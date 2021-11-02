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До кінця року на Вінниччині оновлять Тульчинську об'їзну дорогу, - ОДА. ФОТО

На Вінниччині ремонтують об'їзну дорогу Тульчина. Наразі ведуться роботи зі зміцнення узбіччя та з'їздів. Капітальний ремонт завершать до кінця року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.

Об'їзна є частиною місцевої дороги О-02-21-08 Мазурівка-Тульчин, 5,8 км якої ремонтуються в межах президентської програми "Велике будівництво".

Нині відновлення дорожнього покриття триває між населеними пунктами м. Тульчин та с. Мазурівка, а також частково через с. Марусине. На дорозі підрядники розширили проїжджу частину, а також влаштували нову міцну основу зі щебенево-піщаної суміші, укріпленої цементом, а також нижній та верхній шари покриття з асфальтобетонної суміші. Наразі тривають роботи зі зміцнення узбіччя та з'їздів.

"Програма Президента України Володимира Зеленського "Велике Будівництво" змінює сприйняття жителів про те, як мають ремонтуватися місцеві дороги. Найперше - це ефективність та висока якість ремонтних робіт. Також дотримання інклюзивності, адже кожен громадянин має безпечно і швидко дістатись в будь-який куточок міста/села, районного центру", - заявив Борзов.

Як раніше повідомлялося, цього року програма Президента Зеленського "Велике будівництво" охопила ремонтом 2000 км місцевих доріг та 4500 км державних.

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До кінця року на Вінниччині оновлять Тульчинську обїзну дорогу, - ОДА 01
До кінця року на Вінниччині оновлять Тульчинську обїзну дорогу, - ОДА 02

Автор: 

Вінницька область (1034) дороги (3080) Велике будівництво (742)


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Боротьба з ковідом провалена, а воно великокраде на дорогах.
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02.11.2021 09:40 Відповісти
В моєму районі зробили кап. ремонт дороги районного значення яку не ремонтували зо 2 десятки років! Але....Зробили двошарове покриття асфальтобетонне а все решта тяп та ляп!! Немає підсипаного та спланованого узбіччя не виставлені дорожні знаки або встановлені з порушеннями стандартів. Немає нормального покриття на з"їздах!! Коли перевіряли якість покриття то зробили декілька лунок в асфальті. Вимірювали очевидно його товщину)). Але ці лунки так і залишились відкритими. А це в першу ж зиму туди попадає вода та бруд і покриття починає руйнуватись!! І ще багато чого тут можна написати але я впевнений що ГРОШІ були виплачені повністю за ВСЮ роботу що була передбачена проектною документацією!! А чи була може якась Державна комісія що перевіряла якість ремонту?? Сумніваюсь!!
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02.11.2021 10:37 Відповісти
Чем занимаются ОДА?
Судя по всем новостным лентам - торжественными реляциями о каждом см. отремонтированных дорог. С обязательным лизнуть хозяину в виде "...в рамках президентской программы "Большая стройка".
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02.11.2021 11:03 Відповісти
 
 