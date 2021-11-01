УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8219 відвідувачів онлайн
Новини Фото
10 344 36

Стадіон "Металург" реконструюють у Кривому Розі, арену приводять до стандартів ФІФА та УЄФА, - ОДА. ФОТОрепортаж

Стадіон "Металург" у Кривому Розі після реконструкції зможе приймати 19 тис. глядачів.

Про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Реконструкція криворізького стадіону "Металург" - наймасштабніший спортивний проєкт програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Легендарну арену приводимо до стандартів ФІФА та УЄФА", - заявив перший заступник голови ОДА Володимир Орлов.

Після реконструкції на трибунах зможуть одночасно розміститися 19 тисяч глядачів, а футбольне поле буде гібридним – із натуральної трави та штучного ворсу.

"У нашому регіоні подібну технологію застосовують уперше. Вона відповідає сучасним вимогам світового футболу. Поєднання штучного та натурального газонів зробить поле більш зносостійким. Набагато легше буде замінювати пошкоджені сегменти. І спортсменам зручніше", - розповів проєктувальник Андрій Матвєєв.

Під трибунами розмістять базу для місцевої ДЮСШ та зали для занять боксом, тяжкою атлетикою, боротьбою, карате. Тут також будуть тренерські та роздягальні, VIP-зони, коментаторські місця для журналістів.

Перші поверхи відведуть для глядачів, розмістивши буфети, туалети та медпункти. Стадіон обладнають підйомниками, пандусами, розширеними дверними отворами та спеціальними місцями на трибунах для людей з інвалідністю.

Як повідомлялося, влітку цього року президент Володимир Зеленський відвідав стадіон "Металург", на якому розпочалася реконструкція. За програмою "Велике будівництво" у Кривому Розі також розпочали реконструкцію стадіону "Спартак", який є базою для дитячо-юнацької спортивної школи ФК "Кривбас".

Дивіться: Дорогу між сімома населеними пунктами відремонтували на Харківщині, - ОДА. ФОТОрепортаж

Стадіон Металург реконструюють у Кривому Розі, арену приводять до стандартів ФІФА та УЄФА, - ОДА 01
Стадіон Металург реконструюють у Кривому Розі, арену приводять до стандартів ФІФА та УЄФА, - ОДА 02
Стадіон Металург реконструюють у Кривому Розі, арену приводять до стандартів ФІФА та УЄФА, - ОДА 03
Стадіон Металург реконструюють у Кривому Розі, арену приводять до стандартів ФІФА та УЄФА, - ОДА 04
Стадіон Металург реконструюють у Кривому Розі, арену приводять до стандартів ФІФА та УЄФА, - ОДА 05
Стадіон Металург реконструюють у Кривому Розі, арену приводять до стандартів ФІФА та УЄФА, - ОДА 06

Автор: 

Кривий Ріг (1367) стадіон (101) Велике будівництво (742) Дніпропетровська область (3936)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+11
Спасибо жителям Кривбасса за президента Зе "ананаса".
показати весь коментар
01.11.2021 14:58 Відповісти
+8
А тебе что, дебил, не понятно.
В день умирают от ковида по 500-700 человек, потому что не хватает кислорода, а они бабло на стадионы тратят.
показати весь коментар
01.11.2021 15:39 Відповісти
+7
стадион без крыши... убожество.
показати весь коментар
01.11.2021 15:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Спасибо жителям Кривбасса за президента Зе "ананаса".
показати весь коментар
01.11.2021 14:58 Відповісти
За второго пи....
показати весь коментар
01.11.2021 15:15 Відповісти
один уже построил стадион. Малорос тоже взялся, но за бюджетные деньги.
показати весь коментар
01.11.2021 15:00 Відповісти
показати весь коментар
01.11.2021 15:03 Відповісти
Был стадион на 30 тыс. будет на 19???
показати весь коментар
01.11.2021 15:04 Відповісти
тоже удивился. хз за счет чего уменьшение вместимости на треть
показати весь коментар
01.11.2021 15:10 Відповісти
Были времена когда "Кривбас" был дважды бронзовым призёром ЧУ
показати весь коментар
01.11.2021 15:12 Відповісти
А козе баян подарят?
показати весь коментар
01.11.2021 15:52 Відповісти
при Таране
показати весь коментар
02.11.2021 11:22 Відповісти
Лежачие ВИП места будут.
показати весь коментар
01.11.2021 15:59 Відповісти
стадион без крыши... убожество.
показати весь коментар
01.11.2021 15:07 Відповісти
точнее - с такими помпезностями строить стадион без крыши... убожество.
показати весь коментар
01.11.2021 15:12 Відповісти
- Сир, второй год эпидемия, реконструируем больницы?
- нет, реконструируем стадион.
показати весь коментар
01.11.2021 15:08 Відповісти
Ну да, больше проблем нет никаких. Зато сколько можно там штабелями сложить.
показати весь коментар
01.11.2021 15:41 Відповісти
а навес над трибунами? весь на откат ушел? новые стадионы без навеса - это прошлый век
показати весь коментар
01.11.2021 15:08 Відповісти
"Стадион "Металлург" реконструируют в Кривом Роге, арену приводят к стандартам ФИФА и УЕФА..."

Надіюсь що Бубочка з Юзіком заплатять за реконструкцію.
показати весь коментар
01.11.2021 15:09 Відповісти
треба кожному місту завести свого дурня та покидька і всюди будуть і садочки, і стадіони.
але України вже не буде, вона і це лайно з 73 дупоголовими ледь витримує
показати весь коментар
01.11.2021 15:20 Відповісти
Крім Косоворотчатого блаЗЕня ніхто не буде фінансувати місцеву команду яка рвется в УПЛ. А отже коли воно втече в Ростов то грати на новому стадіоні не буде кому.
показати весь коментар
01.11.2021 15:21 Відповісти
А коли українські команди будуть відповідати рівню УЄФА ?
показати весь коментар
01.11.2021 15:23 Відповісти
Коли знайдуться охочі витрачати декілька сотень мільйонів $ на рік.
показати весь коментар
01.11.2021 15:39 Відповісти
что опять "не так" порохососы???
показати весь коментар
01.11.2021 15:32 Відповісти
А тебе что, дебил, не понятно.
В день умирают от ковида по 500-700 человек, потому что не хватает кислорода, а они бабло на стадионы тратят.
показати весь коментар
01.11.2021 15:39 Відповісти
иди вакцинируйся!
показати весь коментар
01.11.2021 15:48 Відповісти
Приїдь з Польщі та подивись. Смоктун- утікач.
показати весь коментар
01.11.2021 15:42 Відповісти
деточка! послать бы тебя в известном направлении, но ты ж сразу побежишь админу жаловаться размазывая сопли по щекам.
показати весь коментар
01.11.2021 15:52 Відповісти
А що ти пропонуєш ? Опуститись до твого рівня ?
показати весь коментар
01.11.2021 16:01 Відповісти
ФК КРИВОБЕНЯЗЕЛЯ.
показати весь коментар
01.11.2021 15:33 Відповісти
Реал или Манчестер Юнайтед когда приедут?
показати весь коментар
01.11.2021 15:40 Відповісти
Кривбас - ПРИВАТНИЙ клуб! Якого дідька стадіон йому за державний кошт реконструюють?

І так, Кривбас - клуб ПЕРШОЇ ліги! Чому так само не реконструють стадіони більш успішних клубів Прем'єр-ліги - Ворскли, Десни чи там Вереса? Верес і Десна якраз за свої гроші реконструють, сфігалі лоховському Кривбасу платять з бюджету?

P.S. При Петі його рідній Вінницькій Ниві стадіона ніхто не будував і при Ющі в Охтирці Нафтовику теж не будували!
показати весь коментар
01.11.2021 15:46 Відповісти
Когда не будет что жрать и холодно в хатах, - гоу на стадион делать зарядку!
показати весь коментар
01.11.2021 15:58 Відповісти
Какое УЕФА , тут хотя бы турнир по шашкам . В городе экологией надо заниматься серьезно , а не пи_дить масштабно.
показати весь коментар
01.11.2021 16:03 Відповісти
Криворогие откаты гарантированы гаранту.
показати весь коментар
01.11.2021 16:23 Відповісти
*Легендарну арену...*???
показати весь коментар
01.11.2021 19:50 Відповісти
А чего не к стандартам НАТО?
показати весь коментар
01.11.2021 20:56 Відповісти
Не указали главное - цену, 732 миллиона гривень !
- Спасибо жителям Кривбасса (к которым и я принадлежу) за пре...
показати весь коментар
02.11.2021 00:33 Відповісти
 
 