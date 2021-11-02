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Новини Фото Війна
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Заступник секретаря РНБО Демченко після відрядження на Донеччину отримав статус учасника бойових дій. Звернувся до Мінветеранів за роз'ясненнями, - аналітик Мельник. ФОТО

У ЗМІ та соцмережах поширюється інформація про те, що перший заступник секретаря РНБО Руслан Демченко отримав у лютому 2020 р. статус учасника бойових дій.

Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук аналітик аналітичної групи "Левіафан" Микола Мельник, інформує Цензор.НЕТ.

"Тримаймося за поручні, щоб не здуло від свіжого вітру офігіванія з вулиці Банкова. Радник Зеленського, якому той дістався від Януковича і Порошенка, чувак який готував Харківські угоди Руслан Демченко, заступник Секретаря РНБО, виявляється "учасник бойових дій"", - пише Мельник.

"Чувак, не шкодуючи живота свого, оформив відрядження на Донеччину і вуаля - учасник бойових дій. Це свинство. Тут всі добровольці досі УБД не отримали, по п'ять років судились, щоб держава елементарно встановила істину...а ці уроди за одне відрядження стають "захисниками"", - обурений він.

"Чувак вірно служив кожному своєму господарю, якого бачив перед собою. Сказав Янукович готувати Харківські угоди - ізвольтє, сказав Порошенко їхати по вугіллю їхати рішати - оком не моргнув, пішов виконувати команду. Якщо Зеленський не хоче нести репутаційні ризики за своїх "радників", то Демченка слід гнати і Банкової і з РНБО. А сам факт надання статусу "Учасника бойових дій" має бути досліджений компетентними органами", - додав він.

Мельник також оприлюднив відповідне посвідчення Демченка.

Заступник секретаря РНБО Демченко після відрядження на Донеччину отримав статус учасника бойових дій. Звернувся до Мінветеранів за розясненнями, - аналітик Мельник 01

"Мав час і натхнення звернутись до Мінветеранів щодо роз'яснення чи дійсно Перший заступник секретаря РНБО отримав у лютому 2020р. статус учасника бойових дій. В принципі в мене питання і до РНБО. Яким чином в них працює людина, яка підпадає під норми закону "Про очищення влади" Адже за Януковича він був Першим заступником Міністра закордоних справ України, і прямо дотичний до Харківських угод...", - раніше наголошував у фейсбуку Мельник.

Мельник нагадує, що саме Демченка головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов називає російським шпигуном.

Також читайте: Єрмака та Демченка потрібно притягнути до кримінальної відповідальності за провал спецоперації щодо вагнерівців. Можливо, РНБО запровадить щодо них санкції, - Бутусов

Заступник секретаря РНБО Демченко після відрядження на Донеччину отримав статус учасника бойових дій. Звернувся до Мінветеранів за розясненнями, - аналітик Мельник 02

Заступник секретаря РНБО Демченко після відрядження на Донеччину отримав статус учасника бойових дій. Звернувся до Мінветеранів за розясненнями, - аналітик Мельник 03

Автор: 

РНБО (2302) Донецька область (8942) УБД (137) Міністерство у справах ветеранів (305) Демченко Руслан (43)


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Топ коментарі
+35
Охренели сцуки.....Отправить его реально на передовую в окоп только на цепи что бы не сбежало!
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02.11.2021 14:41 Відповісти
+17
От сцуки! Вже зовсім охреніли. І не подавляться падли...
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02.11.2021 14:42 Відповісти
+16
ЗеБыдлота 73 процентная от этого кайфует, *****
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02.11.2021 14:48 Відповісти
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Охренели сцуки.....Отправить его реально на передовую в окоп только на цепи что бы не сбежало!
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02.11.2021 14:41 Відповісти
Да, но кто же его туда отправит? Впрочем я таких знаю и чернобільцев и участников ДБ слетавших на один день в Югославию с инспекцией. Утром туда бортом, вечером обратно тем же бортом и вуаля он уже участник БД.
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02.11.2021 14:43 Відповісти
Вот то то и оно...это поколениями себе чиновники рисовали корочки и привилегии. А реально заслужившим еще круги ада по кабинетам надо пройти чтобы доказать.
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02.11.2021 14:46 Відповісти
Буде новий заступник секретаря РНБОУ.
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02.11.2021 14:54 Відповісти
напомните ему тех из ЗРАДЫ которые полетав на высоте 2 км от реактора ЧАЭС впарили себе сами 1 категорию с 1 группой инвалидности ЧАЭС....от чего они по- умирали в итоге... ОТ ОНКОЛОГИИ типа пришла оплата за статус...
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02.11.2021 15:22 Відповісти
А многие добровольцы, прошедшие страшные бои 2014 - 2015 г.г., получившие ранения, до сих пор не могут получить УБД. Как власть после этого может смотреть в глаза этим хлопцам-Героям?! ОНИ и прислужник кремля, грязь москвы Руслан Демченко - это плевок на могилы погибших и выживших в боях ветеранов АТО - УБД
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02.11.2021 15:35 Відповісти
ЗеБыдлота 73 процентная от этого кайфует, *****
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02.11.2021 14:48 Відповісти
Чему тут удивляться. Во, дядя "Гугл" ни чего не забывает
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02.11.2021 14:53 Відповісти
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02.11.2021 14:56 Відповісти
ОпочЛеночка на заробітках у кацапів ....
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02.11.2021 14:57 Відповісти
Та разве он один?я знаю вояк,два раза продовольствие отвёз на третью линию уже участник
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02.11.2021 15:18 Відповісти
Нє-нє-нє! В окоп не пускать, хай на бруствері кукарікає.
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02.11.2021 17:13 Відповісти
Так и Зе участник БД.
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02.11.2021 14:42 Відповісти
четырежды ))))
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02.11.2021 14:45 Відповісти
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02.11.2021 14:54 Відповісти
Страааашно, аж жуть! Це не фотошоп?
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02.11.2021 15:00 Відповісти
Нажаль ні. Оригинал
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02.11.2021 15:04 Відповісти
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02.11.2021 15:14 Відповісти
Главная часть тела , как для пианиста, осталась "не защищенным".
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02.11.2021 19:35 Відповісти
та там кроме побритой грудки - ни фига не защищено)))
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02.11.2021 19:37 Відповісти
там три броника не тело натянуто
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02.11.2021 21:12 Відповісти
и бронепамперс ))))
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02.11.2021 21:17 Відповісти
+ 3 бронепрокладки.
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02.11.2021 23:12 Відповісти
Бамби метатель, в узком кругу уклонист.
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02.11.2021 15:40 Відповісти
НЕДОучастник! Но сочувствующий......
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02.11.2021 14:47 Відповісти
и уже не старлей, в отличии от других, тех после военных кафедр, которых в возрасте до 42лет, в прошлом году призвали...
интересный возраст для призыва и один из них не лох
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02.11.2021 14:47 Відповісти
От сцуки! Вже зовсім охреніли. І не подавляться падли...
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02.11.2021 14:42 Відповісти
чувак на героя вкупе с орденом хмельницкого примерялся....а тута кидняк наметился...
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02.11.2021 14:42 Відповісти
вот же гнида тыловая!!!
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02.11.2021 14:44 Відповісти
Писаришка штабной.
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02.11.2021 15:02 Відповісти
да нет, не похож на писаришку, уж очень рожа сальная.... это мне напомнило при совке, как чернобыль случился, подобных "ликвидаторов" появилось уйма...
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02.11.2021 15:23 Відповісти
Просто вспомнилась кацпесня " Я был батальонный разведчик, а йон писаришка штабной, я был за Рассею в ответе, а йон спал с моею жаной" . Полностью её не привожу, многовато писать, надеюся и так понятен смысл.
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02.11.2021 15:33 Відповісти
Пол страны " участников боевых действий" ( больше чем вакцинированных от ковида), только воевать некому.
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02.11.2021 14:44 Відповісти
В том то и дело, что они все сепаратисты по убеждениям, но совесть взяточника и казнокрада заставляет двигаться дальше по этой дорожке.
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02.11.2021 15:00 Відповісти
Там таких участников не менее 70%.
Давно пора завести особые отделы и всех перепроверить.
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02.11.2021 14:44 Відповісти
Та і липових учасників ліквідації аварії на ЧАЕС із числа чинуш і іже з ними вистачає, хоч їх і "шерстять" років зо 30-ть, але в основному це "єстєствєнная убиль". Видно така історія повториться і з УБД. Завжди знайдуться мухи, готові на рогах вола орати поле.
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02.11.2021 14:58 Відповісти
Ну, мой тесть был там несколько вахт, начиная с первого дня - вторая группа.
Его руководитель пару раз по паре часов - первая группа.
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02.11.2021 15:15 Відповісти
А может он сильно переживал за наших воинов, это что, не считается? А добавьте ко всему, что деток и зверюшек любит. Заслужил.
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02.11.2021 14:45 Відповісти
А можно мне съездить ?
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02.11.2021 14:45 Відповісти
можно. езжай
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02.11.2021 14:46 Відповісти
А де отой Коляда шо видав посвідчення? Знайти того колядника та запитати в нього на підставі чого він його видав? Потім дізнатись хто видав указ про його участь в бойових діях та всіх разом за грати. Думаю тоді відпаде охота шовкопЬЙОрих один одному УБД оформляти.
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02.11.2021 14:46 Відповісти
Ці тридвараси перетворюють на лайно все, до чого притронуться - неначе чарівники.
Вован за всё берётся смело
Всё превращается в говно
А если за говно берётся
То просто тратит меньше сил....
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02.11.2021 14:49 Відповісти
воно просто лайно...
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02.11.2021 14:50 Відповісти
А тому пацану з мороженим позаду журналістів на бруствері окопу, по якому ЗЕ "шествував" на "передовій", не вручили таке посвідчення?
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02.11.2021 14:50 Відповісти
Было бы смешно,если бы не было так грустно. Вот так зеленые твари чистят Украину.
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02.11.2021 14:53 Відповісти
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02.11.2021 14:53 Відповісти
Посадить бы за такое,да кто посадит,там все такие собрались,сброд жидовский.
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02.11.2021 14:57 Відповісти
Добре що хоч взагалі був,а чорнобильці є такі що навіть не знають де він той Чорнобиль і що там було.
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02.11.2021 14:57 Відповісти
Списки ТАКИХ "участников" надо сразу посылать в ФСБ Рашки - пусть у них и за поребриком будут проблемки.
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02.11.2021 14:58 Відповісти
Уже отправили в ФСБ. "
Замсекретаря СНБО Демченко после командировки на Донетчину получил статус участника боевых действий."
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02.11.2021 15:07 Відповісти
Так он и так - агент ФСБ, любитель России, угробил украинскую разведку и работает на врага!
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02.11.2021 15:49 Відповісти
фу... порода гамноїдів - ті, що заради вигоди гмно з під себе їстимуть
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02.11.2021 15:24 Відповісти
Дик яво ж таваріщ Путєн назначал!
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02.11.2021 15:44 Відповісти
Ось так, ті хто відстоював Україну- в тюрму, а ті хто її здавав герої і всі блага їм. Так вирішив нарід 73%, який також в більшості не воював, а спостерігав за ситуацією з московії, Ізраїлю та інших країн.
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02.11.2021 15:59 Відповісти
Без вживання ненормативної лексики прокоментувати все це немає ніякої можливості.
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02.11.2021 16:08 Відповісти
ермак-Козырь оформил своему дружку свидетельство, имеет право, как нянька зе_никчемности, ибо нянька лучше знает, что делать, чем её сопливое подопечное.
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02.11.2021 16:55 Відповісти
а чо его при паперднике не уволили?
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02.11.2021 17:17 Відповісти
Корупція по-київські. Свого часу їздили до Чорнобиля виключно для того щоб отримати пільгове посвідчення.
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02.11.2021 17:19 Відповісти
Четырежды уклонист тоже воевал в Киеве на должности главнокомандующего. Теперь пожизненный УБД.
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02.11.2021 17:30 Відповісти
Обидно за добровольцев! Американцы, британцы говорят что Ермак и Демченко предатели... Но, Зенелоху нужна нянька...
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02.11.2021 20:08 Відповісти
Уроды! Позорят настоящих защитников УКРАИНЫ! В Краматорске в Часов яре ,тоже есть не плохая кузьня УБДэшников-посидел 3 месяца на телефонном дежурстве, получи УБД!!
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02.11.2021 23:10 Відповісти
Таких покидьків треба як мародерів під час війни хутко ставити до стінки. Інакше ніяк.
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03.11.2021 16:23 Відповісти
 
 