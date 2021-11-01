Волонтери збирають кошти на безпілотники для трьох підрозділів на передовій. ФОТОрепортаж

На фронті знову загострення, вчора поранено воїна, позавчора - п'ятеро поранених, за тиждень поранено понад 10 бійців і двоє загинули.

Про це пише у Facebook волонтерка Наталія Юсупова, передає Цензор.НЕТ.

"На фронт потрібна допомога, дуже потрібні квадрокоптери! Ворожі безпілотники скидають міни-гранати на наші позиції. Цілодобово обстрілюють наші підрозділи. Три підрозділи потребують безпілотників. Прошу допомогти. Квадрокоптер "Аутел" зараз коштує 56 тис. "Мавік", два планшети, відправила майже 100 кг посилок, багато ліків, купила зварювальний апарат, 37500 грн, 20 тис, 23327 грн, 11 тис, 7500, купила ортез пораненому близько 10 тис і сплатила ліки, всі чеки публікую. Зараз всім складно, але ми вдома, а наші бійці під кулями та обстрілами. Хто чим може 30, 50, 100 грн, у кого скільки виходить. Треба викупити дрон і відправити. Картки для допомоги 4441111447002464 або 5375411500427369 Монобанк", - пише волонтерка.

Читайте також: Росія не нарощує сил біля кордонів України, - Міноборони. ВIДЕО



















Читайте на "Цензор.НЕТ": Необхідно зібрати кошти для придбання двох квадрокоптерів для українських розвідників, - волонтерка Юсупова















