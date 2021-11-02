Токсини та біоагенти-збудники гострих інфекційних хвороб: СБУ виявила на Полтавщині склад із отруйними речовинами. ФОТОрепортаж
На Полтавщині СБУ виявила місце несанкціонованого зберігання отруйних речовин.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
Серед вилученого – токсини та біологічні агенти, які є збудниками гострих інфекційних хвороб.
За даними відомства, нелегальний склад облаштовано на одному з державних підприємств регіону.
У ході проведення слідчих дій на території об’єкту правоохоронці виявили:
- велику кількість отруйних речовин високого класу небезпеки,
- майже 700 одиниць біологічних агентів,
- орієнтовно 15 л прекурсорів,
- майже 20 кг хімікатів не встановленого походження.
Вилучені речовини направлено на експертизу. Територію об’єкту взято під посилену охорону.
У межах кримінального провадження за ст. 326 (порушення правил поводження з мікробіологічними або іншими біологічними агентами чи токсинами) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності винних осіб.
Крім того вирішується питання щодо додаткової кваліфікації викритого правопорушення за:
- ст. 321 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів),
- ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.
Заходи із викриття і блокування незаконної діяльності проводили співробітники СБУ спільно зі слідчими Головного управління Національної поліції в Полтавській області за процесуального керівництва прокуратури із залученням представників полтавської Держслужби з надзвичайних ситуацій і обласної Держпродспоживслужби.
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Пора порушувати кримінальну справу... )))
Серная кислота тоже в прекурсорах. Ацетон тоже. Марганцовка туда же...
Вопрос в количестве и учёте, т.к. их оборот ограничен законодательно. Если есть документ - всё в порядке.
Хорошо это или плохо? Не мне судить, но такие законы не только в Украине, список прекурсоров вообще в ООН составляют, есть даже официальные документы от них по этому поводу.
"Биологические агенты, являющиеся возбудителями острых инфекционных болезней" - это же не "ядовитые вещества"!!!
В каком виде они выявлены? В ампулах? Пробирках? На чашках Петри? Каково их происхождение?
Мова про те, що якщо пишуть про збудників гострих інфекційних хвороб - то про що це? Про бактеріологічну зброю?
Оскільки я свого часу досліджував гени збудника чуми, то маю професійні питання.
Вона має бути зроблена якісно.
при облачной погоде...
фейк какой-то
все гос учереждения имеющие прекурсоры и прочее должны иметь лицензию договор на охрану и атестацию ...С развалом госсударства в 2019 на подходе эпидемии была уничтожена Санэпидемстанция Украины ,благодаря рехформам Супрун ..Конечно яды остались а вот лицензии и охрану никто не продлял и тут выходит на сцену СБУ ..Типа мы теракт целый предотвратили ..Вопрос а почему тогда в 2020 году они не проверили перемещение и охрану прекурсоров в нескществующих санэпидемстанций и их лабораторий ? Но еть выход ..Странно санэпидемстанции нет а главный санврачь есть вот он один пусть и отвечает
Розчин сірчаної кіслоти, тієї, що в автомобільних акумуляторах, тільки зі щільністю не 1,28, а 1,42, вже є прекурсором. І, може статись, саме каністрочку тієї кіслоти і знайшли.
Мені якось знадобилась ця кіслота підвищеної щільності, щоби підняти щільність електроліту, то нігде не міг знайти. Прийшлось випарювати самостійно, зате отримав кислоту зі щільністю 1,56!
Ну, а тепер отрути і бацили зберігатимуться "надійно". Після того, як вони їх в мішки від муки пересипали.