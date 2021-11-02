Токсини та біоагенти-збудники гострих інфекційних хвороб: СБУ виявила на Полтавщині склад із отруйними речовинами. ФОТОрепортаж

На Полтавщині СБУ виявила місце несанкціонованого зберігання отруйних речовин.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Серед вилученого – токсини та біологічні агенти, які є збудниками гострих інфекційних хвороб.

За даними відомства, нелегальний склад облаштовано на одному з державних підприємств регіону.

У ході проведення слідчих дій на території об’єкту правоохоронці виявили:

велику кількість отруйних речовин високого класу небезпеки,

майже 700 одиниць біологічних агентів,

орієнтовно 15 л прекурсорів,

майже 20 кг хімікатів не встановленого походження.

Вилучені речовини направлено на експертизу. Територію об’єкту взято під посилену охорону.

У межах кримінального провадження за ст. 326 (порушення правил поводження з мікробіологічними або іншими біологічними агентами чи токсинами) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності винних осіб.

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Крім того вирішується питання щодо додаткової кваліфікації викритого правопорушення за:

ст. 321 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів),

ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Заходи із викриття і блокування незаконної діяльності проводили співробітники СБУ спільно зі слідчими Головного управління Національної поліції в Полтавській області за процесуального керівництва прокуратури із залученням представників полтавської Держслужби з надзвичайних ситуацій і обласної Держпродспоживслужби.





Фото: сайт СБУ