Дорогу між сімома населеними пунктами відремонтували на Харківщині, - ОДА. ФОТОрепортаж
На Харківщині капітально відремонтували дорогу між населеними пунктами Ольхівської громади.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє Харківська ОДА.
Дорога, відома як "під'їзд до селища Елітне", об'єднує 7 населених пунктів, де мешкають 10 тисяч жителів ОТГ, та обласний центр. Дорогу збудували майже 40 років тому.
"Дорога була у тяжкому стані. У такому масштабі, як вона зроблена зараз (майже зроблена з нуля, капітально відремонтована), вона не робилася ніколи з часу її будівництва. Для громади це надзвичайно важливе питання", - розповів Ольхівський сільський голова Олександр Шмиголь.
Так, у межах президентської програми "Велике будівництво" відновили 13,5 км дороги.
"Це, власне, нова дорога. Адже замінено і основу, і покриття, повністю оновлено освітлення дороги, автопавільйони тощо. Загалом цього року в межах програми президента у Харківській області відновили 19 місцевих доріг", - голова Харківської ОДА Олександр Скакун.
Якість виконаних робіт контролює ДП "Дорякість". Гарантійний термін заснування дороги становить 10 років, верхнього шару покриття – 5 років.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що за ініційованою ним програмою "Велике будівництво" протягом 2021 року буде оновлено 6500 км автошляхів та 245 мостів.
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"между семью населёнными пунктами"
73% похоже не понимают различие между "СТРОЙКА" и "РЕМОНТ"
У Чернігівській обл., теж багато де зробили нормальні дороги.
Нормальні дороги- це як? Вважаєш, що смолянисто-чорна дорога, що коштує втричі дорожче від реальності- це благо?
P. S. путин-*****.
РФ- фашисская страна.
Кацап- мерзкое создание.
А щодо:"нормальне покриття, нічим не гірше ніж у Британії." Тверезим в Україні буваєш?
Краще поїду на Чернігівщину, відчую якість лівосторонніх Британських доріг.
Які "конкурси" ідіот, почитай що таке конкурс тупиця й не пиши маєчню.
А, наверное у них каждого по вертолету, а дорога то для лохов...
"Дорога була у тяжкому стані. У такому масштабі, як вона зроблена зараз (майже зроблена з нуля, капітально відремонтована...
Якість виконаних робіт контролює ДП "Дояркість". Гарантійний термін заснування дороги становить 10 років, верхнього шару покриття - 5 років.
Питання для ерудитів: "де на даному фото приЗе!більної дороги, знак "пішохідного переходу?""