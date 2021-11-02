Зеленський у Глазго обговорив із президентом Аргентини Фернандесом посилення двосторонніх відносин. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський на кліматичній конференції у Глазго обговорив із президентом Аргентини Альберто Фернандесом двосторонні взаємини та обмін візитами.

Про це Зеленський написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Домовилися з Альберто Фернандесом про посилення двосторонніх відносин між Україною та Аргентиною та обмін візитами. Відзначили важливу роль української громади в житті Аргентини. Також обмінялися інформацією про ситуацію з пандемією COVID-19 в обох країнах та шляхи її подолання", - розповів Зеленський.

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