УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8219 відвідувачів онлайн
Новини Фото
4 682 33

Дорогу між сімома населеними пунктами відремонтували на Харківщині, - ОДА. ФОТОрепортаж

На Харківщині капітально відремонтували дорогу між населеними пунктами Ольхівської громади.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє Харківська ОДА.

Дорога, відома як "під'їзд до селища Елітне", об'єднує 7 населених пунктів, де мешкають 10 тисяч жителів ОТГ, та обласний центр. Дорогу збудували майже 40 років тому.

"Дорога була у тяжкому стані. У такому масштабі, як вона зроблена зараз (майже зроблена з нуля, капітально відремонтована), вона не робилася ніколи з часу її будівництва. Для громади це надзвичайно важливе питання", - розповів Ольхівський сільський голова Олександр Шмиголь.

Так, у межах президентської програми "Велике будівництво" відновили 13,5 км дороги.

"Це, власне, нова дорога. Адже замінено і основу, і покриття, повністю оновлено освітлення дороги, автопавільйони тощо. Загалом цього року в межах програми президента у Харківській області відновили 19 місцевих доріг", - голова Харківської ОДА Олександр Скакун.

Якість виконаних робіт контролює ДП "Дорякість". Гарантійний термін заснування дороги становить 10 років, верхнього шару покриття – 5 років.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що за ініційованою ним програмою "Велике будівництво" протягом 2021 року буде оновлено 6500 км автошляхів та 245 мостів.

Також дивіться: На новій трасі Дніпро-Решетилівка зведуть близько 80 штучних споруд. ФОТО

Дорогу між сімома населеними пунктами відремонтували на Харківщині, - ОДА 01
Дорогу між сімома населеними пунктами відремонтували на Харківщині, - ОДА 02
Дорогу між сімома населеними пунктами відремонтували на Харківщині, - ОДА 03

Автор: 

дороги (3080) Харківщина (6054) Велике будівництво (742)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+5
а сколько бабла украли?
показати весь коментар
01.11.2021 12:31 Відповісти
+4
"поміж сіма населених пунктів"

"между семью населёнными пунктами"
показати весь коментар
01.11.2021 12:29 Відповісти
+3
Так, в рамках президентской программы "Большая стройка" восстановили 13,5 км дороги. Источник:
73% похоже не понимают различие между "СТРОЙКА" и "РЕМОНТ"
показати весь коментар
01.11.2021 12:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"поміж сіма населених пунктів"

"между семью населёнными пунктами"
показати весь коментар
01.11.2021 12:29 Відповісти
Или "...среди семи населенных пунктов..."
показати весь коментар
01.11.2021 12:50 Відповісти
Обычно дорога пролегает между пунктами и среди леса.
показати весь коментар
01.11.2021 12:53 Відповісти
а в сeрeдинi самих пунтктiв пєнь-колода
показати весь коментар
01.11.2021 14:59 Відповісти
свіженький, відлунний та цифровий- українською мовою та твоєї інтерпретації не буде (поміж сіма вульгаризм якийсь, чого Сіму з малої літери пишеш?) семи або сімох.
показати весь коментар
01.11.2021 17:15 Відповісти
а сколько бабла украли?
показати весь коментар
01.11.2021 12:31 Відповісти
тебе столько и не снилось
показати весь коментар
01.11.2021 13:55 Відповісти
Так, в рамках президентской программы "Большая стройка" восстановили 13,5 км дороги. Источник:
73% похоже не понимают различие между "СТРОЙКА" и "РЕМОНТ"
показати весь коментар
01.11.2021 12:33 Відповісти
так там карьеры мусорские песок возят, ета дорога им на 3 года максимум. местные уже и дорогу перекрывали требуя убрать самосвалы с улиц поселка
показати весь коментар
01.11.2021 12:40 Відповісти
На Рівненщині кажуть гарну дорогу роблять до кордону з Білоруссю. Навіть вночі кладуть асфальт.
показати весь коментар
01.11.2021 12:48 Відповісти
Дороги делают на бюджетные деньги, а лохам приподносят как-будто за бабки светлейшего из светлейших и его самой честной партии.
показати весь коментар
01.11.2021 12:53 Відповісти
Лохів знайдеш на набутилкіно-скалєнвставанії-РФ. В Україні люди.
показати весь коментар
01.11.2021 13:14 Відповісти
Молодці. Можуть коли забажають.
У Чернігівській обл., теж багато де зробили нормальні дороги.
показати весь коментар
01.11.2021 13:16 Відповісти
приємно, що Британці володіють такою інформацією...
Нормальні дороги- це як? Вважаєш, що смолянисто-чорна дорога, що коштує втричі дорожче від реальності- це благо?
показати весь коментар
01.11.2021 13:56 Відповісти
завалив як на спитi. садюга.
показати весь коментар
01.11.2021 15:01 Відповісти
Не бреши як кацап смердючий. Я був у Жовтні у Чернігові, їздив й бачив, нормальне покриття, нічим не гірше ніж у Британії.
P. S. путин-*****.
РФ- фашисская страна.
Кацап- мерзкое создание.
показати весь коментар
01.11.2021 18:34 Відповісти
дивне Британське створіння, образився на похвалу?
А щодо:"нормальне покриття, нічим не гірше ніж у Британії." Тверезим в Україні буваєш?
показати весь коментар
01.11.2021 18:42 Відповісти
дурень, конкурси будеш влаштовувати із Бритами, якщо тебе не пошлють... Все, що мені бракує- це брехунця обмеженого переконувати, що моль кдбшно-************- це *****.
Краще поїду на Чернігівщину, відчую якість лівосторонніх Британських доріг.
показати весь коментар
01.11.2021 21:00 Відповісти
Що куратори не дозволяють писати путин-*****, РФ- фашисская страна.... буває.
Які "конкурси" ідіот, почитай що таке конкурс тупиця й не пиши маєчню.
показати весь коментар
02.11.2021 12:44 Відповісти
сказ матки чи деменція накрила, придурок?
показати весь коментар
02.11.2021 18:56 Відповісти
Дорога эта ведет к маеточкам великих харьковских тузов.Живут там и простые люди.Однако после реновации пешеходов начнут убивать по настоящему.Пешеходы - это ненужный элемент для водителей.Немало населения пользуетс велосипедами..Там по одной полосе в каждую сторону.А вообще дороги -это, как сортир в доме.Удобно.А дорога там действительно была японская.Тояма Токанава..
показати весь коментар
01.11.2021 13:16 Відповісти
Не ужели "харьковские тузы" все время жили без дорог?!!
А, наверное у них каждого по вертолету, а дорога то для лохов...
показати весь коментар
01.11.2021 13:58 Відповісти
Есть такой себе Мысик,владелец торговой марки Кулиничи.К нему в поместье дорога была,а дальше -именно японская.Он не стесняясь захватил пруды ипарк Кулиничей под собственные нужды с полями длягольфа,бассейнами и тд.Живой при любых властях,но более всего при ватном руководстве Харькова.Он выкупил все хлебозаводы харьковщины и банально снес ,насаждая свой.И таких вдоль этой дороги человек 5.Небезизвестные братья Протасы(Таргет)Теперь -Чудо.У них сотрудники СБУ были на побегушках.Известные Кидалы и Хозяева ГАСИ при Ющенко.Именно они ввели сумасшедшие поборы.
показати весь коментар
01.11.2021 14:07 Відповісти
Вам виднее, я не местный
показати весь коментар
01.11.2021 14:11 Відповісти
"Це, власне, нова дорога. Адже замінено і основу, і покриття, повністю оновлено освітлення дороги, автопавільйони тощо.
"Дорога була у тяжкому стані. У такому масштабі, як вона зроблена зараз (майже зроблена з нуля, капітально відремонтована...
Якість виконаних робіт контролює ДП "Дояркість". Гарантійний термін заснування дороги становить 10 років, верхнього шару покриття - 5 років.

Питання для ерудитів: "де на даному фото приЗе!більної дороги, знак "пішохідного переходу?""
показати весь коментар
01.11.2021 14:23 Відповісти
будe щe. спiшили похватстатися.
показати весь коментар
01.11.2021 15:02 Відповісти
Та це козломордим рюсскім свинособакам усе не так, лазять тут й серуть.... хоча.... вони всюди де лазять там й серуть.
показати весь коментар
03.11.2021 09:29 Відповісти
мацюсінькі пішоходи по обидві сторони в картузиках- це марево, постановка чи недотримання батьківських обов'язків тими, хто їх зачав?
показати весь коментар
01.11.2021 15:07 Відповісти
 
 