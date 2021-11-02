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Новини Фото Силовики
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Токсини та біоагенти-збудники гострих інфекційних хвороб: СБУ виявила на Полтавщині склад із отруйними речовинами. ФОТОрепортаж

На Полтавщині СБУ виявила місце несанкціонованого зберігання отруйних речовин.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Серед вилученого – токсини та біологічні агенти, які є збудниками гострих інфекційних хвороб.

За даними відомства, нелегальний склад облаштовано на одному з державних підприємств регіону.

У ході проведення слідчих дій на території об’єкту правоохоронці виявили:

  • велику кількість отруйних речовин високого класу небезпеки,
  • майже 700 одиниць біологічних агентів,
  • орієнтовно 15 л прекурсорів,
  • майже 20 кг хімікатів не встановленого походження.

Токсини та біоагенти-збудники гострих інфекційних хвороб: СБУ виявила на Полтавщині склад із отруйними речовинами 01

Вилучені речовини направлено на експертизу. Територію об’єкту взято під посилену охорону.

У межах кримінального провадження за ст. 326 (порушення правил поводження з мікробіологічними або іншими біологічними агентами чи токсинами) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності винних осіб.

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Крім того вирішується питання щодо додаткової кваліфікації викритого правопорушення за:

  • ст. 321 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів),
  • ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Токсини та біоагенти-збудники гострих інфекційних хвороб: СБУ виявила на Полтавщині склад із отруйними речовинами 02

Заходи із викриття і блокування незаконної діяльності проводили співробітники СБУ спільно зі слідчими Головного управління Національної поліції в Полтавській області за процесуального керівництва прокуратури із залученням представників полтавської Держслужби з надзвичайних ситуацій і обласної Держпродспоживслужби.

Токсини та біоагенти-збудники гострих інфекційних хвороб: СБУ виявила на Полтавщині склад із отруйними речовинами 03
Токсини та біоагенти-збудники гострих інфекційних хвороб: СБУ виявила на Полтавщині склад із отруйними речовинами 04
Фото: сайт СБУ

Автор: 

Правоохоронні органи (2709) СБУ (13056) силовики (2515) отрута (31)


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Топ коментарі
+5
Думаю все из пальца высосано. Явно заводские упаковки лекарственных средств. Поэтому и не называют что нашли. Да и прекурсор это или соляная кислота или толуол.
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02.11.2021 15:20 Відповісти
+4
Только нам этого для полного счастья ещё не хватало. Кстати наконец-то именно то дело, которым и должно заниматься СБУ. Респект штирлицам
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02.11.2021 15:10 Відповісти
+4
"700 единиц биологических агентов" - это чего такое? Ампул? Пробирок?
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02.11.2021 15:12 Відповісти
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Ладно ядовитые вещества, а 309 статтю каким боком всунули? про психотропы а наркоту ни слова не сказано!
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02.11.2021 15:09 Відповісти
"ориентировочно 15 л прекурсоров"
Источник:
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02.11.2021 15:27 Відповісти
Так званий "прекурсор", - це звичайна соляна кислота, слабкий розчин якої міститься також у вашому шлунку, а разом з тим стоїть біля вашого унітазу вдома в квартирі у формі "Туалєтного утьонка" (15% соляної кислоти у його складі).
Пора порушувати кримінальну справу... )))
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03.11.2021 00:03 Відповісти
И что с того?
Серная кислота тоже в прекурсорах. Ацетон тоже. Марганцовка туда же...
Вопрос в количестве и учёте, т.к. их оборот ограничен законодательно. Если есть документ - всё в порядке.
Хорошо это или плохо? Не мне судить, но такие законы не только в Украине, список прекурсоров вообще в ООН составляют, есть даже официальные документы от них по этому поводу.
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03.11.2021 00:13 Відповісти
Только нам этого для полного счастья ещё не хватало. Кстати наконец-то именно то дело, которым и должно заниматься СБУ. Респект штирлицам
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02.11.2021 15:10 Відповісти
какой нахер респект? за шо? работа сбу это крнтррозведка. а теперь внимательно вчитайся и присмотрись: на государственном предприятии!!! на фото все акуратно сложено в коробки а эти два ****** высыпают содержимое в мешок насыпом- это шо прфесионализм? это забота о личной безопасности и окружающей среде. как по мне очередное очкоЗамыливание и ******* для галочки!!!!!
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03.11.2021 06:45 Відповісти
Что за фигня в новости?

"Биологические агенты, являющиеся возбудителями острых инфекционных болезней" - это же не "ядовитые вещества"!!!
В каком виде они выявлены? В ампулах? Пробирках? На чашках Петри? Каково их происхождение?
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02.11.2021 15:11 Відповісти
"700 единиц биологических агентов" - это чего такое? Ампул? Пробирок?
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02.11.2021 15:12 Відповісти
вибачте, що вам детально не доповіли.
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02.11.2021 15:27 Відповісти
Мова не про те, що саме мені щось треба доповідати.
Мова про те, що якщо пишуть про збудників гострих інфекційних хвороб - то про що це? Про бактеріологічну зброю?
Оскільки я свого часу досліджував гени збудника чуми, то маю професійні питання.
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02.11.2021 18:20 Відповісти
як громадянин України ви маєте право надіслати інформаційний запит, а якщо ще й вкажете, що ви фахівець - то не тільки можете отримати відповідь у встановлений законом термін, а й долучитися до справи. Бо шось мені підказує, що з спеціалістами у них слабувато
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02.11.2021 18:58 Відповісти
У мене претензії до новини, яку подають журналісти.
Вона має бути зроблена якісно.
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02.11.2021 20:01 Відповісти
Грішним ділом була думка, що це "добро" збе5рігалося в жомовій ямі.
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02.11.2021 15:11 Відповісти
распылять помалу над княжеством мокшанским...
при облачной погоде...
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02.11.2021 15:17 Відповісти
Украинский Ухань...
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02.11.2021 15:19 Відповісти
Думаю все из пальца высосано. Явно заводские упаковки лекарственных средств. Поэтому и не называют что нашли. Да и прекурсор это или соляная кислота или толуол.
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02.11.2021 15:20 Відповісти
Согласен , если бьі СБУ-шники в такой смешной "защите" потоптались на настоящих возбудителях из серии БО , их бьі уже спасали в изоляторе.
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02.11.2021 15:35 Відповісти
Марганцовка
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05.11.2021 22:37 Відповісти
Ок. Но на главные вопросы нет ответа - кто и зачем там это хранил?
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02.11.2021 15:28 Відповісти
очень на просроченные флаконы с антибиотиками похоже...
фейк какой-то
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02.11.2021 15:41 Відповісти
Скорей всего на каком то старом химскладе просрочку хранили) Как у нас обычно бывает, утилизировать нужно, но на утилизацию денег не выделяют) Руководство поменялось, да и забыли про нее) А потом кто то делал ревизию, да случайно нашли)
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02.11.2021 15:47 Відповісти
так вот у кого (слабо)поновые антиковидные костюмчики. и вот как правильно \очень ядовитые и биологически страшноопасные вещества\ вытряхивать (с заводской?) упаковки в мешок. кому-то дадут медаль и бабло.
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02.11.2021 16:10 Відповісти
думаю примерно выглядело так
все гос учереждения имеющие прекурсоры и прочее должны иметь лицензию договор на охрану и атестацию ...С развалом госсударства в 2019 на подходе эпидемии была уничтожена Санэпидемстанция Украины ,благодаря рехформам Супрун ..Конечно яды остались а вот лицензии и охрану никто не продлял и тут выходит на сцену СБУ ..Типа мы теракт целый предотвратили ..Вопрос а почему тогда в 2020 году они не проверили перемещение и охрану прекурсоров в нескществующих санэпидемстанций и их лабораторий ? Но еть выход ..Странно санэпидемстанции нет а главный санврачь есть вот он один пусть и отвечает
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02.11.2021 16:27 Відповісти
как я и думал это биофабрика в Н.Галещине которую сынок Баготыревой попользовался ...Биофабрика неработает лет 10 ..... СБУ самые умные , а прокуратура и менты недодумались ?
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05.11.2021 22:28 Відповісти
Особливо посміявся з "15 літрів прекурсорів".

Розчин сірчаної кіслоти, тієї, що в автомобільних акумуляторах, тільки зі щільністю не 1,28, а 1,42, вже є прекурсором. І, може статись, саме каністрочку тієї кіслоти і знайшли.

Мені якось знадобилась ця кіслота підвищеної щільності, щоби підняти щільність електроліту, то нігде не міг знайти. Прийшлось випарювати самостійно, зате отримав кислоту зі щільністю 1,56!
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02.11.2021 17:01 Відповісти
Найдена очередная жомовая яма Кивы.
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02.11.2021 19:32 Відповісти
Шось їм там треба було. Навіть не хочу вгадувати.

Ну, а тепер отрути і бацили зберігатимуться "надійно". Після того, як вони їх в мішки від муки пересипали.
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02.11.2021 21:56 Відповісти
а типо никто ж не знал что в Новой Галещине биофабрика нерабочая стоит уже лет 8 ....даже сынок Багатыревой поимел денжат на лицензии биофабрики ....И тут на сцену выходит СБУ ...ну плять это смешно читать и смотреть
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06.11.2021 10:44 Відповісти
 
 