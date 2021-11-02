Зеленський і Столтенберг у Глазго обговорили Донбас: "Для України дуже важлива підтримка НАТО". ФОТО

Президент України Володимир Зеленський у Глазго на полях кліматичної конференції зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це Зеленський повідомив у твітері, передає Цензор.НЕТ.

"На полях конференції COP26 обговорили з Єнсом Столтенбергом розвиток безпекової ситуації на Донбасі. Для України дуже важливою є підтримка НАТО в контексті викликів, які постали перед нашою країною", - зазначив Зеленський.

Також дивіться: Зеленський у Глазго обговорив із президентом Аргентини Фернандесом посилення двосторонніх відносин. ФОТО



