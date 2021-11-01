Киву затримали на Столичному шосе: Нардеп заявив, що влада шукає "будь-яку можливість його дискредитації". ВІДЕО+ФОТО (оновлено)

Нардепа ОПЗЖ Іллю Киву затримали на Столичному шосе.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомляє "dtp.kiev.ua".

"Київ. Столичне шосе. За участю спецпризначенців затримали Киву, депутата та академіка. Кажуть вручають підозру. Зрада чи перемога?" - йдеться у повідомленні.

Екснардеп Ігор Мосійчук у Facebookповідомив "Іллі Ківі вручають підозру і обиратимуть запобіжний захід (грошова застава)… цікаво в якому провадженніі?".

Водночас УНІАН із посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомляє, що поліцейські зупинили автомобіль із нардепом Іллею Кивою. Він поки що не затриманий. У поліції Києва повідомили, що наразі з'ясовують обставини цієї ситуації.

Пізніше Кива в Telegram повідомив: "Черговий провал влади у спробі моєї провокації. Влада шукає будь-яку можливість моєї дискредитації та провокування на конфліктні дії. Сьогодні вони хотіли підкинути мені заборонені предмети та речі, для подальшого кримінального переслідування. Чергова штанга влади, як загалом і у всьому за, що вони беруться. Як-то кажуть: ні посторожити, ні сп@здити... ".

Нагадаємо, раніше генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що проти Ківи порушено кримінальне провадження за фактом стрілянини з автомата.

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