Сейдалиев Мустафа Айдерович 18.08.1990

Сейтумеров Абдулмеджит 27.08.1999

Якубов Эльдар Эскендерович 15.04.1980

Ниметулаев Ремзи Синаверович 14.10.1985

Мустафаев Сейдамет Энверович 18.06.1995

Сеталиев Нариман Сейтвелиевич 18.01.1984

Аметов Расим Руштиевич 26.01.1984

Ибраимов Куламет Энверович 9.01.1995

Зейнетдинова Зера Энверовна 15 ноября 1982

Бекирова Суваде Сейрановна 23.12.1989

Сейтумерова Пакизе Алишеровна 06.08.96

Неметуллаева Зарема Джаппаровна 05.02. 19 86

Ибраимова Зуляра Сеттаровна 27.05.2002

Якубова Сафие Эльдаровна 21.10.2004

Люманова Лиля Мансуровна 16.09.1987