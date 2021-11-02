До кінця року на Вінниччині оновлять Тульчинську об'їзну дорогу, - ОДА. ФОТО
На Вінниччині ремонтують об'їзну дорогу Тульчина. Наразі ведуться роботи зі зміцнення узбіччя та з'їздів. Капітальний ремонт завершать до кінця року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.
Об'їзна є частиною місцевої дороги О-02-21-08 Мазурівка-Тульчин, 5,8 км якої ремонтуються в межах президентської програми "Велике будівництво".
Нині відновлення дорожнього покриття триває між населеними пунктами м. Тульчин та с. Мазурівка, а також частково через с. Марусине. На дорозі підрядники розширили проїжджу частину, а також влаштували нову міцну основу зі щебенево-піщаної суміші, укріпленої цементом, а також нижній та верхній шари покриття з асфальтобетонної суміші. Наразі тривають роботи зі зміцнення узбіччя та з'їздів.
"Програма Президента України Володимира Зеленського "Велике Будівництво" змінює сприйняття жителів про те, як мають ремонтуватися місцеві дороги. Найперше - це ефективність та висока якість ремонтних робіт. Також дотримання інклюзивності, адже кожен громадянин має безпечно і швидко дістатись в будь-який куточок міста/села, районного центру", - заявив Борзов.
Як раніше повідомлялося, цього року програма Президента Зеленського "Велике будівництво" охопила ремонтом 2000 км місцевих доріг та 4500 км державних.
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Судя по всем новостным лентам - торжественными реляциями о каждом см. отремонтированных дорог. С обязательным лизнуть хозяину в виде "...в рамках президентской программы "Большая стройка".