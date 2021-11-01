Дорогу між сімома населеними пунктами відремонтували на Харківщині, - ОДА. ФОТОрепортаж

На Харківщині капітально відремонтували дорогу між населеними пунктами Ольхівської громади.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє Харківська ОДА.

Дорога, відома як "під'їзд до селища Елітне", об'єднує 7 населених пунктів, де мешкають 10 тисяч жителів ОТГ, та обласний центр. Дорогу збудували майже 40 років тому.

"Дорога була у тяжкому стані. У такому масштабі, як вона зроблена зараз (майже зроблена з нуля, капітально відремонтована), вона не робилася ніколи з часу її будівництва. Для громади це надзвичайно важливе питання", - розповів Ольхівський сільський голова Олександр Шмиголь.

Так, у межах президентської програми "Велике будівництво" відновили 13,5 км дороги.

"Це, власне, нова дорога. Адже замінено і основу, і покриття, повністю оновлено освітлення дороги, автопавільйони тощо. Загалом цього року в межах програми президента у Харківській області відновили 19 місцевих доріг", - голова Харківської ОДА Олександр Скакун.

Якість виконаних робіт контролює ДП "Дорякість". Гарантійний термін заснування дороги становить 10 років, верхнього шару покриття – 5 років.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що за ініційованою ним програмою "Велике будівництво" протягом 2021 року буде оновлено 6500 км автошляхів та 245 мостів.

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