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Киву затримали на Столичному шосе: Нардеп заявив, що влада шукає "будь-яку можливість його дискредитації". ВІДЕО+ФОТО (оновлено)

Нардепа ОПЗЖ Іллю Киву затримали на Столичному шосе.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомляє "dtp.kiev.ua".

"Київ. Столичне шосе. За участю спецпризначенців затримали Киву, депутата та академіка. Кажуть вручають підозру. Зрада чи перемога?" - йдеться у повідомленні.

Екснардеп Ігор Мосійчук у Facebookповідомив "Іллі Ківі вручають підозру і обиратимуть запобіжний захід (грошова застава)… цікаво в якому провадженніі?".

Киву затримали на Столичному шосе: Нардеп заявив, що влада шукає будь-яку можливість його дискредитації 01

Водночас УНІАН із посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомляє, що поліцейські зупинили автомобіль із нардепом Іллею Кивою. Він поки що не затриманий. У поліції Києва повідомили, що наразі з'ясовують обставини цієї ситуації.

Пізніше Кива в Telegram повідомив: "Черговий провал влади у спробі моєї провокації. Влада шукає будь-яку можливість моєї дискредитації та провокування на конфліктні дії. Сьогодні вони хотіли підкинути мені заборонені предмети та речі, для подальшого кримінального переслідування. Чергова штанга влади, як загалом і у всьому за, що вони беруться. Як-то кажуть: ні посторожити, ні сп@здити... ".

Нагадаємо, раніше генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що проти Ківи порушено кримінальне провадження за фактом стрілянини з автомата.

Також дивіться: Проти Киви порушено кримінальне провадження за фактом стрілянини з автомата, - Венедіктова. ВIДЕО

Киву затримали на Столичному шосе: Нардеп заявив, що влада шукає будь-яку можливість його дискредитації 02

Автор: 

затримання (4357) Київ (19793) Кива Ілля (377)


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Топ коментарі
+63
Киньте його вже в жомову яму нарешті!
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01.11.2021 14:33 Відповісти
+52
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01.11.2021 14:34 Відповісти
+38
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01.11.2021 14:48 Відповісти
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Депутата ВР, будь якого, просто так не затримаєш, навіть, якщо він щось порушує. Було б підозра, був би суд - всі знали.
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01.11.2021 16:23 Відповісти
Чергова серія зеленого цЬІрку для лохів.

https://www.facebook.com/igor.mosijcuk?__cft__%5b0%5d=AZUYyWZE--NQ98nFTrP54Gkah1Tjyrw3ci6pNkJUY9ibUiEafW2KG_pVpv03684MzIOhPWbrnaqs9QidHw0uO3jG0mOY_t5r0RDhH4f9SGLhIKmuIX3WXH7KhTnIATBZiGk&__tn__=-UC%2CP-R Ігор Мосійчук

https://www.facebook.com/igor.mosijcuk 1 год ·

Киву відпустили.
Підозру не вручили.
Він заявляє про провокацію з боку МВС, а мої джерела повідомляють, що мав місце договорняк!
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01.11.2021 16:31 Відповісти
Было бы что дискредитировать))) Ты сам сам себя уже давно дискредитировал так, что дальше некуда)))
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01.11.2021 16:32 Відповісти
Ого.....Содержание в Жомовой Яме! )))

Но Судьям у нас нет доверия...задержали не задержали...у нас Предатель Родины сидит на домашнем аресте...о чём тут можно говорить....
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01.11.2021 16:45 Відповісти
Это он при Порошенку ветераном стал?
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01.11.2021 17:07 Відповісти
Приходить Кива у Верховну Раду : морда побита, сорочка розірвана ...
- Що з Вами пане депутат?
- Да вот вчера проходил около пивнухи и меня дискредитировать пытались!...
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02.11.2021 07:30 Відповісти
А який стосунок Порошенко має до того що Кива перебував на лінії розмежування в час його президентства? Він що - його особисто "протегував"?
Чи тобі - "аби висраться"?!
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02.11.2021 07:33 Відповісти
таке воно, на затримання ківі має дати згоду ВР, а це за 5 хв не організуєш, та й сьогодні "затримали" ще ніколи відразу запобіжний не давали.
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01.11.2021 20:55 Відповісти
Депортировать этого гада Киву вместе с ворюгой Рабиновичем в Россиию !1пусть они там немного улицы подметут от мусора!!
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01.11.2021 16:54 Відповісти
не ужели..шок контент.....а рабиновича таки когда..
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01.11.2021 17:08 Відповісти
Спешу поинтересоваться, а справка у него есть. Народ вы за кого голосуете? За сумасшедшего бомжа в пиджаке и в блейзере.
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01.11.2021 17:13 Відповісти
Дивлюсь і думаю,щоб мені років надцять тому сказали що ОЦЕ може бути депутатом ВР -заплював би очі.
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02.11.2021 14:36 Відповісти
На дорозі ти не народний депутат, а водій!
Воно таки хвореньке!
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01.11.2021 17:20 Відповісти
то на дорозі, і в дтп попадає водій, а не дупутат, а відповідає як дупутат, а не водій, от в чому різниця.
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01.11.2021 20:56 Відповісти
В Украине все политики кто против Украинских национальных Героев таких как Шевченко или Бандера-они дохнут рано или поздно. Тоесть не умирают естественной смертью. Это хорошо.
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01.11.2021 17:46 Відповісти
А які "гарні приказки" знає ківік..... кандєдат навук .... це вам не хухри-мухри "розум" так й пре з ківіка.
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01.11.2021 18:40 Відповісти
У мене є до "народный депутата" притензія. Розмова не на державній мові.
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01.11.2021 18:47 Відповісти
Притензія номер два. Чому народний депутат не в захисній масці ?
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01.11.2021 18:48 Відповісти
та це тільки рабів треба щемить
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04.11.2021 09:35 Відповісти
затримали, хріна лисого...
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01.11.2021 18:53 Відповісти
Ты, лысый дебил, еще ответишь за каждое свое слово....
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01.11.2021 19:05 Відповісти
тільки варіант "а ля- бУзина" ....- інакше ні...
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01.11.2021 19:38 Відповісти
Де наші психіатри? Мені,не професійній людині видно, що на камеру робить «заяви» типічний психопат, параноїк, шизофреник… Ну і просто🤦🏼‍♂️наркоман. Стидно за країну, стидно за владу.
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01.11.2021 19:05 Відповісти
Быдло понавыбирало в депутаты дерьма
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01.11.2021 19:47 Відповісти
А наркотики искали?
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01.11.2021 19:55 Відповісти
науКИВець забористей любой дури
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03.11.2021 19:59 Відповісти
Вражає безумний вигляд Ківи, не перший раз . Може це діагноз. Хотілось вислухать думку спеціалістів.https://1news.com.ua/ukraine/illya-kyva-sprovokuvav-dyplomatychnyj-skandal-mizh-**********-ta-azerbajdzhanom.html
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01.11.2021 19:56 Відповісти
при чому тут " как к народному депутату" а депутат що бог?- охренили вже підери ******
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01.11.2021 19:59 Відповісти
Цирк
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01.11.2021 20:06 Відповісти
Я прашу пращенія Ківа академік в какой області Кієвской чи Полтавской
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01.11.2021 20:08 Відповісти
Кива - академик в области ДРОЧЕНИЯ ХЕРА.
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01.11.2021 20:53 Відповісти
"Ooooo...Kolossal !!"
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02.11.2021 09:47 Відповісти
Заметте как непрофесионально себя ведут полицейские. Руки в карманах, к потенциальному преступнику спиной повернулись и анекдоты травят. Забыли что Кива официальный Дурак и притом вооруженный?
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01.11.2021 20:36 Відповісти
это полициянты уссыкаются со смеху... это же известный наКИВець
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03.11.2021 19:58 Відповісти
Порушення ПДР, спецпризначенці, поліція - ЦИРК
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01.11.2021 20:55 Відповісти
Шариковы выбрали шарика в депутаты
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01.11.2021 22:05 Відповісти
Шо ж вы ученого обижаете ?!
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01.11.2021 22:34 Відповісти
Як це кончене вже задовбало....перехрестіть його хтось лопатою пару раз по писку,щоб вже свого чорного рота закрив,дебіла кусок!!!!
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02.11.2021 00:06 Відповісти
Пристрелите кто нибудь эту обезьяну!
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02.11.2021 00:57 Відповісти
а ржать с кого будем?
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03.11.2021 19:57 Відповісти
Хотели подбросить но Кива на лету снюхал, пустой пакетик к делу не приобщили
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02.11.2021 06:44 Відповісти
Коротше Кива їздив по зустрічній щоб його зупинили та він міг зняти відос про злочинну владу.
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02.11.2021 10:16 Відповісти
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02.11.2021 10:36 Відповісти
дрочил за рулём!
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02.11.2021 13:35 Відповісти
Нардеп заявив, що влада шукає "будь-яку можливість його дискредитації".- Тепер ківі науковець аппазіціанєр. Психічно хворий нерозуміє що в його випадку дискредитація немає сенсу.
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03.11.2021 15:19 Відповісти
фошизды, "руки прочь" от науКИВця - просто глаз ему натяните на жопу и моргать заставьте... чисто поржать
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03.11.2021 19:56 Відповісти
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