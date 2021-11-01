Киву затримали на Столичному шосе: Нардеп заявив, що влада шукає "будь-яку можливість його дискредитації". ВІДЕО+ФОТО (оновлено)
Нардепа ОПЗЖ Іллю Киву затримали на Столичному шосе.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомляє "dtp.kiev.ua".
"Київ. Столичне шосе. За участю спецпризначенців затримали Киву, депутата та академіка. Кажуть вручають підозру. Зрада чи перемога?" - йдеться у повідомленні.
Екснардеп Ігор Мосійчук у Facebookповідомив "Іллі Ківі вручають підозру і обиратимуть запобіжний захід (грошова застава)… цікаво в якому провадженніі?".
Водночас УНІАН із посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомляє, що поліцейські зупинили автомобіль із нардепом Іллею Кивою. Він поки що не затриманий. У поліції Києва повідомили, що наразі з'ясовують обставини цієї ситуації.
Пізніше Кива в Telegram повідомив: "Черговий провал влади у спробі моєї провокації. Влада шукає будь-яку можливість моєї дискредитації та провокування на конфліктні дії. Сьогодні вони хотіли підкинути мені заборонені предмети та речі, для подальшого кримінального переслідування. Чергова штанга влади, як загалом і у всьому за, що вони беруться. Як-то кажуть: ні посторожити, ні сп@здити... ".
Нагадаємо, раніше генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що проти Ківи порушено кримінальне провадження за фактом стрілянини з автомата.
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https://www.facebook.com/igor.mosijcuk 1 год ·
Киву відпустили.
Підозру не вручили.
Він заявляє про провокацію з боку МВС, а мої джерела повідомляють, що мав місце договорняк!
Но Судьям у нас нет доверия...задержали не задержали...у нас Предатель Родины сидит на домашнем аресте...о чём тут можно говорить....
- Що з Вами пане депутат?
- Да вот вчера проходил около пивнухи и меня дискредитировать пытались!...
Чи тобі - "аби висраться"?!
Воно таки хвореньке!