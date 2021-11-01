Стадіон "Металург" реконструюють у Кривому Розі, арену приводять до стандартів ФІФА та УЄФА, - ОДА. ФОТОрепортаж

Стадіон "Металург" у Кривому Розі після реконструкції зможе приймати 19 тис. глядачів.

Про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Реконструкція криворізького стадіону "Металург" - наймасштабніший спортивний проєкт програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Легендарну арену приводимо до стандартів ФІФА та УЄФА", - заявив перший заступник голови ОДА Володимир Орлов.

Після реконструкції на трибунах зможуть одночасно розміститися 19 тисяч глядачів, а футбольне поле буде гібридним – із натуральної трави та штучного ворсу.

"У нашому регіоні подібну технологію застосовують уперше. Вона відповідає сучасним вимогам світового футболу. Поєднання штучного та натурального газонів зробить поле більш зносостійким. Набагато легше буде замінювати пошкоджені сегменти. І спортсменам зручніше", - розповів проєктувальник Андрій Матвєєв.

Під трибунами розмістять базу для місцевої ДЮСШ та зали для занять боксом, тяжкою атлетикою, боротьбою, карате. Тут також будуть тренерські та роздягальні, VIP-зони, коментаторські місця для журналістів.

Перші поверхи відведуть для глядачів, розмістивши буфети, туалети та медпункти. Стадіон обладнають підйомниками, пандусами, розширеними дверними отворами та спеціальними місцями на трибунах для людей з інвалідністю.

Як повідомлялося, влітку цього року президент Володимир Зеленський відвідав стадіон "Металург", на якому розпочалася реконструкція. За програмою "Велике будівництво" у Кривому Розі також розпочали реконструкцію стадіону "Спартак", який є базою для дитячо-юнацької спортивної школи ФК "Кривбас".

Дивіться: Дорогу між сімома населеними пунктами відремонтували на Харківщині, - ОДА. ФОТОрепортаж











