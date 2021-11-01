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Новини Фото Війна
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Волонтери збирають кошти на безпілотники для трьох підрозділів на передовій. ФОТОрепортаж

На фронті знову загострення, вчора поранено воїна, позавчора - п'ятеро поранених, за тиждень поранено понад 10 бійців і двоє загинули.

Про це пише у Facebook волонтерка Наталія Юсупова, передає Цензор.НЕТ.

"На фронт потрібна допомога, дуже потрібні квадрокоптери! Ворожі безпілотники скидають міни-гранати на наші позиції. Цілодобово обстрілюють наші підрозділи. Три підрозділи потребують безпілотників. Прошу допомогти. Квадрокоптер "Аутел" зараз коштує 56 тис. "Мавік", два планшети, відправила майже 100 кг посилок, багато ліків, купила зварювальний апарат, 37500 грн, 20 тис, 23327 грн, 11 тис, 7500, купила ортез пораненому близько 10 тис і сплатила ліки, всі чеки публікую. Зараз всім складно, але ми вдома, а наші бійці під кулями та обстрілами. Хто чим може 30, 50, 100 грн, у кого скільки виходить. Треба викупити дрон і відправити.  Картки для допомоги 4441111447002464 або 5375411500427369 Монобанк", - пише волонтерка.

Волонтери збирають кошти на безпілотники для трьох підрозділів на передовій 01

Читайте також: Росія не нарощує сил біля кордонів України, - Міноборони. ВIДЕО

Волонтери збирають кошти на безпілотники для трьох підрозділів на передовій 02
Волонтери збирають кошти на безпілотники для трьох підрозділів на передовій 03
Волонтери збирають кошти на безпілотники для трьох підрозділів на передовій 04
Волонтери збирають кошти на безпілотники для трьох підрозділів на передовій 05
Волонтери збирають кошти на безпілотники для трьох підрозділів на передовій 06

Волонтери збирають кошти на безпілотники для трьох підрозділів на передовій 07
Волонтери збирають кошти на безпілотники для трьох підрозділів на передовій 08
Волонтери збирають кошти на безпілотники для трьох підрозділів на передовій 09
Волонтери збирають кошти на безпілотники для трьох підрозділів на передовій 10

Читайте на "Цензор.НЕТ": Необхідно зібрати кошти для придбання двох квадрокоптерів для українських розвідників, - волонтерка Юсупова

Волонтери збирають кошти на безпілотники для трьох підрозділів на передовій 11
Волонтери збирають кошти на безпілотники для трьох підрозділів на передовій 12
Волонтери збирають кошти на безпілотники для трьох підрозділів на передовій 13
Волонтери збирають кошти на безпілотники для трьох підрозділів на передовій 14
Волонтери збирають кошти на безпілотники для трьох підрозділів на передовій 15
Волонтери збирають кошти на безпілотники для трьох підрозділів на передовій 16
Волонтери збирають кошти на безпілотники для трьох підрозділів на передовій 17
Волонтери збирають кошти на безпілотники для трьох підрозділів на передовій 18

Автор: 

допомога (8485) волонтери (1345) Юсупова Наталія (199)


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Топ коментарі
+15
сразу на байрактар собирать и втайне от говнокомандующего использовать
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01.11.2021 18:09 Відповісти
+15
Какой то сюреализм, страна воюет. Парни на передовой сдерживают бешеную свору ценой своих жизней. В любой стране в такой ситуации первоочередым является обеспечение бойцов всем необходимым. Зелень живет в зазеркальном мире фантазий. Финансируется ремонт дорог, всяких шоу, а вот нуждами армии в его понимани должны заниматься волонтеры как 2014г. Как говорил киногерой: "Меня терзают смутные сомнения',

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01.11.2021 18:18 Відповісти
+12
Та той гомнокомандуючий криворогатий коли ще роздуплицця... Воно ж нєвмєняєме...
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01.11.2021 18:16 Відповісти
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сразу на байрактар собирать и втайне от говнокомандующего использовать
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01.11.2021 18:09 Відповісти
Та той гомнокомандуючий криворогатий коли ще роздуплицця... Воно ж нєвмєняєме...
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01.11.2021 18:16 Відповісти
Якщо на байрактара 'Бандеру' - згодна! Картку в студію!
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01.11.2021 18:11 Відповісти
На какой именно фотографии ты увидел ханыг?Ответ должен быть точным.
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01.11.2021 18:28 Відповісти
Пшла вон падаль😂🌷×××
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01.11.2021 18:34 Відповісти
Представляю, как рвутся пуканы русских подонков, что наши защитники, ликвидирующие российский биомусор, говорят... по-русски!
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01.11.2021 18:18 Відповісти
Какой то сюреализм, страна воюет. Парни на передовой сдерживают бешеную свору ценой своих жизней. В любой стране в такой ситуации первоочередым является обеспечение бойцов всем необходимым. Зелень живет в зазеркальном мире фантазий. Финансируется ремонт дорог, всяких шоу, а вот нуждами армии в его понимани должны заниматься волонтеры как 2014г. Как говорил киногерой: "Меня терзают смутные сомнения',

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01.11.2021 18:18 Відповісти
Заместитель генерального директора "Укроборонпрома" https://www.obozrevatel.com/person/2401.htm Мустафа Найем заявил, что за последние 10 лет из государственного концерна было украдено почти миллиард гривен."Миллиард гривен. Почти столько украли в "Укроборонпроме" за последние 10 лет. Это около 300 000 гривен в день, которые выводили в оффшоры и раскладывали по частным карманам. Одно уголовное производство еженедельно. Столько в среднем открывали дел в отношении концерна или предприятий-участников за все годы его существования", - рассказал Найем.
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01.11.2021 18:20 Відповісти
Может все вместе попросим главнокомандующего Зеленского не выбрасывать бюджетные деньги на липовые строительства и не разворовывать деньги, необходимые армии? Никто не просит, чтобы офшорный уклонист хоть гривну пожертвовал из своих "ТРУДОВЫХ" сбережений....Пусть хоть народные деньги отдаст на армию....Не стОит испытывать терпение....
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01.11.2021 18:26 Відповісти
Какие сдерживающие факторьі являются основанием для просьб Зеленскому вместо требования отставки?
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01.11.2021 18:34 Відповісти
Абсолютно с Вами согласен.
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01.11.2021 18:53 Відповісти
Уже отправил - пользуйтесь. Слава Украине!
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01.11.2021 18:42 Відповісти
Волонтёрам и всем поддерживающим армию-респект.Есть вопрос-а где минобороны?...
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01.11.2021 18:51 Відповісти
Добралися до волонтерів: слуги хочуть прикінчити допомогу ЗСУ.

https://www.youtube.com/watch?v=WLBLygO_UzU

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01.11.2021 19:03 Відповісти
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01.11.2021 19:02 Відповісти
Скільки грошей віддали служки олігархів на закупівлю волонтерами безпілотників для ЗСУ за два з половиною роки!!!!!
Нехай їх мами, що так «******* майно та дорогущі автівки» передадуть…, для захисту України !!!!
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01.11.2021 20:33 Відповісти
Видалив своє повідомлення. Не можна писати про людину, якій вірять. Сама віра - це вже корисно.
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01.11.2021 22:54 Відповісти
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02.11.2021 11:27 Відповісти
Очень уважаю волонтеров и по мере сил стараюсь им помогать, но есть одно замечание. Если волонтеров интересует результат, а не процесс, то обращение за помощью должно быть другим.

Министр обороны/НГШ/Главнокомандующий не выделяют деньги на закупку средств разведки и наведения для артиллерии.
(если деньги выделяются, то) Из-за бюрократических процедур, которые устроил __(должность ФИО)____ тендеры не проводятся, закупки не осуществляются, средства разведки и наведения для артиллерии не поступают в подразделения на передовой
О срочной необходимости средств разведки и наведения для артиллерии ежедневно информируется ____(должность ФИО)______. Ни единого ответа. Полное игнорирование потребностей боевого подразделения на передовой.

Только так можно что-то изменить в ВСУ. Если конечно есть такая цель.
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02.11.2021 12:25 Відповісти
Судя потому,что вооруженная рашсепарня безнаказанно лазит вблизи передовой и имеются случаи проникновения их дрг в наш тыл,таки,средства эффективной разведки отсутствуют в передовых подразделениях ВСУ...А куда подевались СБР-3"Фара".?Должно,что-то остаться .Каждая мср СА по штату имела такую станцию .Они хоть и старенькие,но на 1-3км круглосуточно видят движущиеся цели неплохо,в т.ч. и одиночных солдат
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02.11.2021 13:10 Відповісти
 
 