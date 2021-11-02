Зеленський у Глазго обговорив із президентом Аргентини Фернандесом посилення двосторонніх відносин. ФОТО
Президент України Володимир Зеленський на кліматичній конференції у Глазго обговорив із президентом Аргентини Альберто Фернандесом двосторонні взаємини та обмін візитами.
Про це Зеленський написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Домовилися з Альберто Фернандесом про посилення двосторонніх відносин між Україною та Аргентиною та обмін візитами. Відзначили важливу роль української громади в житті Аргентини. Також обмінялися інформацією про ситуацію з пандемією COVID-19 в обох країнах та шляхи її подолання", - розповів Зеленський.
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+5 ПАРАБЕЛЛУМ 777
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+3 Alex Firman
показати весь коментар02.11.2021 14:41 Відповісти Посилання
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_%D0%B7_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97_%D0%B2_%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96
з цим фернандесом можна, такий же надійний довбойоб, як й зеленське: одобрив використання в Аргентіні кацапського розчину, сам же одним з перших ним й щепився, після чого вдало захворів на коронавірус.
ідеальний партнер для зеленського для обговорення питань з подолання ковід-19.