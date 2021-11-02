Заступник секретаря РНБО Демченко після відрядження на Донеччину отримав статус учасника бойових дій. Звернувся до Мінветеранів за роз'ясненнями, - аналітик Мельник. ФОТО

У ЗМІ та соцмережах поширюється інформація про те, що перший заступник секретаря РНБО Руслан Демченко отримав у лютому 2020 р. статус учасника бойових дій.

Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук аналітик аналітичної групи "Левіафан" Микола Мельник, інформує Цензор.НЕТ.

"Тримаймося за поручні, щоб не здуло від свіжого вітру офігіванія з вулиці Банкова. Радник Зеленського, якому той дістався від Януковича і Порошенка, чувак який готував Харківські угоди Руслан Демченко, заступник Секретаря РНБО, виявляється "учасник бойових дій"", - пише Мельник.

"Чувак, не шкодуючи живота свого, оформив відрядження на Донеччину і вуаля - учасник бойових дій. Це свинство. Тут всі добровольці досі УБД не отримали, по п'ять років судились, щоб держава елементарно встановила істину...а ці уроди за одне відрядження стають "захисниками"", - обурений він.

"Чувак вірно служив кожному своєму господарю, якого бачив перед собою. Сказав Янукович готувати Харківські угоди - ізвольтє, сказав Порошенко їхати по вугіллю їхати рішати - оком не моргнув, пішов виконувати команду. Якщо Зеленський не хоче нести репутаційні ризики за своїх "радників", то Демченка слід гнати і Банкової і з РНБО. А сам факт надання статусу "Учасника бойових дій" має бути досліджений компетентними органами", - додав він.

Мельник також оприлюднив відповідне посвідчення Демченка.

"Мав час і натхнення звернутись до Мінветеранів щодо роз'яснення чи дійсно Перший заступник секретаря РНБО отримав у лютому 2020р. статус учасника бойових дій. В принципі в мене питання і до РНБО. Яким чином в них працює людина, яка підпадає під норми закону "Про очищення влади" Адже за Януковича він був Першим заступником Міністра закордоних справ України, і прямо дотичний до Харківських угод...", - раніше наголошував у фейсбуку Мельник.

Мельник нагадує, що саме Демченка головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов називає російським шпигуном.

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