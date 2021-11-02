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Зеленський у Глазго обговорив із президентом Аргентини Фернандесом посилення двосторонніх відносин. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський на кліматичній конференції у Глазго обговорив із президентом Аргентини Альберто Фернандесом двосторонні взаємини та обмін візитами.

Про це Зеленський написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Домовилися з Альберто Фернандесом про посилення двосторонніх відносин між Україною та Аргентиною та обмін візитами. Відзначили важливу роль української громади в житті Аргентини. Також обмінялися інформацією про ситуацію з пандемією COVID-19 в обох країнах та шляхи її подолання", - розповів Зеленський.

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Зеленський у Глазго обговорив із президентом Аргентини Фернандесом посилення двосторонніх відносин 01
Зеленський у Глазго обговорив із президентом Аргентини Фернандесом посилення двосторонніх відносин 02

Автор: 

Аргентина (131) Зеленський Володимир (24576) перемовини (3027)


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Топ коментарі
+5
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02.11.2021 14:24 Відповісти
+4
Что, коксу не хватает на всех "слуг"?
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02.11.2021 14:26 Відповісти
+3
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02.11.2021 14:41 Відповісти
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феерично! поддержал захват Фолклендов аргентинцами в 1982г?
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02.11.2021 14:23 Відповісти
Иногда-лучше молчать.Будет как с Китаем...
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02.11.2021 14:30 Відповісти
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02.11.2021 14:24 Відповісти
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02.11.2021 14:41 Відповісти
айкосы в торбе мимо таможни...
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02.11.2021 14:25 Відповісти
Что, коксу не хватает на всех "слуг"?
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02.11.2021 14:26 Відповісти
КОКС в Колумбии...
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02.11.2021 14:31 Відповісти
Не тільки
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_%D0%B7_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97_%D0%B2_%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96
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02.11.2021 14:49 Відповісти
Самолет Раши с диппочтой, напичканой коксом, был именно из Аргентины
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02.11.2021 15:06 Відповісти
Папа-наводку дал?
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02.11.2021 15:18 Відповісти
Бородатая бабушка подсказала
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02.11.2021 15:58 Відповісти
Все лидеры мировых держав хотят встретится с Президентом Украины Зеленским и пообщаться с ним о развитии стран
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02.11.2021 14:28 Відповісти
Відтепер "дипломатична пошта" буде йти і на Банкову... А то співпраця з Афганістаном занадто важка для організму найвеличнішого лідера Всесвіту!
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02.11.2021 14:35 Відповісти
А я думал что через два года в Израиль.. Но есть оказывается еще вариант с Аргентиной...
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02.11.2021 14:41 Відповісти
У Аргентины огромный опыт как не надо делать. Сто лет топтания на месте, экономической стагнации и сменяющих друг друга популистов и военных хунт.
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02.11.2021 15:07 Відповісти
ЗЄлемойський хоче перейняти в Аргентини досвід дефолту і попросити коксу?
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02.11.2021 15:27 Відповісти
"Домовилися з Альберто Фернандесом ... Також обмінялися інформацією про ситуацію з пандемією COVID-19 в обох країнах та шляхи її подолання", - розповів Зеленський. Джерело:
з цим фернандесом можна, такий же надійний довбойоб, як й зеленське: одобрив використання в Аргентіні кацапського розчину, сам же одним з перших ним й щепився, після чого вдало захворів на коронавірус.
ідеальний партнер для зеленського для обговорення питань з подолання ковід-19.
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02.11.2021 15:29 Відповісти
 
 